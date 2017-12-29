21:18 29 декабря

В ЦВО поступила партия полноприводных КамАЗов «Мустанг»

Партия из 30 полноприводных КамАЗов семейства «Мустанг» поступила по гособоронзаказу в воинские части Центрального военного округа, сообщает пресс-служба округа

Машины пополнили парк автомобильной техники воинских частей 90-й танковой дивизии, дислоцированной на Южном Урале.

В ЦВО поступила партия полноприводных КамАЗов «Мустанг»



КамАЗ-53501 «Мустанг» предназначен для перевозки грузов военного назначения, личного состава, артиллерийских систем. Имеет грузоподъёмность 10 тонн и способен буксировать прицепы до 12 тонн в условиях бездорожья.

Автомобиль получил более удлиненную платформу и имеет хорошие вездеходные характеристики, преодолевает брод глубиной 1,75 м и препятствия высотой 0,6 м.

Применение «Мустангов» позволило сократить время доставки личного состава, грузов для войск при выполнении учебно-боевых задач.

Ранее, апреле 2017 года на вооружение танковой дивизии поступили около 40 армейских грузовиков Урал-4320 последней модификации производства Миасского автозавода.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 7

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  1. Дратуй Сегодня, 12:56
    А до этого не полноприводные были.. winked
    Дратуй
    1. Владимир61 Сегодня, 13:12
      Нет, до этого на бричках ездили! Для технических гениев, владеющих русским со словарем, это означает 8х8.
      Владимир61
      1. san4es Сегодня, 16:40
        Цитата: Владимир61
        ...это означает 8х8.

        KamAZ-6350 (на фото) hi
        san4es
    2. svp67 Сегодня, 14:58
      Цитата: Дратуй
      А до этого не полноприводные были

      Таких точно не было, были обычные тягачи с обычными полуприцепами, но зеленого цвета, а это совсем иная техника. Не давно их видел на дороге. Выглядят ПОТРЯСАЮЩЕ.
      svp67
  2. Vard Сегодня, 13:12
    Логистика у нас всегда хромала... так что очень хорошее известие...
    Vard
  3. san4es Сегодня, 16:46
    КамАЗ-53501 «Мустанг»

    soldier
    Военный транспорт был разработан на базе 5350-й версии. Основными отличиями считается удлинённая база и появление фитинговых креплений на платформе, которые позволяют устанавливать многие надстройки под выполнение различных задач.
    Шасси было разработано с целью перевозить тяжёлые грузы. Большой размер шин с уникальным проектором позволяют проходить бездорожье. Длина рамы составляет 5,3 метров, а общая длина — 8,6 метров. Изоляция всех технических узлов позволяет проходить водные преграды глубиной до 1,75 метров. Полный вес грузовика чуть меньше 21 тонны. Авто перевозит грузы массой до 10 тонн. Его можно эксплуатировать при температуре от -45 до +45 градусов при повышенной влажности воздуха.
    V-образный двигатель имеет 8 цилиндров. Развивает до 260 лошадиных сил. Для улучшения ускорения была добавлена система турбонаддува с жидкостным охлаждением входящего воздуха. Крутящий момент составляет 1200-1400 оборотов. При передвижении по асфальтированной дороге со средней скоростью расход топлива КамАЗе-53501 составляет 28-29 литров на 100 километров.
    Сцепление сухое и имеет один диск. Коробка передач механическая, имеет 10 скоростей, одна из которых — задняя

    san4es
  4. коноправ Сегодня, 20:12
    Какое руское название " Мустанг", а то назвали бы каким нибудь "Бурлаком" и никто бы ничего и не понял! Если это грузовоз повышенной проходимости, то таская боеприпасы, сутодачи и взрывчатку с армейских складов в дивизионный тыл, он должен был быть оборудован собственными средствами погрузки- разгрузки. А то что,опять солдатики ручками ночью по дождем должны ящики майнать? Японских таких четырехосных машин по Сибири полно мотается и у каждого свой гидравлический погрузчик и называются они в народе " воровайками".Подъехал ночкой темной, погрузил и умчался с диким рёвом! Ну прям спецназ тыловых войск.
    коноправ
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