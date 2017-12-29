21:21 29 декабря

В Казахстан вернулись штурмовики Су-25 после модернизации в Беларуси

В Казахстан после ремонта и модернизации на предприятии «558 Авиаремонтный завод» (город Барановичи, Беларусь) прибыла партия штурмовиков Су-25, передает Интерфакс-АВН.



В начале года ожидается прибытие еще трех отремонтированных штурмовиков.


Общее количество самолетов Су-25, поставленных после модернизации и ремонта в Военно-воздушные силы позволит в полной мере выполнять задачи по защите воздушных рубежей нашей Родины,
говорится в релизе Минобороны Казахстана.

«Штурмовик Су-25 обладает высокой боевой "живучестью", может наносить комбинированные удары, при этом поражать разнообразные цели и объекты одновременно различными авиационными средствами поражения, что значительно усиливает его боевую мощь. Высокая маневренность в сочетании с относительно невысокой скоростью полёта позволяет наносить точные удары по целям, в том числе в горной и холмистой местности», – отметили в ведомстве.

Всего на штурмовике может устанавливаться более 30-ти видов вооружения в зависимости от типа решаемых задач.

В пресс-службе добавили, что «за последние годы ВВС Казахстана пополнились самыми современными боевыми самолетами Су-30СМ, новыми транспортно-боевыми вертолетами Ми-171Ш». Ранее были приобретены военно-транспортные самолеты С-295, вертолеты Ми-35М.

Отремонтирована и модернизирована практически вся авиационная техника наших ВВС, подчеркивается в сообщении.

Использованы фотографии: http://komotoz.ru
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Комментарии 24

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  1. rpek32 Сегодня, 11:45
    жаль что вместе с выходом из состава ссср страны-покиданцы не лишились всех лицензий на все технологии ссср
    rpek32
    1. Safer Сегодня, 11:48
      Цитата: rpek32
      жаль что вместе с выходом из состава ссср страны-покиданцы не лишились всех лицензий на все технологии ссср

      А что плохого? Белорусскому впк тоже деньги нужны, рабочие хотят кушать. К тому же руки там растут из плеч! Не вижу ничего плохого, к тому же это для казахов.
      Safer
      1. faiver Сегодня, 12:12
        согласен на все сто...
        faiver
      2. rpek32 Сегодня, 12:15
        о себе нужно думать в первую очередь
        rpek32
      3. Dedall Сегодня, 19:07
        Полностью согласен с Вами, уважаемый Safer. Белорусы всегда хорошо выполняли взятые обязательства . Это я пишу после того, как заказал в 2015 году по Интернету педали для авиасимулятора. Посылку мне отправили в тот же день и с Бобруйска та дошла до Москвы за сутки. Правда, потом до Новочеркасска шла 10 дней. Сами педали металлические и очень даже неплохого качества. Что касается нас, то наладить производство таких никто не смог. Парадокс, однако - и руки есть, и головы есть, а вместе ничего не получается. В результате наши инженеры из Виртуального Конструкторского Бюро (VKB) проектируют тут, а делают в Китае. В результате цена намного выше и доставка растягивается на месяцы. Да что говорить, если даже розетки с выключателями из Беларуси дешевле китайских и надёжней будут.
        Dedall
    2. Францисканец Сегодня, 12:16
      Очевидно что РФ тоже надо лишить всех наработок и собственности ранее принадлежащей республикам .
      Францисканец
      1. rpek32 Сегодня, 12:17
        Цитата: Францисканец
        Очевидно что РФ тоже надо лишить всех наработок и собственности ранее принадлежащей республикам .

        очевидно что нет т.к. технологии принадлежали ссср, а единственная страна преемница ссср - россия.
        rpek32
        1. грау Сегодня, 12:21
          Не надо некого лишать само устареет
          грау
          1. Касым Сегодня, 16:03
            Вообще-то Су-25 частично и в Грузии собирали. hi
            Касым
        2. КП8789 Сегодня, 12:59
          rpek32
          очевидно что нет т.к. технологии принадлежали ссср, а единственная страна преемница ссср - россия.

          Преемница только на словах, а по жизни РФ дальше всех "ушла" от СССР.
          КП8789
      2. avt Сегодня, 12:30
        Цитата: Францисканец
        Очевидно что РФ тоже надо лишить всех наработок и собственности ранее принадлежащей республикам .

        Собственно
        Цитата: rpek32
        очевидно что нет т.к. технологии принадлежали ссср,

        А одни такие ..лишенцы уже на Руине попробовали bully Можете повторить - велком ту хелл. Касаемо новости - ну нашли казахи свободный ремзавод , отремонтировали -на здоровье. Вопрос в другом - а что собственно нового на них установили ?Как наши модернизируют , не только мы в Сурии видели.Аз грешный ещё вот не понял вот из этого
        В пресс-службе добавили, что «за последние годы ВВС Казахстана пополнились самыми современными боевыми самолетами Су-30СМ, новыми транспортно-боевыми вертолетами Ми-171Ш». Ранее были приобретены военно-транспортные самолеты С-295, вертолеты Ми-35М.
        А чего вместо Ми-35 не взяли Ми-28 ??? А ещё лучше -Ка 52 ?
        avt
        1. Safer Сегодня, 12:33
          Цитата: avt
          А чего вместо Ми-35 не взяли Ми-28 ??? А ещё лучше -Ка 52 ?

          Мин.обороны Казахстана виднее. Нет нужды или дорого. Вопрос денег и необходимости тоже нужно учитывать.
          Safer
        2. Касым Сегодня, 16:01
          АВТ, привет! А чем Ми-28 так сильно отличается от Ми-35? Как-то Ваш бывший главком в пух и прах раскритиковал Ми-28, который сейчас депутатом стал. И на Ми-24(35) кадры есть - нам дешевле. Мне кажется, когда Ми-28 на голову станет выше предшественника, то тогда видно будет.
          Для наших гор лучше Ка-52, но видимо еще не "доросли" до него. Хотя с заявлением НАНа (вчера) об увеличение "мощи наших ВС в 1,5 раза" (как подсчитали непонятно, но про ССО говорит в 3раза) до 2020. Вчера писал в статье (о прибытии Су-30СМ) об увеличении финансировании на закупку соврем. систем вооружений.
          И как всегда не пишут за кол-во - чего туман наводить не совсем понято. laughing Но любят наши все секретить от собственного народа. hi
          Касым
          1. avt Сегодня, 16:17
            Цитата: Касым
            Как-то Ваш бывший главком в пух и прах раскритиковал Ми-28, который сейчас депутатом стал.

            hi Вообще то электронику и ,,ночную" в частности. Да и уже дал заднюю bully
            Цитата: Касым
            А чем Ми-28 так сильно отличается от Ми-35?

            Собственно сам факт отхода от ,,летающей БМП" , когда по итогам Афгана вынуждены были создавать чистого ударника, и есть показатель .
            Цитата: Касым
            И на Ми-24(35) кадры есть - нам дешевле.

            request Уберите третьего из экипажа и проблем с переучиванием нет. При наличии 171-х , которые , опять же по итогам Афгана, легко довооружить до уровня ,,летающей БМП, причём там в Афгане порой предпочитали 8-ку , поскольку бронирование с лихвой перекрывалось ЛТХ.
            Цитата: Касым
            Для наших гор лучше Ка-52, но видимо еще не "доросли" до него. Хотя с заявлением НАНа (вчера) об увеличение "мощи наших ВС в 1,5 раза" (как подсчитали непонятно, но про ССО говорит в 3раза) до 2020. Вчера писал в статье (о прибытии Су-30СМ) об увеличении финансировании на закупку соврем. систем вооружений.
            И как всегда не пишут за кол-во - чего туман наводить не совсем понято. laughing Но любят наши все секретить от собственного народа. hi

            what Думаю нам сами мало bully Так что на экспорт его врятли скоро поставлять будут , ну кроме египтян на ,,Мистрали ", но сие есть политИк левантийский, сиюминутный.Вообще , ну будь моя воля, я бы из тех корпусов 24-х, что у вас в наличии , довёл бы не самые изношенные до уровня 35-х ( была такая разработка у МИЛевцев в конце 80) А хоть меньше , но взял бы Ка-52.
            Цитата: Касым
            Но любят наши все секретить от собственного народа. hi
            Деньги любят тишину . bully
            avt
            1. Касым Сегодня, 16:57
              Так в Ростове Ми-24 наши прошли ремонт и модернизацию, вкл. ночное оборудование.
              Я так понял, что у Ми-35 многое с Ми-28: втулка несущего винта с эластомерными подшипниками, композ. несущий и Х-образ. рулевой винты, модер. движки, БРЭО со всякими прелестями. Ми-35 приспособили для нашего климата и рельефа. Ми-17 будут на 405 заводе собирать (там ремонт делают Ми-8). С МиГом решили центр по ремонту и обслуживанию открыть (завод) - статья в этом году была на ВО - у нас ведь МиГ-31 есть (полк). Поэтому есть все основания полагать, что будут МиГ-35 заказывать.
              НАН на 9 мая обещал теперь начать перевооружением заняться - раньше была программа только на модернизацию и ремонту. Теперь вот новье пошло. На последующие три года деньги пойдут на эти цели. Говорят НАН бюджет на последующие три года подписал. Деньги там хорошие. Так что жирный кусок в ВПК РФ поидет. 13 сентября 2017г. контракт на 12 Су-30СМ подписали. Вертушек кучу закажут, но не говорят какие именно. Земляк писал, что Су-27 в след. году будут модернизировать, у некоторых еще есть ресурс до 2020г. Он мне про Су-25 три дня назад писал - сейчас вот подтвердилось. У нас их немного, штук 14.
              Так кроме нашего народа все все знают, а нам "секретят" - смысла не вижу. hi
              Сейчас покопаюсь - может уточню за кол-во этих Су-25, прибывших с РБ.
              Касым
              1. Касым Сегодня, 17:28
                Земляк пишет за три борта. Еще три в марте.
                Касым
              2. avt Сегодня, 19:12
                Цитата: Касым
                Так в Ростове Ми-24 наши прошли ремонт и модернизацию, вкл. ночное оборудование.

                Если им ещё и шасси не убирающиеся сделали и они пушечные , ну 30мм были, то вообще смысла 35 покупать не было.
                Цитата: Касым
                раньше была программа только на модернизацию и ремонту.

                Ну модернизация подчас сродни новой машины , что собственно Ми-35 из себя и представляет.
                Цитата: Касым
                про Су-25 три дня назад писал - сейчас вот подтвердилось. У нас их немного, штук 14.

                Наверное это те , что ,,на ходу", а наверняка корпуса на хранении лежат ещё.Не могут не лежать , раз у вас там даже МиГ-27 не слили , как у нас .25-му походу замены не будет , пока за ветхостью последний не сольют. hi
                avt
      3. Астория Сегодня, 13:17
        Очевидно - кому-то стоило бы хоть копейку долгов бывшего союза заплатить прежде чем открывать рот и это еще мягко сказано
        Астория
  2. faiver Сегодня, 12:12
    Грачи прилетели :) значит скоро весна :)
    faiver
  3. Frogfoot Сегодня, 12:24
    Цитата: rpek32
    жаль что вместе с выходом из состава ссср страны-покиданцы не лишились всех лицензий на все технологии ссср

    Если Вы не в "теме", то не надо "накидывать". Да будет Вам известно, что ВСЕ работы по ремонту и модернизации на 558 АРЗ проводятся при обязательном конструкторско-технологическом сопровождении ОКБ или заводов-изготовителей. И очень глупо надеяться, что это сопровождение предоставляется бесплатно. Так что за "лицензии", как Вы выражаетесь, РФ получает весьма приличные средства.
    Насчет СССР в отношении этой машины (Т-8): она была спроектирована и построена в СССР при участии многих советских ОКБ и заводов.
    Frogfoot
    1. грау Сегодня, 12:25
      Только строили Русские все это
      грау
    2. avt Сегодня, 12:37
      Цитата: Frogfoot
      И очень глупо надеяться, что это сопровождение предоставляется бесплатно.
      Даже не надейтесь bully
      Ну при
      Цитата: Frogfoot
      ВСЕ работы по ремонту и модернизации на 558 АРЗ проводятся при обязательном конструкторско-технологическом сопровождении ОКБ или заводов-изготовителей.

      Держатель , естественно как и везде в Мире, получает деньги за соответствие аэроплана сертификату типа и по факту гарантирует правильность проведённого ремонта, или модернизации производственниками.
      avt
  4. мичман Сегодня, 12:32
    Как приятно видеть на правой трубке ПВД свою антенну (АП-06М), которую я создал еще в середине 60-х годов. Для аппаратуры ближней радионавигации, инструментальной посадки, системы УВД и Гос опознавания. Затем был Гл. Конструктором этой аппаратуры в НИИ-33 до 1979 года. Затем работа в Москве (6 ГУ МРП СССР). Вот так мы работали. Живы ли мои коллеги и сослуживцы? Кто жив с наступающим Новым годом вас. Вы славно трудились на оборону страны. Я часто вспоминаю вас, а в последнее время в подчинении было около 250 тыс. специалистов. Честь имею.
    мичман
  5. Frogfoot Сегодня, 13:03
    Цитата: avt
    Цитата: Frogfoot
    И очень глупо надеяться, что это сопровождение предоставляется бесплатно.
    Даже не надейтесь bully

    Я не надеюсь, а очень хорошо знаю. Поверьте.
    Frogfoot
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