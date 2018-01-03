«Лихие 90-е» для Аргентины

Около 160 человек пострадали на днях в столице Аргентины Буэнос-Айресе в результате разгона полицией массовой акции протеста, направленной против урезания пенсий жителям страны. Силовики расстреливали демонстрантов резиновыми пулями, применяли против них слезоточивый газ и водометы. В свою очередь, участники протестов пытались строить баррикады и забрасывать сотрудников правоохранительных органов камнями.Негодование у аргентинцев вызвала пенсионная реформа, запускаемая действующим президентом страны Маурисио Макри. Подконтрольное ему правительство решило за счет пенсионеров экономить бюджетные средства. Пенсии будут пересчитаны и уменьшены, согласно подсчетам экспертов, процентов на 30%. Сегодня пожилые аргентинцы в среднем получают на заслуженном отдыхе около 7 тысяч песо (порядка 350 долларов), что с учетом дороговизны местной жизни (цены в Аргентине – одни из самых высоких в Южной Америке) – и так не очень много. После «реформы» пенсии могут, соответственно, снизиться долларов до 250. Это номинально будет соответствовать, например, средней российской пенсии, но, при этом будет существенно уступать ей по покупательной способности. Так, судя по информации из социальных сетей, килограмм обычной говядины в Аргентине стоит около 10 долларов, а месяц аренды квартиры – от 400 до 900 долларов.Однако, несмотря на возмущение людей, «реформу» все-таки продавили. Теперь многие останутся практически без трети своих ежемесячных доходов.Следующими шагами Макри, по информации СМИ, должна стать отмена 8-часового рабочего дня (разрешено продлевать его до 10 часов) и введение новых форм трудового договора, сокращающих права наемных работников.Понятно, что на такие «реформы» аргентинские власти идут не от хорошей жизни. Как сообщает бразильское издание Folha, по сравнению с 2015 годом (последним годом президентской каденции Кристины Фернандес де Киршнер) средний доход на душу населения в Аргентине упал с 14854 долларов до 12507, безработица подскочила с 7,1% до 8,4, а инфляции выросла с 26,9% до 41. Если в 2015 году рост экономики страны составлял 2,6%, то в 2016-ом – упал до 2,2%. Небольшой ожидаемый властями подъем 2017 года падения 2016-го компенсировать никак не сможет.В Аргентине уже прошли сокращения бюджетников, в разы подняты коммунальные тарифы и плата за проезд в транспорте. Но это не решило проблем. Мало того, что экономика упала, так ориентированному на Запад неолибералу Маурисио Макри придется возвращать ему долги, от которых отказалось прошлое, левоцентристское правительство. И больше всего простой народ возмущает то, что действующие власти решают все проблемы не за счет крупного и среднего бизнеса, а залезая в карман к обычным людям. Продвигаемая сегодня в Аргентине налоговая реформа, по данным СМИ, предполагает уменьшение количества налогов для крупного бизнеса, снижение их уровня и введение налоговых каникул.Впрочем, для Маурисио Макри – наследника бизнес-империи своего магната-отца, выходца из итальянской семьи, активно поддерживавшей Бенито Муссолини, «обычные люди» – элемент чуждый. И заставить пенсионеров скинуться ради того, чтобы у банкиров и владельцев казино все было хорошо, - шаг для него вполне закономерный.Вопрос в том, о чем думала примерно половина населения Аргентины, когда на выборах 2015 года голосовала не за тех, кто годами перед этим работал над улучшением благосостояния народа, а за прозападных популистов, которые даже особо и не скрывали своих планов?На фоне «достижений» Маурисио Макри, экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, несмотря на черную пиар-кампанию развернутую против нее и ее детей (семью Киршнер в начале 2017 года обвинили в коррупции и отмывании денег), смогла выиграть праймериз, а затем и стать сенатором, вернувшись в большую политику.По «странному» стечению обстоятельств сразу же после новых политических успехов экс-президента против нее были выдвинуты еще более серьезные обвинения, чем ранее.Ее, в частности, официально обвинили в государственной измене. По мнению аргентинских силовиков, Киршнер якобы помогала скрывать информацию о деталях взрыва в еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе в 1994 году. Мол, в обмен на то, что власти не стали проводить расследование, которое могло бы указать на причастность к взрыву представителей Ирана, официальный Тегеран согласился заключить с Аргентиной выгодное для Буэнос-Айреса торговое соглашение. На основании таких неординарных обвинений суд уже постановил арестовать трех сторонников Киршнер (в том числе – бывшего министра иностранных дел), и потребовал от Сената снять неприкосновенность для последующего ареста – и с самой экс-президента.Более того, аргентинский федеральный суд неожиданно решил, что прокурор Альберто Нисман, который, как считалось ранее, совершил суицид в январе 2015 года, не мог сам выстрелить себе в голову. Нисман, по словам сторонников действующей аргентинской власти, погиб вскоре после того, как выступил против Киршнер. Правда, никакой связи между экс-президентом и смертью прокурора найдено не было. Единственный, кого смогли обвинить аргентинские власти в смерти Нисмана – это его сотрудник, передавший ему ранее пистолет для самообороны. Тем не менее контекст, в котором всплыло дело о гибели Нисмана, сам по себе кидает день на Киршнер.По загадочному «стечению обстоятельств», следствие резко активизировалось и по «иранскому» делу, и по делу о смерти прокурора на фоне роста популярности экс-президента и ее избрания в Сенат. И уже практически нет никаких сомнений в том, что даже если существующие уголовные дела против Киршнер рассыпятся, то новые не заставят себя долго ждать.Что характерно, прозападные силы пришли в Аргентине к власти не в результате военного переворота, «оранжевой революции» или «майдана», а по итогам демократических выборов.В средствах массовой информации и соцсетях можно найти высказывания о том, что Киршнер «надоела», «приелась». Макри же называли «хорошим парнем», в его лозунги типа «Мы можем жить лучше!» – поверили. И верили до недавних пор – ведь в октябре провластные силы достаточно неплохо выступили на парламентских выборах. Прозрели многие только тогда, когда рука Макри уже оказалась буквально у них в карманах...Ничто не ново под луной. Нечто подобное мы можем наблюдать не только в Латинской Америке или в бывших республиках СССР, но даже в Европе. Точно так же французы еще совсем недавно были очарованы «хорошим парнем» Макроном, а уже спустя всего несколько месяцев после его избрания на президентский пост – вышли на уличные акции протеста, направленные против его социальной политики. Казалось бы, весь мир уже столько раз спотыкался на неолибералах, что этот урок уже можно было бы хорошо усвоить, но перед очередными выборами или «цветными революциями» включаются прозападные СМИ вместе с тысячами ботов в соцсетях, и целые страны, словно впадая в транс, в оцепенении следуют за либеральные пророками, чтобы прийти в себя только после болезненного столкновения с реальностью.…Летом уходящего года вирусную популярность в Интернете обрело фото, на котором маленькая девочка из индейского народа гуарани на четвереньках пьет воду из грязной лужи в жару. Происходит это в аргентинском городе Посадас, на границе с Парагваем. В провинции у аргентинских индейцев нет работы, и нищета гонит их в города, где родители вкалывают за гроши, а маленькие дети вынуждены попрошайничать и пить воду из луж. Фото посмотрели миллионы людей, многие из которых посочувствовали ребенку, абсолютно не задумываюсь над тем, что довело его до такой жизни. А ответ на этот вопрос – очевиден. Просто, налоговые каникулы для казино и выплата долгов по кредитам МВФ – куда важнее, чем бутылка воды для малышки-гуарани.