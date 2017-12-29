Морская авиация ВМФ рассматривает вопрос о приеме в состав самолетов-амфибий Бе-200
Морская авиация ВМФ России наращивает усилия по модернизации своего потенциала, сообщил в пятницу в интервью официальному печатному органу Минобороны РФ газете "Красная звезда" начальник морской авиации ВМФ РФ генерал-майор Игорь Кожин. В перспективе рассматриваются вопросы по приёму в состав морской авиации ВМФ самолётов-амфибий Бе-200.
Он также отметил, что особое внимание уделяется подготовке специалистов для ВМФ РФ. В Центре боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ России в Ейске в период с 2017 по 2018 год включительно спланировано обучить более 300 военнослужащих лётного и инженерно-технического состава в 50 учебных группах центральных офицерских курсов.
За последние годы был серьезно обновлен практически весь парк радиотехнических средств, используемых на аэродромах. Также на всех действующих аэродромах поменяли техническую систему руководства полётами.
Мы готовимся к их эксплуатации в качестве спасательных и противопожарных летательных аппаратов– сказал генерал-майор Игорь Кожин
Кроме того, планируем модернизацию под новые противолодочные комплексы самолётов-амфибий Бе-12
Он также отметил, что особое внимание уделяется подготовке специалистов для ВМФ РФ. В Центре боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ России в Ейске в период с 2017 по 2018 год включительно спланировано обучить более 300 военнослужащих лётного и инженерно-технического состава в 50 учебных группах центральных офицерских курсов.
За последние годы был серьезно обновлен практически весь парк радиотехнических средств, используемых на аэродромах. Также на всех действующих аэродромах поменяли техническую систему руководства полётами.
Ещё в этом году планируем принять и в следующем ввести в эксплуатацию два аэродрома – Чкаловский и Североморск-1. Они полностью отремонтированы и приспособлены для базирования морской авиации- сообщил командующий морской авиацией ВМФ.
Использованы фотографии: https://uac.defence.ru/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти