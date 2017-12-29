Ситуация в Сирии
Сирийская армия при помощи ВКС РФ освободили три населенных пункта в провинции Идлиб. Курдские бойцы признали свою причастность к эвакуации террористов из Ракки. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В минувшие сутки в рамках соглашения, заключенного днем ранее между боевиками и силами САР, была эвакуирована новая группа мирных жителей – около 30 человек покинули Восточную Гуту и прибыли в Дамаск, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Ранее оккупированные боевиками районы покинула группа из 34 человек. Во второй половине дня исламисты попытались провезти в оккупированные районы Восточной Гуты крупную партию оружия и боеприпасов, однако благодаря информации, своевременно полученной от жителей провинции Даръа, контрабанду удалось обнаружить и изъять.
Сирийская демократическая армия (SDF), действующая в провинции Дейр-эз-Зор при поддержке западной коалиции, вновь столкнулась с террористами ИГ (группировка запрещена в РФ), бежавшими на левый берег Евфрата под натиском сирийских войск и ВКС РФ в самом начале месяца. Радикалы напали на КПП курдов у населенного пункта Гаранидж, убив двух курдских бойцов. После этого «демократические силы» выступили против игиловцев близ города Сунейда в юго-восточной части региона и захватили его. Кроме того, силам SDF удалось занять часть города Хаджин.
Сирийская арабская армия (САА) и проасадовские отряды при поддержке российских ВКС продолжили наступление на позиции террористического альянса в районе между Идлибом и Хамой. После нескольких боевых вылетов авиации РФ и САР в районе деревень Ариха, Хан Сабиль и Джарджаназ сирийским войскам удалось значительно продвинуться в регионе. Так, под контроль правительственной армии перешли населенные пункты Аль-Мушейрифа, Даджадж и Тамат Аль-Калифа. Более того, во второй половине дня САА при помощи ВКС РФ удалось занять высоты Аль-Варид, Аль-Мактаа и Ад-Дажадж вблизи стратегического города Абу Дали.
Несмотря на то, что город Ракка уже более двух месяцев находится под контролем Демократической армии Сирии (SDF), население столицы провинции до сих пор не может почувствовать себя в безопасности, поскольку не завершены работы по обезвреживанию мин, оставленных игиловцами перед эвакуацией. Еще двое человек погибли в результате взрыва в центре города.
Появились новые доказательства существования секретного соглашения между проамериканскими курдскими силами и боевиками ИГ. Информагентство Al Masdar News опубликовало видео, на котором запечатлена эвакуация террористов из Ракки в сопровождении курдских бойцов. Кроме того, один из солдат SDF подтверждает это в ходе интервью. Напомним, о тайном договоре SDF и ИГ было известно и ранее. В том числе об этом заявлял и бывший спикер формирования Талал Сило.
В минувшие сутки в рамках соглашения, заключенного днем ранее между боевиками и силами САР, была эвакуирована новая группа мирных жителей – около 30 человек покинули Восточную Гуту и прибыли в Дамаск, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Ранее оккупированные боевиками районы покинула группа из 34 человек. Во второй половине дня исламисты попытались провезти в оккупированные районы Восточной Гуты крупную партию оружия и боеприпасов, однако благодаря информации, своевременно полученной от жителей провинции Даръа, контрабанду удалось обнаружить и изъять.
Сирийская демократическая армия (SDF), действующая в провинции Дейр-эз-Зор при поддержке западной коалиции, вновь столкнулась с террористами ИГ (группировка запрещена в РФ), бежавшими на левый берег Евфрата под натиском сирийских войск и ВКС РФ в самом начале месяца. Радикалы напали на КПП курдов у населенного пункта Гаранидж, убив двух курдских бойцов. После этого «демократические силы» выступили против игиловцев близ города Сунейда в юго-восточной части региона и захватили его. Кроме того, силам SDF удалось занять часть города Хаджин.
Сирийская арабская армия (САА) и проасадовские отряды при поддержке российских ВКС продолжили наступление на позиции террористического альянса в районе между Идлибом и Хамой. После нескольких боевых вылетов авиации РФ и САР в районе деревень Ариха, Хан Сабиль и Джарджаназ сирийским войскам удалось значительно продвинуться в регионе. Так, под контроль правительственной армии перешли населенные пункты Аль-Мушейрифа, Даджадж и Тамат Аль-Калифа. Более того, во второй половине дня САА при помощи ВКС РФ удалось занять высоты Аль-Варид, Аль-Мактаа и Ад-Дажадж вблизи стратегического города Абу Дали.
Несмотря на то, что город Ракка уже более двух месяцев находится под контролем Демократической армии Сирии (SDF), население столицы провинции до сих пор не может почувствовать себя в безопасности, поскольку не завершены работы по обезвреживанию мин, оставленных игиловцами перед эвакуацией. Еще двое человек погибли в результате взрыва в центре города.
Появились новые доказательства существования секретного соглашения между проамериканскими курдскими силами и боевиками ИГ. Информагентство Al Masdar News опубликовало видео, на котором запечатлена эвакуация террористов из Ракки в сопровождении курдских бойцов. Кроме того, один из солдат SDF подтверждает это в ходе интервью. Напомним, о тайном договоре SDF и ИГ было известно и ранее. В том числе об этом заявлял и бывший спикер формирования Талал Сило.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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