США и Израиль разработали программу по сдерживанию Ирана
Десятый канал израильского телевидения сообщает о том, что властям Израиля и США удалось разработать совместную программу, направленную на сдерживание Ирана. Отмечается, что начало было положено во время визита в США делегации представителей израильского военного ведомства 12 ноября текущего года.
Представители израильского военного ведомства встретились с американскими коллегами. На встрече, как сообщается, присутствовал советник по нацбезопасности президента США Дональда Трампа Герберт Макмастер. Итогом этой встречи стало совместное подписание "Меморандума о взаимопонимании по иранскому вопросу".
Десятый канал израильского ТВ сообщает, что в ближайшее время будут созданы 4 рабочие американо-израильские группы, задачами которых будут те, которые связаны с ракетной программой Ирана, а также с поставками оружия Ирану и Ираном.
Если учесть, что оружие Ирану поставляет, например, Россия (речь в первую очередь о ЗРК С-300), то можно предположить, что среди создаваемых групп найдётся и такая, задача которой будет заключаться в попытке разорвать российско-иранское сотрудничество по вопросам региональной безопасности. Официально о наличии именно такой группы не сообщается.
Из заявленного: первая группа будет работать по отмене иранской ядерной программы; вторая – по вопросам ограничения иранского присутствия в Сирии и Ливане, третья – по сдерживанию ракетной программы Ирана, включая программу поставок ракет «Хизбалле»; четвёртая – по противодействию «эскалации Ираном напряжённости» в регионе.
Судя по всему, сами США и Израиль ответственными за эскалацию в регионе себя не считают.
Представители израильского военного ведомства встретились с американскими коллегами. На встрече, как сообщается, присутствовал советник по нацбезопасности президента США Дональда Трампа Герберт Макмастер. Итогом этой встречи стало совместное подписание "Меморандума о взаимопонимании по иранскому вопросу".
Десятый канал израильского ТВ сообщает, что в ближайшее время будут созданы 4 рабочие американо-израильские группы, задачами которых будут те, которые связаны с ракетной программой Ирана, а также с поставками оружия Ирану и Ираном.
Если учесть, что оружие Ирану поставляет, например, Россия (речь в первую очередь о ЗРК С-300), то можно предположить, что среди создаваемых групп найдётся и такая, задача которой будет заключаться в попытке разорвать российско-иранское сотрудничество по вопросам региональной безопасности. Официально о наличии именно такой группы не сообщается.
Из заявленного: первая группа будет работать по отмене иранской ядерной программы; вторая – по вопросам ограничения иранского присутствия в Сирии и Ливане, третья – по сдерживанию ракетной программы Ирана, включая программу поставок ракет «Хизбалле»; четвёртая – по противодействию «эскалации Ираном напряжённости» в регионе.
Судя по всему, сами США и Израиль ответственными за эскалацию в регионе себя не считают.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти