21:20 29 декабря

Браудер получил срок, заочно...

Тверской суд города Москвы вынес решение по делу о мошеннических схемах основателя фонда Hermitage Capital Уильяма (Билла) Браудера. Информационное агентство «Интерфакс» сообщает, что Браудер, находящийся за пределами России, приговорён Тверским судом к 9 годам колонии заочно.

Напомним, что браудеровский фонд, юристом в котором был Сергей Магнитский, вёл бизнес в России, оформляя его на льготные категории граждан – инвалидов. Это позволяло Браудеру получать прибыль незаконным способом, уходя от уплаты налогов.

Браудер получил срок, заочно...



Кроме срока заключения суд приговорит Браудера к 200 тыс. рублей штрафа и постановил взыскать с афериста, выдающего себя за инвестора-финансиста, 4,2 млрд рублей.

Браудер признан виновным в преднамеренно осуществлённой процедуре банкротства компании «Дальняя степь», реализовав сделки через банк HSBC в 2004-2005 годах. Ущерб государству при этом составил огромную сумму – около 3,5 млрд рублей.

К сроку заключения приговорён и бывший партнёр Билла Браудера Иван Черкасов. Этот человек, как и сам Браудер, на данный момент проживает в Лондоне. Ему Тверской суд присудил 8-летний срок.

Ранее российское правосудие неоднократно обращалось в Интерпол по поводу необходимости выдачи Браудера. Однако это явно не тот случай, когда Запад, наваривший огромные средства на деятельности афериста в России, пойдёт на экстрадицию.

Использованы фотографии: trakt.tv
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Комментарии 7

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  1. лесовозник Сегодня, 13:58
    Надо желаемую экстрадицию , заменить на реальную ликвидацию
    лесовозник
    1. Geisenberg Сегодня, 17:00
      Цитата: лесовозник
      Надо желаемую экстрадицию , заменить на реальную ликвидацию


      Просто выкрасть его из третьей страны и привезти на оглашение приговора в Москву ... ну и оставить наказание отбывать )) А ликвидация для этого упыря будет слишком хоршо, его именем улицу в куеве назовут ))
      Geisenberg
  2. Геркулесыч Сегодня, 14:00
    Самим то не смешно? Янки наших варуют, и незаконно сожают, а мы только брови хмурим, а реально никаких действий по отлову и наказанию преступников не предпринемаются! Укроина, и та в этом плане понаглее наших -то будет! !!
    Геркулесыч
    1. DEZINTO Сегодня, 14:58
      Самим то не смешно?


      Смешно.....очень смешно, только какой-то грустный смех получается....но всё ровно смешно. request
      DEZINTO
  3. мыслитель Сегодня, 14:41
    Это уже анекдот какой-то
    Сегодня Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера.. к 9 годам заключения за неуплату налогов и взыскал 4,2 миллиарда рублей. Такой же срок Браудер получил в 2013 году по другому уголовному делу, также о налоговых махинациях, но в совокупности срок составляет те же девять лет заключения.


    РИА Новости https://ria.ru/incidents/20171229/1511958398.html
    мыслитель
  4. Weyland Сегодня, 17:58
    Вот тут однозначно надо брать пример с пин-до-сов - высылать спецбригаду, ловить и вывозить в Россию!
    Weyland
  5. LeonidL Сегодня, 19:03
    Ждем с нетерпением когда прибудет для отсидки. Камера готова!
    LeonidL
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