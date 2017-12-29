21:20 29 декабря

Морская авиация ВМФ рассматривает вопрос о приеме в состав самолетов-амфибий Бе-200

Морская авиация ВМФ России наращивает усилия по модернизации своего потенциала, сообщил в пятницу в интервью официальному печатному органу Минобороны РФ газете "Красная звезда" начальник морской авиации ВМФ РФ генерал-майор Игорь Кожин. В перспективе рассматриваются вопросы по приёму в состав морской авиации ВМФ самолётов-амфибий Бе-200.

Морская авиация ВМФ рассматривает вопрос о приеме в состав самолетов-амфибий Бе-200


Мы готовимся к их эксплуатации в качестве спасательных и противопожарных летательных аппаратов
– сказал генерал-майор Игорь Кожин
Кроме того, планируем модернизацию под новые противолодочные комплексы самолётов-амфибий Бе-12



Он также отметил, что особое внимание уделяется подготовке специалистов для ВМФ РФ. В Центре боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ России в Ейске в период с 2017 по 2018 год включительно спланировано обучить более 300 военнослужащих лётного и инженерно-технического состава в 50 учебных группах центральных офицерских курсов.

За последние годы был серьезно обновлен практически весь парк радиотехнических средств, используемых на аэродромах. Также на всех действующих аэродромах поменяли техническую систему руководства полётами.

Ещё в этом году планируем принять и в следующем ввести в эксплуатацию два аэродрома – Чкаловский и Североморск-1. Они полностью отремонтированы и приспособлены для базирования морской авиации
- сообщил командующий морской авиацией ВМФ.

Использованы фотографии: https://uac.defence.ru/
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Комментарии 24

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  1. Chertt Сегодня, 12:54
    Это же сколько взлетно-посадочных площадок у ВМФ РФ сразу добавится wink
    Chertt
    1. Дедкастарый Сегодня, 12:57
      Цитата: Chertt
      Это же сколько взлетно-посадочных площадок у ВМФ РФ сразу добавится wink

      про деньги.... да уж.зачем ВВП_ дороги бы нормальные,сам бы взлетел...
      Дедкастарый
      1. Chertt Сегодня, 13:01
        Цитата: Дедкастарый
        про деньги.... да уж.

        Не, я про то что эта штука с воды взлетает и садится laughing
        Chertt
        1. Paranoid50 Сегодня, 14:37
          Цитата: Chertt
          я про то что эта штука с воды взлетает и садится laughing

          А какой оригинальный способ ухода от торпеды - они от них просто улетают. fellow
          Paranoid50
          1. Chertt Сегодня, 14:42
            Цитата: Paranoid50
            А какой оригинальный способ ухода от торпеды - они от них просто улетают.

            Если бы торпеда могла делать удивленное лицо, она таки, его бы сделала lol
            Chertt
  2. avt Сегодня, 12:56
    request Может всё таки А-40 попытаться возродить , чем его обрезанную версию?Понятно что 200 как никак , но в серии .
    avt
    1. Воронок Сегодня, 13:11
      Вот вот, сколько можно из старичка Бе12 выжимать.
      Воронок
    2. Topotun Сегодня, 13:24
      Не до жиру, А-40 возрождать - слишком много вложить надо. И результат будет не раньше как через лет пять наверное. А противолодочники уже сейчас нужно и много....
      Topotun
  3. Дедкастарый Сегодня, 13:09
    Цитата: Дедкастарый
    Цитата: Chertt
    Это же сколько взлетно-посадочных площадок у ВМФ РФ сразу добавится wink

    про деньги.... да уж.зачем ВВП_ дороги бы нормальные,сам бы взлетел...
    было под Минском...л
    еио
    во и бухово искаить...допил...час ...
    Дедкастарый
  4. Livonetc Сегодня, 13:50
    Какой породистый аппарат!
    Красавец!
    Livonetc
  5. Немезида Сегодня, 13:57
    Давно пора,тем более,что этот самолет можно использовать и как спасательный и как поисково-ударный торпедоносец
    Немезида
    1. Spez Сегодня, 14:32
      Цитата: Немезида
      как поисково-ударный торпедоносец

      Каким образом, позвольте узнать?
      Spez
      1. Немезида Сегодня, 14:41
        Таким же образом ,как и Ил-38...Правда радиус будет меньше,зато безопасность экипажа выше,ведь в случае ЧП самолет имеет шанс приземлится на воду и дождаться помощи...
        Немезида
        1. Spez Сегодня, 15:58
          А как торпеда подвешивается на Ил-38?
          Spez
          1. Немезида Сегодня, 16:10
            Во внутреннем отсеке вооружения...Википедия к вашим услугам...
            Немезида
            1. Spez Сегодня, 16:45
              У Бе-200 нет отсека вооружения. У него есть восемнадцатикубовая цистерна, и переделка её в бомбоотсек займёт много времени и сил. По сути, из-за пары люков под четырёхметровые торпеды придётся вносить изменения в конструкцию силовых элементов фюзеляжа. Ну, может сделают по аналогии с Альбатросом. В прошлом году вообще ходили слухи, что Альбатросы вновь на конвейр поставят, кто их разберёт...
              Spez
              1. Немезида Сегодня, 17:01
                Все уже сделано,вы просто не в курсе...Версия торпедоносца на базе Бе-200 называется А-40 ,,Альбатрос'' . Я сам не знал,на этом сайте просветил,знающий человек,за что ему большое спасибо...Его ник abc_alex Еще раз ему большое спасибо.
                Немезида
                1. Spez Сегодня, 17:06
                  Сравните ТТХ и годы создания этих самолётов. В википедии, например.
                  Spez
                  1. Немезида Сегодня, 17:09
                    Вы читать умеете?! В Википедии русским языком написано,что базовая модель на основе которой создан А-40 Альбатрос ,это именно Бе-200...
                    Немезида
                    1. Spez Сегодня, 17:19
                      Уметь читать мало, надо ещё и понимать, что написано. А написано там, что базовой моделью для создания Бе-200 послужил А-40
                      Spez
                      1. Немезида Сегодня, 17:24
                        Ну и о чем вы спорите?! Вы пишите,что все придется перерабатывать с нуля...Я вам написал,что вся техническая документация уже есть и нет никаких проблем в выпуске торпедоносца на базе Бе-200...А выпускать все равно придется,потому что все Ил-38 уже пенсионеры...и им нужна замена...А самолет-амфибия не самый плохой вариант для этого,тем более,что замена нужна не только Ил-38,но и практически отлетавшим свой век Бе-12
                        Немезида
  6. Романенко Сегодня, 16:04
    Интересно, БЕ-шка для флота будет в урезанном, как для МЧС формате, или в "полный рост", как проектировалась изначально для ВМФ?
    Романенко
  7. Spez Сегодня, 17:32
    Цитата: Немезида
    Вы пишите,что все придется перерабатывать с нуля...

    Занавес.
    Spez
  8. faiver Сегодня, 20:10
    чота как то все мутно по моему...
    faiver
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