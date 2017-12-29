Российские фрегаты оснастят отечественными двигателями

В настоящее время ПАО "ОДК-Сатурн" реализованы три опытно-конструкторских работы – по созданию двигателей различной мощности для Военно-морского флота. В ближайшие два года предстоит выполнить обязательства по поставке серийных дизель-газотурбинных и газотурбинных агрегатов

Все строящиеся в России фрегаты в течение 2018 и 2019 годов будут оснащены отечественными двигателями, разработанными «ОДК-Сатурн» в рамках программы импортозамещения, заявил официальный представитель Объединенной двигателестроительной корпорации.Ранее глава Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) "Янтарь", на котором строятся фрегаты проекта 11356, Эдуард Ефимов заявил, что судьба второй тройки кораблей "адмиральской" серии приостановлено в ожидании двигателей российского производства либо иного решения заказчика. Такая же ситуация складывается и с фрегатами проекта 22350.— приводит РИА Новости слова собеседника агентства.Строительство второй тройки фрегатов для ЧФ было приостановлено в связи с отсутствием силовых установок, которые ранее поставлялись с Украины. Строительство газотурбинных двигателей для этих фрегатов было освоено и ведётся в настоящий момент на мощностях предприятия "ОДК-Сатурн".Корабли первой тройки фрегатов проекта 11356 «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и "Адмирал Макаров" уже находятся в боевом составе Черноморского флота