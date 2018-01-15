Буксируемый огнемет Nuttall Flamethrower (Великобритания)

По материалам сайтов:

http://nevingtonwarmuseum.com/

http://staffshomeguard.co.uk/

http://shusharmor.livejournal.com/

В мае 1940 года Великобритания, опасаясь возможного нападения нацистской Германии, создала гражданские отряды самообороны, впоследствии получившие общее название Home Guard. По известным причинам, эта структура в течение длительного времени не могла рассчитывать на получение полноценного вооружения и техники. Из-за этого бойцам приходилось проявлять инициативу и создавать нужные системы самостоятельно. Результатом технического творчества ополченцев стало множество самых интересных изделий. Одним из них был импровизированный буксируемый огнемет Nuttall Flamethrower.В связи с недостатком стрелкового оружия и боеприпасов для него британская армия с определенного времени стала проявлять интерес к огнеметно-зажигательному вооружению. Вскоре такой интерес стали разделять и бойцы «Хоум гарда». Прямым следствием этого стало появление нескольких конструкций огнеметов любительской разработки и кустарного производства. Всего за несколько месяцев на вооружение ополчения поступило заметное число самодельных огнеметов, причем некоторые подобные изделия размещались на автомобильных шасси.Пожалуй, наиболее интересный проект огнеметного вооружения предложили ополченцы из 24-го стаффордширского батальона народного ополчения. Рота «C» из состава этого батальона была сформирована в небольшом городке Теттенхолл, и именно там был создан буксируемый мобильный образец.Ориентировочно весной 1941 года один из ополченцев роты «C» по фамилии Нуттолл предложил повысить огневую мощь подразделения при помощи огнеметного вооружения. Вскоре энтузиаст и его коллеги реализовали это предложение и построили полноценный работоспособный образец. В начале лета того же года получившееся оружие проверили на полигоне, в роли которого использовалось одно из местных полей.По очевидным причинам, новый образец не получил никакого официального обозначения, присущего разработкам оборонной промышленности. Впрочем, ему присвоили название, указывавшее на создателя и на класс техники. Перспективное оружие обозначили как Nuttall Flamethrower – «Огнемет Нуттолла».Не располагая серьезными ресурсами и имея ограниченные производственные возможности, теттенхоллские ополченцы были вынуждены строить свой собственный огнемет исключительно из доступных комплектующих. Так, основой для него стало переделанное автомобильное шасси, а устройства для хранения и выброса горючей жидкости состояли из готовых или специально собранных элементов, не отличавшихся сложностью конструкции.Для получения максимальной боевой эффективности система Nuttall Flamethrower должна была иметь крупный бак с огнесмесью, транспортировка которого могла быть связана с определенными проблемами. По этой причине мистер Нуттолл предложил разместить огнемет на незначительно переработанном шасси. В распоряжении ополченцев имелся легковой автомобиль Austin 7, который и отправился на переработку. По-видимому, эта машина уже не могла использоваться в исходном качестве, и потому получила новую роль.С существующего двухосного шасси, построенного на основе рамы, сняли штатный кузов, двигатель, трансмиссию и т.д. На своих местах остались лишь элементы ходовой части, рулевая колонка с соответствующими механизмами и тормозная система с педалью управления. Прямо на получившуюся платформу предлагалось устанавливать те или иные элементы огнемета. Достаточная мобильность должна была обеспечиваться ходовой частью с двумя парами односкатных спицованных колес.Собственный двигатель отсутствовал, и по той причине огнемет нуждался в автомобиле-тягаче. С его помощью оружие должно было выходить на огневую позицию. Сохранение рулевой системы в определенной мере упрощало переброску огнемета: водитель мог контролировать управляемые колеса, вводя буксируемый аппарат в повороты, а также выполнять торможение.Самым крупным элементом «Огнемета Нуттолла» стал бак для хранения и выдачи огнесмеси. Ополченцам удалось найти большую металлическую бочку объемом 50 галлонов (227,3 л), и ее использовали при строительстве. При помощи несложных креплений бочку установили в задней части имеющегося шасси со сдвигом к левому борту. Пространство перед бочкой предназначалось для прочих элементов огнемета, а справа от нее должен был находиться водитель.Огнемет 24-го батальона должен был использовать газовую систему вытеснения горючей жидкости. В передней части шасси помещался насос для подачи атмосферного воздуха и создания рабочего давления в основном баке. Какой привод использовался вместе с насосом – неизвестно. Нельзя исключать, что насос оснащался ручным приводом. Тем не менее, как показали испытания, и такая система могла показать сносные характеристики.Из бака огнесмесь должна была поступать в гибкий рукав, заканчивавшийся трубчатым брандспойтом с управляющим клапаном. Использовалась самая простая система воспламенения струи с постоянно горящим факелом, находящимся перед форсункой. Брандспойт следовало держать в руках или устанавливать на подходящее основание, и затем направлять в сторону противника. Естественно, наведение могло осуществляться только вручную. Какие-либо прицельные приспособления так же не использовались.Сведения о составе огнесмеси отсутствуют. Можно предположить, что горючий состав не отличался сложностью и мог быть приготовлен из распространенных ресурсов, доступных ополчению. По всей видимости, основным его компонентом был бензин или керосин.Боевое применение системы Nuttall Flamethrower представлялось достаточно простым. Прибыв в указанную точку, расчет должен был оборудовать огневую позицию и создать необходимое давление в баке с огнесмесью. Далее следовало дождаться приближения противника и, при сокращении дистанции до минимальных значений, открывать клапан. Горящая струя должна была поджигать различные объекты, а упавшая на грунт несгоревшая смесь могла провоцировать дополнительные возгорания.В начале июня 1941 года ополченцы Теттенхолла вывели готовый буксируемый огнемет на одно из местных полей, где планировалось провести испытания. 50-галлоновый бак заполнили горючей жидкостью и создали в нем рабочее давление. После этого был произведен выстрел. В ходе проверки было установлено, что газовая система вытеснения смеси, построенная из доступных компонентов, не может обеспечить высокие характеристики. Дальность стрельбы составляла всего 75 футов – менее 23 м. Таким образом, «Огнемет Нуттолла» по основной характеристике заметно отставал от других систем своего времени, в том числе и носимых.Впрочем, предложенный образец имел некоторые преимущества. Специфика конструкции (или ошибки в проектировании) привели к тому, что огнемет за секунду выбрасывал около 1,26 л огнесмеси. По этой причине, по расходу «боекомплекта» огнемет ополчения почти не отличался от других систем. При этом он имел крупную емкость для хранения огнесмеси. Одной ее заправки хватало для непрерывного огнеметания в течение трех минут. Естественно, при необходимости можно было делать отдельные выстрелы требуемой продолжительности.Серьезной проблемой огнемета являлось отсутствие какой-либо защиты. Бак для огнесмеси и прочие системы ничем не прикрывались, из-за чего любые пули или осколки могли привести к самым печальным последствиям. Более того, отсутствие даже легкого корпуса могло привести к попаданию воды и коррозии тех или иных деталей.Однако ополченцы 24-го стаффордширского батальона Home Guard попросту не имели выбора. Они были вынуждены принять на вооружение не самый удачный, но все же существующий огнемет. Едва ли не сразу после завершения испытаний оригинальную систему Nuttall Flamethrower ввели в эксплуатацию.Согласно сохранившимся данным, в случае получения приказа о развертывании роты расчет огнемета должен был занять позицию под мостом у озера Дэм Милл. По-видимому, там была оборудована полноценная огневая позиция с той или иной защитой из доступных материалов. Развертывание огнемета у моста, как предполагалось, позволяло защитить единственное на всю округу шоссе и тем самым замедлить продвижение войск противника.Можно предположить, что в дальнейшем рота «C» 24-й батальона, построившая для себя оригинальный буксируемый огнемет, принимала участие в различных учениях и неоднократно получала возможность опробовать это оружие на практике. К сожалению, подробности эксплуатации необычного образца остаются неизвестными.До реального боевого применения огнемета Nuttall Flamethrower против настоящего противника дело, к счастью, не дошло. Несмотря на все опасения Лондона, гитлеровская Германия достаточно быстро отказалась от планов по высадке десанта на Британских островах. В контексте проекта мистера Нуттолла можно предположить, что это было только к лучшему. Огнемет на колесном шасси не отличался высокими боевыми качествами, и потому не представлял особой опасности для наступающего противника. Более того, в некоторых ситуациях он оказывался более опасным для собственного расчета.Эксплуатация оригинального огнемета могла продолжаться достаточно долго. В конце 1944 года организация Home Guard была расформирована за ненадобностью, и не позднее этого срока от системы Nuttall Flamethrower могли отказаться. Дальнейшая судьба огнемета неизвестна, но очевидна: вряд ли кто-то стал бы восстанавливать базовый автомобиль. Вероятнее всего, образец разобрали на запчасти. До нашего времени он не сохранился. Сейчас огнемет известен только благодаря единственной фотографии и не слишком подробному описанию его истории.Необычный буксируемый огнемет конструкции мистера Нуттолла не был единственным представителем своего класса, ставшим результатом работы народного ополчения. Подобные системы того или иного рода имелись и у других подразделений. Общей чертой всех таких кустарных разработок был невысокий технологический уровень и, как следствие, весьма ограниченные возможности, нередко сопряженные с серьезными рисками. Тем не менее, не следует забывать, что такое оружие создавалось в тяжелый период и предназначалось для скорейшего перевооружения. Кроме того, оно показывало готовность граждан защищать свою страну любой ценой. Несмотря на многочисленные проблемы технического и эксплуатационного характера, импровизированное оружие успешно справлялось с подобными задачами.