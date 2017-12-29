В Туле открыли мемориальную доску первому министру обороны России Павлу Грачеву

Вся страна знает Павла Сергеевича Грачева как боевого офицера, десантника, настоящего патриота. Сегодня мы отдаем дань уважения этому мужественному командиру, открывая мемориальную доску в его честь

В Туле состоялось открытие мемориальной доски в честь Героя Советского Союза, генерала армии Павла Грачева, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.Доска установлена на фасаде школы, в которой он учился, - ныне это "Центр образования №6". П.Грачев окончил эту школу в 1965 году. В школьном музее есть раздел, посвященный экс-министру обороны, его вкладу в развитие Вооруженных сил РФ. Здесь регулярно проводятся встречи с его однополчанами, родственниками и одноклассниками.- сказал на церемонии губернатор Тульской области Алексей Дюмин.Генерал армии, Герой Советского Союза П.Грачев - уроженец Тульской области. Участвовал в боевых действиях в Афганистане, был командующим воздушно-десантными войсками. В 1992-1996 гг. - министр обороны РФ. Лично руководил боевыми действиями российской армии в Чеченской Республике в 1994-1995 гг.П.Грачев был награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени и орденом Красной Звезды, орденами "За личное мужество" и "Почета". Он скончался 23 сентября 2012 года на 65-м году жизни. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.