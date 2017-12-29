08:58 29 декабря

Офицеры ВС РФ будут носить мундиры с петлицами-"катушками" образца XIX века

РИА Новости со ссылкой на редактора журнала оборонного ведомства «Воин России» Елену Севастьянову сообщает о нововведениях в форме для офицеров Вооружённых сил РФ. Кандидат исторических наук Елена Севастьянова, находящаяся в звании полковника ВС РФ, отмечает, что офицерский состав получил новые петличные эмблемы, которые напоминают знаки русской гвардии образца 19-го столетия.

Новые офицерские петличные знаки для ВС РФ были представлены в Балашихе – в Военной академии РВСН, на базе которой прошла расширенная коллегия Минобороны России. Речь идёт о золотистых знаках, выполненных в форме прямоугольника с выступающими основаниями (верхним и нижним). Отмечается схожесть по форме с античной колонной.

Офицеры ВС РФ будут носить мундиры с петлицами-"катушками" образца XIX века



Из заявления полковника Севастьяновой:
Этот парный знак золотистого цвета, отдаленно напоминающий римскую архитектурную колонну, называется петлицей. Кстати сказать, его уже стали в просторечии называть "катушкой" — якобы из-за сходства с деревянной основой для намотки швейных ниток. Современная петлица, предназначенная для ношения на краях ворота повседневной куртки офицера Вооруженных сил России, видимо, ведёт свою историю с 1811 года. Тогда похожий знак ввели в сформированном в Русской императорской армии лейб-гвардии Литовском полку для ношения на воротнике и обшлагах рукавов мундира.


Отмечено, что похожие знаки появились и на парадной форме офицеров Советской армии. В частности, их можно увидеть на кадрах парада Победы, состоявшегося в Москве 24 июня 1945 года. Петлицы располагались на воротниках-стойках кителей зелёного цвета. Такого рода символика использовалась и на обшлагах рукавов мундиров с середины 50-х годов.

Елена Севастьянова:
Теперь историческая петлица вновь стала элементом общевойсковой формы одежды. Флотских офицеров вещевое управление МО РФ обеспечивает другой эмблемой, изображающей традиционный адмиралтейский якорь. Такой же металлический знак золотистого цвета еще с советских времен используется для ношения на парадных тужурках чёрного цвета офицеров ВМФ.


По словам Елены Севастьяновой, в скором времени ведомство заменит дорогостоящую вышивку и штамповку из алюминия (для якоря офицеров ВМФ) более дешёвыми пластиковыми вариантами петлиц.

Использованы фотографии: Россия24
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Комментарии 51

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  1. ИмПерц Сегодня, 07:13
    Петлицы из дореволюционной России. А мундир?
    Аллюзия на парад Победы?
    ИмПерц
    1. 210окв Сегодня, 07:18
      Возможно.Приходится ведь напоминать некоторым....
      Цитата: ИмПерц
      Петлицы из дореволюционной России. А мундир?
      Аллюзия на парад Победы?
      210окв
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 07:31
        Чем больше значков, тем красивее fellow
        Аристарх Людвигович
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 07:36
          Маршал-сержант мотошвейных войск
          Аристарх Людвигович
          1. ИмПерц Сегодня, 07:54
            И много вы видели таких? Я нет. Аксельбант срочники делали. Обрезали стропы у списываемых парашютов. Но такого я не видел.
            Что-то здесь не так...
            Зачем распространять ерунду?
            ИмПерц
            1. Аристарх Людвигович Сегодня, 08:03
              Цитата: ИмПерц
              И много вы видели таких?

              Да их полно! Это же не еденичный случай.
              Аристарх Людвигович
              1. Аристарх Людвигович Сегодня, 08:04
                Уже есть устоявшееся понятие мотошвейные войска.
                Аристарх Людвигович
                1. Аристарх Людвигович Сегодня, 08:06
                  Кстати и в Казахстанской армии такое явление есть.
                  Аристарх Людвигович
                  1. Владимир16 Сегодня, 08:17
                    И на груди - КАЗАКстан. laughing
                    Только вот ни хрена это не казак. Стан остался, а казаки ушли. Остались швеи laughing love
                    Владимир16
              2. ШУРУМ -БУРУМ Сегодня, 08:28
                Это кураж, уважаемый Аристарх! Дети за время службы так и не повзрослели. А вот служба коменданта должна отлавливать клоунов, пока они еще на службе и не отметились в родном военкомате, а то простой народ подумает, что ребята служили не в ВС РФ, а в театре))
                ШУРУМ -БУРУМ
              3. антивирус Сегодня, 08:54
                в каждом веке есть свое средневековье
                антивирус
          2. Alena Frolovna Сегодня, 08:00
            Простите, но это ряженные куклы и совсем непохожи на мужчин, отслуживших в армии и на флоте.
            Всё должно быть в меру, как во времена Советского Союза. Скромно и с достоинством.
            Alena Frolovna
            1. Смог Сегодня, 08:08
              Цитата: Alena Frolovna
              Всё должно быть в меру

              ой! Чет вспомнилось....
              Смог
        2. Миша Квакин Сегодня, 08:46
          Пугало! Петух разряженный!!!
          Миша Квакин
  2. PValery53 Сегодня, 07:14
    Возрождать утраченные(со времён Победы в Великой войне) традиции - здоровый консерватизм.
    PValery53
    1. verner1967 Сегодня, 07:41
      Цитата: PValery53
      Возрождать утраченные(со времён Победы в Великой войне) традиции

      традиции у русской армии гораздо богаче, чем в означенный вами отрезок времени, так давайте всех в будённовки нарядим и в гусарские мундиры, они вообще золотом расшиты
      verner1967
      1. Тульский пряник Сегодня, 08:12
        В связи с доровизной золотого шитья у гусар офицерам было разрешено применять в повседневной форме, обычную тесьму.
        Тульский пряник
        1. Владимир16 Сегодня, 08:20
          Цитата: Тульский пряник
          В связи с доровизной золотого шитья у гусар...

          Гусары по Вашему швеями работали? wassat
          Батенька, срочно за парту и учитесь верно излагать свои мысли. В бытность гусар Вас бы уже пристрелили на дуэли laughing
          Владимир16
      2. BecmepH Сегодня, 08:36
        Цитата: verner1967
        Цитата: PValery53
        Возрождать утраченные(со времён Победы в Великой войне) традиции

        традиции у русской армии гораздо богаче, чем в означенный вами отрезок времени, так давайте всех в будённовки нарядим и в гусарские мундиры, они вообще золотом расшиты

        И паричок... кудрявый
        BecmepH
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 07:15
    ... новое - это давно забытое старое и от этого не уйти...
    a.s.zzz888
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:17
    А давайте армию оденем в форму времен Петра Первого? fool Что за неумность, кидаться из одной крайности в другую? ??
    Геркулесыч
    1. Per se. Сегодня, 07:28
      Вряд ли разумно вырывать отдельные элементы униформы из общего стиля её эпохи, иначе, такая форма может напомнить не советских офицеров позднего сталинского периода, и не русские мундиры образца XIX века, а вот это...
      Per se.
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 07:39
        У начальства почты России форма как от Хуго Босса.
        Аристарх Людвигович
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 07:40
          Имперский орел трудится в спецсвязи.
          Аристарх Людвигович
        2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:17
          У начальства почты России форма как от Хуго Босса.

          smile Мюллера ему рядом не хватает...
          Тот же ЛЕХА
      2. verner1967 Сегодня, 07:39
        Цитата: Per se.
        Вряд ли разумно вырывать отдельные элементы униформы из общего стиля её эпохи

        согласен с Вами, а ведь кроме этих "катушек", по-видимому, придёт воротник "стоечка", от которого отказались из-за его неудобства, хотя, он по-своему красив, но ведь это дела давно минувших дней. Я против.
        verner1967
    2. Пленник Сегодня, 07:29
      Кальчужки можно вернуть. А что? Дальние предки тоже знатными вояками были
      Пленник
    3. 30 вис Сегодня, 07:33
      А по моему красиво . Выглядит достойно ! Потом, это же парадная форма ,а не ракета калибр ... Обороноспособность страны не подрывает - Службе не мешает . А супостаты тоже традиции ношения парадной одежды блюдут .
      30 вис
    4. spirit Сегодня, 07:41
      У нас во главе кто?царь )вот и армию он захотел царскую wink
      spirit
  5. BecmepH Сегодня, 07:19
    При Шойгу МЧСовцы были, как петухи (разукрашенные), так и армию он "разукрашивает"((( А на повышение пенсии нет денег...
    BecmepH
    1. edeligor Сегодня, 08:18
      Цитата: BecmepH
      При Шойгу МЧСовцы были, как петухи (разукрашенные), так и армию он "разукрашивает"((( А на повышение пенсии нет денег.

      Браво! А мне хочется добавить, что это всё стоит ДЕНЕГ! ДЕНЕГ которых не хватает на пенсии и зарплаты служащим МО.
      edeligor
  6. Пленник Сегодня, 07:26
    Совсем с катушек съехали! Может ещё рюшек добавить, что бы офицера совсем уж клоуном представить? 21 век на дворе- неужели не заметно?
    Пленник
    1. Хагалаз Сегодня, 07:47
      Речь идёт, я так понимаю, о парадном мундире. И на фото это смотрится вполне себе прилично. Во все века военные что то убирали, что то добавляли в свою форму. Нормальный процесс. Это же не армия роботов и военная мода тоже имеет место быть. Никто ведь не собирается вносить описанные элементы в полевую форму.
      Хагалаз
  7. colonel Сегодня, 07:36
    Историческая память это, конечно, здорово. Но в истории были и лосины и букли и косы и масса других "полезностей". По форме одежды больше заняться нечем?
    colonel
  8. Deck Сегодня, 07:37
    Тот самый Мюнхаузен, х/ф:

    -Ваше высочество, может быть, всё дело в нашем левом крыле? Оно ненадёжно?
    -Меня и центр беспокоит.
    -Может, стоит всё-таки в данном случае поднять верх сверху и понизить низ снизу?
    -Так и сделаем. Два ряда выточек слева, два справа. Всё решение в талии! Как вы думаете, где мы будем делать талию? На уровне груди!
    -Гениально! Гениально, как всё истинное.
    -Именно на уровне груди. Шестьдесят шесть. Я не разрешу опускать линию талии на бёдра. Сто пятьдесят пять. В конце концов, мы — центр Европы, я не позволю всяким там испанцам диктовать нам условия. Хотите отрезной рукав — пожалуйста. Хотите плиссированную юбку с выточками — принимаю и это. Но опускать линию талии не дам
    Deck
  9. Altona Сегодня, 07:59
    Бред какой-то, если честно. Давайте тогда ментики и доломаны гусарские введем, эполеты возродим.Для чего? Во-первых, это красиво. Видимо под видом "возвращения к традициям" нашу армию хотят вернуть в булкохрустные самодержавные времена и отвергнуть советский опыт вообще. С таким "возвращением к традициям" скорее возродят какое-то подобие прусского или английского мундира времен англо-бурской войны. Украина скатывается к копированию американского кителя, наши "дизайнеры" прямым ходом мчатся к Хуго Боссу образца 1938 года. Не вижу я никакой "историчности", вижу выдергиваемые элементы из разных эпох, которые образуют жуткий дизайнерский хардкор.
    P.S.
    Герцог: Где мой военный мундир?
    Секретарь: Прошу, Ваше Высочество, прошу!
    Герцог: Что-о?! Мне — в этом? В однобортном? Да вы что? Не знаете, что в однобортном сейчас уже никто не воюет? Безобразие! Война у порога, а мы не готовы! Нет, мы не готовы к войне!
    Altona
    1. Балу Сегодня, 08:08
      Цитата: Altona
      Не вижу я никакой "историчности", вижу выдергиваемые элементы из разных эпох, которые образуют жуткий дизайнерский хардкор.

      Я когда впервые увидел форму от мудашкина, первая мысль была: погон на груди это целеуказатель для вражеского снайпера?
      Мне вот эти позолоченные финтифлюшки на воротнике-стоечке непонятны. Это повышает авторитет ВС или укрепляет оборону? давайте тогда еще и накладные плечики, подвязочки и прочие рюшечки. Дорогие аюминевые кокарды на пластмассовые? Зачем? Опят развод государства на бабло, потом еще и медалек попоросят за беззаветный труд в поте лица.
      Балу
      1. PSih2097 Сегодня, 08:28
        Цитата: Балу
        Я когда впервые увидел форму от мудашкина, первая мысль была: погон на груди это целеуказатель для вражеского снайпера?

        (весь мир таскает и ничего) он прикрыт броником и разгрузкой, не пишите ерунду... И да форма от Юдашкина сильно отличалась от той, что принял табуреткин на вооружение.
        PSih2097
  10. Ураган70 Сегодня, 08:04
    Какая то бредятина! Воротник-стойку отменили не просто так, а из-за своей неудобности... Люди разные, длина шеи разная... А если хоть небольшой намёк на лишний вес? Чего то здесь не сходится...
    Ураган70
    1. 30 вис Сегодня, 08:18
      А Вы в курсе ,что сейчас в армии и флоте людей с лишним весом почти нет ! За отличную физическую форму доплачивают деньги . около 10 тысяч рублей .За не удовлетворительную физ. форму .. наказывают ,вплоть до увольнения ! Я на ЧФ полных офицеров и мичманов не вижу! О контрактниках вообще молчу hi
      30 вис
  11. Vard Сегодня, 08:17
    Парадная форма она предназначена не только для парадов... но и девушек завлекать... и чем больше яркого и блестящего, тем проще это делать... так что я думаю ещё плюмажи ввести и проблема будет решена...
    Vard
    1. Essex62 Сегодня, 08:38
      И можно пойти дальше, возродить тактические построения 19 в. Ходить в атаку колонами, встречать танки противника в каре........
      Essex62
  12. Swar Сегодня, 08:21
    Хм "Римская колонна" "катушка"как интересно? А народ всё равно обзовёт по своему,например "шпулька". Да и дело собственно не втом как будут называть петлицы.Возникает вопрос,на какой хрен нужно придумывать все эти цацки и выглядеть"швейными войсками" !
    Swar
  13. den3080 Сегодня, 08:25
    Этот парный знак золотистого цвета, отдаленно напоминающий римскую архитектурную колонну, называется петлицей. Кстати сказать, его уже стали в просторечии называть "катушкой" — якобы из-за сходства с деревянной основой для намотки швейных ниток. Современная петлица, предназначенная для ношения на краях ворота повседневной куртки офицера Вооруженных сил России, видимо, ведёт свою историю с 1811 года.


    ох навеяло мне)))
    den3080
    1. Swar Сегодня, 08:34
      Лучше и не скажешь! good
      Swar
  14. РУСС Сегодня, 08:26
    Красивое нововведение !
    РУСС
  15. shura7782 Сегодня, 08:30
    Баловство всё это. Не приживутся эти стоячие воротнички в войсках. Не практично. Нечего время и деньги тратить на это. Кроме внешнего эффекта, какую информацию несут эти катушки?
    shura7782
  16. osoboye_mneniye Сегодня, 08:31
    Наверное, я чего-то не знаю... но зачем фуражки фиксировать на голове леской-удавкой, когда есть штатная тесьма??? Объясните..
    osoboye_mneniye
    1. oldzek Сегодня, 08:48
      наверно,она уже давно декоративная.как сейчас не знаю...у меня то была нормальная,но я служил в Советской Армии.вообще то это называлось подбородочным ремешком.
      oldzek
  17. Alex Justice Сегодня, 08:40
    Когда фуражки в размере уменьшат? Подмечено, чем глупее начальство и беднее страна, тем больше фуражки.
    Жалко смотреть на полицейских, бегающих за преступниками, с фуражкой под мышкой.
    Alex Justice
    1. ando_bor Сегодня, 08:49
      Цитата: Alex Justice
      Жалко смотреть на полицейских, бегающих за преступниками, с фуражкой под мышкой.

      Путин разрешил не бегать, - на месте мочить.
      ando_bor
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