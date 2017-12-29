Президент РФ подписал документ о создании реестра коррупционеров
портал правовой информации публикует федеральный закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным. Речь, по сути, идёт о создании реестра чиновников, ранее уличенных в совершении преступлений коррупционного характера.
В создаваемый список попадут те экс-чиновники, которые ранее покинули свои посты в органах власти различного уровня в связи с утратой доверия по выявленным фактам должностной коррупции. Отмечено, что такого рода данные будут храниться в специальной базе в течение пяти лет. Это, по мнению авторов соответствующей законодательной нормы, должно пресечь назначения коррупционера на какую-либо чиновничью должность в течение срока, последующего после увольнения. Сможет ли проворовавшийся субъект вновь стать чиновником спустя пять лет (после «выпадения» из «чёрного списка»), не уточняется.
Новшество позиционируется экспертами как очередной раз в борьбе с коррупцией в России.
В создаваемый список попадут те экс-чиновники, которые ранее покинули свои посты в органах власти различного уровня в связи с утратой доверия по выявленным фактам должностной коррупции. Отмечено, что такого рода данные будут храниться в специальной базе в течение пяти лет. Это, по мнению авторов соответствующей законодательной нормы, должно пресечь назначения коррупционера на какую-либо чиновничью должность в течение срока, последующего после увольнения. Сможет ли проворовавшийся субъект вновь стать чиновником спустя пять лет (после «выпадения» из «чёрного списка»), не уточняется.
Новшество позиционируется экспертами как очередной раз в борьбе с коррупцией в России.
Использованы фотографии: сайт президента РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти