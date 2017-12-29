09:03 29 декабря

США и Израиль разработали программу по сдерживанию Ирана

Десятый канал израильского телевидения сообщает о том, что властям Израиля и США удалось разработать совместную программу, направленную на сдерживание Ирана. Отмечается, что начало было положено во время визита в США делегации представителей израильского военного ведомства 12 ноября текущего года.

Представители израильского военного ведомства встретились с американскими коллегами. На встрече, как сообщается, присутствовал советник по нацбезопасности президента США Дональда Трампа Герберт Макмастер. Итогом этой встречи стало совместное подписание "Меморандума о взаимопонимании по иранскому вопросу".

Десятый канал израильского ТВ сообщает, что в ближайшее время будут созданы 4 рабочие американо-израильские группы, задачами которых будут те, которые связаны с ракетной программой Ирана, а также с поставками оружия Ирану и Ираном.


США и Израиль разработали программу по сдерживанию Ирана


Если учесть, что оружие Ирану поставляет, например, Россия (речь в первую очередь о ЗРК С-300), то можно предположить, что среди создаваемых групп найдётся и такая, задача которой будет заключаться в попытке разорвать российско-иранское сотрудничество по вопросам региональной безопасности. Официально о наличии именно такой группы не сообщается.

Из заявленного: первая группа будет работать по отмене иранской ядерной программы; вторая – по вопросам ограничения иранского присутствия в Сирии и Ливане, третья – по сдерживанию ракетной программы Ирана, включая программу поставок ракет «Хизбалле»; четвёртая – по противодействию «эскалации Ираном напряжённости» в регионе.

Судя по всему, сами США и Израиль ответственными за эскалацию в регионе себя не считают.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:33
    Судя по всему, сами США и Израиль ответственными за эскалацию в регионе себя не считают.

    ...а что, в этом были сомнения?
    a.s.zzz888
    1. Arzoo Сегодня, 08:21
      А что сдерживать? Иран выполняет условия ядерной сделки, МАГАТЭ подтверждает. Что еще сдерживать?
      Arzoo
    2. Vard Сегодня, 08:23
      Практика показывает что те кто не оказывал этим странам противодействия плохо кончили... Ливия... Ирак...
      Vard
  2. Teberii Сегодня, 07:35
    А когда эти товарищи брали на себя ответственность,Израиль до сих пор без ядерная держава-официально.Скорей всего все будет сводиться к стравливанию давних врагов,сунитов и шиитов.
    Teberii
    1. iliitchitch Сегодня, 07:48
      Цитата: Teberii
      Скорей всего все будет сводиться к стравливанию давних врагов,сунитов и шиитов.

      А там затопчут , если не стравить всех со всеми . Чем эта публика и занимается последовательно и талантливо весьма .
      iliitchitch
  3. Masya Masya Сегодня, 07:44
    Судя по всему, сами США и Израиль ответственными за эскалацию в регионе себя не считают.

    Ну да, они несут "демократию" и всё делают исключительно из "добрых" побуждений...
    Masya Masya
    1. Teberii Сегодня, 07:50
      Нести можно-Луч Света, а они разносят только заразу.
      Teberii
      1. Masya Masya Сегодня, 07:57
        Цитата: Teberii
        Нести можно-Луч Света, а они разносят только заразу.

        даже Луч Света можно принести так, что камня на камне не останется... и оправдать благими намерениями....
        Masya Masya
        1. iliitchitch Сегодня, 08:14
          Цитата: Masya Masya
          даже Луч Света можно принести так, что камня на камне не останется... и оправдать благими намерениями....

          "Мы ТАК за мир заборемся , что камня на камне не оставим.." . Вот уж действительно . Все самые гнусные вещи в этом мире делаются из самых лучших побуждений . А уж в этом любвеобильном регионе что ни морда , то красавец . Гуманист на гуманисте , гуманоиды , ёлки-палки . Как они Асада дружно приговорили-то , а ? А тут п-фф , нежданчик , во заморочка , а всё попилено уже было ..
          iliitchitch
  4. федоров Сегодня, 07:56
    Мне это напоминает " Минские соглашения " - Воз и ныне там, буксует,но тащится.
    Иран , они там в матрасии реально клоуны ? С КНДР ничего поделать не могут, замахнулись..
    Это не арабы - персы , хоть и мало что от них осталось....
    федоров
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