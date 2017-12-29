Военная обстановка в Сирии: Русские задействовали ЗРПК «Панцирь-С1»
Российская группировка войск на авиабазе Хмеймим подверглась ракетного обстрелу со сторону боевиков. Пуск ракет типа "Град" был осуществлен из населенного пункта Бдама в соседней провинции Идлиб. Лишь две ракеты из четырех долетели до зоны, охраняемой системами ПВО. Обе были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С1".
Как считают военные эксперты, эти ракеты были поставлены боевикам Болгарией, при посредничестве США.
Ранее российское Минобороны сообщило, что несмотря на частичный вывод группировки ВКС из Сирии, системы противовоздушной обороны С-400, С-300В и "Панцирь" останутся в Арабской республике. В Хмеймим также остается достаточное количество самолетов истребительной авиации.
В ходе военного конфликта в Сирии, комплекс "Панцирь-С1" уничтожил до 16 беспилотных летательных аппаратов и 55 снарядов РСЗО.
Как считают военные эксперты, эти ракеты были поставлены боевикам Болгарией, при посредничестве США.
Ранее российское Минобороны сообщило, что несмотря на частичный вывод группировки ВКС из Сирии, системы противовоздушной обороны С-400, С-300В и "Панцирь" останутся в Арабской республике. В Хмеймим также остается достаточное количество самолетов истребительной авиации.
В ходе военного конфликта в Сирии, комплекс "Панцирь-С1" уничтожил до 16 беспилотных летательных аппаратов и 55 снарядов РСЗО.
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