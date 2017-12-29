21:15 29 декабря

Президента Молдавии предложили отстранить от должности

Депутаты парламента Молдавии от Демократической партии Сергей Сырбу и Корнелиу Падневич предложили временно отстранить от исполнения своих обязанностей президента страны Игоря Додона. Об этом сообщает Newsmaker.

Сырбу и Падневич обратились в Конституционный суд с требованием констатировать обстоятельства, при которых необходимо временное исполнение обязанностей президента. Свое требование они обосновывали повторным отказом Додона подписать указ о назначении новых членов правительства, которые были предложены их партией.

Президента Молдавии предложили отстранить от должности



Сырбу понадеялся, что уже к Рождеству у Молдавии будет «функциональное правительство».

Возможно, это будет неприятный подарок президенту на Новый год, но он сам спровоцировал этот кризис
— сказал он.

Ранее в четверг Додон вновь отклонил кандидатуры на должности двух вице-премьеров и пяти министров, предложенные правительством. Президент заявил, что не собирается «уступать в этой ситуации», а выдвижение семи новых членов кабинета министров назвал «продуктом очередного политического сговора».

Молдавия — парламентская республика. Проевропейские партии имеют сейчас в парламенте большинство, между депутатами и Додоном постоянно возникают разногласия.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 51

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  1. 210окв Сегодня, 15:39
    Я думаю что ближе к весне Додона вынесут из кабинета..Поддержки он не нашел..
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 15:46
      А не лучше бы снести румынское правительство и такой же конституционный суд в Молдавии? recourse
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 15:48
        Да все мы этого хотим..Вот только пока шеф не велит.
        Цитата: сибиралт
        А не лучше бы снести румынское правительство и такой же конституционный суд в Молдавии? recourse
        210окв
        1. Идущий Сегодня, 16:04
          Надо пожелать ему выстоять до выборов нового парламента , может тогда сумеет преломить ситуацию.
          Идущий
          1. новичок Сегодня, 16:37
            при том, как обстоят дела сейчас в Молдавии, ему не устоять, если с нашей стороны не поменяется политика по этой республике. изнутри Додон ничего не может_ как мы видим. ему нужна поддержка, только не топорная конечно. просто на данный моиент мы Молдавию теряем. а может и уже, не накаркать бы.
            новичок
            1. Идущий Сегодня, 16:44
              Нам не нужна вторая Украина , думаю спецы работают.
              Идущий
              1. новичок Сегодня, 16:52
                ну так о том и речь. если опоздаем с результатами работы спецов хоть на час, получим третий фронт.
                новичок
                1. Идущий Сегодня, 16:54
                  К сожалению , мы можем только гадать и умничать , а что там происходит узнаем только по факту.
                  Идущий
                  1. новичок Сегодня, 16:57
                    та да. я надеюсь, наши сделали выводы с Украиной. имею в виду, не особо зацикливаться на личности президента, уж если он слабоват.
                    новичок
                    1. Идущий Сегодня, 17:07
                      Думаю да , дело не в личности.
                      Идущий
                    2. Каракурт Сегодня, 18:26
                      Цитата: новичок
                      та да. я надеюсь, наши сделали выводы с Украиной. имею в виду, не особо зацикливаться на личности президента, уж если он слабоват.

                      Кто кидается то, laughing , вот кидаться глупыми ыкзпердными комментариями это точно не только плохая примета но и показатель желания сойти за умного fool
                      Каракурт
                      1. новичок Сегодня, 18:31
                        ну так “умник“ обоснуйте, что алогичного в моём комменте? (неумный вы человек, желания сойти за умного я изжил со школьной скамьёй. а вы видимо до сих пор где то там, что то даказываете и самоутверждаетесь).
                        новичок
              2. Pirogov Сегодня, 17:05
                Цитата: Идущий
                Нам не нужна вторая Украина , думаю спецы работают.

                Как то косо они работают . результата как не было так и нет .
                Pirogov
                1. Идущий Сегодня, 17:06
                  Мы будем верить , что будет , Додон тоже не на пустом месте появился.
                  Идущий
                  1. новичок Сегодня, 17:14
                    да кстати, шутки ради. помнишь наверное, я предложил Максу блокировать базу(ы) янки в Сирии. так вот что мы имеем сегодня. так что не совсем уж мы диванные.
                    новичок
                    1. Идущий Сегодня, 17:19
                      А то , мы могем laughing , конечно приятно когда угадываешь. good drinks
                      Идущий
                      1. новичок Сегодня, 17:25
                        та да. я конечно не большой тактик/стратег, но по старой памяти. да и решение лежало на поверхности, надо лишь крепкие орешки иметь для реализации. имею в виду САА под нашим зонтиком.
                        новичок
                    2. Идущий Сегодня, 17:42
                      Цитата: новичок
                      та да. я конечно не большой тактик/стратег, но по старой памяти. да и решение лежало на поверхности, надо лишь крепкие орешки иметь для реализации. имею в виду САА под нашим зонтиком.


                      Теперь задача выдавить полосатиков из Сирии.
                      Идущий
          2. Каракурт Сегодня, 18:07
            Цитата: Идущий
            Надо пожелать ему выстоять до выборов нового парламента , может тогда сумеет преломить ситуацию.

            Не может а нагнет всех кто мешал ему налаживать дружбу с Россией, нормальные люди давно поняли ,только тут на ВО повторяют мантру -он никто , он никто,)))Ыкзперды понабегут и давай строчить один и тот же комментарий laughing
            Каракурт
            1. новичок Сегодня, 18:23
              так кто ж против то? пусть нагибает, асе только за. да и не кидайтесь на людей под Новый Год, плохая примета. да и отмечу : люди пишут то, что видят. лично я сейчас смотрю на Додона и вспоминаю мычание янека.
              новичок
    2. Геркулесыч Сегодня, 15:46
      Он ее и не искал! Ему нужно было действовать жестко, пересмотрев для начала конституцию в сторону отбора у парламента части прав в свою пользу!
      Геркулесыч
      1. ИНТЕР Сегодня, 16:24
        Без активной силовой, финансовой, дипломатической, аналитической поддержки России Додону не устоять, тут нам главное не дать запустить процесс как на Украине, там у нас тоже есть Донбасс ( Приднестровье), если с первым мы имеем границу , то со вторым есть проблема блокады.. Единственное что он должен сделать, так это подчинить силовой блок на свою сторону, а это возможно или смещением или финансово или обещаниями, далее поэтапно подстраивать под себя законы.
        ИНТЕР
    3. badens1111 Сегодня, 16:33
      Цитата: 210окв
      Поддержки он не нашел..

      Додон прорусский,и получается что поддержки от нас-НОЛЬ.В отличии от прозападного парламента,у которого поддержки Запада ,валом.
      Кстати,а где наш молдавский радетель за Россию,месье Ольгович,у него дома бардак,а он помалкивает как рыба об лед.
      badens1111
      1. ИНТЕР Сегодня, 16:41
        Цитата: badens1111
        Додон прорусский,и получается что поддержки от нас-НОЛЬ.В отличии от прозападного парламента,у которого поддержки Запада ,валом

        А с чего вы взяли что ему не помогают?
        ИНТЕР
        1. badens1111 Сегодня, 18:04
          Цитата: ИНТЕР
          А с чего вы взяли что ему

          Помогают?
          badens1111
      2. просто экспл Сегодня, 16:46
        а что он сделает ?
        просто экспл
      3. Berkut24 Сегодня, 17:03
        Додон прорусский,и получается что поддержки от нас-НОЛЬ

        Додон как Президент не имеет никаких полномочий. Всё что ему оставили по Конституции - безоговорочно подписывать бумажки придуманные гражданином Румынии Плахотнюком. Как мы можем ему помочь, если единственная вольница для него - обозначать свой личный вектор?
        Berkut24
      4. Каракурт Сегодня, 18:03
        Цитата: badens1111
        Цитата: 210окв
        Поддержки он не нашел..

        Додон прорусский,и получается что поддержки от нас-НОЛЬ.В отличии от прозападного парламента,у которого поддержки Запада ,валом.
        Кстати,а где наш молдавский радетель за Россию,месье Ольгович,у него дома бардак,а он помалкивает как рыба об лед.

        Додон больше не прорусский а скорее антирумынский ,Додон с народом против оеврорумынских шавок коих всего 15%, придут выборы и он возьмет власть полную в руки придут шавки и будут кричать Молодец Додон мы знали и всегда говорили что ты Наш
        Каракурт
      5. НЕКСУС Сегодня, 20:47
        Цитата: badens1111
        Кстати,а где наш молдавский радетель за Россию,месье Ольгович,у него дома бардак,а он помалкивает как рыба об лед.

        Я недавно вернулся из Молдавии...дома там у него бардака нет.Есть мышиная возня и попытки проевропейским силам помешать Додону направить Молдавию на скорейшее сближение с РФ. В 18 году будут парламентские выборы,где победят Социалисты во главе с Додоном. Напомню вам,что Молдавия-это парламентское государство и власть по большей части у парламента.
        Но сместив Додона, Парламент нарвется на противодействие народа,который и выбрал его в президенты. И тогда самих парламентариев вынесут вперед ногами из здания Парламента на вилах.
        НЕКСУС
    4. seti Сегодня, 16:43
      Напрасно вы так думаете. В следующие выборы как раз многие евроинтеграторы и лишатся своих портфелей. У Додона тоже есть весомые сторонники.
      seti
      1. просто экспл Сегодня, 17:48
        они то есть , но у их противников есть СМИ , спецслужбы , армия , полиция и поддержка США и ЕС .
        и главное у них есть еще почти год на исправление ситуации , а за год они столько подстав смогут организовать , мама не горюй , они уже подбрасывали и оружие и деньги и прочее (когда типа из за финансирования из России сняли с выбором прорусскую партию ,которая уже тогда должна была победить ,должна была , но не победила) .
        просто экспл
  2. василий50 Сегодня, 15:44
    Маленькая республика, все друг друга знают. Президента выбрали с одними взглядами, а вот парламентариев выбирали по видимому только с румынскими паспортами.
    Неужели есть те кто верит румынским обещаниям? Румыния вполне себе европейская страна, ей требуется колония, ну и конечно те по отношению к которым можно чувствовать себя господином.
    василий50
    1. катана Сегодня, 16:41
      Цитата: василий50
      Маленькая республика, все друг друга знают. Президента выбрали с одними взглядами, а вот парламентариев выбирали по видимому только с румынскими паспортами.
      Неужели есть те кто верит румынским обещаниям? Румыния вполне себе европейская страна, ей требуется колония, ну и конечно те по отношению к которым можно чувствовать себя господином.

      Румыны и молдоване - это практически один и тот же народ.С чего вы решили,что при присоединении Молдовы к Румынии первая попадет в колониальную зависимость от второй.А вот молдоване и русские ,при всей натяжке ,очень разные народы и у меня возникает мысль ,что все это стремление русских подгрести под себя страны бывшего СССР не есть иное ,как снова возродить не Советский Союз(я был бы рад этому),а худшие черты Российской империи ,когда в центре стоит титульная нация - русские,а вокруг - инородцы.К счастью,этому больше не бывать по многим причинам,я не хочу углубляться в их перечисление и анализ,но хочу сказать форумчанам,что самому русскому народу и вам было бы лучше,если бы занялись сами собой и не лезли к соседям,имевшим несчастье родиться и жить по соседству с вами.Большая и мощная империя не означает счастливое население ,в нем проживающее.
      катана
      1. просто экспл Сегодня, 17:49
        румыны молдован на людей не считают , там такая же ситуация как у каклов и пшеков . пшеки каклов не считали , не считают , и не будут считать равными себе людьми , та же тема и у румын с молдованами . молдоване для них люди второго сорта .
        просто экспл
      2. Каракурт Сегодня, 17:52
        Цитата: катана
        Цитата: василий50
        Маленькая республика, все друг друга знают. Президента выбрали с одними взглядами, а вот парламентариев выбирали по видимому только с румынскими паспортами.
        Неужели есть те кто верит румынским обещаниям? Румыния вполне себе европейская страна, ей требуется колония, ну и конечно те по отношению к которым можно чувствовать себя господином.

        Румыны и молдоване - это практически один и тот же народ.С чего вы решили,что при присоединении Молдовы к Румынии первая попадет в колониальную зависимость от второй.А вот молдоване и русские ,при всей натяжке ,очень разные народы и у меня возникает мысль ,что все это стремление русских подгрести под себя страны бывшего СССР не есть иное ,как снова возродить не Советский Союз(я был бы рад этому),а худшие черты Российской империи ,когда в центре стоит титульная нация - русские,а вокруг - инородцы.К счастью,этому больше не бывать по многим причинам,я не хочу углубляться в их перечисление и анализ,но хочу сказать форумчанам,что самому русскому народу и вам было бы лучше,если бы занялись сами собой и не лезли к соседям,имевшим несчастье родиться и жить по соседству с вами.Большая и мощная империя не означает счастливое население ,в нем проживающее.

        Какой один народ , это также как и вы с азейбарджанцами, не знаешь че к чему куда лезешь историк
        Каракурт
        1. просто экспл Сегодня, 19:40
          исторически это один народ , но они разошлись эдак тысячи полторы лет назад , а так со средних веков это разные государства . а после русско-турецких войск и народы стали немного разными . по сути это как Россия и Польша стало (но это не совсем точно , так как Польша все же католики , а румыны и молдаване православные).
          просто экспл
      3. poquello Сегодня, 20:12
        Цитата: катана
        не лезли к соседям,имевшим несчастье родиться и жить по соседству с вами.

        трепаться не надоело? что не пост то трепотня,
        восточная часть Молдавского княжества перешла РИ в войне с турками по бухарестскому договору 1812 года
        poquello
  3. Геркулесыч Сегодня, 15:45
    Додон, будь мужиком -устрой в республике переворот, измени конструкцию, и разгони парламент!
    Геркулесыч
    1. просто экспл Сегодня, 15:51
      армия и спецслужбы тоже по большей части под рукой у проматрасов .
      просто экспл
  4. Симон Сегодня, 15:46
    Только нормальный человек стал президентом, так профашистские партии хотя его убрать.
    Симон
  5. Симон Сегодня, 15:48
    Цитата: 210окв
    Я думаю что ближе к весне Додона вынесут из кабинета..Поддержки он не нашел..

    Похоже, скоро начнется вторая Украина recourse Да...а, тяжело будет народу Молдавии!
    Симон
    1. donavi49 Сегодня, 16:09
      Нет. Если майдан. У Додона там скорей всего только боевые бабки будут. У Правительства весь силовой блок, полиция + молодежь и местные ультрас тоже за европейский выбор и против Додона.
      donavi49
      1. ИНТЕР Сегодня, 16:42
        Цитата: donavi49
        У Додона там скорей всего только боевые бабки будут. У Правительства весь силовой блок, полиция + молодежь и местные ультрас тоже за европейский выбор и против Додона

        А как де его избрали если все против него?
        ИНТЕР
    2. KondratKo Сегодня, 17:16
      "тяжело будет народу Молдавии!"
      А некоторые вон даже и не против всего происходящего, они почти всегда видят стакан с водкой наполовину полным:
      катана: самому русскому народу и вам было бы лучше,если бы занялись сами собой и не лезли к соседям,имевшим несчастье родиться и жить по соседству с вами

      А то, что к "нашей соседке по квартире" на постоянной основе подселился $барь, который после очередного полового акта с ней идёт домой и опорожняет свой кишечник к нам под дверь, соседке пофигу, лишь бы потенция была у "мужика", а наши просьбы урезонить своего хахоля считает возмутительными и безосновательными. Некоторые не задумываются, что находясь между молотом и наковальней можно за две секунды превратиться в лепёшку, как это всегда было - сначала гусеницы танков проехали на восток, потом другие гусеницы в обратную сторону, да ещё и украсив "тортик" ракетами... Соседей не выбирают, а "несчастье родиться и жить по соседству с вами" есть судьба, мы не просили никого селиться на наших границах, и если дальше продолжать подыгрывать полосатым друзьям (зная их аппетиты) можно накликать на свою кукушку беды два короба. Примеров уже достаточно - Приднестровье, Окраина, Ближний восток, а всё неймётся и не думается.
      KondratKo
  6. svp67 Сегодня, 15:49
    Депутаты парламента Молдавии от Демократической партии Сергей Сырбу и Корнелиу Падневич предложили временно отстранить от исполнения своих обязанностей президента страны Игоря Додона. Об этом сообщает Newsmaker.
    Я думал, что это в Украине "ЦИРК", оказывается НЕ УГАДАЛ, самые смешные "клоуны" в Молдове...и у нас. Кто еще верит в Додона и в Какие то его "возможности"...
    svp67
  7. Громобой Сегодня, 16:13
    Такими темпами его скоро гражданства лишат,если не чего хуже...свободы,например.
    Громобой
  8. 1536 Сегодня, 16:23
    Ему надо обратиться к народу, найти поддержку у виноторговцев (прежде все им необходим союз с Россией), а правительство РФ должно выступить с твердой поддержкой невмешательства во внутренние дела Молдавии румын, украинцев и американцев, в противном случае пойти на крайние меры. Но этого не будет.
    1536
  9. anjey Сегодня, 16:24
    возможно, это будет неприятный подарок президенту на Новый год, но он сам спровоцировал этот кризис
    и всем миром ,любимому трампу, такого же макара на новый год!!!!
    anjey
  10. Нормаль ок Сегодня, 16:44
    Президента Молдавии предложили отстранить от должности

    Царь-то не настоящий wassat
    Нормаль ок
  11. Дормидонт Сегодня, 16:52
    румынофашисты просто так не сдадутся
    Дормидонт
  12. Сержант71 Сегодня, 17:19
    Толку России от этого Додона никакого. Зато сколько радости было у отдельных писателей здесь, когда он к власти пришёл))
    Сержант71
  13. Sistema Сегодня, 17:30
    Затравят Додона именно за это ...

    Хотя , еще не вечер ..Держись , русские своих не бросают!
    Sistema
  14. zivXP Сегодня, 18:34
    Додону нужно крепкое плечо, а его подставить не кому. Армия не подчиняется, силовой блок тоже. Нужно менять ситуацию. На парламент надейся, а сам не плошай.
    zivXP
  15. мичман Сегодня, 18:44
    У меня в подчинении в Кишиневе был НИИ и завод по тематике ЭВМ. Директором был Андронатий Н.Р., замы были русские. Приятно работать было с ними, всему научились. Сейчас надо срочно скупать предприятия в Молдавии и говорить с сельским хозяйством. Они наши, плахонюка вмиг уберут. Или он сам сбежит. Молдавию терять нельзя, сохранили же Сирию. А там обстановка была круче. Честь имею.
    мичман
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