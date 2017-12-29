21:18 29 декабря

Президент РФ подписал документ о создании реестра коррупционеров

портал правовой информации публикует федеральный закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным. Речь, по сути, идёт о создании реестра чиновников, ранее уличенных в совершении преступлений коррупционного характера.

В создаваемый список попадут те экс-чиновники, которые ранее покинули свои посты в органах власти различного уровня в связи с утратой доверия по выявленным фактам должностной коррупции. Отмечено, что такого рода данные будут храниться в специальной базе в течение пяти лет. Это, по мнению авторов соответствующей законодательной нормы, должно пресечь назначения коррупционера на какую-либо чиновничью должность в течение срока, последующего после увольнения. Сможет ли проворовавшийся субъект вновь стать чиновником спустя пять лет (после «выпадения» из «чёрного списка»), не уточняется.

Президент РФ подписал документ о создании реестра коррупционеров



Новшество позиционируется экспертами как очередной раз в борьбе с коррупцией в России.



Использованы фотографии: сайт президента РФ
23

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 80

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  1. NKT Сегодня, 10:13
    Туда всех наших чиновников запиши - не ошибешься.
    NKT
    1. Dashout Сегодня, 10:20
      Если там Чубайса и его друзей не будет, то это пустое!
      Dashout
      1. NIKNN Сегодня, 10:27
        Цитата: Dashout
        Если там Чубайса и его друзей не будет, то это пустое!

        Ну наконец то. Нормальное наказание чиновникам придумали. А то раньше за коррупцию сажать приходилось, а тут раз тебя в реестр на 5ть лет и все... laughing fool
        NIKNN
        1. Bulrumeb Сегодня, 10:35
          Отмечено, что такого рода данные будут храниться в специальной базе в течение пяти лет.

          а с чего всего на пять лет-то? Почему не пожизненно? Это раз. Второе: много их увольняют в связи с утратой доверия? Самое крупное жулье уходит в связи с переводом на другую работу, по состоянию здоровья, по собственному желанию наконец, а значит в реестр они не попадут. И третье: кто будет вносить в этот реестр? Такие же коррупционеры, которые за мзду просто забудут внести и все
          Bulrumeb
          1. NIKNN Сегодня, 11:02
            Цитата: Bulrumeb
            а с чего всего на пять лет-то? Почему не пожизненно? Это раз. Второе: много их увольняют в связи с утратой доверия? Самое крупное жулье уходит в связи с переводом на другую работу, по состоянию здоровья, по собственному желанию наконец, а значит в реестр они не попадут. И третье: кто будет вносить в этот реестр? Такие же коррупционеры, которые за мзду просто забудут внести и все

            Вы не поняли, это будет список проверенных и заслуженных работников! В него еще попасть надо. Тогда все дороги перед тобой открыты. laughing Кадры для элиты так сказать...:))) wassat
            NIKNN
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:33
              Президент РФ подписал документ о создании реестра коррупционеров

              Дело за малым: создать что-то на подобие утилиты CCleaner для чистки данного реестра! yes
              СРЦ П-15
            2. gaura Сегодня, 12:35
              Надо заплатить, чтобы в нем зарегистрироваться wassat
              gaura
          2. BecmepH Сегодня, 11:48
            Цитата: Bulrumeb
            а с чего всего на пять лет-то? Почему не пожизненно? Это раз. Второе: много их увольняют в связи с утратой доверия? Самое крупное жулье уходит в связи с переводом на другую работу, по состоянию здоровья, по собственному желанию наконец, а значит в реестр они не попадут. И третье: кто будет вносить в этот реестр? Такие же коррупционеры, которые за мзду просто забудут внести и все

            Ну что ж Вы так всё серьёзно воспринимаете. Мы же знаем, что ВВП любит по троллить. Ну вот нас и троллят. Лексус с Вованом отдыхают.
            Где-то о борьбе с коррупционерами я уже слышал...? Доборолись они, доскакались...
            А так-то темка популярная!
            И беспроигрышная
            BecmepH
      2. NKT Сегодня, 10:30
        Чубайса можно использовать как единицу измерения коррупции - 1Чу. Среднее значение в правительстве будет 45мЧу wink
        NKT
        1. NIKNN Сегодня, 10:31
          Цитата: NKT
          Чубайса можно использовать как единицу измерения коррупции - 1Чу. Среднее значение в правительстве будет 45мЧу wink

          good
          NIKNN
          1. vadsonen Сегодня, 13:31
            единицу измерения коррупции - 1Чу

            Тогда единица измерения компрадорства - 1Пу.
            vadsonen
        2. Bulrumeb Сегодня, 12:59
          Среднее значение в правительстве будет 45мЧу

          не, 1Чу это прямо таки абсолютная величина, для многих и недостижимая, предлагаю измерять в Се(рдюках) либо в Ул(юкаях)
          Bulrumeb
      3. Mavrikiy Сегодня, 10:50
        Цитата: Dashout
        Если там Чубайса и его друзей не будет, то это пустое!

        Не пойман - не вор. А ловить Рыжего нельзя, очень крупный зверь. Улюкаев рядом с ним - мышонок.
        Mavrikiy
        1. Bulrumeb Сегодня, 13:01
          Не пойман - не вор

          Так есть старая поговорка : Если с....л (спер) и ушел, называется - нашел laughing
          Bulrumeb
      4. Piramidon Сегодня, 11:53
        Цитата: Dashout
        Если там Чубайса и его друзей не будет, то это пустое!

        Вот теперь и не спрашивайте, почему Чубайса не посадили? А его в реестр внесли и это страшнее. laughing
        Piramidon
    2. ДЕДПИХТО Сегодня, 10:51
      Президент один сюжет напомнил.
      ДЕДПИХТО
  2. Million Сегодня, 10:16
    Смешно даже.Бороться надо с причиной,а не со следствием.И более жесткими методами,а не составлением реестра
    Million
    1. Владимир16 Сегодня, 12:22
      Причина коррупции - человек и его греховная сущность. Предлагаете избавиться от людей?
      Владимир16
      1. Million Сегодня, 12:47
        Вы путаете уголовный кодекс и религиозные понятия
        Million
      2. Mavrikiy Сегодня, 17:21
        Цитата: Владимир16
        Причина коррупции - человек и его греховная сущность. Предлагаете избавиться от людей?

        Не нужно свою сущность перекладывать на всех людей, продвинутый... наш.
        Mavrikiy
    2. dauria Сегодня, 12:25
      И более жесткими методами,а не составлением реестра


      Есть !!! Придумал жесточайшее средство - в должностные инструкции внести пункт " запрещено брать взятки". Совсем офонарели, блин. Уголовного кодекса не хватает уже ? Что за чушь "утратил доверие". У этого начальника утратил, а другому он по душе . Был КЗОТ , по нему и увольняй, по нему и отказывай в приёме на работу. .
      dauria
  3. Семёныч Сегодня, 10:19
    ХА-ХА. А сколько будет стоить удаление из реестра?
    Семёныч
    1. Reptiloid Сегодня, 11:04
      Цитата: Семёныч
      ХА-ХА. А сколько будет стоить удаление из реестра?

      А можно и не удаляться!!!!!!Внесенные в реестр узнают своих единомышленников сначала, а там начнут кумекать!!!!!!
      Reptiloid
  4. Altona Сегодня, 10:19
    Фамилии Чубайс, как я полагаю, там не будет никогда.
    Altona
    1. НасРать Сегодня, 11:22
      Собственно, Чубайс и придумал такую "схему"!!! wassat
      НасРать
    2. БАРХАН Сегодня, 11:22
      Цитата: Altona
      Фамилии Чубайс, как я полагаю, там не будет никогда.

      Боюсь ,что Чубайс будет этот список заполнять...
      БАРХАН
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 10:19
    ...это надо вручать всем чиновникам вместо памятки... bully
    a.s.zzz888
    1. kapitan92 Сегодня, 10:31
      Цитата: a.s.zzz888
      ...это надо вручать всем чиновникам вместо памятки... bully


      Это не поможет, слишком далеко зашел процесс. Здесь без кардинальных мер не обойтись и начинать надо с Кремля и правительства. После статьи возникает масса вопросов:
      Кто будет эти списки составлять? На каком сервере и в какой орг-ции эти данные будут храниться?
      Почему 5 лет, а не пожизненное лишение прав занимать должности? Компенсация за нанесенный вред гос-ву? И многие др. вопросы. Не с того Гарант начинает! Сроки выборов поджимают??? hi
      kapitan92
      1. ДЕДПИХТО Сегодня, 10:41
        Цитата: kapitan92

        Почему 5 лет, а не пожизненное лишение прав занимать должности?

        Потому что этот реестрик-скамейка запасных ценных кадров..отряхнув от пыли,через 5 лет снова на гос. должности определят.
        ДЕДПИХТО
        1. Владимир16 Сегодня, 12:25
          Потому, что есть Конституция. Почитайте на досуге этот документ.
          Владимир16
          1. kapitan92 Сегодня, 13:31
            Цитата: Владимир16
            Потому, что есть Конституция. Почитайте на досуге этот документ.

            Читал! А оголтелая коррупция "верхов" там тоже прописана? Конституция 92г писалась под ЕБН и иже с ним.
            kapitan92
  6. VIK1711 Сегодня, 10:22
    Да на кол их! (с)
    VIK1711
  7. Alexey RA Сегодня, 10:26
    Стесняюсь спросить - прейскурант услуг каждого из чиновников в реестре будет? smile
    Alexey RA
    1. Reptiloid Сегодня, 11:08
      Цитата: Alexey RA
      Стесняюсь спросить - прейскурант услуг каждого из чиновников в реестре будет? smile

      Вот я и говорю,что с помощью этого реестра уже можно будет корпорацию создать!!!!!
      Reptiloid
      1. Alexey RA Сегодня, 14:36
        Цитата: Reptiloid
        Вот я и говорю,что с помощью этого реестра уже можно будет корпорацию создать!!!!!

        За всем нужен учёт и контроль. Прейскурант, утверждённые государством расценки взяток, индексация взяток, налоги, бухгалтерия, КС-2, КС-3, кредит на взятки и т.д. smile
        Хаувари, бывший капрал Иностранного легиона (после взятия власти он провозгласил себя маршалом и через день награждал себя через Министерство отличий новыми орденами), не осуждал повального стремления устроиться за счет других. Напротив, ему первому пришла в голову мысль национализировать коррупцию.
        Прочитав в порядке обмена опытом биографии Наполеона, Чингисхана и других государственных деятелей, он стал поощрять своих подчиненных к безудержному грабежу, непременно в крупных масштабах. В результате правительственный квартал соорудили из материалов, украденных Министерством строительства у Министерства водного транспорта, которое собиралось построить из них пристань на Вамбези; капитал для постройки железных дорог был похищен в Министерстве кокосового оборота; только злоупотребления позволили собрать средства для возведения зданий Суда и Следствия; словом, кражи и присвоения дали прекрасные результаты.
        Хаувари, который к тому времени уже носил имя Отца Вечности, с большой помпой лично открыл Коррупционный банк, в котором каждый серьезный предприниматель мог получить долгосрочный кредит на взятки, если, конечно, дирекция установит, что его интересы совпадают с государственными.
        © Станислав Лем
        Alexey RA
  8. Воронок Сегодня, 10:27
    Не понял, через 5 лет из списка исключили и можно по новой начинать свою коррупционных деятельность. Пожизненно надо в список, причем можно сразу вносить при назначении на должность и если за 5 лет на него ничего не нашли, тогда выстраивать.
    Воронок
  9. axxenm Сегодня, 10:29
    А что, уголовного кодекса не достаточно?
    Может просто добавить туда нормы улучшающие выявление коррупционеров и неотвратимость их наказания?
    Зачем создавать очередной симулякр?
    Попытка набрать очков перед выборами?
    axxenm
    1. axxenm Сегодня, 10:37
      Эдак можно ближе к выборам создавать еженедельно новый громогласно - рекламный "реестр",
      сначала "реестр насильников", через неделю "реестр убийц" и тд
      - какой восхитительный предвыборный пиар!!!
      axxenm
      1. asiat_61 Сегодня, 10:56
        Выборы однако, надо каждый год устраивать.
        asiat_61
    2. Егоза Сегодня, 10:38
      А почему только "бывшие, утратившие доверие" в реестре? новеньких надо бы включить - вот это будет для них "звоночек". Если не исправится - тогда турнуть без права занимать руководящие должности.
      Егоза
  10. vladimirvn Сегодня, 10:35
    Не понял?!! А что, спустя 5 лет, он автоматом становится честным? И его наворованные деньги, становятся легальными? А, ну да! Это же сейчас тренд такой. Укради сейчас и через 5 лет вернись, а государство тебе 13% еще доплатит. am
    vladimirvn
  11. tchoni Сегодня, 10:36
    Речь, по сути, идёт о создании реестра чиновников, ранее уличенных в совершении преступлений коррупционного характера.
    Ну, таперча заживем! А то ить раня как было!?: берем на работу ВПРАВИТЕЛЬСТВО (!!!!) человечка с тремя - пятью годами срока (в основном условныого) и не знаем корупционер он, сердешный, али просто хулиган! А таперча как на духу - заглянем в ряестер - а там... русским по белому все и написана... ВО! (интэрэсно, а герр Дабурэдкин в энтом ряестри означиццо?)
    tchoni
  12. Alex66 Сегодня, 10:36
    Реестр конечно здорово, но может конфискацию ввести и расстреливать начать, нет не всех. но тех кто подрывает обороноспособность, тащит у беззащитных, тех надо.
    Alex66
  13. rotmistr60 Сегодня, 10:38
    Одно дело реестр лиц, уволенных с утратой доверия, другое - чиновники на местах, которые еще не попались по различным причинам, но живут не по средствам.
    rotmistr60
  14. виктор н Сегодня, 10:40
    Четырнадать комментариев - и ни одного предложения.
    виктор н
    1. Ромей Сегодня, 10:46
      Цитата: виктор н
      Четырнадать комментариев - и ни одного предложения.

      Предложения будут. Только они не понравятся. Как насчет двадцаточки строгача и полной конфискации имущества не только фигуранта, но еще и его родственников и друзей, задействованных в хитрых схемах? Не? То-то... А посему это очередное путинское словоблудие. Он за все хорошее против всего плохого.
      Ромей
      1. Астория Сегодня, 11:02
        Срок не нужен (я не хочу платить налоги на содержание этих гнид):

        * до 100 миллионов - конфискация в кратном размере + запрет на занятие любых гос. должностей пожизненно

        *свыше 100 миллионов - конфискация в кратном размере + смертная казнь

        Полная прозрачность всех доходов / расходов начиная с последнего участкового и заканчивая министрами и их близкими родственниками
        Астория
        1. Вадим237 Сегодня, 13:23
          А вот расходы людей контролировать - права иметь ни кто не будет, это уже частная жизнь, ещё скажите как всем жить и чем должны заниматься.
          Вадим237
  15. Ромей Сегодня, 10:42
    А друзья там будут?! Навряд. Путин своих не бросает.
    Ромей
    1. Теренин Сегодня, 11:42
      Ну, они же, как в том анекдоте: Чиновники и служители культа никак не могут понять, ну как "Мерседес" может помешать вере, а вилла на Канарах — служению Родине.
      Теренин
      1. Вадим237 Сегодня, 13:25
        Для наших лучшая "вилла" это на Нарах.
        Вадим237
  16. Rostislav Сегодня, 10:47
    Очередная имитация борьбы. Конфискация "нажитого непосильным трудом" у самого и родственников будет гораздо эффективнее.
    Даже ловить непосредственно на передаче денег не надо, достаточно сравнить доходы со стоимостью имущества. И конфисковать разницу, можно даже без посадки.
    Rostislav
  17. Оверлок Сегодня, 10:49
    Цитата: NIKNN
    тут раз тебя в реестр на 5ть лет и все..

    повисел в списках 5 лет и .... работай дальше. Испугали ежа голой задницей!
    Оверлок
  18. loginovich Сегодня, 10:50
    Боюсь ,как бы к концу нового года не пришлось составлять реестр не уличенных в коррупции. Так как будет значительно короче.
    loginovich
  19. Mavrikiy Сегодня, 10:52
    Сначало - срок! Потом волчий билет пожизненно. Ну а потом можно и реестр, чтобы дети на государеву службу не попали, пусть идут в бизнес, как Айфончик советовал.
    Mavrikiy
  20. Оверлок Сегодня, 10:56
    Цитата: виктор н
    Четырнадать комментариев - и ни одного предложения.

    Предложения?
    1. пересмотр дела Васильевой для начала
    2. введение конфискации
    3. и далее по списку
    Оверлок
    1. m.cempbell Сегодня, 12:08
      Да тут уже предложений поступало на эту тему - на несколько слушаний обеих палат хватит. Чё повторяться-то - сажать, высылать, конфисковывать, стрелять - каких предложений Вы ждете? Васильева, "пьяный мальчик", Улюкаев, Сердюков, Миллер, Чалый, Ротенберг, Чубайс, Касьянов, Гайдар - список продолжать?
      m.cempbell
  21. Оверлок Сегодня, 10:57
    Цитата: Bulrumeb
    И третье: кто будет вносить в этот реестр? Такие же коррупционеры, которые за мзду просто забудут внести и все

    точно сказано. Ворье будет наказывать ворье! Жуть.По-путински!
    Оверлок
  22. Zomanus Сегодня, 11:02
    Туда можно чиновников автоматом заносить после 3-5 лет работы.
    Интересно, а сколько стоить будет исключение из этого списка?
    И что будет с конторой, если там работает человек из этого списка?
    Получается что "А" сказали, вот "В", наказания, указать забыли.
    А еще интересно, какая информация в реестр вноситься будет.
    Будет ли указана величина украденного?
    Будет ли указана родня кормившаяся с этого?
    Ну и как выше сказали, без мер жесткого наказания все это не более чем подтирка для туалета.
    Еще и гордиться будут внесением в этот список, как признанием заслуг.
    Zomanus
  23. Egorovich Сегодня, 11:13
    Чушь наиполнейшая, выеденного яйца не стоит. Создание видимости борьбы с коррупцией.
    Egorovich
  24. bratchanin3 Сегодня, 11:24
    Очень хороший указ! В этом указе надо было прописать, чтобы упомянутых в реестре не брать на работу в гос органы и муниципальные образования.
    bratchanin3
  25. Александр War Сегодня, 11:39
    Путину надо сверить свой список со списком что Трамп скоро предъявит
    Александр War
  26. Сибирский цирюльник Сегодня, 11:42
    Как то нежно,обходится Гарант,к этой публике(
    Боится нанести душевную травму?
    Сибирский цирюльник
  27. BAI Сегодня, 11:52
    Закон недоделанный. Нет ни номера, ни даты принятия.
    BAI
  28. Дормидонт Сегодня, 11:57
    Почётное первое место по праву должно принадлежать чубайсу
    Дормидонт
  29. Piramidon Сегодня, 11:57
    Пушной зверек какой то. Значит УК РФ на эту братию не распространяется. А вот если я палку колбасы украду, меня в реестр или на зону отправят?
    Piramidon
  30. m.cempbell Сегодня, 12:03
    Ну всё. Напугали. Брать теперь точно перестанут, а то не в тюрьму, в РЕЕСТР попадешь! Интересно кто его заполнять будет?
    m.cempbell
  31. sergo1914 Сегодня, 12:10
    Что нужно сделать, чтобы стать претендентом на попадание в этот список?
    sergo1914
  32. faiver Сегодня, 12:18
    господи ну к чему эти танцы с бубнами? laughing Ведь списки лиц которых туда необходимо заносить можно взять в отделах кадров всех наших властных структур
    faiver
  33. NKVD Сегодня, 12:32
    С себя надо начинать
    NKVD
  34. мичман Сегодня, 12:40
    Документ нужен, чтобы родственники "гордились" своими отцами. Почему мы были далеки от коррупции. За 54 года работы создал десятки предприятий и НИИ в МРП СССР, построил их, вывел на проектную мощность и не украли с коллегами ни копейки. Стали учеными, были награждены Правительственными наградами. Как можно воровать у своего народа, не понимаю. Честь имею.
    мичман
  35. MOLODCHIK Сегодня, 13:13
    главный коррупционер подписал документ о создании реестра коррупционеров.
    MOLODCHIK
    1. Вадим237 Сегодня, 13:27
      "Главный коррупционер" про закон о клевете слышали, смотрите не ляпните это где нибудь в людном месте, в присутствии репортёров.
      Вадим237
  36. Оверлок Сегодня, 14:11
    Цитата: СРЦ П-15
    создать что-то на подобие утилиты CCleaner

    они есть- Генпрокуратура, полиция. ФСБ. Вот только беда- сами не устояли перед искущениями
    Оверлок
  37. notingem Сегодня, 14:16
    Правильно. У станций Метро список повесить пусть им стыдно будет когда на работу поедут
    notingem
  38. afrikanez Сегодня, 15:24
    Ни какого проку от этого реестра не будет. Идет очередное "заигрывание" с народом перед выборами. request
    afrikanez
    1. Вадим237 Сегодня, 17:30
      Вот если бы людям разрешили морды набивать, коррупционерам, без уголовной ответственности за это деяние, эта мера была бы самая действенная, на коррупцию.
      Вадим237
  39. Оверлок Сегодня, 17:45
    чего только и не подпишишь перед выборами!
    Оверлок
  40. LeonidL Сегодня, 19:25
    Давно пора! Только не на 5 лет - пожизненно!!! И вывешивать их рожи всюду, в любом учреждении, в любом частном офисе!!!!
    LeonidL
  41. фа2998 Сегодня, 19:40
    Цитата: виктор н
    Четырнадать комментариев - и ни одного предложения.

    Да не вносить ни в какой реестр, ПРОСТО ВОРОВ НАДО САЖАТЬ, А ИМУЩЕСТВО КОНФИСКОВЫВАТЬ! А не зарабатывать избирательные очки,5 лет- и вороватый чиновник становится ангелом.Да они у воровали такие суммы, что им, детям и внукам останется.Смех какой то! negative hi
    фа2998
Картина дня