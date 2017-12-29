21:18 29 декабря

Геополитический гений Путина: Мы в Средиземноморье

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Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с российскими военнослужащими, особо отличившимися в сирийском конфликте. Все они получили государственные награды. Путин подчеркнул, что за ходом операции в Сирии следила вся страна, а сами военные чувствовали искреннюю поддержку всех граждан России.

Глава государства сравнил сирийскую войну с войнами 19 и 20 веков и заявил, что как и прошлые времена российская армия дала отпор варварам, освободив от гнета миллионы людей.

Президент Путин уточнил, что не смотря на приказ начать вывод войск из Сирии, в республике остается самодостаточная группировка, которая будет способна защитить интересы России в этой стране. В то же время, пункт материально-технического обеспечения в Тартусе будет существенно расширен и превратится в полноценную базу ВМФ РФ. Она станет гарантом в обеспечении безопасности России на одном из ключевых направлений.




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Комментарии 3

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  1. Теренин Сегодня, 10:10 Новый
    ...с российскими военнослужащими, ...Все они получили государственные награды. Ну, хорошо, что тем, кто непосредственно участвовал не пожалели наград.
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    Теренин
  2. Вождь краснокожих Сегодня, 17:19 Новый
    В обще то в Средиземном море еще Советский Союз находился... Так в чем гениальность то нынешняя?
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    Вождь краснокожих
    1. самый главный Сегодня, 18:21 Новый
      Цитата: Вождь краснокожих
      Так в чем гениальность то нынешняя?

      Вероятно в том, что ушел из Вьетнама, Монголии и с Кубы, а заодно и списал десятки миллиардов баксов долгов...Гениально!!!
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      самый главный
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