Баку заявляет о готовности к уступкам по вопросу Нагорного Карабаха

Оккупационные войска Армении должны безоговорочно покинуть территорию Азербайджана, территориальная целостность и суверенитет страны должны быть восстановлены, а вынужденные переселенцы – вернуться на свои земли. Наша позиция состоит в том, что нельзя создавать государство на признанной на основании международного права территории другого государства, а также совершать насилие на этнической или религиозной почве, используя оружие для достижения этих целей.

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в интервью израильскому изданию The Jerusalem Post заявил о том, что официальные власти республики готовы к некоторым уступкам по вопросу Нагорного Карабаха. В качестве таких уступок Гасанова назвал возможность предоставления Нагорному Карабаху широкой автономии в составе Азербайджана, а также полное обеспечение населения вне зависимости от его этнической принадлежности – для урегулирования конфликта.При этом Гасанов отметил, что неизменной остаётся позиция официального Баку по вопросу непременного вывода армянских войск с территории Нагорного Карабаха. Эти войска Гасанов называет оккупационными.Из заявления советника президента Азербайджана:На этом фоне в азербайджанской прессе появляется информация о том, что армянская сторона нарушила режим прекращения огня, обстреляв азербайджанскую территорию. Привычным ответом со стороны Армении стали публикации в армянских СМИ, заявляющих, что первыми стрельбу открыли военнослужащие ВС Азербайджана.