В России разрабатывается управляемая парашютная платформа
Новая управляемая парашютная платформа массой до четырех тонн, разработку которой ведут ряд российских компаний, обеспечит высокую точность доставки грузов в заданную точку, сообщили "Интерфаксу-АВН" в пятницу в оборонно-промышленном комплексе.
По его словам, система автоматического управления позволит парашютной системе с высокой точностью осуществить посадку в заданной точке на поверхности земли с минимально возможной горизонтальной и вертикальной скоростью.
Он сообщил, что в работах по проекту задействованы Авиационный комплекс имени С.В.Ильюшина, НИИ аэроупругих систем, компании "Универсал" и "Авиатранс".
По словам российского эксперта в области беспилотных систем Дениса Федутинова, актуальность данной задачи обусловлена необходимостью повышения точности при доставке грузов, что часто не обеспечивается имеющимися техническими средствами.
Данную парашютную платформу предполагается использовать для доставки грузов в интересах Воздушно-десантных войск, а также других структур- сказал собеседник агентства.
По его словам, система автоматического управления позволит парашютной системе с высокой точностью осуществить посадку в заданной точке на поверхности земли с минимально возможной горизонтальной и вертикальной скоростью.
На протяжении всего полета управление будет осуществляться в автоматическом режиме. Предусматривается возможность изменения координат точки посадки в процессе полета. Система управления платформой с навигацией по сигналам спутниковых навигационных систем "Глонасс"/GPS обеспечит точность приземления с круговым вероятным отклонением 100 м- добавил собеседник агентства.
Он сообщил, что в работах по проекту задействованы Авиационный комплекс имени С.В.Ильюшина, НИИ аэроупругих систем, компании "Универсал" и "Авиатранс".
По словам российского эксперта в области беспилотных систем Дениса Федутинова, актуальность данной задачи обусловлена необходимостью повышения точности при доставке грузов, что часто не обеспечивается имеющимися техническими средствами.
В случае успешного реализации данного проекта можно предположить возможности применения данной платформы не только для решения задач, стоящих перед Вооруженными силами России в целом и ВДВ в частности, но и перед другими структурами, к примеру, МЧС- сказал Д.Федутинов.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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