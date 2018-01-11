Крейсера типа "Светлана". Часть 2. Артиллерия

130-мм/55 орудие обр. 1913 г

«Полный вес снаряженного 130-мм снаряда образца 1911 г. составлял 35,96 кг, из них 4,9 кг приходилось на его тротиловый разрывной заряд… …Для поражения надводных целей 130-мм артиллерийская система комплектовалась только фугасным снарядом длиной 650 мм (5 клб) с бронебойным «макаровским колпачком» и, по существу, представлявшим собой фугасно-бронебойный боеприпас.»

105-мм/40 орудие на крейсере "Бремен"

102-мм/50 BL Mark VII

140-мм орудие крейсера "Честер"

В этой части цикла мы рассмотрим артиллерию «Светлан» в сравнении с легкими крейсерами ведущих морских держав.Линкоры и линейные крейсеры поражают воображение своими размерами и мощью: видимо поэтому большим кораблям историки уделяют куда больше внимания, чем их меньшим собратьям. Совсем несложно найти подробные описания главного калибра любого линкора, но вот с крейсерами все куда запутаннее: сведения об их артсистемах зачастую неполны или противоречивы.Российские легкие крейсеры предполагалось вооружить 15 новейшими орудиями 130-мм/55 обр. 1913 г. производства Обуховского завода. Именно такие пушки составили противоминный калибр дредноутов типа «Императрица Мария», и они обладали весьма впечатляющими характеристиками для своего времени. Но… какими? Проблема заключается в том, что данное орудие производилось в Российской империи, модернизировалось в СССР, а затем на его базе создали новое 130-мм орудие. Параллельно разрабатывались новые боеприпасы и… все перепуталось, так что сегодня не так-то легко сообразить, какими именно характеристиками обладала исходная артсистема и какими снарядами она стреляла.Так, например, С.Е. Виноградов указывает, чтоВроде бы все ясно. Однако другие источники сообщают о наличии второго типа фугасного снаряда, обозначаемого как «фугасный обр.1911 г. (без наконечника)». Казалось бы, ну что тут такого, один с наконечником, второй без, но проблема в том, что описания этого снаряда крайне странны. Так, утверждается что этот второй снаряд имел тот же вес, что и снаряд с наконечником, при том что, опять же, указывается что оба снаряда имели вес 33,86 кг или 36,86 кг.Разумеется, можно предположить, что 130-мм орудие решили снабдить двумя видами боеприпаса – один как бы полубронебойный (с наконечником), а второй – чисто фугасный без наконечника, тогда, при том же весе, фугасный мог получить большее количество взрывчатого вещества и все это выглядит разумным. Но в том-то и анекдот, что источники, указывающие наличие второго, «безнаконечного» снаряда указывают для него меньшее количество ВВ в снаряде – 3,9 кг против 4,71 кг!Зато источники не имеют разночтений в том, что в качестве ВВ использовался тротил, что для стрельбы использовался пороховой заряд массой 11 кг и этот заряд придавал снаряду начальную скорость 823 м/сек. Кстати, это дает основание предполагать, что масса снаряда составляла все-таки 35.96-36,86 кг., потому что более легкие снаряды обр. 1928 г имели скорость 861 м/сек.Сложности возникают и при определении дальности стрельбы. Дело в том, что максимальная дальность стрельбы зависит в том числе и от угла возвышения (вертикального наведения или ВН), но неясно, какой ВН был бы у орудий «Светлан».Более-менее достоверно известно, что по проекту предполагались станки с углом ВН в 20 град., что обеспечивало максимальную дальность стрельбы 16 364 м или почти 83 кбт. Но в 1915 г Обуховский завод начал производить станки с увеличенным до 30 град углом ВН, на котором 130-мм/55 орудия стреляли бы снарядами обр. 1911 г на расстояние 18 290 м или 98,75 кбт.Согласно контракта с Ревельским заводом, первые два крейсера – «Светлана» и «Адмирал Грейг» должны были выйти на испытания в июле и октябре 1915 г соответственно. Можно предполагать, что если бы строительство велось в пределах установленных сроков, то крейсеры все же получили бы старые установки с углом ВН 20 град. – их мы и примем для дальнейшего сравнения. Хотя по факту достройки "Светлана" ("Профинтерн") имела установки с углом возвышения 30 град.Заряжание 130-мм обуховского орудия было раздельным и, по всей видимости, картузным. При этом картузы хранились (и, вероятно, транспортировались к орудиям) в специальных пеналах длиной 104,5 см, которые, насколько это можно понять, все же не были гильзами. Интересна система хранения картузов, примененная на «Светланах»: мало того, что картузы для выстрела помещались в отдельный пенал, так этот пенал укладывался в стальной и герметично закрытый футляр, способный выдержать давление воды при затоплении погреба, не деформируясь при этом. Футляры, в свою очередь, хранились в специальных сотовых стеллажах.Скорострельность 130-мм/55 орудия обр. 1913 г составляла 5-8 выстрелов в минуту, но подъемные механизмы крейсеров обеспечивали подачу 15 снарядов и 15 зарядов в минуту.Несмотря на некоторые неясности, можно констатировать, что на вооружении флота поступила очень мощная среднекалиберная артсистема – надо сказать, в эксплуатации она зарекомендовала себя вполне надежным оружием. Разумеется, были у нее и недостатки – то же картузное заряжание никак нельзя отнести к достоинствам орудия, а хорошие баллистические качества были «куплены» повышенным износом ствола, ресурс которого составлял всего лишь 300 выстрелов, что было особенно печально в связи отсутствием лейнирования.Что этому могли противопоставить англичане и немцы?На вооружении немецких крейсеров стояло 3 основных артсистемы:1) 105-мм/40 SK L/40 обр 1898 г., стоявшая на кораблях типа «Газелле», «Бремен», «Кенигсберг» и «Дрезден».2) 105-мм/45 SK L/45 обр. 1906 г. – устанавливалась на крейсерах, начиная с типа «Майнц» и до самого конца германского увлечения мелкими калибрами, то есть до «Грауденц» включительно.3) 150-мм/45 SK L/45 обр. 1906 г. - этими орудиями оснащались «Висбаден», «Пиллау», «Кенигсберг», в ходе модернизации – «Грауденц». Кроме этого ими оснащались легкие крейсеры-минные заградители «Бруммер» и «Бремзе»Наиболее старая 105-мм/40 SK L/40 стреляла 16 кг бронебойным и 17,4 кг фугасным снарядами с чрезвычайно умеренной начальной скоростью 690 м/сек, отчего максимальная дальность не предельном угле возвышения 30 град не превышала 12 200 м (почти 66 кбт).105-мм/45 SK L/45 не слишком-то отличалась от своего «предка» - увеличенный на 5 калибров ствол и прирост начальной скорости всего лишь на 20 м/сек., при том что боеприпасы остались теми же. При том же максимальном угле ВН (30 град) дальность стрельбы обновленной артсистемы не превышала 12 700 м или 68,5 кбт.К сожалению, источники не содержат сведений о содержании ВВ в снарядах германских 105-мм пушек. Но у отечественного 102-мм/60 орудия обр. 1911 г, которым вооружались знаменитые «Новики» был фугасный снаряд сходной массы (17,5 кг) содержавший 2,4 кг взрывчатого вещества. Вероятно, не будет большой ошибкой предположить, что по содержанию ВВ германские 105-мм фугасные снаряды уступали своим российским 130-мм «визави» примерно в два раза.С другой стороны, 105-мм артиллерия значительно превосходила наши 130-мм орудия в скорострельности – в основном за счет унитарного выстрела, потому что его масса (25,5 кг) была меньше, чем у одного только снаряда обуховского 130-мм/55 орудия (36,86 кг). В идеальных условиях германские орудия могли показать 12-15 выстрелов в минуту.Таким образом, вдвое проигрывая русской пушке в массе снаряда и, вероятно, в массе взрывчатого вещества в снаряде, германские 105-мм артсистемы примерно вдвое превосходили ее в скорострельности. В дальности стрельбы выигрыш оставался за русским орудием, стрелявшим почти на полторы мили дальше. Все это говорило о том, что 105-мм германскому крейсеру категорически не рекомендовалось задирать «Светлан». Тот же «Магдебург», имея стандартное вооружение из 12 105-мм орудий и 6 орудий в бортовом залпе значительно уступал в огневой мощи русскому крейсеру, имевшему 15 130-мм орудий при 8 орудиях в бортовом залпе. Единственная ситуация, где германские крейсеры как-то уравнивались со «Светланами» – это ночной бой на короткой дистанции, где скорострельность могла иметь решающее значение.Понимая недостаточность артиллерийского вооружения своих крейсеров, Германия обратилась к более крупным калибрам - 150-мм/45 SK L/45.Это орудие стреляло фугасными и бронебойными снарядами, имевшими массу 45,3 кг. Бронебойный содержал 0,99 кг ВВ, сколько было в фугасном – увы, неизвестно. Однако во Вторую мировую войну фугасные снаряды к этому орудию содержали 3,9-4,09 кг ВВ. При этом фугасные снаряды более ранних 150-мм/40 SK L/40 имели не более 3 кг взрывчатого вещества: так что вполне можно предположить, что германские 150-мм снаряды по своему воздействию на неприятеля были примерно равноценны отечественным фугасным снарядам обр. 1911 г. или даже немного им уступали. Начальная скорость снарядов 150-мм/45 SK L/45 составляла 835 м/сек., но вот насчет дальности стрельбы информация несколько противоречива. Дело в том, что кайзерлихмарин широко использовал данную пушку, она устанавливалась на различные станки, которые имели различные углы возвышения. Вероятнее всего угол ВН германских легких крейсеров составлял 22 град, чему соответствовала максимальная дальность стрельбы 15 800 м (85,3 кбт). Соответственно, по дальности стрельбы 150-мм пушки лишь незначительно превосходили артиллерию «Светланы» (83 кбт). В скорострельности 150-мм/45 SK L/45 ожидаемо уступала 130-мм/55 «обуховке» - 5-7 выстр. /мин.В целом же можно говорить о том, что по своим боевым качествам германская 150-мм и российская 130-мм артсистемы были вполне сопоставимы. У немецкой пушки был более тяжелый снаряд, но это не подкреплялось увеличенным содержанием ВВ, а по дальности и скорострельности артсистемы были практически равны.Британская крейсерская артиллерия к Первой мировой войне была представлена:1) 102-мм/50 BL Mark VII обр. 1904 г, которой были вооружены скауты типов «Бодицея» и «Бристоль»2) 102-мм/45 QF Mark V обр. 1913г. – «Аретуза», «Кэролайн», «Каллиопа»3) 152-мм/50 BL Mark XI обр. 1905 г – крейсеры типа «Бристоль», «Фалмут» (их еще называют типом «Веймут») и «Чатам»4) 140-мм/45 BL Mark I обр. 1913 г – ставилась всего на двух легких крейсерах, «Честере» и однотипном ему «Биркенхеде»5) 152/45 BL Mark XII обр. 1913г. – все крейсеры, начина с «Аретузы».Маленькая ремарка буквенные обозначения «BL» и «QF» в названии британских орудий указывают на способ их заряжания: «BL» - раздельно-гильзовое или картузное, «QF», соответственно – унитарное.Как несложно заметить, английские пушки были значительно современнее германских. Впрочем, «новее», не значит «лучше» - 102-мм/50 BL Mark VII по своим характеристикам изрядно уступала 105-мм/40 SK L/40 обр 1898 г. В то время как германское орудие стреляло 16 кг бронебойным и 17,4 кг фугасным снарядом, британские фугасный и полубронебойный 102-мм снаряды имели равный вес 14,06 кг. К сожалению, автор так и не смог выяснить содержание ВВ в британских снарядах, но при таком размере оно, очевидно, не могло быть большим – как мы увидим дальше, есть основания считать, что оно было значительно ниже, чем у снарядов 105-мм/40 SK L/40. Из за раздельного заряжания скорострельность 102-мм/50 BL Mark VII не превышала 6-8 выстр./мин. и почти вдвое уступала немецкой артсистеме. Единственным бесспорным превосходством английского орудия являлась высокая начальная скорость – 873 м/сек против 690 м/сек у немцев. Это могло бы дать британцам отличный выигрыш в дальности, но увы – в то время, как германский станок обеспечивал 30 градусов вертикальной наводки, британский – всего лишь 15 град., отчего дальность 102-мм/50 BL Mark VII составляла каких-то 10 610 м (чуть более 57 кбт) так что даже здесь «англичанка» проигрывала немецкому орудию почти на милю.Единственным преимуществом британского орудия можно считать несколько лучшую настильность и, соответственно, точность стрельбы, но во всем остальном она совершенно уступала более старой немецкой артсистеме. Неудивительно, что немцам, готовящим свой флот против англичан, их 105-мм артиллерия казалась совершенно достаточной.Следующее британское орудие - 102-мм/45 QF Mark V обр. 1913г стало, если можно так выразиться, «работой над ошибками» 102-мм/50 BL Mark VII.Новая пушка использовала унитарные выстрелы, что повысило скорострельность до 10-15 выстр./мин., а максимальный угол возвышения довели до 20 град. Но при этом начальная скорость снизилась до 728 м/сек., что обеспечило максимальную дальность 12 660 м (68,3 кбт), что соответствовало германским 105-мм орудиям SK L/40 и SK L/45 , но не превосходило их. Еще Mark V получило утяжеленный до 15,2 кг фугасный снаряд, но он содержал всего лишь 820 граммов взрывчатого вещества! Поэтому совершенно точно можно утверждать, что английская 102-мм пушка проигрывала отечественной 102-мм/60 «обуховке» практически втрое, а 130-мм/55 орудию «Светланы» - вшестеро, но вот как она соотносилась с немецкими 105-мм пушками сказать нельзя, потому что сведениями по содержанию ВВ в их снарядах автор не располагает. Можно лишь констатировать, что новейшая британская 102-мм/45 QF Mark V обр. 1913г была в лучшем случае ровней германской 105-мм/45 SK L/45Невысокие боевые качества британских 102-мм пушек вызывали вполне объяснимое желание англичан иметь на своих скаутах хотя бы пару 152-мм орудий. И 152-мм/50 BL Mark XI обр. 1905 г вполне отвечала этим чаяниям. Это орудие использовало 45,3 кг полубронебойные и фугасные снаряды с содержанием ВВ 3,4 и 6 кг соответственно. По своей мощи они оставляли далеко позади абсолютно все 102-мм и 105-мм снаряды, да и германские 150-мм - тоже. Безусловно, могущество 152-мм британского снаряда с 6 кг ВВ превосходило таковое у русских 130-мм снарядов с их 3,9-4,71 кг. ВВ.Единственно, что можно поставить в упрек британской артсистеме, так это относительно небольшую дальность стрельбы. На легких крейсерах типа «Бристоль» угол ВН установок 152-мм/50 BL Mark XI составлял всего лишь 13 град, на остальных – 15 град, что давало дальность стрельбы 45,36 кг снарядом СРВС (к сожалению, дальность указывается только для такого) в 10 240 м (55,3 кбт) и 13 085 м (70,7 кбт) соответственно. Таким образом, «Бристолям» не повезло, потому что они получили наименее дальнобойную артсистему среди всех английских и германских крейсеров, но остальные крейсеры - например, типа «Чатам» по дальности ни в чем не уступали любому 105-мм германскому крейсеру. Однако же и русские 130-мм/55 и германские 150-мм/45 пушки с их 83-85 кбт максимальной дальности имели перед 152-мм/50 BL Mark XI большое преимущество.Скорострельность английского орудия составляла 5-7 выстр/мин и была, в общем, обычной для шестидюймовых артсистем. Но в целом орудие длиной аж в 50 калибров было признано англичанами слишком громоздким для легких крейсеров. Также следует иметь ввиду, что попытки британцев увеличить длину стволов своих орудий до 50 калибров в крупнокалиберной артиллерии потерпели крах – проволочная конструкция орудий не обеспечивала приемлемой точности, и не исключено, что 152-мм/50 BL Mark XI имела схожие проблемы.При разработке 152/45 BL Mark XII обр. 1913г. англичане вернулись к 45 калибрам. Снаряды остались теми же (от добра добра не ищут), начальная скорость уменьшилась на 42 м/сек и составила 853 м/сек. Но угол ВН оставался тем же – всего 15 град, так что максимальная дальность стрельбы даже чуть снизилась, составив по различным данным от 12 344 до 12 800 м (66,6-69 кбт).В дальнейшем, уже в годы Первой мировой этот недостаток искоренялся в ходе модернизаций, когда орудийным станкам придавали угол ВН 20 и даже 30 град, что дало возможность стрелять на 14 320 и 17 145 м соответственно (77 и 92,5 кбт), но это случилось уже позже, а мы сравниваем орудия на момент вступления кораблей в строй.Интересно, что, имея пристрастие к 102-мм и 152-мм калибрам, англичане довольно неожиданно для двух своих крейсеров приняли промежуточное, 140-мм орудие. Но это вполне объяснимо: дело в том, что, хотя шестюдюймовки и превосходили 102-мм/105-мм орудия практически во всем, они обладали одним, весьма нехорошим недостатком – относительно низкой скорострельностью. И дело здесь вовсе не в табличных данных, показывающих 5-7 выстрелов в минуту против 10-15. Дело в том, что снарядных (т.е. тех, кто отвечает за заряжание снарядом, заряды, соответственно, обеспечивают зарядные) обычно у морского орудия двое. И для того, чтобы 152-мм пушка дала 6 выстрелов в минуту, необходимо чтобы снарядный брал снаряд (а он не лежит непосредственно у пушки) и заряжал им орудие каждые 20 секунд. Вспомним теперь, что снаряд шестидюймовки весил за 45 кг, поставим себя на место снарядного и подумаем, сколько минут мы сможем отработать в таком темпе?На самом деле скорострельность – не такой уж важный показатель в бою крейсеров (если речь не идет о «кинжальном» огне в ночи) потому что необходимость корректировки прицела значительно снижает темп стрельбы. Но скорострельность весьма важна при отражении атаки миноносцев, а это – одна из обязательных задач легкого крейсера. Поэтому попытка перехода на снаряд достаточного могущества, чтобы сражаться с крейсерами, но при этом менее тяжелого, чем шестидюймовый, безусловно представляла для англичан большой интерес.В этом отношении 140-мм/45 BL Mark I обр. 1913 г оказалась весьма схожей с отечественной 130-мм/55 «обуховкой» - масса снаряда 37,2 кг против 36,86 кг, начальная скорость – 850 м/сек против 823 м/сек. Но «англичанка» проигрывает по содержанию ВВ (2,4 кг против 3,9-4,71 кг) и, как ни странно, опять по дальности стрельбы – исключительно в силу того, что британцы зачем-то ограничили углы вертикальной наводки всего лишь 15 градусами. К сожалению, дальность стрельбы 140-мм/45 BL Mark I при таком угле возвышения не приводится, но даже на 25 град орудие стреляло на 14 630 м т.е. почти на 79 кбт., что все равно было меньше российской 130-мм/55 с ее 83 кбт при угле ВН в 20 град. Очевидно, что проигрыш английской артсистемы на 15 градусах ВН измерялся в милях.Что до легких крейсеров Австро-Венгрии «Адмирал Шпаун», то их вооружение составляли 100-мм/50 K10 и К11 обр. 1910 г, выпускавшиеся знаменитыми заводами «Шкода». Эти пушки способны были отправить 13,75 кг снаряд с начальной скоростью 880 м/сек на дальность 11 000 м (59,4 кбт) – очевидно, могли бы и дальше, но угол ВН австро-венгерских 100-мм установок ограничивался всего лишь 14 градусами. К сожалению, сведений о содержании ВВ в австро-венгерских снарядах автором не найдено. Орудия имели унитарное заряжание, скорострельность указывается 8-10 выстр/мин. Это заметно меньше того, что показывали британская 102-мм и германские 105-мм пушки с унитарным выстрелом, но есть некоторое подозрение, что там, где немцы и англичане указали максимально возможную скорострельность, которую можно развить лишь в теплично-полигонных условиях, то австро-венгры привели реалистичные, достижимые на корабле показатели.По всей видимости, 100-мм орудие фирмы «Шкода» можно считать примерно равноценным английской 102-мм/45 QF Mark V и, возможно, незначительно уступающим германским 105-мм/40 SK L/40 и 105-мм/45 SK L/45 артсистемам.Завершая наш обзор, мы констатируем, что по совокупности характеристик российская 130-мм/55 артсистема значительно превосходила все 100-мм, 102-мм и 105-мм британские, германские и австро-венгерские пушки, превосходила английское 140-мм орудие, была примерно равноценной германской 150-мм пушке и уступала английским 152-мм пушкам в могуществе снаряда, выигрывая в дальности стрельбы.Здесь, правда, у внимательного читателя может возникнуть вопрос – почему при сравнении не был учтен такой фактор, как бронепробиваемость? Ответ очень прост – для боев между легкими крейсерами времен Первой мировой войны бронебойные снаряды стали бы далеко не лучшим выбором. Куда проще и быстрее было разнести небронированные части легких кораблей, сокрушив открыто стоявшую артиллерию, выкосив ее расчеты и тем привести вражеский корабль в небоеспособное состояние, чем «утыкивать» неприятеля бронебойными снарядами, способными пробить его небронированные борта и улететь, не разорвавшись, в надежде на «золотое» попадание.