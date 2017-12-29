21:18 29 декабря

В России разрабатывается управляемая парашютная платформа

Новая управляемая парашютная платформа массой до четырех тонн, разработку которой ведут ряд российских компаний, обеспечит высокую точность доставки грузов в заданную точку, сообщили "Интерфаксу-АВН" в пятницу в оборонно-промышленном комплексе.

Данную парашютную платформу предполагается использовать для доставки грузов в интересах Воздушно-десантных войск, а также других структур
- сказал собеседник агентства.

В России разрабатывается управляемая парашютная платформа



По его словам, система автоматического управления позволит парашютной системе с высокой точностью осуществить посадку в заданной точке на поверхности земли с минимально возможной горизонтальной и вертикальной скоростью.

На протяжении всего полета управление будет осуществляться в автоматическом режиме. Предусматривается возможность изменения координат точки посадки в процессе полета. Система управления платформой с навигацией по сигналам спутниковых навигационных систем "Глонасс"/GPS обеспечит точность приземления с круговым вероятным отклонением 100 м
- добавил собеседник агентства.

Он сообщил, что в работах по проекту задействованы Авиационный комплекс имени С.В.Ильюшина, НИИ аэроупругих систем, компании "Универсал" и "Авиатранс".

По словам российского эксперта в области беспилотных систем Дениса Федутинова, актуальность данной задачи обусловлена необходимостью повышения точности при доставке грузов, что часто не обеспечивается имеющимися техническими средствами.

В случае успешного реализации данного проекта можно предположить возможности применения данной платформы не только для решения задач, стоящих перед Вооруженными силами России в целом и ВДВ в частности, но и перед другими структурами, к примеру, МЧС
- сказал Д.Федутинов.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 2

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  1. Геркулесыч Сегодня, 15:26
    Слухи ходят, что параллельно испытывают и аналог тяжелой платформы. ..
    Геркулесыч
  2. san4es Сегодня, 15:49
    с высокой точностью осуществить посадку в заданной точке на поверхности земли с минимально возможной горизонтальной и вертикальной скоростью.


    Создание парашюта-крыла позволило существенно повысить точность приземления десантируемых грузов. Парашют-крыло (планирующий парашют) за счет формы купола 1 обладает достаточно высоким аэродинамическим качеством (К=2,5￼ 3,0).
    Натяжением стропов 2 можно изменять углы атаки и скольжения при обтекании купола потоком воздуха и таким образом управлять положением спускаемого объекта по тангажу, крену и рысканию.
    Изменение натяжения стропов может осуществляться электромеханическими или гидравлическими приводами 3 по радиокомандам с земли или с самолета, сбросившего груз.

    http://avia.minot.ru/aero/html/kurs_1261_0.html
    san4es
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