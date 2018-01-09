Cobray Ladies Home Companion. Самый странный револьвер в истории



Револьвер Ladies Home Companion и боеприпасы к нему. Фото Alloutdoor.com



Базовое ружье Armsel Stryker. Фото Wikimedia Commons



Винтовочный патрон .45-70 Goverment. Фото Wikimedia Commons



Револьвер с ремнем для переноски. Фото Rockislandauction.com



Вид справа. Фото Rockislandauction.com



Органы управления. Фото Forgottenweapons.com



Барабан, вид спереди. Видна ручка взведения пружины. Фото Forgottenweapons.com

По материалам сайтов:

http://forgottenweapons.com/

http://armslist.com/

http://alloutdoor.com/

http://modernfirearms.net/

Широкую известность американской фирме Cobray Company принес целый ряд неоднозначных и даже нелепых проектов стрелкового оружия. Ее немногочисленные собственные разработки отличались неоднозначным видом и, мягко говоря, специфическими возможностями. Одним из результатов подобной инженерной деятельности стал револьвер Cobray Ladies Home Companion, способный претендовать на сомнительный титул самого странного образца в своем классе.Следует напомнить, что изначально в составе компании «Кобрей» отсутствовало собственное конструкторское бюро. Бизнес-стратегия ее создателей предусматривала покупку лицензий на производство оружия чужой разработки. При этом в ряде случаев изготовление отдельных агрегатов или даже сборку части образцов планировалось поручать субподрядчику – компании SWD Inc. (г. Атланта). Позже фирма попробовала свои силы в деле разработке собственных проектов, и результаты подобной деятельности оказались, как минимум, неоднозначными. Ее однозарядное ружье Terminator нередко именуют худшим дробовиком в истории.Одну из лицензий на производство оружия фирма Cobray Company приобрела у южно-африканской компании Armsel. Подписанный договор позволял американскому предприятию выпускать револьверные ружья типа Striker. Компания Cobray договорилась об их выпуске и передала необходимую документацию на завод SWD. Американская копия «Страйкера» получила имя Streetsweeper («Подметальщик улиц»). В ходе подготовки к производству исходный проект был немного доработан в сторону упрощения с технологической точки зрения. Среди прочего, это привело к потере унификации ружей двух типов.Ружья Streetsweeper производились в течение нескольких лет, но в начале девяностых их выпуск пришлось свернуть. Контролирующие органы Соединенных Штатов отнесли систему Armsel Striker и ее копии к категории Destructive device. Как следствие, для приобретения и использования такого оружия требовались особые разрешения, что резко ударило по его коммерческому потенциалу. Компании Cobray и SWD были вынуждены прекратить продажу лицензионных ружей.Желая сохранить производство и все же заработать на провалившемся проекте, руководители «Кобрей» выступили с более чем оригинальным предложением. Они решили отказаться от выпуска ружья, более не имеющего коммерческих перспектив, а вместо него поставить в серию изделие с иным калибром и обновленным техническим обликом, соответствующим требованиям закона. С точки зрения классификации, новый образец оказывался револьвером. При этом изделие должно было основываться на конструкции ружья Streetsweeper.Перспективный образец для гражданского рынка должен был максимально повторять снятое с производства ружье и использовать те же комплектующие. Заново следовало выполнить только несколько деталей, на которые возлагалась задача непосредственного взаимодействия с патроном нового типа. В качестве нового боеприпаса был выбран унитарный винтовочный патрон .45-70 Goverment.Помимо применения иного боеприпаса новым проектом предусматривались определенные доработки ствола и фурнитуры ружья. По результатам таких изменений изделие должно было соответствовать американским требованиям к пистолетам для гражданского рынка. Таким образом, уменьшенное ружье под винтовочный патрон, использующее барабан для боеприпасов, юридически оказывалось револьвером. Сохранение основных аспектов «ружейной» эргономики в сочетании с другими факторами обеспечило такому револьверу не самую хорошую славу.По-видимому, создателям необычного револьвера мало было отличий технического характера, и потому они придумали новому изделию весьма оригинальное название. Револьвер обозначили как Ladies Home Companion – «Домашний компаньон для дам». Вероятно, такое название должно было представлять новый револьвер как элегантное средство самообороны для представительниц слабого пола.Проект Cobray Ladies Home Companion предусматривал максимально широкое использование готовых комплектующих, ранее выпускавшихся для «Подметальщика». Вследствие этого, внешне новый револьвер должен был максимально походить на снятое с производство ружье. Одновременно с этим авторам проекта пришлось доработать некоторые комплектующие. Так, обновленное изделие получило менее длинный ствол, а также лишилось приклада. По результатам подобных доработок изделие удалось вписать в законодательные рамки и обозначить как пистолет.Была сохранена характерная компоновка, использовавшаяся еще в проекте Striker. В передней части оружия имелся перфорированный трубчатый кожух ствола, позади которого находился несъемный барабанный магазин, прикрытый собственным цилиндрическим кожухом. Непосредственно за магазином располагался коробчатый кожух ударно-спускового механизма, выполненный заодно с пистолетной рукояткой. Приклад на «Компаньоне» отсутствовал. Кожух барабана выполнялся из алюминия. Кожух ствола и силовые элементы изготавливались из стали. Корпус спускового механизма и рукоятка делались из пластика.Любопытно, что почти все внешние детали нового револьвера без изменений заимствовались у базового ружья. Единственное серьезное отличие экстерьера заключалось в отсутствии приклада и вертикальной передней рукоятки, расположенной под кожухом ствола. Все прочие доработки затрагивали только внутренние детали оружия.Гладкий ствол 12-го калибра, использовавшийся в исходном проекте, удалили. Вместо него следовало использовать новую деталь с внутренним каналом диаметром 0,45 дюйма (11,63 мм). Такой ствол отличался меньшей длиной и полностью помещался внутри своего кожуха, не выступая за его передний срез. Ствол монтировался неподвижно. Для защиты стрелка был сохранен крупный трубчатый кожух ствола. В его стенках имелись продольные щели для подвода охлаждающего воздуха. Справа снизу на кожухе имелась трубка, внутри которой перемещался подпружиненный толкатель. С его помощью предлагалось выбивать из барабана пустые гильзы.Общие принципы работы и все детали барабана ружья Streetsweeper были без изменений перенесены в новый проект. При этом понадобились некоторые новые агрегаты. 12 камор барабана, изначально рассчитанные под патроны 12-го калибра, были заполнены специальными вставками. Внутренние каналы последних выполняли функции камор под патроны .45-70. Боекомплект по-прежнему состоял из 12 патронов. Барабан сохранил старый привод при помощи витой пружины. Последняя взводилась при помощи крупной ручки, выведенной на переднюю стенку кожуха барабана. Под действием пружины барабан должен был вращаться вокруг своей оси, готовя оружие к выстрелу.В передней стенке кожуха барабана, на уровне подвижного толкателя, имелось отверстие. Снаряжать барабан предлагалось через окно в задней стенке кожуха. На время стрельбы оно прикрывалось подвижной крышкой. Любопытно, что размеры этого окна, изначально рассчитанные под патрон 12-го калибра, при разработке револьвера не изменились. Это позволило наладить выпуск нового оружия без перестройки производства деталей.Револьвер «Домашний компаньон» сохранил ударно-спусковой механизм, созданный еще для ружья Striker. Это было устройство двойного действия. При нажатии на спусковой крючок происходило взведение курка с последующим спуском в конце нажатия. Одновременно с взведением курка УСМ разблокировал барабан и тот, под действием пружины, проворачивался на 30°, подводя к стволу новый патрон. После этого происходил спуск. Для безопасной эксплуатации оружие имело предохранитель. Его кнопки помещались непосредственно за спусковым крючком и, в зависимости от своего положения, блокировали его перемещения.Новое оружие сохранило старые прицельные приспособления, не позволявшие вести огонь с высокой точностью. В дульной части кожуха затвора устанавливалась пирамидоподобная мушка большой высоты. Перемычка между кожухом ствола и корпусом спускового механизма, помещенная над магазином, имела продольную канавку, выполнявшую функции целика. Подобный прицел позволял получить приемлемые показатели точности при стрельбе дробью, но в новом проекте смотрелся неоднозначно.В ходе разработки проекта Cobray Ladies Home Companion габариты оружия были приведены в соответствие с существующими законодательными ограничениями, и потому оружие могло считаться револьвером. Общая длина порядка 400-450 мм ничуть не мешала подобной классификации. Масса изделия на уровне 4 кг (без учета боекомплекта) так же не противоречила требованиям к категории пистолетов и револьверов.Имеющийся винтовочный патрон в сочетании со стволом средней длины позволял вести огонь на дальностях до нескольких десятков метров. Впрочем, отсутствие нормальных прицельных приспособлений заметным образом ограничивало эффективность такой стрельбы. Скорострельность определялась исключительно физическими возможностями стрелка. «Компаньон», как и другое оружие семейства Striker, отличался чрезвычайно тугим спуском. Таким образом, темп стрельбы зависел исключительно от того, как быстро человек сможет вжимать в рукоятку тугой спусковой крючок.Оригинальные револьверы Ladies Home Companion пошли в серию в начале девяностых годов. Площадкой для массового производства этих изделий вновь стал завод SWD в Атланте, чуть ранее свернувший выпуск «Подметальщиков». Имевшиеся технологические линии и задел по деталям были задействованы в производстве новых необычных револьверов. Относительно массовая сборка такого оружия продолжалась в течение некоторого времени, после чего ее прекратили.Вероятно, главная задача проекта Ladies Home Companion заключалась в использовании имеющихся линий и произведенных деталей с наибольшей выгодой. Уже выпущенные агрегаты можно было переделать, собрать в готовое оружие и отправить в продажу, а технологические линии не нуждались в новой наладке и перезапуске. Впрочем, из-за этого не следует удивляться, что у нового револьвера отсутствовали какие-либо преимущества потребительского характера.«Домашний компаньон для дам» был неприемлемо тяжелым и крупным для револьвера. Он использовал чрезмерно мощный винтовочный патрон, но при этом не мог нормально реализовывать его потенциал. Эргономика так же оставляла желать лучшего: несмотря на мощный патрон, изделие не имело приклада, а удерживать его приходилось за греющийся кожух ствола. Тугой спуск так же не облегчал стрельбу. Наконец, работа с магазином отличалась сложностью и длительностью.Вряд ли стоит удивляться, что необычный револьвер со специфическими характеристиками и возможностями не смог заинтересовать покупателей. По причине отсутствия желаемого спроса производство такого оружия достаточно быстро свернули. Некоторое количество изделий Cobray Ladies Home Companion удалось продать, но это не могло считаться коммерческим успехом. По разным данным, было реализовано не более нескольких сотен револьверов.Значительная часть этих изделий все еще существует, но теперь в основной массе является экспонатами частных коллекций. «Самый ужасный в мире револьвер» представляет определенный интерес, пусть даже и не связанный с использованием по прямому назначению. Примечательно, что на оружейных аукционах подержанные Ladies Home Companion в хорошем состоянии уходят по весьма солидной цене – до нескольких тысяч долларов США.Законодательные ограничения не позволяли оружейникам фирм Cobray Company и SWD Inc. выпускать любопытные ружья револьверного типа, и те стали искать выход из существующей ситуации. Таким выходом оказалась переделка ружья в револьвер. По очевидным причинам, новое оружие подобного рода не могло рассчитывать на большие успехи, но все же сумело до серии и даже привлекало внимание покупателей. Тем не менее, время расставило все по своим местам. Не самый удачный образец оружия, созданный на основе и без того специфической конструкции, занял полагающееся ему место в истории и пополнил список технических курьезов.