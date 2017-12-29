Запад помогает украинской армии избавляться от советских традиций
Канада недавно одобрила поставку вооружений Киеву, США могут последовать её примеру, но не стоит забывать, что на протяжении уже 2-х лет специалисты из двух этих стран занимаются подготовкой бойцов украинской армии, пишет французская газета Le Figaro. Статью приводит ИноТВ.
«"Первое отделение, сюда, строиться! Второе – туда. Переводчики, поехали", – командует старший сержант 45-й пехотной бригады Национальной гвардии штата Оклахома Джефф Леггетт. Тем временем его подопечные "нейтрализуют противника" в доме, странным образом напоминающем о Донбассе, хотя он и находится более чем в тысяче километров отсюда», – говорится в репортаже издания.
Многие украинские солдаты здесь не понаслышке знакомы с войной в Донбассе, отмечает газета.
По его словам, сегодня Украине приходится иметь дело с гибридной войной, и долг иностранных инструкторов – поделиться опытом, который они получили в Афганистане.
Он отметил, что «по российской традиции все решения идут от офицеров свыше, в то время как в Канаде высоко ценится личная инициатива непосредственно на поле боя». Пока же «в ближайшие 10-15 лет они (украинцы) не готовы к вступлению в НАТО», добавляет сержант.
Украинский лейтенант Виталий Илык, служивший в элитной 36-й отдельной бригаде морской пехоты, обеспечивающей оборону Мариуполя, признаётся:
Как отмечают американцы, военнослужащие ВСУ стали более подготовленными.
«"Первое отделение, сюда, строиться! Второе – туда. Переводчики, поехали", – командует старший сержант 45-й пехотной бригады Национальной гвардии штата Оклахома Джефф Леггетт. Тем временем его подопечные "нейтрализуют противника" в доме, странным образом напоминающем о Донбассе, хотя он и находится более чем в тысяче километров отсюда», – говорится в репортаже издания.
Здесь всё, чтобы учиться. Завтра снова будут учения, два раза, три раза. В реальных условиях,говорит Леггетт бойцам ВСУ. Действие происходит на Яворовском полигоне, открытом для сил НАТО.
Многие украинские солдаты здесь не понаслышке знакомы с войной в Донбассе, отмечает газета.
Учиться никогда не поздно. Нам ещё многое предстоит сделать, чтобы выйти на уровень американцев. В особенности, конечно, нам нужны новые офицеры,сказал журналисту 25-летний Сергей из 72-й механизированной бригады, участвовавший в боях у Славянска и Дебальцева.
В 2015 году украинцы попросили помощи – и канадцы первыми сказали им да. Это уже пятая смена. Здесь уже побывало порядка тысячи канадских военных. Перед нами поставили задачу разработать программу подготовки для унтер-офицерского состава украинской армии,рассказал помощник командующего 2-й Канадской механизированной бригады майор Джефф Дэй.
По его словам, сегодня Украине приходится иметь дело с гибридной войной, и долг иностранных инструкторов – поделиться опытом, который они получили в Афганистане.
Большая часть наших подопечных и сами имеют боевой опыт. Это профессиональные военные, компетентные и стремящиеся к обучению. Они очень хотят учиться, потому что некоторые собственными глазами видели, как умирают их сослуживцы,сказал канадский инструктор сержант Рауль Захара.
Он отметил, что «по российской традиции все решения идут от офицеров свыше, в то время как в Канаде высоко ценится личная инициатива непосредственно на поле боя». Пока же «в ближайшие 10-15 лет они (украинцы) не готовы к вступлению в НАТО», добавляет сержант.
Украинский лейтенант Виталий Илык, служивший в элитной 36-й отдельной бригаде морской пехоты, обеспечивающей оборону Мариуполя, признаётся:
Очень интересно смотреть, как американцы организовывают свою работу, отношения с подчинёнными, с каким энтузиазмом берутся за дело. Здесь наша военная традиция советского происхождения абсолютно не к месту. По сути, в Красной армии не было званий, которые выступали бы посредниками между высоким руководством и непосредственно солдатами, – отсюда алкоголизм и прочие пороки. Сегодня мы хотим изменить модель и перестать пытаться прогнуть человека под систему.
Как отмечают американцы, военнослужащие ВСУ стали более подготовленными.
Менее чем за год я увидела значительное улучшение их уровня подготовки. Их инструкторы и унтер-офицеры настроены более серьёзно. Их руководство начинает видеть интерес в том, чтобы направлять сюда лучших солдат. Прекрасно, что они занимаются всеми этими преобразованиями, пока сражаются в настоящей войне,заявила офицер связи 45-й пехотной бригады Национальной гвардии штата Оклахома Кайла Кристофер.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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