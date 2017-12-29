Геополитический гений Путина: Мы в Средиземноморье

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с российскими военнослужащими, особо отличившимися в сирийском конфликте. Все они получили государственные награды. Путин подчеркнул, что за ходом операции в Сирии следила вся страна, а сами военные чувствовали искреннюю поддержку всех граждан России.



Глава государства сравнил сирийскую войну с войнами 19 и 20 веков и заявил, что как и прошлые времена российская армия дала отпор варварам, освободив от гнета миллионы людей.



Президент Путин уточнил, что не смотря на приказ начать вывод войск из Сирии, в республике остается самодостаточная группировка, которая будет способна защитить интересы России в этой стране. В то же время, пункт материально-технического обеспечения в Тартусе будет существенно расширен и превратится в полноценную базу ВМФ РФ. Она станет гарантом в обеспечении безопасности России на одном из ключевых направлений.











