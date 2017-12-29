21:22 29 декабря

Военная обстановка в Сирии: Русские задействовали ЗРПК «Панцирь-С1»

Российская группировка войск на авиабазе Хмеймим подверглась ракетного обстрелу со сторону боевиков. Пуск ракет типа "Град" был осуществлен из населенного пункта Бдама в соседней провинции Идлиб. Лишь две ракеты из четырех долетели до зоны, охраняемой системами ПВО. Обе были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С1".

Как считают военные эксперты, эти ракеты были поставлены боевикам Болгарией, при посредничестве США.

Ранее российское Минобороны сообщило, что несмотря на частичный вывод группировки ВКС из Сирии, системы противовоздушной обороны С-400, С-300В и "Панцирь" останутся в Арабской республике. В Хмеймим также остается достаточное количество самолетов истребительной авиации.


В ходе военного конфликта в Сирии, комплекс "Панцирь-С1" уничтожил до 16 беспилотных летательных аппаратов и 55 снарядов РСЗО.



4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:03
    Лишь две ракеты из четырех долетели до зоны, охраняемой системами ПВО. Обе были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С1".
    Вот реальная проверка этого оружия боем...
    проверить бы еще на израильские самолеты и ракеты... да с разных углов атаки и по высоте..
    Тот же ЛЕХА
  2. алекс-сп Сегодня, 09:09
    только самым тупым может быть непонятно, что Россия в любом случае оставит в Сирии необходимые силы и средства.
    А зенитчики молодцы, градовская ракета - та еще цель.
    алекс-сп
    1. ProkletyiPirat Сегодня, 10:50
      Цитата: алекс-сп
      А зенитчики молодцы

      Рано судить,
      1)было ли запущено всего 2-е ракеты по базе? - я вот сильно сомневаюсь, уж ради базы "русских" наверняка бы собрали и применили полный пакет
      2)долетело ли до зоны поражения только лишь 2-е ракеты? - теоретически возможно, но наврятли, раз озвучили инфу о поставках значит ракеты поставлялись допущенными к применению, хотя и могли использовать бракованные или с истёкшим сроком хранения или те что неправильно хранили.
      3)сбили "покрайней мере 2шт" - это ни о чём не говорит, может быть сбили 2шт, а ещё пара десятков долетело и разбомбили всю базу в хлам, да знаю наврятли, да и даже одна ракета может принести огромный вред.
      Вывод: рано судить, нужно ждать точную инфу от наших по тому сколько ракет попало в зону базы, сколько сбили и сколько нет.
      ProkletyiPirat
      1. sheridans Сегодня, 16:01
        Сомневайтесь. Это национальная черта бритов.
        sheridans
        1. ProkletyiPirat Сегодня, 18:18
          да я с туманного альбиона
          ProkletyiPirat
        2. ProkletyiPirat Сегодня, 18:19
          а теперь меньше чем за секунду телепортировался в США laughing
          ProkletyiPirat
        3. ProkletyiPirat Сегодня, 18:20
          и снова О ЧУДО! я в сингапуре! и всё благодаря телепортации! lol
          ProkletyiPirat
        4. ProkletyiPirat Сегодня, 18:24
          Цитата: sheridans
          Сомневайтесь. Это национальная черта бритов.

          И вот наконец-то, ещё и Российский флаг, Так что теперь идите просвещайте свою серость, ну или верьте в телепортацию, ну или в то что я всесильный хакер уровня +100500, это ведь куда проще чем головой думать...
          ProkletyiPirat
  3. m.cempbell Сегодня, 11:53
    градовская ракета - та еще цель

    Это простая цель. Ракеты РСЗО идут по баллистической траектории, не умеют маневрировать и огибать рельеф, пуск хорошо отслеживается, т.к. весь пакет идет с одного места. Та ещё цель это "топор" или "пиранья" (особенно) - идут низко, фонят слабо, маневрируют, не знаю про топора, а пираньи, слышал, при массовом пуске умеют заходить с разных сторон (что-то вроде корабельного гранита). Вот это сложные цели. Если пара Бёрков отстреляются по базе, и все ракеты успешно долетят - как расчеты ПВО будут сбивать шесть десятков топоров, вопрос?
    m.cempbell
    1. -ш- Сегодня, 14:51
      скорее половина потеряется а другая промахнётся или будет сбита)
      -ш-
    2. алекс-сп Сегодня, 15:58
      Знаю, что во времена оны расчеты стрел тренировали на снарядах " Катюш", а что было применено здесь, если ракеты то без вопросов, но почему-то мне кажется здесь были в деле пушки.
      Размер, в данном случае "имеет значение"
      алекс-сп
Картина дня