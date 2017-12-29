В Казахстан вернулись штурмовики Су-25 после модернизации в Беларуси

Общее количество самолетов Су-25, поставленных после модернизации и ремонта в Военно-воздушные силы позволит в полной мере выполнять задачи по защите воздушных рубежей нашей Родины,

В Казахстан после ремонта и модернизации на предприятии «558 Авиаремонтный завод» (город Барановичи, Беларусь) прибыла партия штурмовиков Су-25, передает Интерфакс-АВН В начале года ожидается прибытие еще трех отремонтированных штурмовиков.говорится в релизе Минобороны Казахстана.«Штурмовик Су-25 обладает высокой боевой "живучестью", может наносить комбинированные удары, при этом поражать разнообразные цели и объекты одновременно различными авиационными средствами поражения, что значительно усиливает его боевую мощь. Высокая маневренность в сочетании с относительно невысокой скоростью полёта позволяет наносить точные удары по целям, в том числе в горной и холмистой местности», – отметили в ведомстве.Всего на штурмовике может устанавливаться более 30-ти видов вооружения в зависимости от типа решаемых задач.В пресс-службе добавили, что «за последние годы ВВС Казахстана пополнились самыми современными боевыми самолетами Су-30СМ, новыми транспортно-боевыми вертолетами Ми-171Ш». Ранее были приобретены военно-транспортные самолеты С-295, вертолеты Ми-35М.Отремонтирована и модернизирована практически вся авиационная техника наших ВВС, подчеркивается в сообщении.