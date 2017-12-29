21:17 29 декабря

СМИ: Армейская авиация США продолжает вывозить террористов из провинции Дейр-эз-Зор

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Сегодня сирийское информационное агентство SANA публикует материал, в котором утверждается, что американская армейская авиация в очередной провела операцию по вывозу нескольких групп террористов из провинции Дейр-эз-Зор в провинцию Хасеке. Речь идёт о террористах так называемого «Исламского государства» (*запрещено в РФ), рассеянных по пустынной местности Дейр-эз-Зора после ликвидации крупной группировки ИГ* в районе Абу-Кемаля.

Сирийское информагентство, не предоставляя документальных подтверждений публикуемой информации, пишет, что в ночь на 28 декабря американские вертолёты вывезли боевиков в направлении к югу от главного города провинции Хасеке, приземлившись неподалёку от плотины Эль-Басель.

СМИ: Армейская авиация США продолжает вывозить террористов из провинции Дейр-эз-Зор



Журналисты SANA утверждают, что на борту вертолётов были полевые командиры ИГИЛ*, которых перевезли на территории, подконтрольные так называемым Сирийским демократическим силам, составленным главным образом из курдских вооружённых отрядов, поддерживаемых Соединёнными Штатами.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что армейская авиация США вывозила игиловских полевых командиров, пытаясь сохранить боеспособный костяк группировки в целях дальнейшего сопротивления правительственным отрядам САР.

Использованы фотографии: Википедия

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Комментарии 20

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  1. Балу Сегодня, 14:21 Новый
    Журналисты SANA утверждают, что на борту вертолётов были полевые командиры ИГИЛ*, которых перевезли на территории, подконтрольные так называемым Сирийским демократическим силам, составленным главным образом из курдских вооружённых отрядов, поддерживаемых Соединёнными Штатами.]

    Кто бы сомневался , что так будет?
    армейская авиация США вывозила игиловских полевых командиров, пытаясь сохранить боеспособный костяк группировки в целях дальнейшего сопротивления правительственным отрядам САР.

    Это вот так они побуждают терроризм, а прогрессивное человечество дружно их поддерживает, вопя хором о коварном русском медведе и кровавом диктаторе Ассаде.
    Почему стингер может не сбить американский пепелац на территории, контролируемой незванными демократизаторами США? Пора бы.
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    Балу
    1. Partyzan Сегодня, 14:32 Новый
      Цитата: Балу
      Это вот так они побуждают терроризм, а прогрессивное человечество дружно их поддерживает,

      бизнес однако - денег очень жалко
      Жалоба
      Partyzan
      1. Chertt Сегодня, 14:38 Новый
        Цитата: Partyzan
        Журналисты SANA утверждают, что на борту вертолётов были полевые командиры ИГИЛ*

        Ну что вы такое говорите. Посмотрите любой ФейкНьюс и вам скажут, что это дети
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        Chertt
        1. Partyzan Сегодня, 14:42 Новый
          Цитата: Chertt
          Ну что вы такое говорите. Посмотрите любой ФейкНьюс и вам скажут, что это дети


          это не дети
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          Partyzan
          1. новичок Сегодня, 14:48 Новый
            да нормально всё. вон на конте новость висит. наши подали заявку на закрытие воздушного пространства у берегов Сирии, будем пускать ракетные подарки 29, 30 числа. а ведь именно в этих числах у нас всесирийский конгресс.
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            новичок
            1. Partyzan Сегодня, 17:40 Новый
              Цитата: новичок
              будем пускать ракетные подарки 29, 30 числа.

              ну дык наш Дед Мороз суровый
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              Partyzan
              1. новичок Сегодня, 17:46 Новый
                ну, за Нашего Деда Мороза!
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                новичок
                1. Partyzan Сегодня, 17:54 Новый
                  Цитата: новичок
                  ну, за Нашего Деда Мороза!

                  присоединяюсь drinks
                  Жалоба
                  Partyzan
        2. Балу Сегодня, 20:43 Новый
          Цитата: Chertt
          Цитата: Partyzan
          Журналисты SANA утверждают, что на борту вертолётов были полевые командиры ИГИЛ*

          Ну что вы такое говорите. Посмотрите любой ФейкНьюс и вам скажут, что это дети

          летели в школу на занятия.
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          Балу
      2. To be or not to be Сегодня, 14:49 Новый
        А может эти бармалеи переодетые военнослужащие США или ?
        Но .что-то тут не то -явно видно!!
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        To be or not to be
  2. мерцание Сегодня, 14:23 Новый
    Ну да, надо воинов собирать, что называется: с миру по нитке. Пора уже амерам террористов открыто на содержание брать - как никак передовые отряды Пентагона good
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    мерцание
  3. Геркулесыч Сегодня, 14:25 Новый
    Разве Сирийские военные не в курсе, что мы весь игил вычистили, как бурьян в поле? ?? sad Так было сказано нашей властью! !!
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    Геркулесыч
    1. Володин Сегодня, 14:33 Новый
      Цитата: Геркулесыч
      Разве Сирийские военные не в курсе, что мы весь игил вычистили, как бурьян в поле? ?? Так было сказано нашей властью! !!

      Не в первый раз встречаются подобные комментарии. Во-первых, о "вычистили как бурьян в поле" никто вообще не говорил. Во-вторых, победа вовсе не предполагает уничтожение противника до последней его боевой единицы. Или, по-вашему, после 9 мая 1945-го ни одного гитлеровца на просторах Европы не осталось?..
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      Володин
      1. MoJloT Сегодня, 14:42 Новый
        Остались, причем собранные, организованные и вооруженные нашими союзниками, против нас!
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        MoJloT
    2. просто экспл Сегодня, 15:06 Новый
      что характерно , вот эту мантру про то что типа дедушка Пу или команда сказали что ИГ разгромили , а он типа вот он , поют свежереги , которых регнули под выборы в 2018м году .
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      просто экспл
  4. Чёрная вода Сегодня, 14:44 Новый
    Так американцы и не скрывают что формируют армию которая будет в оппозиции войскам САР, вернее сказать что воевать с ними будет, американцы потому и не собираются уходить с территории Сирии, сейчас умоют, причешут, переоденут, переименуют и опять в бой отправят.
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    Чёрная вода
  5. DEZINTO Сегодня, 14:53 Новый
    Своих выручают. Американцы такие американцы. Как обычно. request
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    DEZINTO
  6. Shuttle Сегодня, 16:16 Новый
    Выдать представителям сирийского информагенства средства для документальной фиксации наблюдений чтобы всякие бармалеи бородатые по воздуху не летали. Т.н. нелетальные комплекты под индексом 9К333 с соответствующим набором расходных материалов 9М336.
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    Shuttle
  7. voyaka uh Сегодня, 20:19 Новый
    Опять высосанная из пальца информация. Вертолеты кого-то погрузили, куда-то перевезли.
    Почему ИГИЛ? - потому что, так хочется авторам этих статей. Не было ни одного, ни малейшего доказательства этому.
    Американцы помогают ССА и курдам. Их командиров и бойцов перебрасывают с места на места, так как у тех нет авиации.
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    voyaka uh
    1. Балу Сегодня, 20:49 Новый
      Цитата: voyaka uh
      Американцы помогают ССА и курдам. Их командиров и бойцов перебрасывают с места на места, так как у тех нет авиации.

      Вот еще один защитничек демократии нарисовался со свойственным израильтянам лицемерием.
      Отдыхает от сафари на голанах, вот и к нам заглянул вояка, своих не терпится поддержать в борьбе с кровавым режимом Ассада. Зря ваших инструкторов выпустили в составе роты инструкторов из 15 стран. Замочить надо было вместе с бармалеями, так было бы гуманнее по отношению к сирийцам.
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      Балу
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