21:23 29 декабря

Российские фрегаты оснастят отечественными двигателями

Все строящиеся в России фрегаты в течение 2018 и 2019 годов будут оснащены отечественными двигателями, разработанными «ОДК-Сатурн» в рамках программы импортозамещения, заявил официальный представитель Объединенной двигателестроительной корпорации.

Российские фрегаты оснастят отечественными двигателями


Ранее глава Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) "Янтарь", на котором строятся фрегаты проекта 11356, Эдуард Ефимов заявил, что судьба второй тройки кораблей "адмиральской" серии приостановлено в ожидании двигателей российского производства либо иного решения заказчика. Такая же ситуация складывается и с фрегатами проекта 22350.


В настоящее время ПАО "ОДК-Сатурн" реализованы три опытно-конструкторских работы – по созданию двигателей различной мощности для Военно-морского флота. В ближайшие два года предстоит выполнить обязательства по поставке серийных дизель-газотурбинных и газотурбинных агрегатов
— приводит РИА Новости слова собеседника агентства.

Строительство второй тройки фрегатов для ЧФ было приостановлено в связи с отсутствием силовых установок, которые ранее поставлялись с Украины. Строительство газотурбинных двигателей для этих фрегатов было освоено и ведётся в настоящий момент на мощностях предприятия "ОДК-Сатурн".

Корабли первой тройки фрегатов проекта 11356 «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и "Адмирал Макаров" уже находятся в боевом составе Черноморского флота

Использованы фотографии: http://www.arms-expo.ru/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 45

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  1. alkor Сегодня, 13:17
    Если правда - пойду выпью в честь промышленности и ВМФ.
    alkor
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:18
      Цитата: alkor
      Если правда - пойду выпью в честь промышленности и ВМФ.

      тогда уже пора - это правда
      Angel_and_Demon
    2. Vard Сегодня, 13:19
      Давно пора... я конечно не разбираюсь в газотурбинных двигателях... но это представляется нечто средние между авиационными и промышленными... а их выпускают давно и успешно...
      Vard
      1. san4es Сегодня, 14:34
        Цитата: Vard
        Давно пора... я конечно не разбираюсь в газотурбинных двигателях..

        hi Принцип работы

        ...Апрель 2017:
        san4es
    3. Muvka Сегодня, 13:29
      А недавно меня гнобили за то, что у нас ГТД заглохли. Ну они нахватали плюсов, а я оскорблений в ура-патриотизме. Ну чтож. Теперь они знают, кто они такие есть...
      Muvka
      1. Inok10 Сегодня, 13:45
        Цитата: Muvka
        А недавно меня гнобили за то, что у нас ГТД заглохли.

        ... еще два года тому назад ... говорил и даже сроки называл ... конц 17 начало 18 ... но всепропалиполимеры не могут же, им поныть нужно как в России все плохо ... wink
        Inok10
        1. Muvka Сегодня, 13:49
          У них смысл жизни в этом. Увы.
          Muvka
          1. Inok10 Сегодня, 13:51
            Цитата: Muvka
            У них смысл жизни в этом. Увы.

            ... есть люди Пчелы, а есть люди Мухи ... не сложно догадаться к кому относятся "всепропалиполимеры" ... laughing
            Inok10
          2. ЗВО Сегодня, 13:55
            Цитата: Muvka
            У них смысл жизни в этом. Увы.


            Увы, но вы так и не понимаете того, что некоторые люди уже устали от необъяснимых действий наших "говорящих голов"...
            Двигатели после разрыва с Украиной обещали начать строить уже через год... Следующий год - уже 5-ый, а турбин все так же нет и не видно...
            Нам каждый год рапортуют - вот-вот. сейчас. через год...А все так же нет и нет.

            Вот меня например что бесит...

            Меня в детстве научили: "Никогда не обещай того, что не можешь лично гарантировать!"

            А наши военные и промышленные чиновники наобещали уже чуть ли не звезду смерти. если собрать воедино все их обещания..
            ЗВО
            1. Muvka Сегодня, 14:02
              Я тогда не следил за темой, ссылки есть на такие новости? Во вторых, может тогда и казалось, что сможем сделать, но возникли какие-то обстоятельства, или тех сложности, через которые мы не смогли так быстро перескочить. Создание такого движка - это не создание чайника. А если бы тогда сказали, что двигатель был бы готов к 25 году, вы бы не ныли(ну не лично вы)? Сомневаюсь. Воя было бы еще больше.
              Muvka
              1. Inok10 Сегодня, 14:16
                Цитата: ЗВО
                Двигатели после разрыва с Украиной обещали начать строить уже через год... Следующий год - уже 5-ый, а турбин все так же нет и не видно...
                Нам каждый год рапортуют - вот-вот. сейчас. через год...А все так же нет и нет.

                ... когда Профан берется что то утверждать ... то просто смешно ... ни кто не обещал .. через год ... сроки ставились до 2020 года ... по тому как ГТУ морская это совсем не авиационный газотурбинный ... не морочьте людям голову ... тем паче к самому морскому ГТУ, еще необходимо как минимум две системы управления, комплект редукторов и в конце концов два стенда испытательных которых у нас не было ... один сдан на "Сатурне" (ГТУ+дизель), второй на "Салюте", конкретно на "Горизонте" (ГТУ+ГТУ) ... так что уложились как раз на 2 года раньше ... хватит ныть ... не даете переварить спокойно пищу после обеда ...
                Inok10
                1. Путник Сегодня, 14:58
                  Урапатриоты в свинячем восторге, по их мнению всепропальщики поставлены на место, вот наконец появились хорошие новости о ГТД. Это ничего, что с 14 г корабли стоят, сорвалась госпрограмма перевооружения, мы этого скромно не замечаем. Подумаешь, дело-то житейское. И без кораблей проживем. Эсминцев и в мечтах нет, а зачем они, дороги слишком. Авианосцы - это вообще полная бессмыслица. Хорошо быть урапатриотом, когда нет мозга, и голова никогда не болит.
                  Путник
                  1. антивирус Сегодня, 15:12
                    реальная маленькая цель занять место на рынке --укровское + еще от партнеров "отщипнуть"
                    это не к рабочим Рыбинска, А К КРЕМЛЕВСКИМ ГОРЦАМ
                    СМЕЛОСТЬ ГОРОДА БЕРЕТ И РЫНКИ
                    антивирус
                  2. Аристарх Людвигович Сегодня, 15:34
                    В наше время можно верить лишь в подписанные контракты и то с большой натяжкой. Четырех М90ФР хватит для двух фрегатов проекта 22350 и они как раз в течении 2018 года поступят согласно уже подписанным контрактам в составе ГЭУ М55Р. Но контракта на ГЭУ для 11356 нет. Как и судьба самой второй тройки в тумане. Строительство приостановлено. Кто же будет делать двигатели для таких кораблей? Да, в рамках ОКР ГЭУ 11356 будут вести работы, но чем это закончится никто не знает request .
                    Аристарх Людвигович
                    1. Inok10 Сегодня, 20:43
                      Цитата: Аристарх Людвигович
                      В наше время можно верить лишь в подписанные контракты и то с большой натяжкой. Четырех М90ФР хватит для двух фрегатов проекта 22350 и они как раз в течении 2018 года поступят согласно уже подписанным контрактам в составе ГЭУ М55Р. Но контракта на ГЭУ для 11356 нет.

                      ... когда же Ваш - "Художественный свист" ... то закончится ... Утомили ... читаем:
                      "Главное командование ВМФ рассматривает возможность размещения в перспективе на судостроительном заводе "Янтарь" заказов на строительство перспективных кораблей океанской зоны, водоизмещением большим, чем у фрегатов проекта 1135.6", — сказал Тряпичников в ходе торжественной церемонии подъема Андреевского флага на борту фрегата "Адмирал Макаров" у достроечной набережной калининградской верфи.
                      Он не уточнил, о каких именно кораблях идет речь.
                      РИА Новости https://ria.ru/arms/20171227/1511823785.html
                      ... не сложно догадаться ... о чем идет речь ... главный стапель до 14000 т. полного водоизмещения ... трубопроводный цех модернизирован, занимаемся причальными и сопутствующим ... впереди цех корпусных конструкций и переезд его ближе к эллингам ... вот почему меня на ресурсе практически полгода нет, так урывками и это не основная моя работа ... hi
                      Inok10
            2. Alexey RA Сегодня, 15:21
              Цитата: ЗВО
              Двигатели после разрыва с Украиной обещали начать строить уже через год...

              Двигатели? Или завод полного цикла производства корабельных ГТД?
              Если завод - то всё правда.
              Новый современный испытательный стенд для отработки морских двигателей и агрегатов мощностью до 40 МВт будет построен на базе НПО «Сатурн» к 2017 году
              «Сейчас окончание финансирования, а соответственно, и окончание строительства стенда запланировано на 2017 год. Может быть, раньше. Все зависит от того, готов ли Минпромторг ускорить финансирование», – сообщил директор программы морских ГТД ОАО «НПО «Сатурн» Дмитрий Новиков на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

              © 20.03.2014 года, г. Рыбинск. – Заседание совета Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации по кораблестроению.
              Вот ситуация на 25.04.2017 г:

              Вход в испытательный стенд №1 сборочно-испытательного корпуса корабельных газотурбинных агрегатов ПАО «НПО «Сатурн» в Рыбинске. Стенд № 1 предназначен для испытаний газотурбинных двигателей М70ФРУ, М70ФРУ-2, М70ФРУ-Р и агрегатов на их основе мощностью до 15 МВт.
              25 апреля 2017 года АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, входит в Госкорпорацию Ростех), представило проекты разработки и освоения серийного производства морских газотурбинных двигателей (ГТД) и газотурбинных агрегатов (ГТА) на их основе. В рамках мероприятия на предприятии ПАО «НПО «Сатурн» (входит в ОДК) в Рыбинске (Ярославская область) было объявлено о создании российской базы морского газотурбостроения. В рамках визита на предприятие президент России Владимир Путин дал старт испытаниям ГТА М35-Р1 с двигателем М70ФРУ-2.
              К настоящему времени разработана конструкторская документация газотурбинного двигателя и агрегатов М35Р-1, М35Р-2 и М70Р, выполнены работы по технологической подготовке производства, изготовлены опытные газотурбинные двигатели. За оставшийся период выполнения ОКР планируется проведение специальных заводских, приемо-сдаточных и межведомственных испытаний двигателя М70ФРУ, газотурбинных агрегатов М35Р-1, М35Р-2 и М70Р.
              © bmpd
              Alexey RA
              1. Симаргл Сегодня, 16:33
                Цитата: Alexey RA
                Вход в испытательный стенд №1 сборочно-испытательного корпуса корабельных газотурбинных агрегатов ПАО «НПО «Сатурн» в Рыбинске. Стенд № 1 предназначен для испытаний газотурбинных двигателей М70ФРУ, М70ФРУ-2, М70ФРУ-Р и агрегатов на их основе мощностью до 15 МВт.
                И что? НК-16 для ГТЭС лет 15 минимум делают. Для флота его адаптировать, думаю, не самая большая проблема.
                Для 11356, насколько я понимаю, нужен был ГТД 30-35 МВт.
                То, что надумали поставить два послабее - и хорошо и плохо.
                Симаргл
                1. Alexey RA Сегодня, 20:16
                  Цитата: Симаргл
                  И что? НК-16 для ГТЭС лет 15 минимум делают. Для флота его адаптировать, думаю, не самая большая проблема.

                  Так с самим движками проблем практически нет - опытные были уже в этом году. Не было испытательного стенда!
                  Могучий СССР смог сделать всего 1 (один!) стенд и один завод корабельных ГТД на всю страну. Из-за этого, кстати, пришлось на ЭМ пр. 956 ставить КТУ - ибо Николаев зашивался.
                  А без стенда ни один ГТД на корабль не попадёт. Движок есть, а ставить нельзя.
                  Alexey RA
              2. Inok10 Сегодня, 20:27
                Цитата: Alexey RA
                © 20.03.2014 года, г. Рыбинск. – Заседание совета Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации по кораблестроению.

                ... Мое Почтение ! ... Тезка ... hi ... добавлю из того же источника:
                С учетом прогнозируемых объемов работ в испытаниях ремонтных двигателей планируется задействовать стендовую базу АО «НПЦ газотурбостроения «Салют». С этой целью ОДК были организованы и профинансированы работы по модернизации испытательной станции, расположенной в г. Дзержинский (Московская область). В рамках кооперации с НПО «Сатурн» в зоне ответственности «Салюта» – отдельные виды тестирования двигателей морского назначения М70ФРУ-Р («реверс») и М90ФР. После завершения первого этапа глубокой модернизации стенда в декабре 2016 года успешно проведены испытания находившегося в эксплуатации морского газотурбинного двигателя М90ФР, прошедшего восстановительный ремонт на НПО «Сатурн». Помимо испытаний морских двигателей стендовая база МКБ «Горизонт» предназначена для испытаний газотурбинных установок промышленного назначения.

                «Совместная работа по морской тематике – новое направление для «Салюта» в рамках трансформации индустриальной модели ОДК, – говорит заместитель генерального директора – управляющий директор АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» Виталий Клочков. – За успешными испытаниями прошедшего ремонт двигателя М90ФР последует проведение длинноцикловых испытаний опытного двигателя М70ФРУ-реверс. Модернизация стендовой базы МКБ «Горизонт» будет способствовать своевременному выполнению гособоронзаказа».

                «Новый стенд позволяет испытывать изделия, работающие как на газообразном, так и на жидком топливе, – рассказывает директор филиала МКБ «Горизонт» Олег Кужель. – Кроме того, установлен новый специально разработанный для нашего стенда турбогенератор с двумя точками подключения, который используется в качестве нагрузочного устройства при проведении испытаний. Система управления стендом изменена на более современную, основанную на новой элементной базе. Следует отметить, что стендовая база МКБ «Горизонт» позволяет испытывать всю линейку зарубежных корабельных ГТД, находящихся в эксплуатации на кораблях ВМФ РФ». Источник: https://bmpd.livejournal.com/2576288.html
                ... за два года с ноля стенд на "Сатурне" и полностью реконструированный на "Горизонте" ... не считая созданных за это время новых ГТУ, систем управления, редукторов и еще три тележки сопутствующего ... типо воздуховодов, комплектующих и т. д. ... тут наименований под 2000 будет не менее, а то и более ... а, они все ноют, ноют, ноют и ноют ... bully
                Цитата: Симаргл
                И что? НК-16 для ГТЭС лет 15 минимум делают. Для флота его адаптировать, думаю, не самая большая проблема.

                ... еще один Знаток ! ... А НА КАКОМ ТОПЛИВЕ ОН У ТЕБЯ РАБОТАЕТ ?! ... ЧАСОМ, НЕ ГАЗ ЛИ ! ... АДАПТИРОВЩИК ! ... laughing
                Цитата: Симаргл
                Для 11356, насколько я понимаю, нужен был ГТД 30-35 МВт.
                То, что надумали поставить два послабее - и хорошо и плохо.

                ... М90+М70 ... давно сказано ... переделка воздуховодов, наши по габариту меньше и ниже ... чем на "Янтаре" и занимаются ... конкретно Конструкторский отдел ... hi
                Inok10
  2. Евгений РС Сегодня, 13:17
    Слава я-цам!
    Евгений РС
  3. Alexey-74 Сегодня, 13:20
    Ну слава Богу! А то не прилично совсем такая мощная держава, ведущая космическая страна ....и не имеет производства собственных двигателей для ВМФ.
    Alexey-74
  4. новичок Сегодня, 13:23
    надеемся и ждём, что сдвигов не будет. душа болит за “Адмиралов“. хочу спросить не по теме: была инфа, что наши конструкторы начали адаптацию авиадвигателя ТВ7 117В для танков. никто не знает, работы идут или нет?
    новичок
  5. Александр War Сегодня, 13:25
    Российские фрегаты оснастят отечественными двигателями Вот когда поставят на первый фрегат и пройдут все испытания тогда да!
    Александр War
  6. tchoni Сегодня, 13:28
    Блин, если память не изиеняет, то за год.это уже 3 сообщение такого рода. Уже не смешно.
    tchoni
  7. Bulrumeb Сегодня, 13:32
    Все строящиеся в России фрегаты в течение 2018 и 2019 годов будут оснащены отечественными двигателями, разработанными «ОДК-Сатурн» в рамках программы импортозамещения, заявил официальный представитель Объединенной двигателестроительной корпорации.

    слышали уже неоднократно, мог бы и не повторяться
    Bulrumeb
  8. Сержант71 Сегодня, 13:32
    Когда появится официальная инфа о том, что турбины УСТАНОВЛЕНЫ на фрегаты и прошли успешные испытания - вот тогда я точно поверю и накачу. А сейчас можно что угодно обещать. Тем более в преддверии выборов.
    Сержант71
  9. Геркулесыч Сегодня, 13:35
    А корпуса недостроенные куда -индусам на продажу? При Сталине за подобное давно бы уже нашли настоящих виновных , а не крайних, и расстреляли! Не верю я этим сказкам, у нас вроде как будто бы на словах Т50 поступил на вооружение в войска еще в 2013 году! Не можете решить проблему -в отставку, без пенсии, ибо не заработали вы ее!
    Геркулесыч
    1. ul_vitalii Сегодня, 14:33
      С пенсией вы переборщили.
      ul_vitalii
    2. Alexey RA Сегодня, 15:29
      Цитата: Геркулесыч
      А корпуса недостроенные куда -индусам на продажу? При Сталине за подобное давно бы уже нашли настоящих виновных , а не крайних, и расстреляли!

      При Сталине ЛД "Ленинград" строили 6 лет. Причём достраивали его уже после официальной сдачи флоту.
      А уж что творилось с "Большим флотом"...
      Как уже отмечалось, в соответствии с утвержденной 16 июля 1936 года программой «Крупного морского судостроения» за семь лет (1937–1943 годы) намечалось построить восемь линейных кораблей типа «А» с 406-мм артиллерией ГК и 16 кораблей типа «Б» с 305-мм ГК. При этом строительство первых восьми кораблей (по четыре каждого из типов) должно было начаться в 1937 году, их надлежало спустить на воду в 1939 и ввести в строй в 1941 году.

      На 1941 год количество ЛК сократилось до 3-х, а сроки ввода головного отодвинули на 1945 год. Четвёртый ЛК разобрали:
      ...уже в середине 1940 года выяснилось, что при строительстве заложенного 21 декабря 1939 года в день 60-летия И.В. Сталина линкора «Советская Белоруссия» вследствие низкой квалификации работающих был допущен «массовый брак по клепке»: до 70 тыс. поставленных заклепок оказались выполненными из стали гораздо более низкого качества, чем это требовалось. Поэтому все работы по формированию корпуса этого корабля пришлось приостановить при технической готовности 2,57 %.

      А вот что творилось с ГЭУ отечественных "больших горшков":
      Хотя постановление КО при СНК СССР и обязывало ХТГЗ поставить заводу № 189 для линкора «Советский Союз» все три ГТЗА к апрелю 1940 года, ХТГЗ от заключения соответствующего договора уклонился. Повторным постановлением КО сроки поставки первого комплекта ГТЗА были передвинуты на октябрь, а второго (для «Советской Украины») — на ноябрь 1940 года.
      Для тяжелых крейсеров проекта 69 в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 19 октября 1940 года предусматривалась поставка четырех турбин в 1941 году и двух — в 1-м квартале следующего. Тем не менее, ХТГЗ так и не заключил с УК ВМФ договора на поставку ГТЗА для линкоров и тяжелых крейсеров и не изготовил ни одного из них.
      Сорваны были все сроки и по созданию главных котлов линкоров (исполнитель — завод № 189). Разработка, изготовление и испытания опытного котла затянулись до начала 1941 года, тогда как плановым сроком их окончания был сентябрь 1938 года.
      © Васильев А. М.,Морин А. Б. Суперлинкоры Сталина. «Советский Союз», «Кронштадт», «Сталинград»
      ИЧХ, никто в Харькове не пострадал. А для Молотовского ЛК был закуплен комплект ГТЗА производства швейцарского филиала (гор. Баден) английской фирмы «Браун Бовери Ко».
      Alexey RA
    3. SOF Сегодня, 17:11
      Цитата: Геркулесыч
      При Сталине

      ... при Сталине, вам бы соседи, уже давно бы язык завязали.
      ...уж больно до хрена, на Сталина уповают те, кто понятия не имеет чем бы это могло кончится.... А может и не могло.... На кого Бог пошлет...
      SOF
  10. Немезида Сегодня, 13:54
    Давно пора,тем более,что 11356 единственный полностью укомплектованный и готовый к применению фрегат РФ
    Немезида
  11. баклан Сегодня, 14:30
    Об этом уже давно говорят. Вот когда первый фрегат выйдет на швартовные с отечественными движками, тогда и будет новость. А пока это так, не новость, а корм для хомячков...
    баклан
  12. svp67 Сегодня, 14:52
    Ах, как же хочу дожить до новости, что эти двигателя установлены и корабли вошли в состав нашего ВМФ
    svp67
  13. Zomanus Сегодня, 15:05
    Да уж понятно, что не иностранных двигателей ждем.
    Только вот сроки скажите, когда движки в железе поставят на наши корабли.
    А пока все разработки да наработки идут...
    Zomanus
    1. SOF Сегодня, 18:11
      А как иначе? Если до этого пользовались общими наработками от общего наследия, а потом выяснилось, что общего ничего и нет. С нуля, дорогой товарищ, с нуля.
      А быстро только кошки родятся да ф-35 делается.
      SOF
  14. Романенко Сегодня, 15:57
    Лучше поздно, чем никогда.
    А ведь уже давно было ясно, что двигатели должны быть свои, а не Мотор Сичь!
    Да уж больно хорошо откаты приходили, видимо, с Украины, это теперь страшно подумать -ведь еще немного и на Рыбинских моторах, Ижоре и многих других заводах, проплаченные из США наши, родные продажные чиновники высшего ранга устроили бы гиперсупер пупер маркеты, а оборудование отправили на слом....
    Не успели, спасибо пин-досам, вовремя майдан организовали в Киеве.
    Романенко
    1. Alexey RA Сегодня, 16:18
      Цитата: Романенко
      Да уж больно хорошо откаты приходили, видимо, с Украины

      Дело не в откатах - а в стремлении подешевле и побыстрее. Эффективный менеджмент, иттить его.
      На Украине, например, остался единственный в СССР стенд для испытания корабельных ГТД. Переход к отечественным ГТД - это постройка нового отечественного стенда. То есть, увеличение стоимости ГТД и сроков готовности движков.
      А ещё создание полного цикла производства ГТД - это довольно дорогое удовольствие.
      Вот и тянули, пока жаерный петух не клюнул.
      Alexey RA
  15. Нормаль ок Сегодня, 16:25
    Российские фрегаты оснастят отечественными двигателями

    Ага, в следующем столетии.
    Нормаль ок
    1. LeonidL Сегодня, 19:13
      Зря стараетесь, не дождетесь, уже в будущем году оснастят.
      LeonidL
  16. LeonidL Сегодня, 19:11
    Великая страна обязана оснащать свои боевые корабли всем произведенным у себя, а не у дяди. Либералы этого не понимали, пока им по темечку петушок не клюнул. Вот это и есть импортозамещение - два три года нужно для создания производства, два три года для постройки с нуля и , что важно, обучения и подготовки квалифицированных кадров. Потому теперь так определенно и сказано, без всяких ля-ля о передаче корпусов фрегатов. Рост ВВП тоже начнется устойчиво с 18-19 гг когда все новые предприятия войдут в рабочий режим.
    LeonidL
  17. faiver Сегодня, 20:06
    одни слова и ничего более...
    faiver
    1. Alexey RA Сегодня, 20:19
      Цитата: faiver
      одни слова и ничего более...

      На апрель 2017:
      К настоящему времени разработана конструкторская документация газотурбинного двигателя и агрегатов М35Р-1, М35Р-2 и М70Р, выполнены работы по технологической подготовке производства, изготовлены опытные газотурбинные двигатели.
      Alexey RA
      1. faiver Сегодня, 20:31
        этой новости больше семи месяцев...
        faiver
  18. старшина запаса Сегодня, 20:20
    три года ждём ! пора бы уже !!!
    старшина запаса
  19. Cetron Сегодня, 20:21
    Спокойствие, только спокойствие! Для Т-64 хохлы в своё время сделали новый движок, а повторить ни один завод не смог. Пришлось делать Т-72 со старым дизелем и Т-80 с газотурбиной. Так что с двигателями не всё так просто, принцип знают все, а произвести в металле не получается. Если сделают, можно героев довать ( при условии что получится не хуже прототипа, желательно лучше) .
    Cetron
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