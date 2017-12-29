09:01 29 декабря

Баку заявляет о готовности к уступкам по вопросу Нагорного Карабаха

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в интервью израильскому изданию The Jerusalem Post заявил о том, что официальные власти республики готовы к некоторым уступкам по вопросу Нагорного Карабаха. В качестве таких уступок Гасанова назвал возможность предоставления Нагорному Карабаху широкой автономии в составе Азербайджана, а также полное обеспечение населения вне зависимости от его этнической принадлежности – для урегулирования конфликта.

Баку заявляет о готовности к уступкам по вопросу Нагорного Карабаха


При этом Гасанов отметил, что неизменной остаётся позиция официального Баку по вопросу непременного вывода армянских войск с территории Нагорного Карабаха. Эти войска Гасанов называет оккупационными.


Из заявления советника президента Азербайджана:
Оккупационные войска Армении должны безоговорочно покинуть территорию Азербайджана, территориальная целостность и суверенитет страны должны быть восстановлены, а вынужденные переселенцы – вернуться на свои земли. Наша позиция состоит в том, что нельзя создавать государство на признанной на основании международного права территории другого государства, а также совершать насилие на этнической или религиозной почве, используя оружие для достижения этих целей.


На этом фоне в азербайджанской прессе появляется информация о том, что армянская сторона нарушила режим прекращения огня, обстреляв азербайджанскую территорию. Привычным ответом со стороны Армении стали публикации в армянских СМИ, заявляющих, что первыми стрельбу открыли военнослужащие ВС Азербайджана.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. Александр 3 Сегодня, 06:53
    Хорошие вести,но необходимо что бы все условия выполнялись.А пост военное устройство трудное дело.
    Александр 3
    1. Дедкастарый Сегодня, 07:02
      Цитата: Александр 3
      Хорошие вести

      очень хорошие,нужно это дело разрулить раз и навсегда,и нам спокойнее будет,а то....пороховая бочка.
      Дедкастарый
  2. Геркулесыч Сегодня, 07:00
    Похоже, что израильтяне станут для Азербайджана третьей стороной, через которую будут вестись переговоры с Арменией! А условия вообще-то Азербайджанцы для совместного проживания в Карабахе выдвинули приемлемые. Только вот главного там нету -защиты проживающих в Карабахе армян от притеснений как сейчас, так и в будущем!
    Геркулесыч
    1. Дедкастарый Сегодня, 07:08
      Цитата: Геркулесыч
      Только вот главного там нету -защиты проживающих в Карабахе армян от притеснений как сейчас, так и в будущем!

      вот как ,у нас в стране,живут и не режут глотки эти же армяне с азербайджанцами??? вот сам вижу,вот они,соседи мои- пьют вместе,не дерутся, спорят шутливо,но друг-друга,вижу,любят больше чем нас,русских,хотя,мы дали им землю,где можно жить спокойно. request горцы...где то в печени- Россия враг...видимо ,Лермонтов,что то знал... recourse
      Дедкастарый
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:21
        У них там вообще то война в Карабахе, а у нас здесь войны часто на базарах из за цен на продукты! wassat Так что, мира нету не там, не тут! wassat ПС -Приветствую hi дедкустарого hi drinks !
        Геркулесыч
  3. Горный стрелок Сегодня, 07:02
    Не доверяют они друг другу. Потому и войска из Нагорного Карабаха армянские не уйдут. Забрать бы их обратно в СССР, накостылять обоим драчунам... Увы.
    Горный стрелок
    1. TUFAN Сегодня, 08:00
      Ну и правильно что ОНИ не доверяют. Как же увести войска из Карабаха, когда так напакостили в Ходжалах? Как поверить противоположной стороне, если за одну ночь истребить 1000 человек, детей, женщин, стариков и просить гарантии для своих?
      На счёт "забрать и накостылять" - такими высказываниями вы только отталкиваете от себя все народы и народности, даже родственные Вам самим, даже тех кто питает к вам симпатию и уважение, усугубляете своё положение и точИте себя в вакуум отшельника.
      TUFAN
      1. Ингвар 72 Сегодня, 08:34
        Цитата: TUFAN
        если за одну ночь истребить 1000 человек, детей, женщин, стариков и просить гарантии для своих?

        А вы в 1990-м в Баку были мягкими и пушистыми? wink Кстати там и русским "хорошо" досталось.
        Ингвар 72
        1. Lek38 Сегодня, 08:46
          Там в Баку русским досталось больше от Советских войск которые приехали якобы усмирить националистов .А в итоге солдаты расстреливали машины скорой помощи С третьей минуты русская женщина послушайте её
          Lek38
          1. Ингвар 72 Сегодня, 08:58
            Цитата: Lek38
            А в итоге солдаты расстреливали машины скорой помощи

            А на украинском майдане Беркут стрелял в демонстрантов! laughing Бред не нужно нести - не стреляли солдаты по скорым.
            Ингвар 72
        2. TUFAN Сегодня, 08:59
          Во первых не было в 90-м в Баку ничего. Представьте доказательства. А во вторых, тот самый 1990-й год, как и все, начинается с января месяца и в середине января войска в Баку давили танками и расстреливали людей по всем улицам и закоулкам. А творили всё это не регулярная армия а резервисты, весь состав которых состоял исключительно из русских. Вы сами напросились на эту тему. Кто нибудь из нас трубит об этом здесь? Так вот, вы бы за кого либо заступаться перестали. Широкий умник с узкой улочки...
          TUFAN
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:13
    ... ну хоть какие то подвижки... никто не хочет уступать друг другу...
    a.s.zzz888
    1. TUFAN Сегодня, 07:45
      На счёт каких уступок вы говорите уважаемый? Вы свои земли кому либо уступите? - НЕТ!
      Вот и мы требуем освободить всеми признанную (в т.ч и РФ) и оккупированную азербайджанскую территорию. На счёт поблажек им уже сказано: самая высшая автономия в составе АР и гарантии безопасности. А так, вообще, армяне ой как ошиблись, сидели бы тихо и смиренно, сейчас бы весь Азербайджан был бы ихним и границы с Турцией были открыты и жили бы себе припеваючи. Во времена совка они были слиты с местным населением. А вот в конце 80-х ихняя диаспора из-за бугра начала весь этот кавардак с подачи американцев, в особенности Джона Керри. Кстати, целью был развал СССР и в этом армяне сиииильно подсобили США.
      TUFAN
      1. Околоточный Сегодня, 07:53
        Развал начался с Сумгаитских событий, а именно паралича властей СССР на пресечение беспорядков. А потом пошло-поехало как снежный ком. ИМХО конечно.
        Околоточный
        1. Lek38 Сегодня, 08:24
          До Сумгаитских событий были событие в Кафане ,изгоняли аз-цев согласно Томас де Валю ноябрь 1987 года .Власти скрывали это ,но переселенцы которых выгнали приехали и увидели как припеваючи живут в Баку,Сумгаите армяне .Власти своим бездействием способствовали тому что произошло .События которые происходили тогда в Армении особо то армянами и не скрывается, они называли это очисткой своих земель от турков .И всё это происходило в Советское время !
          Армения: двадцать месяцев борьбы». Сборник документов. Самиздат АОД. Ереван, 1989.
          "с помощью отрядов, которые были созданы заранее, всячески обеспечить эмиграцию. Впервые за эти десятилетия нам предоставлена уникальная возможность очистить Армению от этих турок. Я считаю это самым большим достижением нашей борьбы за эти десять месяцев"так призывал Рафаэль Казарян 4 ноября 1988 года на митингах Мотив у армян ,был у них обида на турков а аз-цев они считают турками вот и всё .
          Черный сад Томас де Валя единственная книга, титанический труд об этом конфликте где всплыли много подробностей .Он ехал и был в Кафане разговаривал и в Карабахе и в Сумгаите .Глава города отрицал но местные жители сами армяне рассказали как 2000 жителей аз-цев покинули город под угрозами провокациями,так же очевидцы тех событий живы .Незачем аз-цам устраивать Сумгаит если Карабах всё равно был их ,мотив тут явный у армян .Просто большинство русских не хочет ставить в плохом свете своих вассалов и братушек .
          Lek38
          1. Ингвар 72 Сегодня, 08:44
            Цитата: Lek38
            а аз-цев они считают турками вот и всё .

            Большинство аз-цев считает так же. В 1918-20-х годах аз-цы вместе с турками резали в НК армян, пытаясь выселить их с территории НК. Это было после развала РИ. После развала СССР произошло то же самое. request
            Ингвар 72
      2. Хагалаз Сегодня, 08:02
        Так и не спорит с Вами никто. Просто война никогда не порождает ничего доброго и за время конфликта претензии друг к другу появились у всех, в независимости от того, кто начал первым. Отсюда и расхожее выражение "никто не хочет уступать друг другу".
        Хагалаз
      3. Ингвар 72 Сегодня, 08:39
        Цитата: TUFAN
        Вот и мы требуем освободить всеми признанную (в т.ч и РФ) и оккупированную азербайджанскую территорию.

        А вот объясните мне пожалуйста, чем отличается Нагорный Карабах от Нахичевани? НК находится на территории азербайджана,но население армянское. А Нахичевань находится на армянской территории, но с азербайджанским населением. request Так что определитесь уже.
        Ингвар 72
        1. Lek38 Сегодня, 08:59
          Отличается тем что в Нахичеване по переписи 1987 года жили 37-40 армян а в Карабахе и других окупированых территориях беженцами стали до 600 тысяч людей всего миллион .
          Вот попробуйте объяснить этим беженцам что ваши дома миллиона мы обменяли на дома 40 тысяч армян Нахичевана и дома 200 000 бакинских армян .
          Хороший размен 240 000 на миллион ?К черту Карабах а регионы которые не имеют отношения к НКР ?Что с ними делать ?А что с людьми которые в живут в садиках ,до 2010 года вообще в палатках и вагонах жили беженцы .Объясните разницу Нахичивана и Карабаха им ,думаю с "удовольствием" выслушают вас
          Lek38
  5. Jurkovs Сегодня, 08:03
    Вопрос Нагорного Карабаха в рамках армяно-азербайджанского диалога не решаем. Выход может быть только в передаче Нагорного Карабаха под юрисдикцию России, тогда эта территория может стать связующим звеном между Арменией и Азербайджаном и удержит их обоих в сфере действия России.
    Jurkovs
  6. Ураган70 Сегодня, 08:09
    Цитата: Дедкастарый
    Цитата: Геркулесыч
    Только вот главного там нету -защиты проживающих в Карабахе армян от притеснений как сейчас, так и в будущем!

    вот как ,у нас в стране,живут и не режут глотки эти же армяне с азербайджанцами??? вот сам вижу,вот они,соседи мои- пьют вместе,не дерутся, спорят шутливо,но друг-друга,вижу,любят больше чем нас,русских,хотя,мы дали им землю,где можно жить спокойно. request горцы...где то в печени- Россия враг...видимо ,Лермонтов,что то знал... recourse

    Согласен с вами!
    Ураган70
  7. Мар.Тира Сегодня, 08:15
    Цитата: Дедкастарый
    Цитата: Александр 3
    Хорошие вести

    очень хорошие,нужно это дело разрулить раз и навсегда,и нам спокойнее будет,а то....пороховая бочка.

    Даже в Советское спокойное время там был тёрки.С какого перепугу там будет мир сейчас?Если только как Моисей их водить вместе по пустыне 40 лет?Нужно изменить мышление этих народов полностью,или обьединить какой то общей идеей, угрозой ,или бедой.Но такого в ближайшее время я не вижу.Это политическая игра,в надежде заиметь дивиденды.
    Мар.Тира
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