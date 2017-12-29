СМИ: Армейская авиация США продолжает вывозить террористов из провинции Дейр-эз-Зор
Сегодня сирийское информационное агентство SANA публикует материал, в котором утверждается, что американская армейская авиация в очередной провела операцию по вывозу нескольких групп террористов из провинции Дейр-эз-Зор в провинцию Хасеке. Речь идёт о террористах так называемого «Исламского государства» (*запрещено в РФ), рассеянных по пустынной местности Дейр-эз-Зора после ликвидации крупной группировки ИГ* в районе Абу-Кемаля.
Сирийское информагентство, не предоставляя документальных подтверждений публикуемой информации, пишет, что в ночь на 28 декабря американские вертолёты вывезли боевиков в направлении к югу от главного города провинции Хасеке, приземлившись неподалёку от плотины Эль-Басель.
Журналисты SANA утверждают, что на борту вертолётов были полевые командиры ИГИЛ*, которых перевезли на территории, подконтрольные так называемым Сирийским демократическим силам, составленным главным образом из курдских вооружённых отрядов, поддерживаемых Соединёнными Штатами.
Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что армейская авиация США вывозила игиловских полевых командиров, пытаясь сохранить боеспособный костяк группировки в целях дальнейшего сопротивления правительственным отрядам САР.
Сирийское информагентство, не предоставляя документальных подтверждений публикуемой информации, пишет, что в ночь на 28 декабря американские вертолёты вывезли боевиков в направлении к югу от главного города провинции Хасеке, приземлившись неподалёку от плотины Эль-Басель.
Журналисты SANA утверждают, что на борту вертолётов были полевые командиры ИГИЛ*, которых перевезли на территории, подконтрольные так называемым Сирийским демократическим силам, составленным главным образом из курдских вооружённых отрядов, поддерживаемых Соединёнными Штатами.
Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что армейская авиация США вывозила игиловских полевых командиров, пытаясь сохранить боеспособный костяк группировки в целях дальнейшего сопротивления правительственным отрядам САР.
Использованы фотографии: Википедия
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