Морская авиация ВМФ рассматривает вопрос о приеме в состав самолетов-амфибий Бе-200

Мы готовимся к их эксплуатации в качестве спасательных и противопожарных летательных аппаратов

Кроме того, планируем модернизацию под новые противолодочные комплексы самолётов-амфибий Бе-12

Ещё в этом году планируем принять и в следующем ввести в эксплуатацию два аэродрома – Чкаловский и Североморск-1. Они полностью отремонтированы и приспособлены для базирования морской авиации

Морская авиация ВМФ России наращивает усилия по модернизации своего потенциала, сообщил в пятницу в интервью официальному печатному органу Минобороны РФ газете "Красная звезда" начальник морской авиации ВМФ РФ генерал-майор Игорь Кожин. В перспективе рассматриваются вопросы по приёму в состав морской авиации ВМФ самолётов-амфибий Бе-200.– сказал генерал-майор Игорь КожинОн также отметил, что особое внимание уделяется подготовке специалистов для ВМФ РФ. В Центре боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ России в Ейске в период с 2017 по 2018 год включительно спланировано обучить более 300 военнослужащих лётного и инженерно-технического состава в 50 учебных группах центральных офицерских курсов.За последние годы был серьезно обновлен практически весь парк радиотехнических средств, используемых на аэродромах. Также на всех действующих аэродромах поменяли техническую систему руководства полётами.- сообщил командующий морской авиацией ВМФ.