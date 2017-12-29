СМИ: Турция и Россия подписали соглашение о кредите на покупку С-400

Турция и Россия подписали в пятницу кредитное соглашение о покупке комплексов С-400. Об этом сообщил телеканал Haber Turk.Подписание соглашения прошло в Анкаре.Ранее газета Hurriyet сообщила, что часть суммы за комплексы Анкара оплатит самостоятельно, а на другую часть возьмет кредит у Москвы. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что соглашение предполагает кредит в рублях, что выгодно для Анкары.27 декабря сообщалось, что Анкара полностью согласовала с Москвой договоренность о приобретении четырех дивизионов ЗРК С-400. Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов 2 ноября рассказал, что сумма контракта превышает $2 млрд. По словам заместителя начальника секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, поставки систем начнутся в течение двух лет.ЗРК дальнего действия С-400 "Триумф" (разработки и производства концерна "Алмаз-Антей") предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.