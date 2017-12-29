В России разрабатывается управляемая парашютная платформа

Данную парашютную платформу предполагается использовать для доставки грузов в интересах Воздушно-десантных войск, а также других структур

На протяжении всего полета управление будет осуществляться в автоматическом режиме. Предусматривается возможность изменения координат точки посадки в процессе полета. Система управления платформой с навигацией по сигналам спутниковых навигационных систем "Глонасс"/GPS обеспечит точность приземления с круговым вероятным отклонением 100 м

В случае успешного реализации данного проекта можно предположить возможности применения данной платформы не только для решения задач, стоящих перед Вооруженными силами России в целом и ВДВ в частности, но и перед другими структурами, к примеру, МЧС

Новая управляемая парашютная платформа массой до четырех тонн, разработку которой ведут ряд российских компаний, обеспечит высокую точность доставки грузов в заданную точку, сообщили "Интерфаксу-АВН" в пятницу в оборонно-промышленном комплексе.- сказал собеседник агентства.По его словам, система автоматического управления позволит парашютной системе с высокой точностью осуществить посадку в заданной точке на поверхности земли с минимально возможной горизонтальной и вертикальной скоростью.- добавил собеседник агентства.Он сообщил, что в работах по проекту задействованы Авиационный комплекс имени С.В.Ильюшина, НИИ аэроупругих систем, компании "Универсал" и "Авиатранс".По словам российского эксперта в области беспилотных систем Дениса Федутинова, актуальность данной задачи обусловлена необходимостью повышения точности при доставке грузов, что часто не обеспечивается имеющимися техническими средствами.- сказал Д.Федутинов.