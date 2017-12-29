21:20 29 декабря

СМИ: Турция и Россия подписали соглашение о кредите на покупку С-400

Турция и Россия подписали в пятницу кредитное соглашение о покупке комплексов С-400. Об этом сообщил телеканал Haber Turk.
Подписание соглашения прошло в Анкаре.

Ранее газета Hurriyet сообщила, что часть суммы за комплексы Анкара оплатит самостоятельно, а на другую часть возьмет кредит у Москвы. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что соглашение предполагает кредит в рублях, что выгодно для Анкары.

СМИ: Турция и Россия подписали соглашение о кредите на покупку С-400



27 декабря сообщалось, что Анкара полностью согласовала с Москвой договоренность о приобретении четырех дивизионов ЗРК С-400. Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов 2 ноября рассказал, что сумма контракта превышает $2 млрд. По словам заместителя начальника секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, поставки систем начнутся в течение двух лет.

ЗРК дальнего действия С-400 "Триумф" (разработки и производства концерна "Алмаз-Антей") предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 73

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  1. Немезида Сегодня, 13:52
    Глупость кремля зашкаливает...Мало того,что продают стране НАТО поддерживавшей исламских боевиков в Чечне новейшую систему ЗРК,так еще и не за деньги,а считай даром,потому что кредиты России не возвращают...По неволе задумаешься о госизмене...Как там у Гайдая - Говорят царь не настоящий...
    Немезида
    1. Megatron Сегодня, 13:57
      Ну да, "помидорами не отделались", аж так, что мы им установки считай подарили.
      Megatron
      1. фа2998 Сегодня, 14:15
        Можно было иначе назвать статью- российский налогоплательщик оплатил покупку для Турции.Ну а кредиты наше правительство очень любит и может прощать зарубежным заемщикам.Десятками млрд. $.Деньги из казны убыли, а правительство будет радостно рапортовать, на сколько "продало" оружие.Да еще Турции, вечному врагу России.Неплохо турки "...отделались помидорами" request hi
        фа2998
        1. Muvka Сегодня, 14:20
          Цитата: фа2998
          Можно было иначе назвать статью- российский налогоплательщик оплатил покупку для Турции.Ну а кредиты наше правительство очень любит и может прощать зарубежным заемщикам.Десятками млрд. $.Деньги из казны убыли, а правительство будет радостно рапортовать, на сколько "продало" оружие.Да еще Турции, вечному врагу России.Неплохо турки "...отделались помидорами" request hi

          Повторюсь, себестоимость продукции они оплачивают сразу. Не кредитом, а живыми деньгами. Так что ничего налогоплательщики не оплачивают. Изучайте информацию.
          Muvka
          1. Немезида Сегодня, 14:23
            Повторюсь - Передача стране НАТО новейшей системы ЗРК уже военное преступление против России...А технологии ,которые НАТо получит для изучения,стоят дороже,чем все турецкие шаверны в РФ
            Немезида
            1. Shahno Сегодня, 14:29
              Полностью согласен. Вы просто потренируете ЦАХАЛь и возможно еще кого то из альянса.
              Но с др. стороны Турция ключевой игрок. И заполучить ее, дорого стоит. О соблюдении фин. договоренностей не мечтайте.
              Shahno
    2. Muvka Сегодня, 13:58
      Цитата: Немезида
      Глупость кремля зашкаливает...Мало того,что продают стране НАТО поддерживавшей исламских боевиков в Чечне новейшую систему ЗРК,так еще и не за деньги,а считай даром,потому что кредиты России не возвращают...По неволе задумаешься о госизмене...Как там у Гайдая - Говорят царь не настоящий...

      Если бы вы изучили вопрос, то знали бы, что половину денег они отдают сразу и наличкой из своего кармана. А если учесть, какие наценки в военной отрасли, это значит, что мы получим сумму денег, равную себестоимости продукции, а то и больше. А остальные деньги к нам придут с процентами - это не Зимбабве...
      Muvka
      1. Немезида Сегодня, 14:01
        Они РФ еще за строительство АЭС должны...В текущем году с Турцией едва война не началась,а они ей новейшую ЗРК отдают,да еще в кредит....Кремлевскому старику пора в отставку...
        Немезида
        1. Muvka Сегодня, 14:07
          Они за строительство АЭС ничего не должны. Она является нашей собственностью.
          Muvka
          1. Немезида Сегодня, 14:09
            Отношения с Турцией натянутые и чип чего вы можете забыть об этой собственности,это вам не Липецк и не Владимир,это страна воевавшая против РФ в Чечне,сбившая самолет РФ в Сирии
            Немезида
            1. Muvka Сегодня, 14:18
              С США у нас тоже натянутые отношения, но производствам форда, кока-колы и остальных это как то не мешает. Вы думаете, что у нас в стране нет турецких предприятий? И ничего.
              Muvka
              1. Немезида Сегодня, 14:21
                Вы ничего не понимаете,или не хотите понимать...Технологии заложенные в ЗРК С-400,которые сегодня Путин фактически отдает НАТО для изучения,стоят гораздо дороже,чем ВСЯ компания Кока-Кола и все турецкие шаверны вместе взятые,я уж не говорю о том,что ЗРК такого рода,это вопрос национальной безопасности
                Немезида
                1. Muvka Сегодня, 14:24
                  Как лихо вы прыгаете с вопроса на вопрос. А вы в курсе, что такое "экспортная модификация"? Если нет, то нам с вами не о чем разговаривать.
                  Muvka
                  1. Немезида Сегодня, 14:26
                    А вы в курсе как США изучали ЗРК С-300 проданную РФ НАТовской Греции и как высоко военные США оценили опыт ее изучения?!
                    Немезида
                    1. Muvka Сегодня, 14:27
                      И? Как они его оценили? Поделитесь с нами, темными.
                      Muvka
                      1. Немезида Сегодня, 14:30
                        А вы почитайте,интернет у вас есть...
                        Немезида
                    2. TUFAN Сегодня, 16:36
                      Турцию с Грецией не сравнивать...
                      TUFAN
                      1. Немезида Сегодня, 16:44
                        Да ,Турция с Грецией не сравнить...Греция хоть в Чечне не воевала против России,как Турция...А то что Турция,как страна НАТО,допустит военных США до изучения ЗРК С-400 ,в этом нет никаких сомнерий
                        Немезида
              2. gavrila2984 Сегодня, 14:23
                Форды, кока-колы - Это не зенитные комплексы, ими не отмашешься от авианалёта. Другое дело есть ли в поставленных комплексах защита от того чтоб наши самолеты не сбивать и можно ли её взломать ?
                gavrila2984
                1. gavrila2984 Сегодня, 14:48
                  Ещё есть вопросы кто будет эти комплексы обслуживать, обучать расчеты, как сами турки их применят? Не используют же они их против нас сразу после передачи?
                  К тому же внутри НАТО тоже есть свои тёрки. Например у Турции и Греции. Вот против греков применят, в это верю. Да и амерские с немецкими самолеты на инжирлике на ж...пу посажены, а с нашими с-400 так и сгниют на стоянке. Так что старик в кремле может и не стар еще. Время покажет.
                  gavrila2984
                  1. Немезида Сегодня, 15:35
                    Время уже показало....Достаточно взорванного в Питере метро,киргизом,которому старик гражданство РФ выдал и таких ( киргизов ) в РФ еще полно...Информация о том как ЗРК С-300 проданный РФ НАТОвской Греции изучали военные США есть в открытых источниках....Турция не откажет США в изучении С-400...в этом можно не сомневаться
                    Немезида
          2. kapitan92 Сегодня, 15:19
            Цитата: Muvka
            Они за строительство АЭС ничего не должны. Она является нашей собственностью.

            Этой станции еще нет, так что делить еще нечего. Я вмешаюсь, с вашего позволения в ваш спор.
            Россия будет строить АЭС Аккую для Турции за свой счет. Предполагаемый срок окупаемости - 17 лет. Предполагаемая стоимость строительства - 20 миллиардов долларов (на практике может быть и в 2 раза больше).То есть Россия "инвестирует" в экономику Турции эти деньги. А перспективы возврата (через 17 лет) более чем туманные. Учитывая политическую нестабильность и возможность "кидалова" под любым предлогом. Также возможно намеренное занижение тарифов (АЭС - недвижимое имущество, его в другое место не перенесешь и придется "продавать" электричество по ЛЮБЫМ навязанным тарифам).

            При этом АЭС строится недалеко от курортной зоны, любая провокация - и местное население замучает "Росатом" протестами и все вложенные средства никогда не вернутся в бюджет страны.
            Вот уж поистине дар "дружественной" стране.
            Как будто Турция не состоит в НАТО, не поддерживала сепаратистов на Кавказе и террористов в Сирии.

            Причем этому проекту отводится наивысший приоритет.
            Президент России Владимир Путин, встретившись с Реджепом Эрдоганом, заявил, что общий объем инвестиций Москвы в проект строящейся в Турции «Росатомом» АЭС «Аккую» составит более 20 млрд долларов.


            «Мы целиком профинансируем этот проект, не менее 25% средств пойдет на создание рабочих мест в Турции», - сообщил глава российского государства, передает ИТАР-ТАСС.

            «Финансирование осуществляется из нескольких источников. Один из них - это федеральный бюджет РФ, другой – банки», - сказал Новак.
            Танер Йилдыз, комментируя желание «Росатома» участвовать в других атомных проектах в Турции, а именно, в строительстве второй АЭС в Синопе, сообщил, что Анкара «открыта к любым предложениям».

            «Однако, прежде всего, мы оценим (уже поданные) предложения четырех компаний и после этого сделаем заявление», - сказал он. Речь идет о компаниях Канады, Японии, Южной Кореи и Китая, которые ранее проявили интерес к проекту второй АЭС в Турции и передали свои заявки. Турки не хотят класть яйца в одну корзину.
            Насколько этот проект выгоден для России не знаю, слишком велик срок возврата средств и непредсказуемость "партнера". Скорее это политический реверанс, который на практике всегда оплачивает российский налогоплательщик! hi
            kapitan92
        2. Соломон Кейн Сегодня, 14:20
          Как говАривал старик Макьявелли: " Держи друзей близко а врагов ещё ближе"
          Соломон Кейн
      2. Икар Сегодня, 18:46
        А если учесть, какие наценки в военной отрасли, это значит, что мы получим сумму денег, равную себестоимости продукции, а то и больше. А остальные деньги к нам придут с процентами

        А когда "мы" получим 2 миллиарда долларов США, которые волшебным образом оказались на счетах виолончелиста Ролдугина? Может тогда и С-400 продавать не надо было бы? Просто тряхнуть за мошну друзей Верховного.
        Икар
    3. СРЦ П-15 Сегодня, 14:01
      Цитата: Немезида
      потому что кредиты России не возвращают.

      Ну и какие российские кредиты не возвратили?
      СРЦ П-15
      1. Немезида Сегодня, 14:02
        Кредит Киргизии и Узбекистану в 750 млн $ Путин сперва выдал,потом списал,потом еще 12 вертолетов Ми-35 подарил,в то время как в РФ на Ми-24 летают....Пора в отставку этого патриота Киргизий...отправлять,он так и не понял в какой стране он живет...
        Немезида
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:12
          " ...в декабре 2014 года Россия простила Узбекистану долг по кредиту в размере 865 миллионов долларов, который тот получил от России в 1992–1993 годах. Узбекистан в обмен на списание этого долга отказался от своих претензий на долю в Алмазном фонде бывшего СССР."
          Цитата: Немезида
          Кредит Киргизии и Узбекистану в 750 млн $ Путин сперва выдал,потом списал,

          Вам есть что возразить или и дальше будете поливать грязью Путина?
          СРЦ П-15
          1. Немезида Сегодня, 14:14
            Как вы умело умалчиваете о кредитах выданных Путиным в 2000-х и им же списанных...Не прокатит все есть в соцсетях
            Немезида
            1. Muvka Сегодня, 14:19
              Так расскажите вы нам о них. Только со ссылками.
              Muvka
            2. СРЦ П-15 Сегодня, 14:21
              Цитата: Немезида
              Как вы умело умалчиваете о кредитах выданных Путиным в 2000-х и им же списанных...Не прокатит все есть в соцсетях

              Приведите пример кредитов выданных Путиным и не отданных? Может Вы имеете в виду кредиты Белоруссии? Так она их исправно гасит! Как говорится: факты в студию!
              СРЦ П-15
              1. Немезида Сегодня, 14:24
                Белорусь ничего не гасит,опять вы врете...Россия финансирует 2/ 3 этого ,якобы,союзного государства,от которого РФ никакой пользы,кроме вреда...Минск даже Крым частью РФ не признает
                Немезида
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:27
                  Цитата: Немезида
                  Белорусь ничего не гасит,опять вы врете..

                  fool
                  СРЦ П-15
                  1. Немезида Сегодня, 14:31
                    Это вы,разумеется,о себе...Сочувствую,а потому и пишу,что ВВП пора на пенсию...
                    Немезида
                    1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:35
                      Цитата: Немезида
                      .Сочувствую,а потому и пишу,что ВВП пора на пенсию.

                      Как я понял, сочувствуете вы прозападным либералам, потому и Путина ненавидите!?
                      СРЦ П-15
                      1. Немезида Сегодня, 14:38
                        Так у Путина, все о ком вы пишите ,друзья и партнеры...Медведев поставил памятник Ельцину,а Путин поставил возле него охрану...Собчак давно пора посадить в тюрьму по статье 280 УК РФ,но Путин этого не делает,видимо помня дружеские отношения с ее отчимом...
                        Немезида
                2. ИНТЕР Сегодня, 14:50
                  Цитата: Немезида
                  Минск даже Крым частью РФ не признает

                  Так может и не нужно чтобы признало, если бы признало не было бы договора по Минску, как ни крути Белоруссия это наша площадка и мы её танцуем и она должна быть нейтральна, а так какие бы выгода получила Россия признай она Крым? Не было бы Белоруссии была бы Польша или ещё кто, а это не есть хорошо. Плюс из-за этого мы получали некоторые санкционные товары в обход наших и их них санкций.
                  ИНТЕР
                  1. Немезида Сегодня, 15:36
                    Белорусь такая же Украина и она себя еще покажет,не сомневайтесь...Лукашенко уже запретил георгиевскую ленту,вместо нее лента в цвета национального флага,с цветком яблони...Даже фильм Крым в Белоруси запрещен...
                    Немезида
                    1. ИНТЕР Сегодня, 16:01
                      Цитата: Немезида
                      Белорусь такая же Украина и она себя еще покажет,не сомневайтесь...Лукашенко уже запретил георгиевскую ленту,вместо нее лента в цвета национального флага,с цветком яблони...Даже фильм Крым в Белоруси запрещен..

                      Украиной может быть любой регион России по аналогии, за всем нужно следить, а Украину запустили, может нечаянно, а может и специально, ВВП по этому поводу тонко подколол:" Я надеюсь, что Украина когда нибудь воссоединиться с Россией, не территориально, а культурно во всяком случае".
                      Ps кому надо тот понял.
                      ИНТЕР
                      1. Немезида Сегодня, 16:14
                        В РФ следить можно,а в иностранном государстве вас просто пошлют,как уже сегодня регулярно посылают ,регулярно напоминая о своей независимости...О Украине такие как вы еще недавно писали так же,за что сегодня с таких не мешало бы спросить в суде,за деньги из бюджета РФ вложенные в Украину,в ущерб РФ...
                        Немезида
            3. Вас Влад Сегодня, 15:21
              Цитата: Немезида
              Как вы умело умалчиваете о кредитах выданных Путиным в 2000-х и им же списанных...Не прокатит все есть в соцсетях

              Грудин это ты?Опять Россию помоями облил патриот х!Вот ведь не стыдно ему быть Русским,значит есть за что стыдится?Давай рассказывай,бей глаголом laughing
              Вас Влад
              1. Немезида Сегодня, 15:39
                1)Не знаю ни вас,ни Грудина и знать не хочу...2) Россия была до Путина,будет и после него...но для таких как вы Россия,это дойная корова ,а Родина ваши банковские счета в Лондоне...
                Немезида
                1. Вас Влад Сегодня, 15:51
                  Цитата: Немезида
                  1)Не знаю ни вас,ни Грудина и знать не хочу...

                  Да не надо, одна у вас команда деньги из госдепа получили и расплодились тут как тараканы!Вот вы тут много критикуете, так вам детально ответили ну что вы так сказать....так вы утёрлись и дальше, но уже на другую тему! winkТак вы расскажите, почему вам Русским не стыдно быть?Я вот горжусь что я Русский !
                  Вас Влад
                  1. Немезида Сегодня, 16:15
                    Ну ясно дело,все ( патриоты ) России сегодня с банковскими счетами в Лондоне...Для меня Россия,это не вы и не Путин...
                    Немезида
                    1. Вас Влад Сегодня, 16:21
                      Цитата: Немезида
                      России сегодня с банковскими счетами в Лондоне...Для меня Россия,это не вы и не Путин...

                      Значит этим вы объясняете что вам не стыдно быть Русским? sad
                      Вас Влад
                      1. Немезида Сегодня, 16:23
                        Для меня Чубайс иностранный преступник в РФ,а для вас едва ли не брат...Разная у нас с вами ( Россия )
                        Немезида
                    2. Вас Влад Сегодня, 16:27
                      Цитата: Немезида
                      Для меня Чубайс иностранный преступник в РФ,а для вас едва ли не брат...Разная у нас с вами ( Россия )

                      Всё понятно what с вами общаться что в испорченный телефон играть.
                      Вас Влад
                      1. Немезида Сегодня, 16:46
                        А я вообще не хочу общаться с адептами партии Единая Россия и с PR агентствами работающими на эту партию
                        Немезида
          2. Соломон Кейн Сегодня, 14:25
            Тема по кредитам хорошая. Полосатым полмира должны за их же оружие , вот они всех и нагибают....
            Международная политика России на должном уровне, с перспективой....
            Черноморский эндшпиль Путина сыгран на славу....
            Соломон Кейн
    4. Владыка Ситх Сегодня, 14:03
      В национальной валюте производителя, для обхода санкций от США в адрес МО Турции. 56 млрд. рублей оплатили сразу, а 84 млрд. рублей в кредит.
      Владыка Ситх
  2. dorz Сегодня, 13:52
    Турки разочаровались, рассчитывали на лицензионное производство С-400
    dorz
  3. Росомаха Сегодня, 13:53
    Что опять кредит? А я сегодня хочу кушать... belay
    Росомаха
  4. Геркулесыч Сегодня, 13:57
    Кому там еще за наш свет оружие подарят, которое потом против нас и используют?
    Геркулесыч
  5. 16112014nk Сегодня, 14:03
    ...а на другую часть возьмёт кредит у Москвы.
    И вернёт кредит помидорами? Турция вполне платёжеспособная страна. 2 млрд. долларов не такая уж неподъёмная сумма. Зачем наступать в очередной раз на грабли?
    16112014nk
    1. Немезида Сегодня, 14:11
      Вот и мне не понятно,когда закончатся путинские подарки иностранным государствам....В России что,своих проблем нет?
      Немезида
      1. gavrila2984 Сегодня, 15:05
        В России что,своих проблем нет?
        И одна из них - торговать мало чем можем из-За санкций. Не, Ну сырьём можно конечно...
        gavrila2984
        1. Немезида Сегодня, 15:40
          Бензином торговать можно и досками,но это не с партией Единая Россия,которая предпочитает торговать лишь сырьем...
          Немезида
  6. _Jack_ Сегодня, 14:13
    что за нытьё тут развели? продажа оружия в кредит обычная практика, Турция вполне платёжеспособна, это не Киргизия или Узбекистан
    _Jack_
    1. Немезида Сегодня, 14:15
      Турция страна НАТО ,а отдавать НАТО новейшую систему ЗРК уже преступление
      Немезида
  7. ADmA_RUS Сегодня, 14:27
    Нытики радуют.
    1. Значительная часть продажи вооружения в мире идёт в кредит.
    2. Кредитные в рублях это очень и очень хорошо. И инфляцию уменьшает и увеличивает влияние рубля.
    3. Вот почему китайцы даже имея совместное производство в автопрома не могут повторить японские и даже корейские автомобили? Не знаете? Так чего тогда ноете?
    4. Наш комплекс у турок, это куча секретной информации о них.
    Можно и пятое и шестое найти. Но, что толку, нытики думать не хотят, им главное поныть.
    ADmA_RUS
    1. Немезида Сегодня, 14:33
      Для РФ кредиты иностранцам это плохо,потому как своих не решенных проблем полно,которых правительство РФ упорно не замечает...
      Немезида
  8. gukoyan Сегодня, 14:27
    Ну тупые... Короче часть денег отдали, потом скажут кризис, денег нет, вот вам помидоры...
    gukoyan
  9. Incvizitor Сегодня, 14:40
    То, что подписали не значит купят, на этих рассчитывать-бессмысленно.
    Incvizitor
  10. q75agent Сегодня, 15:20
    Цитата: Shahno
    Полностью согласен. Вы просто потренируете ЦАХАЛь и возможно еще кого то из альянса.
    Но с др. стороны Турция ключевой игрок. И заполучить ее, дорого стоит. О соблюдении фин. договоренностей не мечтайте.

    а что дадут эти тренировки ? Ели будет война , то уже по фиг будет : лучше ваши F-35 или наши С-400 , будут все решать Тополя , Ясени и Минитмены .....
    q75agent
    1. Немезида Сегодня, 16:25
      В Корее и Вьетнаме воевали не Тополями...Продажа стране НАТО новейшего ЗРК С-400 ,это преступление против России...
      Немезида
  11. Молодой_Коммунист Сегодня, 16:10
    Турция и Россия подписали соглашение о кредите на покупку С-400

    Воистину, у ВВП мозг заплыл ботоксом и он превратился в лоха, который сливает натовской стране расхваленные С300, да еще за наши-же деньги, да еще с перспективой того, что Доган применит их против "террориста" Асада.

    Единственное. логическое, но намного более печальное объяснение, что никогда никого не сбивавшие и обложавшиеся под Шайратом и над всей Сирией (которую ежедневно с улюлюканьем бомбят матрасы, евреи, турки и все, кому не лень) С-300, на самом деле ни на что не годны и Путин кидает Догана на бабло, толкая ему рухлядь.
    Молодой_Коммунист
    1. Икар Сегодня, 19:04
      Дело обстоит ещё хуже чем вы думаете. Турции "сливают" не С-300 (как Ирану, например), а С-400 (с немного "задушенными" функциями), которых в России не 100% обеспеченность.
      Икар
  12. q75agent Сегодня, 16:34
    Цитата: Немезида
    ..Продажа стране НАТО новейшего ЗРК С-400 ,это преступление против России...

    с этим утверждением не спорю , вопрос в другом ....кто тогда президент и правительство РФ ....???
    q75agent
  13. ИНТЕР Сегодня, 16:38
    Немезида,
    Что то Америка везде сидит и никто его послать не может.
    ИНТЕР
    1. Немезида Сегодня, 16:49
      Так то Америка...Америка,чип что не по ней,госпереворот устраивает,даже генерала Де Голя ,во Франции смогла свергнуть,а РФ до этого далеко,нет ни политической воли,ни специалистов,а прежде всего воли,в кремле и Украина тому яркий пример...Да и Казахстан с Белорусью не далеко ушли и себя еще покажут...Лукашенко даже фильм Крым в Белоруси запретил...что весьма красноречиво говорит о том,куда движется эта республика и чего от нее ждать России...
      Немезида
  14. Seal Сегодня, 17:28
    Цитата: фа2998
    Да еще Турции, вечному врагу России.

    Провокатор ? Это типа Мексика - вечный враг США, так ?
    Seal
  15. Seal Сегодня, 17:30
    Цитата: Немезида
    Для РФ кредиты иностранцам это плохо

    Что-то я ни разу не увидел, чтобы вы протестовали против предоставления кредитов Армении.
    Seal
  16. Seal Сегодня, 17:31
    Цитата: СРЦ П-15
    Приведите пример кредитов выданных Путиным и не отданных?

    Армения нам что-нибудь вернула ?
    Seal
  17. Seal Сегодня, 17:49
    Цитата: Немезида
    .А то что Турция,как страна НАТО

    Что вы все .. член НАТО, член НАТО. А кто Турцию засунул в НАТО вспомнить не хотите ? Турция с 1920 года была нашим другом. Принципиальная позиция Турции в вопросе проливов в 1941-1945 г.г. оказала нам огромную помощь в Великой Отечественной войне. За время войны авиация и корабли Черноморского флота потопили порядка 25 турецких судов, в основном рыболовных, видимо принимая их за немецкие подводные лодки, идущие в надводном положении. И за все это мы летом 1945 года выставили Турции территориальные претензии. Зачеееемммм !!!!
    Seal
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