21:21 29 декабря

Запад помогает украинской армии избавляться от советских традиций

Канада недавно одобрила поставку вооружений Киеву, США могут последовать её примеру, но не стоит забывать, что на протяжении уже 2-х лет специалисты из двух этих стран занимаются подготовкой бойцов украинской армии, пишет французская газета Le Figaro. Статью приводит ИноТВ.



«"Первое отделение, сюда, строиться! Второе – туда. Переводчики, поехали", – командует старший сержант 45-й пехотной бригады Национальной гвардии штата Оклахома Джефф Леггетт. Тем временем его подопечные "нейтрализуют противника" в доме, странным образом напоминающем о Донбассе, хотя он и находится более чем в тысяче километров отсюда», – говорится в репортаже издания.


Здесь всё, чтобы учиться. Завтра снова будут учения, два раза, три раза. В реальных условиях,
говорит Леггетт бойцам ВСУ. Действие происходит на Яворовском полигоне, открытом для сил НАТО.

Многие украинские солдаты здесь не понаслышке знакомы с войной в Донбассе, отмечает газета.

Учиться никогда не поздно. Нам ещё многое предстоит сделать, чтобы выйти на уровень американцев. В особенности, конечно, нам нужны новые офицеры,
сказал журналисту 25-летний Сергей из 72-й механизированной бригады, участвовавший в боях у Славянска и Дебальцева.

В 2015 году украинцы попросили помощи – и канадцы первыми сказали им да. Это уже пятая смена. Здесь уже побывало порядка тысячи канадских военных. Перед нами поставили задачу разработать программу подготовки для унтер-офицерского состава украинской армии,
рассказал помощник командующего 2-й Канадской механизированной бригады майор Джефф Дэй.

По его словам, сегодня Украине приходится иметь дело с гибридной войной, и долг иностранных инструкторов – поделиться опытом, который они получили в Афганистане.

Большая часть наших подопечных и сами имеют боевой опыт. Это профессиональные военные, компетентные и стремящиеся к обучению. Они очень хотят учиться, потому что некоторые собственными глазами видели, как умирают их сослуживцы,
сказал канадский инструктор сержант Рауль Захара.

Он отметил, что «по российской традиции все решения идут от офицеров свыше, в то время как в Канаде высоко ценится личная инициатива непосредственно на поле боя». Пока же «в ближайшие 10-15 лет они (украинцы) не готовы к вступлению в НАТО», добавляет сержант.

Украинский лейтенант Виталий Илык, служивший в элитной 36-й отдельной бригаде морской пехоты, обеспечивающей оборону Мариуполя, признаётся:

Очень интересно смотреть, как американцы организовывают свою работу, отношения с подчинёнными, с каким энтузиазмом берутся за дело. Здесь наша военная традиция советского происхождения абсолютно не к месту. По сути, в Красной армии не было званий, которые выступали бы посредниками между высоким руководством и непосредственно солдатами, – отсюда алкоголизм и прочие пороки. Сегодня мы хотим изменить модель и перестать пытаться прогнуть человека под систему.


Как отмечают американцы, военнослужащие ВСУ стали более подготовленными.

Менее чем за год я увидела значительное улучшение их уровня подготовки. Их инструкторы и унтер-офицеры настроены более серьёзно. Их руководство начинает видеть интерес в том, чтобы направлять сюда лучших солдат. Прекрасно, что они занимаются всеми этими преобразованиями, пока сражаются в настоящей войне,
заявила офицер связи 45-й пехотной бригады Национальной гвардии штата Оклахома Кайла Кристофер.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 38

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  1. Шура пермский Сегодня, 13:32
    Насрать на свою историю-сомнительное достижение… ща американцы разбалуют соседей,те же в атаку прекратят ходить без импортных памперсов и кока колы…
    Шура пермский
    1. лесовозник Сегодня, 13:43
      Так они истории то и не знают - 2000-й канадский десант во время ВОВ немцы силами одной роты на ноль помножили - отличные у хохлов инструктора ...с традициями )))
      лесовозник
      1. dorz Сегодня, 13:49
        украинцы попросили помощи – и канадцы первыми сказали им да

        Позорят своих предков, не хватает только бундесвера.
        dorz
      2. Кент0001 Сегодня, 13:54
        Да у хохлов самих самые свежие именно такие традиции, так что они друг друга дополняют.
        Кент0001
        1. Вежливый Лось Сегодня, 16:37
          Цитата: Кент0001
          Да у хохлов самих самые свежие именно такие традиции, так что они друг друга дополняют.

          Это точно. А ведь самая главная традиция Советской армии была - побеждать.
          Вежливый Лось
      3. Partyzan Сегодня, 13:59
        Цитата: лесовозник
        Так они истории то и не знают

        вот по этому их сержанты и обучают
        Partyzan
    2. Зяблицев Сегодня, 13:46
      Нужно восстановить свои базы на Кубе, открыть учебный центр в Никарагуа - и давать подобные интервью уже нашим военнослужащим - инструкторам, что мол никарагуанцы за месяц обучения нашими морпехами смотрят на джи-ай, как на полное г... В дипломатии - это будет называться паритетом! А Западная Украина - это очередной нужник в Восточной Европе, прямой конкурент Прибалтики, они не могут что бы под кого-нибудь не лечь...Советская Россия им дала государственность, но рабская ментальность их загнала под англосаксов буквально на следующий день после распада СССР!
      Зяблицев
      1. Кент0001 Сегодня, 13:53
        Классно. Полностью поддерживаю идею нашего присутствия в центральной америке! Сандинисты вперед! (я помню их борьбу с контрас, которых США засылали с территории Гондураса).
        Кент0001
      2. iliitchitch Сегодня, 14:40
        Цитата: Зяблицев
        рабская ментальность их загнала под англосаксов буквально на следующий день после распада СССР!

        Не , они с нас , дурней , сначала $200млрд. отсосали . Всё-таки Пётр Первый неглупый человек был . Орден Мазепы им и забыть как страшный сон .
        iliitchitch
        1. Зяблицев Сегодня, 14:44
          Так Петр, поэтому, Великий, а западенцы, как тогда были в г...,так и сейчас там же!В период СССР более менее поднялись...А деньги - бумага, но вот ментальность народа на генетическом уровне никакими деньгами изменить!
          Зяблицев
  2. vkl.47 Сегодня, 13:32
    Рабы родства не помнившие. Как на поводке. Куда тащут туда и идут. Блея и смотря тупыми глазами
    vkl.47
    1. iliitchitch Сегодня, 14:34
      Цитата: vkl.47
      Рабы родства не помнившие. Как на поводке. Куда тащут туда и идут. Блея и смотря тупыми глазами

      А как у соловьёва орут-то . Не люблю пурганта , но насчёт "соловьиного помёта" он шикарно загнул . Как раз человек попал из-за вот таких вот олесей с ковтунами .
      iliitchitch
  3. Hoc vince Сегодня, 13:34
    Давай покрасим холодильник в черный цвет!
    А зачем?
    А просто так!
    Hoc vince
  4. лысова Сегодня, 13:35
    О бычная крысиная статья ---как они не могут понять--- ну должен хоть кто то там быть разумным - ужас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    лысова
  5. Геркулесыч Сегодня, 13:38
    Пускай помогают, раз избавляться, так уж от всего Советского -земли наши верните сами, и поживее sad !!!!
    Геркулесыч
    1. iliitchitch Сегодня, 14:28
      Цитата: Геркулесыч
      земли наши верните сами, и поживее !!!!

      15% от нынешнего тогда останется у них . И вообще , чтобы хохол чего-то отдал ??? Скорее Архимед Точку Опоры найдёт и Землю перевернёт наконец .
      iliitchitch
  6. DMoroz Сегодня, 13:38
    Украине приходится иметь дело с гибридной войной, и долг иностранных инструкторов – поделиться опытом, который они получили в Афганистане.
    Это что, против канадцев в Афганистане талибы гибридно воюют?
    DMoroz
    1. Кент0001 Сегодня, 13:51
      Их опыт в Афганистане-крышевание наркоторговли и сидение на базах....ах да еще чуть не забыл война с мирняком и пытки пленных.
      Кент0001
  7. Egorovich Сегодня, 13:41
    Действительно Советские традиции - это традиции Победителей. От этих традиций не отступил Донбасс. А кто пошел за традициями матрасии, тот получил котел за котлом.
    Egorovich
  8. новичок Сегодня, 13:41
    зомбированных броллеров не знающих традиций и предавших знамёна отцов и дедов, намного легче пускать в расход во имя “высшей“ нации англосаксов. действительно: ничто не ново под луной, история идёт на следующий круг.
    новичок
    1. Partyzan Сегодня, 14:02
      Цитата: новичок
      пускать в расход во имя “высшей“ нации

      согласен полностью - только "высшие" меняются
      Partyzan
  9. Azazelo Сегодня, 13:44
    Армия не выигравшая ни одну войну даже с туземцами собирается учить тех кто когда то гнал фашистов поганой метлой по всей Европе. ЛОЛ.
    Azazelo
  10. Altona Сегодня, 13:45
    8 августа 2008 года ярко вскрылась американская система подготовки, вся эта "личная инициатива", все эти "обратные связи" на поле боя. Когда не помогли ни точные данные, ни тепловизоры на танках, ни прочие новейшие системы бывшие у армии Грузии.
    Altona
    1. Кент0001 Сегодня, 13:49
      Они все были бессильны против Одного парня с ручным пулеметом.
      Кент0001
  11. Livonetc Сегодня, 13:47
    Да и возродить их исконно традиционное "Моя хата с краю" легче легкого.
    Livonetc
  12. Кент0001 Сегодня, 13:48
    В хохляндии к их алкоголизму прибавится теперь еще и склонность к однополой любви....инструкторы научат.
    Кент0001
  13. Фракийский воин Сегодня, 13:49
    Он отметил, что «по российской традиции все решения идут от офицеров свыше, в то время как в Канаде высоко ценится личная инициатива непосредственно на поле боя».

    Вот тут неправ канадец- какльi по "личная инициатива" атакуют силами отделения прямо на прицел двух пулемета оплченцев.
    Недавно бьiло дело. laughing
    Фракийский воин
  14. iliitchitch Сегодня, 13:59
    Какой шикарный "Боевой Листок". Пафоса-то сколько . Поржал от души над глупостью французиков . "опытом афганистана" они делятся . Да хохлы и сами пыхнуть не дураки .
    iliitchitch
  15. gukoyan Сегодня, 14:40
    Деграданты...
    gukoyan
  16. svp67 Сегодня, 14:51
    Запад помогает украинской армии избавляться от советских традиций
    Для нас главное, что он избавил ВСУ от советской традиции - БЫТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ.
    svp67
    1. Идущий Сегодня, 16:59
      Цитата: svp67
      Запад помогает украинской армии избавляться от советских традиций
      Для нас главное, что он избавил ВСУ от советской традиции - БЫТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ.


      Вот этому они их точно научат.
      Идущий
  17. x.andvlad Сегодня, 15:28
    Красивое словоблудие Кайлы Кристофер!
    Тут и замполита не надо.
    x.andvlad
  18. NF68 Сегодня, 15:54
    Если бы запад еще помогал при этом украинским деятелям обзаводиться нормальными человеческими мозгами. А так как был там бардак, так он и останется.
    NF68
  19. Идущий Сегодня, 16:58
    По его словам, сегодня Украине приходится иметь дело с гибридной войной, и долг иностранных инструкторов – поделиться опытом, который они получили в Афганистане.


    И что они там навоевали?... , получается ещё долго будет страдать Донбасс
    Идущий
  20. sabakina Сегодня, 17:49
    Он отметил, что «по российской традиции все решения идут от офицеров свыше, в то время как в Канаде высоко ценится личная инициатива непосредственно на поле боя».

    Представляю картинку. В штабе готовили контратаку по правому флангу, а ротный проявляет инициативу и бежит по центру! Ну как раш по флангу в WoT! И я рад, что они до сих пор не поняли, что побеждает тот, кто "умрёт, но сделает", а не тот, кто "сделает или умрёт".
    sabakina
  21. APASUS Сегодня, 18:00
    По сути, в Красной армии не было званий, которые выступали бы посредниками между высоким руководством и непосредственно солдатами, – отсюда алкоголизм и прочие пороки.

    Такая глубокая мысль!
    А я то все никак не мог понять почему солдаты ,офицеры бухают.Вот если еще бы смог объяснить почему воруют - цены бы не было!
    APASUS
  22. Лексус Сегодня, 18:23
    От советских традиций побеждать отучили. Научат сдаваться в плен. И хорошо.


    Лексус
  23. LeonidL Сегодня, 19:06
    Черного кобеля не отмоешь добела. Этим "мичуринцам" не привить к украинским осинам нечто плодоносное.
    LeonidL
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