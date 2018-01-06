14:01 06 января

Война «уже идёт». Корпус морской пехоты США против России

Если осенью перспектива военного конфликта с русскими в Восточной Европе подтолкнула командование Корпуса морской пехоты США усилить боевые возможности подразделений, то зимой высшее командование Корпуса заговорило об «уже идущей» войне.


Командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер: «Война уже идёт»


Активность Корпуса морской пехоты США возросла с лета 2015 года на фоне пресловутой «российской угрозы».


По сообщению «The Times», в июне 2015 года перед сотнями американских морских пехотинцев была поставлена задача передислокации на британские и прочие военные корабли государств НАТО (Испании, Нидерландов, Италии и Франции) в акватории Средиземного моря. Морпехам предписывалось стать частью сил быстрого реагирования НАТО.

Главных причин передислокации американских военных в Европу в НАТО никто не скрывал. Речь шла о «возможности быстрого реагирования на российские угрозы в Восточной Европе». Сам заголовок материала в «Таймс» сомнений в намерениях натовских сил не оставлял: «Американские морские пехотинцы передислоцируются на британские корабли для противодействия угрозы, исходящей от Путина».

Спустя два года, летом 2017 года, командование морпехов уже деятельно готовилось к войне с «зелёными человечками» Путина.

Навыки ведения боёв «с русскими» оттачивались морпехами непосредственно в восточноевропейских городах. Для этого использовалась специально «декорированная» американцами военная база Кэмп-Леджен. Для придания «русскости» были наняты актёры, сшиты костюмы и даже искусственно создавался «аромат» навоза. Об этом писало издание «The Daily Beast».

Морпехи обучались не наступать на мины, не давать телефонные номера проституткам, пробираться по жаре по грязным сельским дорогам — и всё это под искусственный запах пороха и навоза. Откуда-то доносилась «русская речь»: несчастные гражданские просили у морпехов «помощи».

Врагами морпехов по сценарию являлись русскоязычные «повстанцы» и путинские «зелёные человечки». Организаторы подготовки морпехов назвали подобный сценарий «третьей мировой войной». Без шуток.

На войне как на войне. «Я глубоко убеждён, что здесь мы спасаем людские жизни. Нет ни одной ситуации, которую мы не смогли бы смоделировать. Я впечатлён тем, что делают морпехи, которых мы тренируем изо дня в день», — говорит Грег Джексон, ветеран морской пехоты. По его мнению, если подразделения морской пехоты США развёрнуты на Украине, то это значит: третья мировая война «в самом разгаре».

Упомянутого Джексона трудно назвать паникёром или конспирологом. Дело в том, что о грядущей войне с русскими постоянно твердит само командование морских пехотинцев. На самом высоком уровне. Войны ждут со дня на день. То ли в январе, то ли в феврале. То ли после переизбрания Путина.

Поздней осенью 2017 года началась интенсивная подготовка военнослужащих Корпуса морской пехоты США к военным действиям с Россией. На полном серьёзе.

Американские морские пехотинцы готовятся к конфликту в Восточной Европе: Корпус морской пехоты США рассматривает перспективу вооружённого столкновения с Россией. «Озабоченность» по поводу «боевых действий» была озвучена на уровне MEF (Marine Expeditionary Force, Экспедиционных сил морской пехоты США). Об этом написала газета «Military Times».

До сих пор в Корпусе считали, что едва ли понадобится осуществлять развёртывание полного состава экспедиционных сил морской пехоты. Структура эта мощнейшая, в ней служит свыше 25000 морских пехотинцев. Функции MEF ранее не являлись приоритетными. Однако в ноябре 2017 года генерал-лейтенант Роберт Хеделунд, командующий морской пехотой в Северной Каролине, заявил, что штаб возвращает MEF «некоторые возможности».

Выступая на ежегодной конференции по вопросам национальной обороны, генерал сообщил, что подразделения MEF «должны быть готовы» поддержать усилия по противодействию «войне в Европе».

«Military Times» напоминает, что Корпус морской пехоты США в последние годы уже и так расширил присутствие в Европе (в Румынии и Норвегии).

«Европейская миссия» американских морских пехотинцев меняется «на фоне российской агрессии», сообщается в газетном материале. Корпус продолжает подготовку для выполнения «целого ряда миссий». Генерал Роберт Хеделунд намекает: если «в любой точке планеты» раздастся выстрел, «морские пехотинцы желают быть там».

В конце декабря 2017 г. поступило кульминационное заявление от высшего командования Корпуса морской пехоты.

Командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер заявил, что морпехи должны быть готовы к большой битве. Да что там готовы: битва уже идёт!

«Надеюсь, я ошибаюсь, но война уже идёт», — уверяет Роберт Неллер, чьи высказывания цитирует «Вашингтон пост».

Собравшимся морпехам он объяснил, что это за война: «Вы участвуете здесь в борьбе, информационной борьбе, политической борьбе, уже одним своим присутствием».

Присутствие морпехов в Норвегии связано с поддержкой операций НАТО и Европейского командования США, а также для оказания помощи Корпусу морской пехоты при подготовке к холодным и горным условиям.

Мистер Неллер и другие члены командования говорят, что морпехи должны быть готовы к изменению своей миссии даже в мирное время. В частности, Неллер предсказал, что Тихоокеанский регион и Россия окажутся в центре любого будущего конфликта, который случится за пределами Ближнего Востока.

Неллер — член Объединённого комитета начальников штабов, самой высокой из руководящих структур Пентагона, ответственной за планирование на случай непредвиденных обстоятельств.

Изначально, отмечает издание, нельзя было понять, насколько серьёзен генерал в своём предсказании грядущей войны, насколько его заявления свидетельствуют о «идущей» реальной войне.

Подполковник Эрик Дент, представитель генерала, сказал корреспонденту «Washington Post», что комментарии Неллера были направлены на то, чтобы «вдохновить» морских пехотинцев. Согласно его уточнению, генерал будто бы сказал морпехам, что ни одна из четырёх стран, на которые он ссылался в своих пророчествах (Россия, Китай, Иран и Северная Корея), не хочет «пойти на войну».

«Мысль о войне есть способ мотивации воинов к тренировкам и повышению готовности, — сказал Дент. — Я не могу представить себе какого-либо профессионального военачальника, предлагающего своим солдатам, морякам, лётчикам, морским пехотинцам и береговой охране не думать, будто конфликт лишь предполагается…»

Неллер и другие неспроста повторяют: «Хотите мира — готовьтесь к войне. И это именно то, что мы хотим делать и делаем».

С другой стороны, президент Трамп на днях «под фанфары» обнародовал новую стратегию национальной безопасности. Там прямо признаётся, что Россия и Китай выступают конкурентами США в борьбе за глобальное влияние. Оба государства представляют собой потенциальную угрозу Соединённым Штатам. «Китай и Россия бросают вызов американской власти, влиянию и интересам, пытаясь подорвать американскую безопасность и процветание», — утверждается в документе. Также указывается, что русские и китайцы «полны решимости» нарастить свои вооружённые силы и контролировать в мире информацию, тем самым «подавляя свои общества и расширяя своё влияние».

Что до тревожных заявлений генерала Неллера, то их попытался прояснить корреспондент ТАСС, обратившийся в пресс-службу Пентагона. Однако дежурные сотрудники службы «затруднились ответить» на вопросы корреспондента о точке зрения Неллера и о том, отражает ли она позицию министра обороны Джеймса Мэттиса (между прочим, отставного генерала Корпуса морской пехоты).

Стоит ли опасаться Корпуса морской пехоты?

«Корпус морской пехоты США представляет собой достаточно серьёзную угрозу, — сказал РИА «Новости» военный эксперт, капитан первого ранга Константин Сивков. — В случае агрессии американская морская пехота будет в первую очередь задействована на северном направлении, её целью станет захват баз подводных лодок в Мурманской области. На юге высадка может произойти в Крыму, на Дальнем Востоке, это, скорее всего, будет Камчатка, где также базируются стратегические подводные лодки».

Сивков напомнил, что российские вооружённые силы отрабатывают тактику противодесантных операций. Вообще же, классический морской десант, по мнению специалистов, — цель достаточно уязвимая. Состав амфибийно-десантных сил ВМС США, требующихся для высадки всего одной дивизии, может состоять более чем из полусотни кораблей, что исключает фактор внезапности и даёт противнику время подготовиться к обороне побережья.

Следует указать также, что одна из главных угроз для вражеского десанта — береговые ракетные и артиллерийские комплексы. Среди таковых у России имеются комплекс «Бал», способный поразить цели на расстоянии до 260 км. Другим «сюрпризом» для крутых американских парней может стать артиллерийский комплекс «Берег»: он уничтожает надводные цели на расстоянии до 22 км. Тёплая встреча с русскими, таким образом, состоится исключительно на расстоянии и уж никак не станет «лёгкой прогулкой» для тех, кто нынче интенсивно тренируется, готовясь к войне.

Американским генералам следовало бы поменьше трепать языком: каждое слово о «идущей войне» немедленно отзывается не только среди военнослужащих, к которым обращены эти речи, но и среди журналистов, которые растаскивают такую «информацию» по всему миру.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 48

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  1. 210окв Сегодня, 05:57
    «Надеюсь, я ошибаюсь, но война уже идёт», — уверяет Роберт Неллер, чьи высказывания цитирует «Вашингтон пост».
    Собравшимся морпехам он объяснил, что это за война: «Вы участвуете здесь в борьбе, информационной борьбе, политической борьбе, уже одним своим присутствием».Он прав безусловно.И в этом виноваты заштатниковские политики..
    210окв
    1. Касым Сегодня, 06:28
      "...25 000 морских пехотинцев..."
      Если они действительно хотят воевать с Россией, то нужны многие сотни тысяч морпехов, если ни миллионы.
      И если думают, что будут высаживаться на российском берегу - как они такую армаду собираются незаметно хотя бы приблизить. Одно отплытие с порта уже будет замечано. + надо огнем все "зачистить", и здесь нужна соответствующая сила в виде ВВС и ВМФ. Такие приготовления будут также заметны - одним самолетом или кораблем это не реально.
      Все это из области фантастики.
      Интересно, сколько солдат максимум можно на одном транспортном корабле разместить. hi
      Касым
      1. 210окв Сегодня, 06:40
        Речь же идёт об информационной,экономической войне.А не о высадке десанта.Все эти роты и батальоны это как петух в курятнике..Он вроде как и напыщенный и боевой и даже кур топчет.Но если что пойдет под топор вместе с курями.Это все обозначение своей значимости..
        Цитата: Касым
        "...25 000 морских пехотинцев..."
        Если они действительно хотят воевать с Россией, то нужны многие сотни тысяч морпехов, если ни миллионы.
        И если думают, что будут высаживаться на российском берегу - как они такую армаду собираются незаметно хотя бы приблизить. Одно отплытие с порта уже будет замечано. + надо огнем все "зачистить", и здесь нужна соответствующая сила в виде ВВС и ВМФ. Такие приготовления будут также заметны - одним самолетом или кораблем это не реально.
        Все это из области фантастики.
        Интересно, сколько солдат максимум можно на одном транспортном корабле разместить. hi
        210окв
        1. bulvas Сегодня, 08:26
          Цитата: Касым
          ...25 000 морских пехотинцев..."Если они действительно хотят воевать с Россией, то нужны многие сотни тысяч морпехов, если ни миллионы.И если думают, что будут высаживаться на российском берегу - как они такую армаду собираются незаметно хотя бы приблизить.


          А им больше и не нужно, и высадка не нужна

          Все эти их ужимки, прыжки, заявления генералов, раскрашенные морды и сказки про навоз - имееют одну цель:

          - дружественные папуасы Польши, Прибалтики и Украины!
          - Не бойтесь!
          - Доблестный американский зольдат за вами!
          - Смелее в бой против руських фарфароф!


          им нужно не допустить связку ЕС + Россия + Китай + Ближний Восток
          bulvas
          1. Касым Сегодня, 09:35
            Так то давно понятно. Все это можно назвать пропагандой. Куда им до России, если разобраться с крошечной КНДР просят помочь Пекин и Москву?! Смешно, да и только. hi
            Касым
            1. bulvas Сегодня, 09:49
              hi
              Цитата: Касым
              Так то давно понятно. Все это можно назвать пропагандой. Куда им до России, если разобраться с крошечной КНДР просят помочь Пекин и Москву?! Смешно, да и только. hi


              тем не менее, своими понтами они иногда добиваются неплохих результатов, поэтому надо учитывать, что многие в мире склонны "верить" американским понтам.
              Конечно, когда элита в папуасской стране (мы, к сожалению, некоторое время тоже были такой) куплена с потрохами, а все понты - для "демократии"

              bulvas
        2. Балу Сегодня, 08:55
          Цитата: 210окв
          Речь же идёт об информационной,экономической войне.

          Судя по последним событиям в Сирии не только.
          Балу
        3. weksha50 Сегодня, 10:57
          Цитата: 210окв
          Все эти роты и батальоны это как петух в курятнике..Он вроде как и напыщенный и боевой и даже кур топчет.Но если что пойдет под топор вместе с курями.Это все обозначение своей значимости..


          Кхм... Как сказать, как сказать... Ведь не зря, совсем не зря в российских ВС создаются сейчас ударные армии в ЦФО... hi
          weksha50
          1. cariperpaint Сегодня, 11:45
            ударные то просто звание.
            cariperpaint
      2. Bastinda Сегодня, 08:37
        Цитата: Касым
        Интересно, сколько солдат максимум можно на одном транспортном корабле разместить.

        Несколько миллионов! Несколько контейнеров с миллионом телевизоров, и несколько наших заводов - в развалинах! Сопутствующие предприятия тоже. И еще и прибыль получили.
        Bastinda
      3. Владимир К. Сегодня, 09:47
        Впереди себя они пошлют унтерменшей из преданных хохлов, прибалтов, грузинов и прочих, кого они за людей не считают, так же как и русских. К тому же на агрессию они решатся только будучи уверенными, что львиная часть наших оборонительных вооружений ни как не будут противодействовать их интервенции, а для этого они будут стараться, так же как и перед крайним вторжением в Ирак, подкупить максимальное число наших руководящих работников в МО - как выйдет? - другой вопрос. Но без гарантии отсутствия слаженного сопротивления и - тем более - удара возмездия по территории самой метрополии, они не сунутся на нашу территорию, а вот засылать разных "казачков", поддерживая их деньгами и информационно, будут точно (уже вовсю делают).
        Владимир К.
      4. михаил3 Сегодня, 12:14
        Вовсе нет. Наша армия "компактна". Вынести большую ее часть не представляет такого труда, как раньше. Тем более, что дислокация как основных частей, так и самых секретных подразделений прозрачна донельзя, благодаря соцсетям, смартфонам и т.д.
        Население же не имеет ни доступа к оружию, ни должной подготовки, благодаря полному развалу систем подготовки допризывников и т.д. и т.п. Некому купить время, нужное на призыв, вооружение и хотя бы элементарную подготовку ополченцев. Так что заваливать нас массой попросту нет нужды.
        Нужно просто точечно выбить боевые части (с применением высокоточного) и нарушить командную цепочку. После чего разумнее всего будет запустить бактериологическую атаку по всей территории нашей страны. Это тоже несложно, если удастся парализовать армию.
        Только системы типа "Периметр" делают этот сценарий пока что неосуществимым. Вот только "Периметр" не панацея, любую техническую систему можно разрушить, если ударить в нужной точке.
        Увы, чтобы нас уничтожить, не нужно, как когда то, завоевывать территорию. Читали про баклаборатории США, которые выросли на наших границах как грибы? А теперь зайдите в аптеку. Поглядите по полкам. Вам понравится. Гомеопатия, биодобавки и аспирин. Все. Антибиотики больше не продаются свободно, так что их запасы уменьшились в сотни раз. С целью улучшения, конечно! Имеются серьезные медицинские причины!
        Блин...
        михаил3
        1. Голован Джек Сегодня, 12:22
          Цитата: михаил3
          Антибиотики больше не продаются свободно...

          Гм... только что вот собаку Бициллин-3 (600000 м.е.) покупал.
          Без рецепта, Вы не поверите.
          И многое-многое другое легко могу... покупить.
          Подвираем-с? Или просто Сову на Глобус тянем?
          Цитата: михаил3
          Увы, чтобы нас уничтожить, не нужно, как когда то, завоевывать территорию. Читали про баклаборатории США...

          А то, что боевого вируса стандартным антибиотиком не взять - "нет, не слыхали, не знаем".
          Как и то, что вирус этот границ не понимает... То есть "заразить" только РФ - ну никак не получится.
          Прочий бред даже расписывать лень.
          Онолитеге, они такие... онолитеге...
          Голован Джек
    2. андрей юрьевич Сегодня, 06:42
      Цитата: 210окв
      «Надеюсь, я ошибаюсь, но война уже идёт», — уверяет Роберт Неллер, чьи высказывания цитирует «Вашингтон пост».
      Собравшимся морпехам он объяснил, что это за война: «Вы участвуете здесь в борьбе, информационной борьбе, политической борьбе, уже одним своим присутствием»

      ничего нового. риторика как всегда воинственная,а какая ещё у американцев бывает? но впрямую-кишка тонка, с Россией бодаться.
      андрей юрьевич
      1. Serg65 Сегодня, 07:17
        Цитата: андрей юрьевич
        но впрямую-кишка тонка, с Россией бодаться.

        А штаты и не будут впрямую бодаться с Россией, нация бизнесменов 38 лет назад изобрела очень эффективный метод борьбы с Россией!!!
        1982-й год СССР

        2014-й год РФ

        Что то поменялось?
        Serg65
    3. сибиралт Сегодня, 06:46
      Пусть американцы попробуют хотя бы Ына победить. А их морская пехота даже туарегов не напугает.lol
      сибиралт
    4. svp67 Сегодня, 10:21
      Цитата: 210окв
      «Надеюсь, я ошибаюсь, но война уже идёт», — уверяет Роберт Неллер

      Украина с Россией воюет, уже который год, теряя людей и технику, вот и США пришли на войну, а России все нет и нет...Она все ждет, когда же вы там навоюетесь и возьметесь за ум, а пока решает свои проблемы
      svp67
  2. Bastinda Сегодня, 07:07
    "Война никогда не меняется" - ерунда! Современную войну ведет ВТО, а НАТО просто страхует, что бы "пациент" не дергался.
    Bastinda
  3. Гардамир Сегодня, 07:43
    Война «уже идёт». Корпус морской пехоты США против России
    Но некоторые доказывают, что покупка трежерис (вложение денег в экономику потенциального противника) выгодно.
    Гардамир
    1. Bastinda Сегодня, 08:44
      А что нет?!?!? Вы не верите Президенту???
      Мы же члены ВТО с 2012 года!
      Bastinda
  4. лысова Сегодня, 07:45
    Дебильноватенький такой хенерал водяной пикоты . --- " Морпехи обучались не наступать на мины, не давать телефонные номера проституткам, пробираться по жаре по грязным сельским дорогам — и всё это под искусственный запах пороха и навоза. Откуда-то доносилась «русская речь»: несчастные гражданские просили у морпехов «помощи»." --- Если ты считаешь, вот их, морской пехотой fool , смело можно, для разгона, наш строй бат, с лопатами, выпускать. В каком государстве ЕС,( специально с маленькой ) предпочитаете принять крематорий? Что, вы, здесь портите воздух - бомжа - даже Северная америка не ваш дом - сброд собрался и т. д. angry
    лысова
  5. Александр С. Сегодня, 07:47
    А зачем все 25000 отправлять на убой...так не делается. Подшатнуть власть в центре и на местах...снизить доверие к власти...и хватит и команды в 10 человек. В крыму основную работу сделали далеко не морпехи.
    Александр С.
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:48
    и уж никак не станет «лёгкой прогулкой» для тех, кто нынче интенсивно тренируется, готовясь к войне
    То, что не станет "легкой прогулкой" об этом даже можно и не говорить. И это отлично понимают американские генералы включая и генералов морской пехоты. Но агрессивная политика Сша и стремление к полному мировому господству заставляет их делать такие заявления. Если побоялись напасть на КНДР, то что тогда говорить о России. Одним словом - американское словоблудие продолжается, но нам стоит серьезно к этому относиться.
    rotmistr60
    1. Serg65 Сегодня, 08:00
      Цитата: rotmistr60
      нам стоит серьезно к этому относиться.

      Нам стоит мозги включать, а не поддаваться эмоциям!
      Вот допустим агент влияния Гардамир постоянно из комента в комент давит на эмоции в надежде подорвать доверие к власти...
      Цитата: Гардамир
      Но некоторые доказывают, что покупка трежерис (вложение денег в экономику потенциального противника) выгодно.

      И таких на сайте в последнее время появилась целая команда!!!
      Serg65
      1. rotmistr60 Сегодня, 08:45
        Нам стоит мозги включать
        И что же такого "безмозглого" вы нашли в моем комментарии? По поводу эмоций - что странного в том если посетитель эмоционально высказался по поводу какой-либо статьи?
        rotmistr60
        1. Serg65 Сегодня, 09:18
          Цитата: rotmistr60
          И что же такого "безмозглого" вы нашли в моем комментарии?

          smile Дружище, я только дополнил ваш комментарий, а не обвинял вас в "безмозглости"!
          Цитата: rotmistr60
          По поводу эмоций - что странного в том если посетитель эмоционально высказался по поводу какой-либо статьи?

          Ну как вам сказать, если это просто эмоции-это одно, а если чел (в частности Гардамир) постоянно давит на эмоции-это уже совсем другое!!!
          Если я вас чем то обидел, прошу прощения! Вы не правильно поняли hi
          Serg65
          1. rotmistr60 Сегодня, 10:35
            Да я без обиды и претензий hi Действительно я неправильно понял.
            rotmistr60
  7. bistrov. Сегодня, 08:42
    "...доносились крики о помощи на русском языке ...." Ну, вряд ли любому русскому придет в голову просить помощи у врага.
    bistrov.
    1. Офицер запаса Сегодня, 12:08
      Вся эта натуральность - дешевая театральная постановка бездарного режиссера. Лучше пусть у себя там в пампасах спектакли ставят. С криками о помощи на английском и испанском. И с запахом натурального мексиканского навоза.
      Офицер запаса
    2. Александр С. Сегодня, 12:40
      Знаю пару человек,которые не собираются "...воевать за нынешнюю власть". Думаю, они и будут просить.
      Александр С.
  8. Горный стрелок Сегодня, 08:47
    Не будут воевать. Напрямую - никогда. Слишком "разнеженная" команда - не взирая на "зверей" сержантов и грозный вид. Соорудить "войнушку" чужими руками, погнать на Россию кого нибудь из соседей - вот это "по-американски". Для этого и нужен грозный вид, и присутствие батальонами и бригадами... Там, где по делу нужны были бы дивизии и корпуса...
    Горный стрелок
  9. inkass_98 Сегодня, 08:48
    Про этих маньяков-мегаломанов уже давно и от души сказано:

    И это только в цензурных выражениях.
    inkass_98
  10. Vard Сегодня, 08:59
    Я надеюсь у них реактивный психоз... Лечится... А не просто шизофрения... Это безнадёжно...
    Vard
  11. Ваныч Сегодня, 10:07
    что то я не помню, чтоб ,,несчастные русские" в 41-45г.г. просили о помощи у немцев
    Ваныч
  12. слава1974 Сегодня, 10:12
    о грядущей войне с русскими постоянно твердит само командование морских пехотинцев. На самом высоком уровне. Войны ждут со дня на день

    Резун-Брехун утверждал, что немцы напали на СССР чтобы на них не напали. Сейчас готовятся на нас напасть уже из Америки, тоже наверное , чтобы мы на них первыми не напали.
    Вобщем специалисты-пропагандисты учатся по тем же старым учебникам.
    Ну а мы сильны народным творчеством, знаем, что наши западные "друзья" без п....дюлей , как без пряников.
    слава1974
  13. krokus792 Сегодня, 10:21
    Если они так видят сценарий третьей мировой, то это паранойя. Учитесь на свои "мины"в штанах наступать ( пятой точкой)
    krokus792
  14. andrej-shironov Сегодня, 10:30
    Он прав, войну они уже ведут! Вот только "писюнами" мерятся не стоит, в случае большой заварухи раненых не будет.
    andrej-shironov
  15. Krasnyiy komissar Сегодня, 10:33
    Проблема десанта легко решается установкой ядерных фугасов на некотором расстоянии от побережья и размещением комплексов "Бастион" на берегу. Как только американские десантные корабли нарушают морскую границу, производится подрыв подводных зарядов, а по кораблям летят "Ониксы" с ЯБЧ. Результат - десантная операция завершилась гибелью всех морпехов и уничтожением приплывших УДК.
    Krasnyiy komissar
    1. Нормаль ок Сегодня, 13:13
      Цитата: Krasnyiy komissar
      Проблема десанта легко решается установкой ядерных фугасов на некотором расстоянии от побережья

      При этом искусственное цунами, вызванное ядерным взрывом, смоет собственное побережье.
      Нормаль ок
    2. Комментарий был удален.
  16. Cannonball Сегодня, 10:49
    Мне кажется одним из способов противодействия попытке высадить морские десанты на Кольском полуострове мог бы стать ответный визит Войск Дяди Вани в норвежские порты и на остров Медвежий до кучи.
    Cannonball
  17. Ramovic Nedzad Сегодня, 11:13
    Роберт Неллер он может сначала остановиться, а не поставить армию перед собой. . выключить спутников много дерьма.Cлавa России и русскому народу.
    Ramovic Nedzad
  18. Кот недоученый Сегодня, 11:43
    Старый сценарий. Именно так напрягали Советский Союз, заставляя всё больше вкладывать деньги в вооружение. Это информационно-экономическая война
    Кот недоученый
  19. Горменгаст Сегодня, 12:20
    Ну, еще один коллега "постоянно воюющего с Россией" Порошенко. Правда, второй уже неоднократно заявлял о победе.
    Горменгаст
  20. iouris Сегодня, 13:04
    Американец прав: если НАТО закрепилась на территории СССР, самолёты США господствуют над Балтикой, и ресурсы СССР полностью контролируются ФРС, значит война идёт успешно. Осталось утрясти некоторые моменты. Надеюсь, я ошибаюсь.
    iouris
  21. К-50 Сегодня, 13:15
    Для придания «русскости» были наняты актёры, сшиты костюмы и даже искусственно создавался «аромат» навоза

    У нас этот аромат даже в деревнях теперь сложно встретить, а уж про города и совсем речи нет. А с костюмами что не так? Тоже носят, что и везде, или галстуки на спине носим? belay laughing
    «Надеюсь, я ошибаюсь, но война уже идёт»

    Дон Ки-хот тоже с "русскими" великанами воевал наверное. Правда оказались соседскими мельницами, но что только в голову на жаре не втемяшится. fellow
    Так что "сражаясь" с русскими зеркало не разбейте. yes laughing
    К-50
  22. олег петров Сегодня, 13:15
    Какая война? Они совсем , и не скрывают даже. Если они здесь начнут воевать - ТАМ появится мертвый континент - СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА ну и конечно домой их там ждать точно никто не будет
    олег петров
  23. Маркадер Сегодня, 13:18
    Американское командование в Европе забыло, как правильно отметил автор статьи, что им вначале следует преодолеть, ту "тёплую встречу с русскими, которая состоится исключительно на расстоянии". А не заниматься разного рода штурмами и марш бросками на условной территории противника по жаре и грязным сельским дорогам, наполненной специфическими запахами навоза и пороха. Пусть вначале доберутся до наших грязных, сельских дорог., где "Бородино" им будет обеспечено.
    Маркадер
  24. yousha1980 Сегодня, 13:42
    Чем менее реалистичны сценарии их учений тем хуже для них. Несоответствие военной реальности декларируемым ценностям будет сильным демотивирующим фактором. Так что пусть обманываются. Это надувание идеологического пузыря.
    yousha1980
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