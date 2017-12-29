21:26 29 декабря

Ситуация в Сирии

Сирийская армия при помощи ВКС РФ освободили три населенных пункта в провинции Идлиб. Курдские бойцы признали свою причастность к эвакуации террористов из Ракки. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



В минувшие сутки в рамках соглашения, заключенного днем ранее между боевиками и силами САР, была эвакуирована новая группа мирных жителей – около 30 человек покинули Восточную Гуту и прибыли в Дамаск, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Ранее оккупированные боевиками районы покинула группа из 34 человек. Во второй половине дня исламисты попытались провезти в оккупированные районы Восточной Гуты крупную партию оружия и боеприпасов, однако благодаря информации, своевременно полученной от жителей провинции Даръа, контрабанду удалось обнаружить и изъять.


Сирийская демократическая армия (SDF), действующая в провинции Дейр-эз-Зор при поддержке западной коалиции, вновь столкнулась с террористами ИГ (группировка запрещена в РФ), бежавшими на левый берег Евфрата под натиском сирийских войск и ВКС РФ в самом начале месяца. Радикалы напали на КПП курдов у населенного пункта Гаранидж, убив двух курдских бойцов. После этого «демократические силы» выступили против игиловцев близ города Сунейда в юго-восточной части региона и захватили его. Кроме того, силам SDF удалось занять часть города Хаджин.

Сирийская арабская армия (САА) и проасадовские отряды при поддержке российских ВКС продолжили наступление на позиции террористического альянса в районе между Идлибом и Хамой. После нескольких боевых вылетов авиации РФ и САР в районе деревень Ариха, Хан Сабиль и Джарджаназ сирийским войскам удалось значительно продвинуться в регионе. Так, под контроль правительственной армии перешли населенные пункты Аль-Мушейрифа, Даджадж и Тамат Аль-Калифа. Более того, во второй половине дня САА при помощи ВКС РФ удалось занять высоты Аль-Варид, Аль-Мактаа и Ад-Дажадж вблизи стратегического города Абу Дали.

Несмотря на то, что город Ракка уже более двух месяцев находится под контролем Демократической армии Сирии (SDF), население столицы провинции до сих пор не может почувствовать себя в безопасности, поскольку не завершены работы по обезвреживанию мин, оставленных игиловцами перед эвакуацией. Еще двое человек погибли в результате взрыва в центре города.

Появились новые доказательства существования секретного соглашения между проамериканскими курдскими силами и боевиками ИГ. Информагентство Al Masdar News опубликовало видео, на котором запечатлена эвакуация террористов из Ракки в сопровождении курдских бойцов. Кроме того, один из солдат SDF подтверждает это в ходе интервью. Напомним, о тайном договоре SDF и ИГ было известно и ранее. В том числе об этом заявлял и бывший спикер формирования Талал Сило.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. DMoroz Сегодня, 09:39
    эвакуация террористов из Ракки в сопровождении курдских бойцов.

    Союзники западной коалиции друг друга не обижают...
    DMoroz
    1. iliitchitch Сегодня, 10:08
      Цитата: DMoroz
      Союзники западной коалиции друг друга не обижают...

      брат на брата ни-ни , разве что за бабки . Как там вообще наши ребята в этом серпентарии работают ? Ух и работка .
      Ну ведь ВСЁ уже , америга , твой вынос тела состоялся из Сирии , не , всё равно гадят . трумп отдельно , цру с пентагоном отдельно , ещё с десяток спецслужб совсем отдельно . Да больше Демократии , хорошей и по-всякому . Продолжайте , чуваки . А классного Горбачёва америке хакеры подсунули . Когда в Сирии-то бардак закончится , вся эта толпа бестолковая полосатая друг другу в глотки потом дома вцепится , закапсулировать их только надо , чтобы в кндр какую-нибудь не влезли . Лепота будет посмотреть . Мы вам вашу же Демократию взад и катапультируем , ибо нефиг жало своё вонючее сувать куда не надо .
      iliitchitch
  2. pvv113 Сегодня, 09:42
    продолжили наступление на позиции террористического альянса

    США со своими шестерками тоже в этом альянсе состоит?
    pvv113
  3. jetfors_84 Сегодня, 09:57
    Интересно "коал..лиция" борется с террористами. На деле получается сами с собой воюют.
    jetfors_84
  4. Монархист Сегодня, 09:59
    " секретного соглашения между проамериканскими курдскими силами и боевиками ИГ"уже не секретное соглашение.
    Эта самая ИГИЛ не смогла бы так разрастись если бы не молчаливое согласие некоторых дядей- **чьей. " Политика и нечего личного". Правда от такой политики страдают люди, но что поделаешь -"издержки производства"
    Монархист
  5. slavaseven Сегодня, 11:49
    Уже сколько писали о том что США поддерживает ИГ, поддерживает террористов. Последствия где? Где суды, посадки, расстрелы? Или эти избранные, им можно? А остальные страны сидят на лавочке, грозят пальчиком и говорят ай - я - яй.
    slavaseven
    1. parma Сегодня, 13:45
      А может сперва предъявят доказательства поддержки именно ИГИЛ, а не повстанцев в Сирии (и то, что повстанцы стали головы резать это не к США, FARC тоже наркотой торговали, а не коммунизм строили)?
      parma
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