Запад помогает украинской армии избавляться от советских традиций

Здесь всё, чтобы учиться. Завтра снова будут учения, два раза, три раза. В реальных условиях,

Учиться никогда не поздно. Нам ещё многое предстоит сделать, чтобы выйти на уровень американцев. В особенности, конечно, нам нужны новые офицеры,

В 2015 году украинцы попросили помощи – и канадцы первыми сказали им да. Это уже пятая смена. Здесь уже побывало порядка тысячи канадских военных. Перед нами поставили задачу разработать программу подготовки для унтер-офицерского состава украинской армии,

Большая часть наших подопечных и сами имеют боевой опыт. Это профессиональные военные, компетентные и стремящиеся к обучению. Они очень хотят учиться, потому что некоторые собственными глазами видели, как умирают их сослуживцы,

Очень интересно смотреть, как американцы организовывают свою работу, отношения с подчинёнными, с каким энтузиазмом берутся за дело. Здесь наша военная традиция советского происхождения абсолютно не к месту. По сути, в Красной армии не было званий, которые выступали бы посредниками между высоким руководством и непосредственно солдатами, – отсюда алкоголизм и прочие пороки. Сегодня мы хотим изменить модель и перестать пытаться прогнуть человека под систему.

Менее чем за год я увидела значительное улучшение их уровня подготовки. Их инструкторы и унтер-офицеры настроены более серьёзно. Их руководство начинает видеть интерес в том, чтобы направлять сюда лучших солдат. Прекрасно, что они занимаются всеми этими преобразованиями, пока сражаются в настоящей войне,