Военная обстановка в Сирии: Русские задействовали ЗРПК «Панцирь-С1»

Российская группировка войск на авиабазе Хмеймим подверглась ракетного обстрелу со сторону боевиков. Пуск ракет типа "Град" был осуществлен из населенного пункта Бдама в соседней провинции Идлиб. Лишь две ракеты из четырех долетели до зоны, охраняемой системами ПВО. Обе были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С1".



Как считают военные эксперты, эти ракеты были поставлены боевикам Болгарией, при посредничестве США.



Ранее российское Минобороны сообщило, что несмотря на частичный вывод группировки ВКС из Сирии, системы противовоздушной обороны С-400, С-300В и "Панцирь" останутся в Арабской республике. В Хмеймим также остается достаточное количество самолетов истребительной авиации.





В ходе военного конфликта в Сирии, комплекс "Панцирь-С1" уничтожил до 16 беспилотных летательных аппаратов и 55 снарядов РСЗО.









