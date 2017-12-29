Офицеры ВС РФ будут носить мундиры с петлицами-"катушками" образца XIX века
РИА Новости со ссылкой на редактора журнала оборонного ведомства «Воин России» Елену Севастьянову сообщает о нововведениях в форме для офицеров Вооружённых сил РФ. Кандидат исторических наук Елена Севастьянова, находящаяся в звании полковника ВС РФ, отмечает, что офицерский состав получил новые петличные эмблемы, которые напоминают знаки русской гвардии образца 19-го столетия.
Новые офицерские петличные знаки для ВС РФ были представлены в Балашихе – в Военной академии РВСН, на базе которой прошла расширенная коллегия Минобороны России. Речь идёт о золотистых знаках, выполненных в форме прямоугольника с выступающими основаниями (верхним и нижним). Отмечается схожесть по форме с античной колонной.
Из заявления полковника Севастьяновой:
Отмечено, что похожие знаки появились и на парадной форме офицеров Советской армии. В частности, их можно увидеть на кадрах парада Победы, состоявшегося в Москве 24 июня 1945 года. Петлицы располагались на воротниках-стойках кителей зелёного цвета. Такого рода символика использовалась и на обшлагах рукавов мундиров с середины 50-х годов.
Елена Севастьянова:
По словам Елены Севастьяновой, в скором времени ведомство заменит дорогостоящую вышивку и штамповку из алюминия (для якоря офицеров ВМФ) более дешёвыми пластиковыми вариантами петлиц.
Новые офицерские петличные знаки для ВС РФ были представлены в Балашихе – в Военной академии РВСН, на базе которой прошла расширенная коллегия Минобороны России. Речь идёт о золотистых знаках, выполненных в форме прямоугольника с выступающими основаниями (верхним и нижним). Отмечается схожесть по форме с античной колонной.
Из заявления полковника Севастьяновой:
Этот парный знак золотистого цвета, отдаленно напоминающий римскую архитектурную колонну, называется петлицей. Кстати сказать, его уже стали в просторечии называть "катушкой" — якобы из-за сходства с деревянной основой для намотки швейных ниток. Современная петлица, предназначенная для ношения на краях ворота повседневной куртки офицера Вооруженных сил России, видимо, ведёт свою историю с 1811 года. Тогда похожий знак ввели в сформированном в Русской императорской армии лейб-гвардии Литовском полку для ношения на воротнике и обшлагах рукавов мундира.
Отмечено, что похожие знаки появились и на парадной форме офицеров Советской армии. В частности, их можно увидеть на кадрах парада Победы, состоявшегося в Москве 24 июня 1945 года. Петлицы располагались на воротниках-стойках кителей зелёного цвета. Такого рода символика использовалась и на обшлагах рукавов мундиров с середины 50-х годов.
Елена Севастьянова:
Теперь историческая петлица вновь стала элементом общевойсковой формы одежды. Флотских офицеров вещевое управление МО РФ обеспечивает другой эмблемой, изображающей традиционный адмиралтейский якорь. Такой же металлический знак золотистого цвета еще с советских времен используется для ношения на парадных тужурках чёрного цвета офицеров ВМФ.
По словам Елены Севастьяновой, в скором времени ведомство заменит дорогостоящую вышивку и штамповку из алюминия (для якоря офицеров ВМФ) более дешёвыми пластиковыми вариантами петлиц.
Использованы фотографии: Россия24
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