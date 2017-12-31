США окружают Россию и Китай, приближая ядерную войну

Обладая надежной системой ПРО, США могут поддаться искушению нанести первыми удар, что неизбежно приведет к катастрофе планетарного масштаба.В современных военно-политических условиях военная безопасность стран-обладателей ядерного оружия обеспечивается сдерживанием любых государств от развязывания военных действий против этих стран. При этом главным и важнейшим фактором сдерживания являются стратегические ядерные силы (СЯС), обеспечивающие возможность (угрозу) гарантированного уничтожения агрессора.Надежность сдерживания определяется, главным образом, стратегической устойчивостью СЯС, то есть возможностью сохранения ядерного потенциала возмездия и доставки его к объектам нападающего при любых вариантах агрессии.Таким образом, сдерживание от развязывания войны против страны-обладателя ядерным оружием обеспечивается только в том случае, если задачу нейтрализации ее СЯС гарантированно решить нельзя, то есть, когда при любых действиях нападающей стороны, обороняющаяся сторона в своих ответных действиях всегда сможет нанести противнику неприемлемый ущерб.Анализ взглядов военно-политического руководства основных государств, обладающих ядерным оружием, показывает, что сейчас они по-прежнему исключают возможность достижения целей во всеобщей войне (или даже в войнах меньших масштабов) без обязательного первоочередного решения задачи ядерного разоружения противной стороны, если она обладает таким оружием.При этом решение этой задачи возможно либо за счет значительного превосходства в ракетно-ядерном оружии (часть которого выделяется для первоочередного ядерного разоружения), что практически нереально в современных условиях различных договорных ограничений, либо за счет создания эффективной стратегической противоракетной обороны (ПРО).Во втором случае основной принцип сдерживания — гарантированное взаимное уничтожение противоборствующих сторон — кардинально меняется, если одной из сторон создается система защиты от ракетно-ядерных ударов территории страны, объектов экономики, населения и военных объектов (особенно объектов ракетно-ядерного потенциала).Таким образом, в противостоянии основных мировых ракетно-ядерных противников наличие активно создаваемой в настоящее время полномасштабной системы ПРО США, напрямую нацеленной, в первую очередь, на блокирование части потенциала СЯС России и Китая (что бы там ни говорили США о парировании угрозы, исходящей от «третьих» стран), может значительно снизить эффективность как упреждающего, так и ответного ударов СЯС России и Китая и создает основу для проведения агрессивной политики США и других членов НАТО, предоставляя широкие возможности для применения силы при разрешении противоречий без опасения ответных действий.Кроме того, наличие надежной системы ПРО создает для США и психологические преимущества, способствующие укреплению боевого духа военно-политического руководства и решимости применить военную силу (в том числе и ракетно-ядерное оружие) для достижения своих целей. То есть, наличие системы ПРО дает США серьезные психологические преимущества перед любой другой державой, а также снижает психологический барьер при применении военной силы, в том числе и ядерного оружия.Следовательно, одностороннее создание полномасштабной ПРО США может привести к появлению качественно новой и весьма опасной тенденции в мировых взаимоотношениях, когда у США появляется реальная (или воспринимаемая ими как реальная) возможность нанести ядерный удар и закрыться противоракетным щитом от ответного удара.Кроме того, весьма вероятно, что после развертывания США полномасштабной ПРО можно будет ожидать, что и без того остановившийся процесс контроля над вооружениями и разоружения будет полностью ликвидирован.Кроме приведенных выше причин, объясняющих стремление создать полномасштабную систему ПРО своей территории (а частично — и территорий союзников), решимость США создавать ПРО обусловлена и некоторыми другими причинами.Одной из них, по-видимому, является то, что США и их союзники пытаются постепенно перевести гонку вооружений в мире на неядерные рельсы, направить ее в сферу высоких технологий (обычного высокоточного оружия, способного уже сейчас решать некоторые стратегические задачи, информационных технологий и т. д.), где сильный становится еще сильнее, а слабый отстает навсегда.При этом учитывается, что общепризнанные мировые договоры должны обеспечить наличие ядерного оружия только у узкой группы стран, причем в меньших, чем сейчас, объемах. У остальных же государств ядерное оружие должно быть постепенно изъято с помощью развития процессов контроля над вооружениями, нераспространения ядерного оружия, ограничения распространения ракетных технологий и т. д. При этом, по замыслам США, остающаяся часть ядерных потенциалов должна быть нейтрализована с помощью ПРО.Однако современные реалии, напротив, обозначили другие мировые тенденции, показывающие, что принятие США решения о развертывании ПРО в совокупности с общей агрессивной политикой не только крайне отрицательно сказывается на процессе сокращения стратегических потенциалов ведущих ядерных держав, но и провоцирует создание, модернизацию и укрепление ракетно-ядерных сил третьих стран.Таким образом, если США и далее пойдут по пути создания стратегической ПРО, результатом станет нанесение непоправимого ущерба всему процессу контроля над вооружениями. Усилия, ориентированные на поиск кооперативного взаимодействия государств в области обеспечения военной безопасности, окажутся дискредитированными в случае отказа США от каких-либо самоограничений и международных договоренностей в области ракетно-ядерных вооружений и ПРО.Контроль над вооружениями не имеет перспектив, коль скоро самая могущественная военная держава предпринимает действия, открыто противоречащие его логике и подрывающие ее.Примечательно, что указанная сторона вопроса является объектом пристального внимания в странах, являющихся партнерами США по НАТО. Во Франции, например, подчеркивают существование серьезных проблем с потенциальным воздействием планов стратегической ПРО на эффективность усилий по ограничению вооружений, особенно в области сдерживания распространения ядерного оружия и ракетных технологий.Представители официальных кругов других стран заявляют, что если США не признают никаких ограничений в области ПРО, то они также должны быть готовы иметь дело и с возможностью выхода некоторых стран из многосторонних режимов по ограничению вооружений, в том числе из Договора о нераспространении ядерного оружия.Но, возвращаясь к основной проблеме данной статьи, следует еще раз настойчиво подчеркнуть, что создание ПРО США полностью подрывает сдерживание, основывающееся на взаимном гарантированном уничтожении и создает условия, когда применение ракетно-ядерного оружия любой страной против США становится весьма проблематичным, а со стороны США по другим странам — возможным и даже безопасным для США.В конечном счете, этим создаются военно-технические предпосылки для того, чтобы решать любые разногласия или противоречия с любым государством мира с позиции силы или просто силой.Проблема потенциального воздействия создания широкомасштабных систем ПРО на политическую обстановку в мире, военно-стратегический баланс, проблему устойчивости стратегического равновесия далеко не нова и детально рассматривалась еще в связи с программой стратегической оборонной инициативы в начале девяностых годов двадцатого века.Сформированный тогда общий вывод был однозначен: стремление США к созданию широкомасштабной системы ПРО можно расценивать только как стремление использовать свой научно-технический потенциал для достижения военного превосходства со всеми вытекающими отсюда последствиями.Несмотря на то, что в те годы США противостоял СССР, обладавший огромным научно-техническим потенциалом и историческим опытом поддержания военно-стратегического равновесия, США даже в тех условиях, очевидно, все-таки питали определенные надежды на приобретение сколько-нибудь значительных преимуществ в политическом и в военно-стратегическом отношении. В настоящее же время «противовес» США не столь велик, что в значительной мере усугубляет ситуацию.Таким образом, с развертыванием США системы ПРО возрастает угроза возникновения нестабильного как двустороннего (Россия-США или Китай-США), так и многостороннего сдерживания. Этот период может стать весьма продолжительным и привести к состоянию длительного нарушения устойчивости военно-стратегического равновесия и международной безопасности.Длительное существование периода нестабильного сдерживания увеличивает опасность того, что в руководящих кругах США усилятся настроения в пользу активного использования военной силы в качестве главного инструмента внешней политики, в том числе путем развязывания разного рода локальных войн и вооруженных конфликтов.Кроме того у «прижатых к стене» противников США может появиться соблазн (а скорее — решение от безысходности) применить ракетно-ядерное оружие (или иное оружие массового поражения) первыми из опасения потерять свой ракетно-ядерный (да и вообще любой другой) потенциал.И такой вариант развития событий является особенно опасным, так как не предполагает никаких морально-этических, общечеловеческих, правовых или иных ограничений, что может привести к катастрофе планетарного масштаба.