21:15 29 декабря

В Туле открыли мемориальную доску первому министру обороны России Павлу Грачеву

В Туле состоялось открытие мемориальной доски в честь Героя Советского Союза, генерала армии Павла Грачева, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

Доска установлена на фасаде школы, в которой он учился, - ныне это "Центр образования №6". П.Грачев окончил эту школу в 1965 году. В школьном музее есть раздел, посвященный экс-министру обороны, его вкладу в развитие Вооруженных сил РФ. Здесь регулярно проводятся встречи с его однополчанами, родственниками и одноклассниками.

В Туле открыли мемориальную доску первому министру обороны России Павлу Грачеву



Вся страна знает Павла Сергеевича Грачева как боевого офицера, десантника, настоящего патриота. Сегодня мы отдаем дань уважения этому мужественному командиру, открывая мемориальную доску в его честь
- сказал на церемонии губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Генерал армии, Герой Советского Союза П.Грачев - уроженец Тульской области. Участвовал в боевых действиях в Афганистане, был командующим воздушно-десантными войсками. В 1992-1996 гг. - министр обороны РФ. Лично руководил боевыми действиями российской армии в Чеченской Республике в 1994-1995 гг.

П.Грачев был награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени и орденом Красной Звезды, орденами "За личное мужество" и "Почета". Он скончался 23 сентября 2012 года на 65-м году жизни. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Использованы фотографии: https://myslo.ru/news
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 98

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  1. Немезида Сегодня, 14:17
    С таким же успехом на Рублевке можно повесить мемориальную табличку Гитлеру...А что,по количеству нанесенного России вреда Ельцин и компания,пожалуй,превзошли Третий Рейх...
    Немезида
    1. Зяблицев Сегодня, 14:21
      Генерал то боевой, конечно, но в 94-м реально облажался, да и в 1993...Впрочем, не политик и Ельцин его просто использовал.... Но ответственности это с него не снимает! В данном случае с табличкой можно было и повременить ...!
      Зяблицев
      1. svp67 Сегодня, 14:29
        Цитата: Зяблицев
        Впрочем, не политик и Ельцин его просто использовал....

        Да, да.. и "Паша Мерседес" к нему ПРОСТО так приклеилось....чисто случайно.
        svp67
        1. Зяблицев Сегодня, 14:33
          Приклеит ярлык труда большого не составляет! Он не был паркетным генералом, но полез в политику, в которой нихрена не понимает, и сорвался...Да и, видимо, многое потом понял и не исключаю, что ушел в 64 года именно из-за этого...Кровь солдатская всегда аукается, какой бы ты крутой генерал не был...
          Зяблицев
          1. 210окв Сегодня, 14:47
            В армии у нас немало неплохих профессионалов.Вот только куда они уходят когда приходят в политику?Грачев,Лебедь,Шаманов..Вот Бондарев теперь от политика вовсю вангует..Подошел возраст-иди на отдых с чистой совестью и боевыми орденами.И не надо искать славы в этом политическом сортире..
            Цитата: Зяблицев
            Приклеит ярлык труда большого не составляет! Он не был паркетным генералом, но полез в политику, в которой нихрена не понимает, и сорвался...Да и, видимо, многое потом понял и не исключаю, что ушел в 64 года именно из-за этого...Кровь солдатская всегда аукается, какой бы ты крутой генерал не был...
            210окв
      2. Serg65 Сегодня, 14:33
        Облажался он сперва в Мухолатке, когда Черноморский флот пропил!
        Serg65
      3. Piramidon Сегодня, 16:08
        Цитата: Зяблицев
        Генерал то боевой, конечно, но в 94-м реально облажался, да и в 1993...Впрочем, не политик и Ельцин его просто использовал.... Но ответственности это с него не снимает! В данном случае с табличкой можно было и повременить ...!

        Максимум на что он тянул - это должность командира дивизии, но никак не МО.
        Piramidon
        1. Зяблицев Сегодня, 17:04
          У нас Шойгу не то что дивизией, даже взводом не командовал,но ничего так, что то делает... laughing
          Зяблицев
          1. Sewer Krainiy Сегодня, 21:07
            Командуют патриоты своей Родины. А Пашка ЕБН.у сказал, да мы Чечню дивизией десантников возьмем...и что получилось. И Пашка-мерседес откуда. Знаете или напомнить?
            Sewer Krainiy
            1. Зяблицев Сегодня, 21:14
              Я не думаю, что Вы при всем этом присутствовали, что бы утверждать со 100% вероятностью. К примеру Шаманов, по другому трактует, данное выражение...Дело то даже не в этом - человека нет, и не надо особо, на него сейчас говно лить - он не политик, а военный, да и оправдаться он уже не сможет! Он, по большому счету, как и многие из нас, заложник тех лихих 90-х - высокопоставленный, но заложник! Не снимаю с него ответственность, но и палку перегибать в данном случае не стоит!Он уже, скорее всего, за себя, где надо ответил...А вот с ребят вроде Горбачева и Ельцина, спрос должен быть по полной!
              Зяблицев
      4. Авиатор_ Сегодня, 18:20
        Да нет, табличка нужна. Только на ней все достижения Паши-мерседеса надо написать. И про взятие Грозного одним полком в 1994 году тоже.
        Авиатор_
      5. alekc73 Сегодня, 19:24
        О покойниках плохо не говорят.Но.Грозный январь 1995г.Забыть невозможно,простить нельзя.
        alekc73
        1. ФЕОДОР Сегодня, 20:35
          Кроме правды ! А она горькая !
          ФЕОДОР
        2. Sewer Krainiy Сегодня, 21:11
          О покойниках говорят или ничего, или правду. Так правильно, остальное придумано.
          Sewer Krainiy
    2. Геркулесыч Сегодня, 14:23
      Повесят, и даже памятник поставят -не за горами будет сие позорное действо!
      Геркулесыч
      1. Немезида Сегодня, 14:28
        Вот и я о том...Антироссийское выступление украинского школьника в Германии мы уже слышали и этого школьника даже гражданства РФ не лишили...Куда уж дальше...
        Немезида
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:33
          Цитата: Немезида
          .Антироссийское выступление украинского школьника в Германии

          Какой украинский школьник, вы о чём? belay
          СРЦ П-15
          1. Немезида Сегодня, 14:35
            А по вашему мнению ,человек ,с такой фамилией, по национальности кто?! Разве не украинец?!
            Немезида
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:41
              Даже комментировать ваши опусы не хочу!
              СРЦ П-15
              1. Немезида Сегодня, 14:44
                А я не вижу в том что вы пишите ни правды,ни логики...То что в РФ полно больных русофобией иностранцев с гражданством РФ,которые то антироссийские выступления делают в Германии,то метро в Питере взрывают,то в городах России беспредел устраивают,как в Хатьково и Кандапоге,видимо остается секретом только для партии Единая Россия,которая находясь у власти несет ответственность за весь этот бардак
                Немезида
                1. Чичиков Сегодня, 14:58
                  Логика и правда, не сестры! В какой стране существуем монолитное социальное общество?
                  Чичиков
                  1. Fitter Сегодня, 15:24
                    В КНДР и Швейцарии.
                    Fitter
            2. домохозяйка Сегодня, 14:49
              У меня тоже украинская фамилия! Я - РУССКАЯ! Что б вы говорили, будь у этого же мальчика фамилия Иванов?
              домохозяйка
              1. Mik13 Сегодня, 15:41
                Цитата: Немезида
                Вот и я о том...Антироссийское выступление украинского школьника в Германии мы уже слышали и этого школьника даже гражданства РФ не лишили...Куда уж дальше...

                Цитата: Немезида
                А по вашему мнению ,человек ,с такой фамилией, по национальности кто?! Разве не украинец?!


                Цитата: домохозяйка
                У меня тоже украинская фамилия! Я - РУССКАЯ! Что б вы говорили, будь у этого же мальчика фамилия Иванов?

                Ну если Вы вдруг не заметили, именно так на самом деле и выглядит нацизм. Просто некоторые проявления - они такие непонятные и визуально безобидные.
                Но это именно нацизм, смею Вас уверить. Самый что ни на есть.
                P.S.
                Кстати, специально для особо одаренных. Если следовать такой логике, то Александр Прохоренко, Герой России посмертно, тоже украинец по национальности, судя по фамилии. Может, его тоже за это гражданства лишить? Посмертно? А его детей можно и при жизни. И депортировать на историческую родину в Киев. А?
                Mik13
                1. Немезида Сегодня, 16:05
                  Кстати,специально для одаренных...В 2008 году ФСБ России задержало полковника вооруженных сил РФ ,грузина по национальности,за шпионаж в пользу Грузии...Нацмены в РФ неблагонадежны и антироссийское выступление в Германии этого украинца еще раз это подтверждает...
                  Немезида
                  1. Mik13 Сегодня, 17:34
                    Цитата: Немезида
                    Нацмены в РФ неблагонадежны и антироссийское выступление в Германии этого украинца еще раз это подтверждает...

                    Власов, если что, был русским. И Краснов тоже.
                    Да и Ельцин с Грачевым (о доске которому статья) не грузины.
                    И Горбачев так-то тоже ни разу не "нацмен".
                    Это Сталин был "нацмен". Как он сам себя называл, "русский грузинского происхождения". Очень неблагонадежным оказался... Надо было его заранее гражданства лишить и в Грузию выслать. Кстати, один Герой России чеченской национальности так и предлагает - надо, говорит, прах Сталина в Грузию вывезти и там захоронить. Вы как, согласны с ним? Или пусть пока в Москве полежит?
                    Mik13
                    1. Немезида Сегодня, 18:38
                      От вашего Сталина России больше вреда,чем пользы...Это КПСС Россия обязана оккупацией русских земель Украиной и Казахстаном....А по поводу Путина,то это не к таким как я,тут есть те,кому нравится Путин и Единая Россия,к ним все вопросы...
                      Немезида
                      1. Василенко Владимир Сегодня, 19:19
                        Цитата: Немезида
                        Это КПСС Россия обязана оккупацией русских земель Украиной и Казахстаном....

                        какая у вас каша в голове
                        Василенко Владимир
              2. Немезида Сегодня, 15:43
                Сказал бы,что русская у него только фамилия...А этот бандеровец типичный...и в РФ таким не место....
                Немезида
              3. weksha50 Сегодня, 20:45
                Цитата: домохозяйка
                У меня тоже украинская фамилия! Я - РУССКАЯ! Что б вы говорили, будь у этого же мальчика фамилия Иванов?


                Я также про свою фамилию не раз говорил... И о том, что я - русский по рождению , территории и по духу - также... Но вот такие, как "Немезида", мутят воду в обществе, разжигают вражду на голом месте...
                В/на Украине даже в Раде и в правительстве полно людей с чисто русскими фамилиями, что не мешает им быть ярыми, оголтелыми русофобами...
                Какое-то мелочное, тупое черносотенство... Тьфу !
                weksha50
            3. Василенко Владимир Сегодня, 15:41
              Цитата: Немезида
              А по вашему мнению ,человек ,с такой фамилией, по национальности кто?! Разве не украинец?!

              fool
              я русский и дам в морду любому кто это будет оспаривать, русский это не разрез глаз,не цвет волос и уж тем более не фамилия
              Василенко Владимир
              1. Немезида Сегодня, 15:45
                Если вы считаете тело с украинской фамилией и бандеровскими выходками русским,то вы не русский...
                Немезида
                1. Василенко Владимир Сегодня, 16:00
                  Цитата: Немезида
                  А по вашему мнению ,человек ,с такой фамилией, по национальности кто?! Разве не украинец?!

                  это ВЫ национальность считаете по фамилии, так, что не надо переобуваться
                  Василенко Владимир
                  1. Немезида Сегодня, 16:03
                    А тут национальность и по фамилии и по антироссийской деятельности вполне понятна всем,кроме вас видимо...Типичный русофоб и бандеровец...
                    Немезида
                    1. Василенко Владимир Сегодня, 16:05
                      Цитата: Немезида
                      А тут национальность и по фамилии и по антироссийской деятельности вполне понятна всем,кроме вас видимо...

                      ну судя по комментариям, понятно только вам

                      Цитата: Немезида
                      Типичный русофоб и бандеровец...

                      это вы сейчас кому?!
                      Василенко Владимир
                      1. Немезида Сегодня, 16:08
                        Понятно не только мне,судя по партиям не допущенным в РФ до выборов...Запрещают,значит боятся в кремле,что народ за них проголосует,а не за тех,кто превращает Россию в проходной двор,для иностранных бандитов,типа этого бандеровского школьника,заблудившегося в РФ
                        Немезида
                2. Летунъ Сегодня, 19:16
                  Цитата: Немезида
                  Если вы считаете тело с украинской фамилией и бандеровскими выходками русским,то вы не русский...

                  Ну конкретно Ваши комментарии доказывают только одно, идиoты и дypаки есть в каждой нации request
                  Летунъ
            4. Captain Nemo Сегодня, 17:01
              Да пищите сразу еврей, чо уж
              Captain Nemo
            5. ando_bor Сегодня, 17:18
              Коля не виноватый, Сталин виноват, не перевешал всех фашистов как военных преступников, вот и пришлось им невинными военнопленными умирать, а Коля только немцам что Сталин завещал рассказал, - немцам надо завещания Сталина рассказывать, немцы начинают их забывать.
              ando_bor
        2. Зяблицев Сегодня, 14:47
          Немезида

          Давайте его публично расстреляем - в Олимпийском, к примеру, как в Китае! laughing
          Зяблицев
          1. Васся Вассин Сегодня, 16:01
            Поддерживаю. Потом сожжем на газовой горелке, пепел смешаем с навозом и выстрелим в сторону пОЛЬШЫ!
            Васся Вассин
        3. Летунъ Сегодня, 19:15
          Цитата: Немезида
          этого школьника даже гражданства РФ не лишили...Куда уж дальше...

          Вы там с головой поругались? Может расстрелять надо было? Эх, не в то время живёте, такие как Вы в 36-м хорошо развернулись...
          Летунъ
  2. Геркулесыч Сегодня, 14:22
    Сейчас форумчане выльют вагоны неготива, реакция на этот позор с доской может быть разной, но главное, остовайтесь людьми, не переходите на личности, и не цепляйтесь к граммотическим ошибкам! hi
    Геркулесыч
    1. Dym71 Сегодня, 14:37
      Цитата: Геркулесыч
      и не цепляйтесь к граммотическим ошибкам!

      Будем цепляться! wink проверочное слово - грамматика.
      Язык наш сладок, чист, и пышен, и богат;
      Но скудно вносим мы в него хороший склад;
      Так чтоб незнанием его нам не бесславить,
      Нам нужно весь свой склад хоть несколько поправить. yes
      Dym71
    2. домохозяйка Сегодня, 14:50
      НегАтив и граммАтическим.... hi
      домохозяйка
    3. просто экспл Сегодня, 15:09
      вот госдеповский свежерег опять засветился своим проамериканским взглядом .
      Вы еще тут расскажите нам про доблестных повстанцев из ичкерии которые боролись с белыми варварами оккупантами .
      просто экспл
      1. Геркулесыч Сегодня, 15:24
        Просто экспл -вы в чей адрес свой выпад сделали?Или псевдопаориотизм так и бьет, аж крыша дымит? ??
        Геркулесыч
        1. просто экспл Сегодня, 15:55
          вот же лол , кстати , по методичке госдеп рекомендовал всем косить под патриотов , так как либерализм провалился , поэтому у либерасовских ботов везде символика СССР на аве и в подписях .
          просто экспл
          1. ando_bor Сегодня, 17:56
            Цитата: просто экспл
            по методичке госдеп рекомендовал всем косить под патриотов

            Да, госдеп всем деньги дает на "ваше правое дело", лишь больше разжигали,
            потерпев поражение на либеральном фронте , - те кто деньги взял - полностью себя дискредитировали, все больше внимания на патриотов обращает, смотрю госдеповские тролли за Грудинина дуют, мальчика Колю раскручивают, а по поводу Олимпиады волосы в истерике рвут. Против России война идет, кто сказал что по нам стрелять не будут, Крым и Сирию простят, Украину просто так отдадут, - волосы пеплом посыплют и сразу отползут?
            ando_bor
  3. Greenwood Сегодня, 14:22
    У них там в правительстве и Госдуме совсем крыша поехала походу. Иначе я не могу объяснить этот конвеер памятников и мемориальных табличек сомнительным личностям.
    Greenwood
    1. Serg65 Сегодня, 14:34
      Цитата: Greenwood
      У них там в правительстве и Госдуме совсем крыша поехала

      Доску на школу повесили по указу правительства?
      Serg65
      1. Fitter Сегодня, 15:25
        Не удивлюсь :(
        Fitter
  4. Василенко Владимир Сегодня, 14:24
    По данным ряда СМИ, в ноябре 1994 года ряд кадровых офицеров российской армии с ведома руководства Министерства обороны приняли участие в боевых действиях на стороне сил, находящихся в оппозиции к президенту Чечни Джохару Дудаеву. Несколько российских офицеров попали в плен. Министр обороны, отрицая свою осведомленность об участии его подчиненных в боевых действиях на территории Чечни, назвал попавших в плен офицеров дезертирами и наемниками и заявил, что Грозный можно было бы взять за два часа силами одного десантного полка.
    Василенко Владимир
  5. skomfit Сегодня, 14:24
    Из этого типа море парней полегло в первую чеченскую,ему бы памятник в виде кола осинового надо было поставить,ему и ещё генералу Лебедю за заключение позорного мира-когда до нашей победы оставался шаг.
    skomfit
  6. vladimirvn Сегодня, 14:27
    Я все понимаю. И время было такое и ситуация. Но если бы он, лично руководил вводом войск в Чечню и взял на себя ответственность, за каждого погибшего. Я бы снял шляпу. А так.....
    vladimirvn
    1. Василенко Владимир Сегодня, 14:31
      Цитата: vladimirvn
      Я все понимаю

      а я не понимаю, что происходит могли не понимать рядовые, а он в 91 конкретно изменил присяге, интересно два ордена Ленина грудь не жгли?
      Василенко Владимир
      1. vladimirvn Сегодня, 14:59

        И главное на кануне такой даты. Это что? Очередной плевок?
        vladimirvn
        1. Вадим237 Сегодня, 17:34
          Сколько наши на штурме Грозного потеряли в технике и людях?
          Вадим237
          1. Комментарий был удален.
      2. weksha50 Сегодня, 21:04
        Цитата: Василенко Владимир
        а он в 91 конкретно изменил присяге


        И, что интересно, об этом факте никто и не упоминает... По сути, с этого и началась его маршальско-мерседесовская карьера... Скоротечна память человеческая... hi
        weksha50
  7. фа2998 Сегодня, 14:37
    Цитата: Немезида
    С таким же успехом на Рублевке можно повесить мемориальную табличку Гитлеру...А что,по количеству нанесенного России вреда Ельцин и компания,пожалуй,превзошли Третий Рейх...

    Надо было написать -"Паше-мерседесу", и все бы поняли какому деятелю доска повешена. Плохо не посадили, а теперь возвеличивают! Забыли какие дела поворачивал? negative hi
    фа2998
  8. moskowit Сегодня, 14:46
    А вот Маршалу Ахромееву Сергею Фёдоровичу, истинному Патриоту России, убитому за свою преданность Присяге, никаких досок не ставят....
    moskowit
  9. cobra77 Сегодня, 14:52
    Доску , Паше Мерседес? А мы смеёмся на наших небратьев. У нас украинизация идёт так же полным ходом.
    cobra77
  10. anjey Сегодня, 14:54
    опа на, жаль крови на нем много пацанов в 1995 ,новый год ...,зря,не зачем эта доска паше..,кому надо там почтят....
    anjey
  11. Zomanus Сегодня, 15:00
    Паше-Мерседесу? Который заявил, что не посылал наших бойцов в Чечню.
    Блин, либо ну у нас совсем плохо с памятью,
    либо мы сами себя за г-но держим.
    Надеюсь что опомнятся и снимут. как доску Манергейму.
    Zomanus
  12. Vetal999 Сегодня, 15:10
    Этому ....
    Что за жопилизы.
    Vetal999
  13. мичман Сегодня, 15:15
    Нашли кого увековечить. Позор. Честь имею.
    мичман
  14. Doliva63 Сегодня, 15:32
    Никто из моих товарищей, служивших в ВДВ, его не хвалит. Пока он был в строю, ещё куда ни шло, а потом - отстой. Это не моё мнение, но с ним согласен. Среди так сказавших - офицеры из Книги почёта ВДВ.
    Doliva63
  15. alfa19638 Сегодня, 15:37
    мемориальную доску паше мерседесу - мне не хочется иметь власть , которая принимает такие решения
    alfa19638
  16. mavrus Сегодня, 15:45
    А это не тот ли боевой генерал, который обещал Грозный взять, уже и не помню... то ли двумя батальонами за три дня, то ли тремя батальонами за два дня. Надо бы на табличке это увековечить, чтобы не забывалось.
    mavrus
    1. Вадим237 Сегодня, 17:37
      Надо рядом ещё табличку повесит с достижениями этого куска, с перечнем погибших и раненых, при штурме Грозного.
      Вадим237
  17. частное лицо Сегодня, 15:46
    Много матерей русских солдат будут помнить день рождение Грачёва. О каком воспитании патриотизма может идти речь, когда памятные доски устанавливают таким "заслуженным" людям. Лучше бы установили памятник тем парням которых этот министр послал на смерть 94-95 Новый год.
    частное лицо
  18. Романенко Сегодня, 15:49
    Очень противоречивая личность.
    Наверное когда-нибудь, кто-нибудь напишет книгу, или снимет фильм о том как герой -десантник Павел Грачев под воздействием обстоятельств, чиновников и внутренних неурядиц превратился в Пашу-Мерседеса, про выдуманные им цирковые фуражки-авианосцы, про граченка-табака... про многое и многое что было бы неплохо показать, как говрится "по чесноку".
    Может быть мемориальная доска первый шаг на этом непростом пути?
    Кто знает?
    Романенко
  19. Breard Сегодня, 16:11
    жаль что по военному...не расстреляли урода.
    Breard
  20. Василенко Владимир Сегодня, 16:11
    Немезида,
    Немезида,
    Цитата: Немезида
    Понятно не только мне,судя по партиям не допущенным в РФ до выборов...Запрещают,значит боятся в кремле,что народ за них проголосует,а не за тех,кто превращает Россию в проходной двор,для иностранных бандитов,типа этого бандеровского школьника,заблудившегося в РФ

    барышня, с головой проблем нет?!!!
    Василенко Владимир
    1. Немезида Сегодня, 17:06
      У меня нет,думаю и у вас тоже и вы все отлично поняли...Более того,я уверен,что все что делает ваша партия,она делает осознанно и сознательно... Верю,что в свое время,лицами выдавшими взорвавшему питерское метро киргизу гражданство РФ ,еще будет заниматься трибунал...
      Немезида
      1. Василенко Владимир Сегодня, 17:26
        Цитата: Немезида
        ...Более того,я уверен,что все что делает ваша партия,она делает осознанно и сознательно...

        ээээ
        это какая?!!!!!!
        Цитата: Немезида
        Верю,что в свое время,лицами выдавшими взорвавшему питерское метро киргизу гражданство РФ

        согласен, более того считаю что процентов 90 ФМС и участковых ментов уже сейчас сажать надо
        но это ни как не связанно с вашим спичем
        Василенко Владимир
        1. Немезида Сегодня, 17:28
          Да связано и напрямую,а партия превращающая Россию в проходной двор для иностранных бандитов,это Единая Россия и ФМС действует с санкции кремля,раздавая гражданство РФ больным русофобией террористам и бандитам из (Киргизий)...В свое время,в программе Криминал,называли национальности и фамилии преступников,так что кто больше всего бедокурит в России давно известно...Интернет у вас есть,посмотрите сами...
          Немезида
          1. Василенко Владимир Сегодня, 18:00
            вам бы барышня сосредоточится, а то ваши ответы как-то не о том и не туда
            напомню вашу цитату вокруг которой разгорелся спор
            Антироссийское выступление украинского школьника в Германии....
            ....А по вашему мнению ,человек ,с такой фамилией, по национальности кто?! Разве не украинец?!


            далее вы приписали мне какую-то партию, перескочили на ЕдРО, вспомнили преступность в диаспорах
            вы уж как-то определитесь о чем вы
            Василенко Владимир
            1. Немезида Сегодня, 18:41
              Вам бы поучиться нормально с людьми разговаривать,без хамства,прежде чем писать им...А для меня ЕдРо напрямую связано с этнической преступностью,ибо оно его и порождает,раздавая гражданство РФ больным русофобией иностранцам,которые потом в РФ метро взрывают
              Немезида
              1. Василенко Владимир Сегодня, 20:04
                Цитата: Немезида
                с людьми разговаривать,без хамства

                мдаааа
                и где я вам нахамил?!!!
                Цитата: Немезида
                А для меня ЕдРо напрямую связано с этнической преступностью

                допустим, а при чем здесь МОЯ партия?!
                Цитата: Немезида
                раздавая гражданство РФ больным русофобией иностранцам,которые потом в РФ метро взрывают

                барышня в который раз повторяюсь вопрос к вам возник по поводу вашей не очень грамотной формулировки, что коля-вермахт УКРАИНСКИЙ школьник.
                вы можете как угодно относиться к Сталину, ЕР, ФМС и всем остальным, но вышеуказанный коля РОССИЙСКИ школьник
                Василенко Владимир
                1. Немезида Сегодня, 21:14
                  Барышня ваша мама,я не она,господин ( хороший ) ...За сим разговор с вами окончен,ваша наглость мне ,мягко говоря,надоела...На улице ты так разговаривать ни с кем не рискнешь...Ваш Коля украинец-русофоб,один из многих,которых нужно лишать гражданства РФ за русофобию и антироссийскую деятельность...
                  Немезида
  21. Signal Сегодня, 16:20
    Вы охренели, ребята, просто охренели...
    Signal
  22. Романенко Сегодня, 16:21
    Надо помнить, чтобы не повторилось.
    Сердюкову тоже неплохо бы повесить мемориальную доску где-нибудь в общественном сортире, только пониже
    Романенко
    1. Немезида Сегодня, 17:20
      Вот в сартирах пусть и ставят памятники Ельцину и компании,там им самое место
      Немезида
  23. танк66 Сегодня, 16:31
    Это как троцкий иуде памятники ставил? Параллель-спираль .угу. вижу.
    танк66
    1. TOPchymBA Сегодня, 16:34
      Памятник иуде- это фейк.
      TOPchymBA
      1. танк66 Сегодня, 17:09
        Медведев- солженицыну- так лучше?
        танк66
        1. TOPchymBA Сегодня, 17:29
          Этому музей сделали.
          TOPchymBA
  24. TOPchymBA Сегодня, 16:31
    [media=https://m.youtube.com/watch?v=6bnKzPz3Rv4]

    В этом видео правильно сказано - что всегда найдутся те кто за деньги сделает любую мерзость
    За что ему и установили доску.
    TOPchymBA
  25. garnik Сегодня, 16:41
    Плохой или хороший история рассудит. Но он единственный который согласился возглавить МО во время чеченской компании, у остальных срочно появились непредвиденные ситуации. А в поддержке лидера государства ,ошибались все.
    garnik
  26. Fedorovich Сегодня, 16:46
    Что за е**ная х***я?..
    Fedorovich
  27. Megatron Сегодня, 16:54
    Мразь. Больше нечего сказать.
    Megatron
  28. Captain Nemo Сегодня, 16:59
    На его откатные 3% поставили? Или за бюджетные? Выживших в новогоднем штурме Грозного позвали на открытие?
    Captain Nemo
    1. Вадим237 Сегодня, 17:40
      Они бы этой плиткой отчибучили всех кто "открывал" память об уроде.
      Вадим237
  29. APASUS Сегодня, 17:51
    "Паша Мерседес"прославился еще при жизни своими подвигами на ниве закидонов.При том что и служил в Афгане,мозга не хватило понять на что подписывается.Народу положил в Новый год в Чечне,а ему доски открывают.Еще бы ему памятник из золота отлили в месте с Мерседесом.
    APASUS
  30. Сибирский цирюльник Сегодня, 17:59
    .. С одной стороны,Афганистан..
    С другой: Чечня и "организованный" вывод ЗГВ..
    Доска,за Афган?
    Сибирский цирюльник
    1. Авиатор_ Сегодня, 18:24
      Вот пусть в Афгане доску и открывают.
      Авиатор_
  31. weksha50 Сегодня, 21:06
    Цитата: cobra77
    Доску , Паше Мерседес? А мы смеёмся на наших небратьев. У нас украинизация идёт так же полным ходом.


    У нас - дебилизация подрастающего поколения...
    weksha50
  32. Немезида Сегодня, 21:10
    Василенко Владимир,
    Каша в голове у Путина,он не понимает,в какой стране живет,так же как и все эти ( украинские )мальчики,устраивающие антироссийские выступления в Германии...В США человек получающий гражданство США клянется защищать США с оружием в руках,в том числе и от своей исторической Родины,если это мигрант,а в РФ слишком много больных русофобией патриотов иностранных государств и это давно стало большой проблемой,которая очевидна всем,кроме Путина и компании
    Немезида
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