В ЦВО поступила партия полноприводных КамАЗов «Мустанг»

Партия из 30 полноприводных КамАЗов семейства «Мустанг» поступила по гособоронзаказу в воинские части Центрального военного округа, сообщает пресс-служба округаМашины пополнили парк автомобильной техники воинских частей 90-й танковой дивизии, дислоцированной на Южном Урале.КамАЗ-53501 «Мустанг» предназначен для перевозки грузов военного назначения, личного состава, артиллерийских систем. Имеет грузоподъёмность 10 тонн и способен буксировать прицепы до 12 тонн в условиях бездорожья.Автомобиль получил более удлиненную платформу и имеет хорошие вездеходные характеристики, преодолевает брод глубиной 1,75 м и препятствия высотой 0,6 м.Применение «Мустангов» позволило сократить время доставки личного состава, грузов для войск при выполнении учебно-боевых задач.Ранее, апреле 2017 года на вооружение танковой дивизии поступили около 40 армейских грузовиков Урал-4320 последней модификации производства Миасского автозавода.