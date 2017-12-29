Офицеры ВС РФ будут носить мундиры с петлицами-"катушками" образца XIX века

Этот парный знак золотистого цвета, отдаленно напоминающий римскую архитектурную колонну, называется петлицей. Кстати сказать, его уже стали в просторечии называть "катушкой" — якобы из-за сходства с деревянной основой для намотки швейных ниток. Современная петлица, предназначенная для ношения на краях ворота повседневной куртки офицера Вооруженных сил России, видимо, ведёт свою историю с 1811 года. Тогда похожий знак ввели в сформированном в Русской императорской армии лейб-гвардии Литовском полку для ношения на воротнике и обшлагах рукавов мундира.

Теперь историческая петлица вновь стала элементом общевойсковой формы одежды. Флотских офицеров вещевое управление МО РФ обеспечивает другой эмблемой, изображающей традиционный адмиралтейский якорь. Такой же металлический знак золотистого цвета еще с советских времен используется для ношения на парадных тужурках чёрного цвета офицеров ВМФ.