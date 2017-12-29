Браудер получил срок, заочно...
Тверской суд города Москвы вынес решение по делу о мошеннических схемах основателя фонда Hermitage Capital Уильяма (Билла) Браудера. Информационное агентство «Интерфакс» сообщает, что Браудер, находящийся за пределами России, приговорён Тверским судом к 9 годам колонии заочно.
Напомним, что браудеровский фонд, юристом в котором был Сергей Магнитский, вёл бизнес в России, оформляя его на льготные категории граждан – инвалидов. Это позволяло Браудеру получать прибыль незаконным способом, уходя от уплаты налогов.
Кроме срока заключения суд приговорит Браудера к 200 тыс. рублей штрафа и постановил взыскать с афериста, выдающего себя за инвестора-финансиста, 4,2 млрд рублей.
Браудер признан виновным в преднамеренно осуществлённой процедуре банкротства компании «Дальняя степь», реализовав сделки через банк HSBC в 2004-2005 годах. Ущерб государству при этом составил огромную сумму – около 3,5 млрд рублей.
К сроку заключения приговорён и бывший партнёр Билла Браудера Иван Черкасов. Этот человек, как и сам Браудер, на данный момент проживает в Лондоне. Ему Тверской суд присудил 8-летний срок.
Ранее российское правосудие неоднократно обращалось в Интерпол по поводу необходимости выдачи Браудера. Однако это явно не тот случай, когда Запад, наваривший огромные средства на деятельности афериста в России, пойдёт на экстрадицию.
Напомним, что браудеровский фонд, юристом в котором был Сергей Магнитский, вёл бизнес в России, оформляя его на льготные категории граждан – инвалидов. Это позволяло Браудеру получать прибыль незаконным способом, уходя от уплаты налогов.
Кроме срока заключения суд приговорит Браудера к 200 тыс. рублей штрафа и постановил взыскать с афериста, выдающего себя за инвестора-финансиста, 4,2 млрд рублей.
Браудер признан виновным в преднамеренно осуществлённой процедуре банкротства компании «Дальняя степь», реализовав сделки через банк HSBC в 2004-2005 годах. Ущерб государству при этом составил огромную сумму – около 3,5 млрд рублей.
К сроку заключения приговорён и бывший партнёр Билла Браудера Иван Черкасов. Этот человек, как и сам Браудер, на данный момент проживает в Лондоне. Ему Тверской суд присудил 8-летний срок.
Ранее российское правосудие неоднократно обращалось в Интерпол по поводу необходимости выдачи Браудера. Однако это явно не тот случай, когда Запад, наваривший огромные средства на деятельности афериста в России, пойдёт на экстрадицию.
Использованы фотографии: trakt.tv
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