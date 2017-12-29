21:24 29 декабря

США продадут Польше "подержанные" ракеты класса "воздух-воздух"?

Официальный сайт министерства обороны США сообщает о том, что на основании заключённого контракта в Польшу будут поставлены американские ракеты класса «воздух-воздух». Заявлено, что производством вооружений такого типа для Польши займётся компания Raytheon. Речь идёт о всепогодных управляемых ракетах средней дальности AIM-120 AMRAAM, которые в самих США были приняты на вооружение в 1991 году.

Пресс-служба Пентагона сообщает, что аналогичные ракеты до 2020 года будут реализованы и другим странам. Итоговый список выглядит следующим образом: Испания, Румыния, Республика Корея, Индонезия, Япония, Марокко, Турция, Катар и Бахрейн. Плюс упомянутая Польша. Все эти страны (по некоторым данным, за исключением Катара) уже входят в число эксплуатантов указанных американских ракет. Общая сумма заключенных контрактов составляет более 0,6 млрд долларов.

США продадут Польше "подержанные" ракеты класса "воздух-воздух"?



Ракеты AIM-120 AMRAAM ранее применялись в ходе военных операций в Ираке и Югославии. При этом известен и случай с так называемым дружественным огнём американских ВВС. В 1994 году в Ираке F-15 нанёс ошибочный удар по американскому вертолёту UH-60 Black Hawk.

В материалах ряда западных СМИ отмечается, что на самом деле речь идёт о ракетах класса "воздух-воздух", которые отнюдь не сегодня выйдут с производства. Это ракеты, которые фактически пытается выгодно для себя списать Пентагон, продавая в третьи страны.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 42

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  1. svp67 Сегодня, 17:13
    США продадут Польше "подержанные" ракеты класса "воздух-воздух"
    Ну каждый "освежает" запасы как умеет. А у США и воин и "союзников", в качестве "покупателей" ХВАТАЕТ... На их место они новые заложат. Нам бы за свои подобные ракеты беспокоиться надо. "Советский" задел и то, что было произведено на Украине, по нашим заказам, то же менять надо...
    svp67
    1. Alexey RA Сегодня, 17:19
      Цитата: svp67
      Нам бы за свои подобные ракеты беспокоиться надо.

      Нам проще - у нас аналоги AMRAAM впервые массово засветились только в Сирии. Так что списывать их рановато. smile
      А основной РВВ у нас до сих пор является "бабочка" Р-27, ближайшим аналогом которой является давно списанная "спэрроу".
      Alexey RA
      1. The_Lancet Сегодня, 17:42
        В материалах ряда западных СМИ отмечается, что на самом деле речь идёт о ракетах класса "воздух-воздух", которые отнюдь не сегодня выйдут с производства

        Будет доставлено то что было заказано.Это по другому не работает.Raytheon не обманывает заказчиков.
        В таком случае следовательно Польша захотела сэкономить и (может быть) взять больше
        The_Lancet
        1. Монос Сегодня, 17:48
          США продадут Польше "подержанные" ракеты класса "воздух-воздух"?

          Хорошо, что не "использованные". smile
          Монос
        2. Капитан Пушкин Сегодня, 18:00
          Цитата: The_Lancet
          The_Lancet Сегодня, 17:42 ↑ Новый
          В материалах ряда западных СМИ отмечается, что на самом деле речь идёт о ракетах класса "воздух-воздух", которые отнюдь не сегодня выйдут с производства

          Будет доставлено то что было заказано.Это по другому не работает.Raytheon не обманывает заказчиков.
          В таком случае следовательно Польша захотела сэкономить и (может быть) взять больше

          Заказано было из того, что было ПРЕДЛОЖЕНО. У США в таких продажах богатая история. Аргентине, в свое время, продали первобытные модификации Сайдвиндеров. Ни одна из тех ракет в английские Харриеры не попала, а вот последние модификации Сайдвиндеров англичан сбивали аргентинские Миражи и Скайхоки вполне успешно.
          Капитан Пушкин
        3. Pirogov Сегодня, 18:12
          Цитата: The_Lancet
          В таком случае следовательно Польша захотела сэкономить и (может быть) взять больше

          Правильней будет за Польшу захотели в Вашингтоне. . У Сша фишка такая .навязывать своим союзникам всякий подержанный хлам и попробуй отказаться , Варшава не первая и не последняя. А Raytheon конечно не обманывает они просто так предлагают ,что им не возможно отказать.............
          Pirogov
      2. Partyzan Сегодня, 17:46
        господа
        Ну каждый "освежает" запасы как умеет. А у США и воин и "союзников"

        Нам проще - у нас аналоги AMRAAM

        это не утилизация, написано же
        производством вооружений такого типа для Польши займётся компания Raytheon.

        так что это просто загрузка своих предприятий заказами
        Partyzan
      3. svp67 Сегодня, 17:56
        Цитата: Alexey RA
        А основной РВВ у нас до сих пор является "бабочка" Р-27, ближайшим аналогом которой является давно списанная "спэрроу"

        Беда, полная беда. Имея даже отличные самолеты, мы проиграем воздушные боестолкновения.... Тем более, что производились они на Заводе им. Артема в Киеве.
        svp67
        1. Alexey RA Сегодня, 20:03
          Цитата: svp67
          Беда, полная беда. Имея даже отличные самолеты, мы проиграем воздушные боестолкновения....

          Это всё от бедности. ЕМНИП, все РВВ имеют ограничения по количеству выполняемых с ними взлётов и посадок носителя. Вот и летают наши с дешёвыми модернизированными Р-27. Даже в Сирии летали только с Р-27 - пока турки не сбили Сушку. При этом возможности подвески более новых РВВ есть.
          Цитата: svp67
          Тем более, что производились они на Заводе им. Артема в Киеве.

          Р-27 всех модификаций (с ИК, ПАР, П ГСН) выпускаются в России - на ОАО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» (в составе АО КТРВ). Они же выпускают преемника Р-27.
          Основным производителем Р-27 с советских времен является киевская ГАХК «Артём». Ввиду прибыльности экспортных поставок Р-27 КТРВ было налажено производство «неэнергетических» вариантов этой ракеты в России на мощностях «Вымпела». Разработаны варианты модернизации Р-27 с оснащением ее активной (вариант Р-27 А) или пассивной (Р-27 П) радиолокационной головкой самонаведения.
          В середине девяностых годов «Вымпел» самостоятельно наладил на мощностях своего опытного производства серийный выпуск экспортного варианта Р-77, обозначаемого РВВ-АЕ, на котором используется модифицированная головка самонаведения. Ракета РВВ-АЕ стала неотъемлемой частью вооружения всех новых и модернизированных боевых самолетов семейств Су-27 и МиГ-29 и является подлинным экспортным «хитом» КТРВ, принося ей немалую часть доходов. Только Китай приобрел в общей сложности около 1500 ракет РВВ-АЕ. Не менее 800 ракет поставлены в Индию (экспорт туда также продолжается), кроме того, РВВ-АЕ импортировались еще в ряд стран.
          Ведутся обширные работы по модернизации ракеты Р-77. Довольно длительное время прорабатывается и применение ракет серии Р-77 в качестве зенитных. С 2011 года модифицированные варианты Р-77 должны наконец начать поступать и на вооружение истребителей ВВС России.
          © КТРВ
          Alexey RA
    2. Ren Сегодня, 17:23
      Цитата: svp67
      "Советский" задел и то, что было произведено на Украине, по нашим заказам, то же менять надо...

      Так и мы успешно утилизируем в Сирии, до этого в Грузии. Ещё предстоит утилизация в Украине, может, в прибалтийских вымиратах, Польшах и Япониях всяких. wassat
      Хотя может лучше, как американцы, предложить их выкупить и оплатить утилизацию на спец.производствах и полигонах РФ? wink
      Ren
      1. svp67 Сегодня, 18:10
        Цитата: Ren
        Так и мы успешно утилизируем в Сирии, до этого в Грузии

        Но не думаю, что в Грузии было много воздушных целей, да и Сирии то же. Все ж это ракеты "воздух-воздух", хотя в Грузии не плохо получалось...
        svp67
    3. Sistema Сегодня, 17:25
      Цитата: svp67
      Ну каждый "освежает" запасы как умеет.

      А Трамп не зря рыжий , как он ловко все раскидывает..Это обещание он четко выполняет..(все будут платить в НАТО!)))
      А вот с обещанием "сближения " с России , пока сложно..Но думаю, в этом направлении, что то будет!
      Sistema
      1. svp67 Сегодня, 17:30
        Цитата: Sistema
        А вот с обещанием "сближения " с России , пока сложно..Но думаю, в этом направлении, что то будет!

        Лишь бы не в прямом столкновении...
        svp67
        1. Идущий Сегодня, 17:46
          Вот - вот , а то его спеленали как младенца , пикнуть не может.
          Идущий
          1. svp67 Сегодня, 18:12
            Цитата: Идущий
            Вот - вот , а то его спеленали как младенца , пикнуть не может.

            Он то....Ну да. Он очень умело пользуется борьбой на внешнеполитическом контуре, что бы проводить свои внутреннеполитические изменения и новации, и в этом он значительно преуспел.
            svp67
            1. Идущий Сегодня, 18:24
              Во внутре - экономических делах да , он много сделал.
              Идущий
              1. svp67 Сегодня, 18:34
                Цитата: Идущий
                Во внутре - экономических делах да , он много сделал.

                А избирателям в США иного и не надо...
                svp67
                1. Идущий Сегодня, 18:36
                  Его боятся и ненавидит только политический бомонд , он не из их касты.
                  Идущий
      2. Капитан Пушкин Сегодня, 18:02
        Цитата: Sistema
        Sistema Сегодня, 17:25 ↑ Новый
        Цитата: svp67
        Ну каждый "освежает" запасы как умеет.

        А Трамп не зря рыжий , как он ловко все раскидывает..Это обещание он четко выполняет..(все будут платить в НАТО!)))
        А вот с обещанием "сближения " с России , пока сложно..Но думаю, в этом направлении, что то будет!

        Как обещал, так и делает - приближает войска НАТО к России. Разве это не "сближение с Россией" по американски, т.е. с позиции силы?
        Капитан Пушкин
    4. катана Сегодня, 17:32
      Цитата: svp67
      США продадут Польше "подержанные" ракеты класса "воздух-воздух"
      Ну каждый "освежает" запасы как умеет. А у США и воин и "союзников", в качестве "покупателей" ХВАТАЕТ... На их место они новые заложат. Нам бы за свои подобные ракеты беспокоиться надо. "Советский" задел и то, что было произведено на Украине, по нашим заказам, то же менять надо...

      США -рачительные хозяева.В "проклятых 90-ых" smile они присылали гуманитарку в Армению из своих армейских запасов - червивый рис и соя,такие жесткие галеты,что я их разжевывал с риском обломать себе зубы,хотя в то время был молодым человеком с крепкими зубами,молочный порошок,при питье которого не ощущаешь никакого вкуса и запаха,яичный порошок с такими же свойствами.А начал задавать себе вопрос - как при такой кормежке армия США еще и умудряется воевать?А ларчик открывается очень просто - через годы несколько депутатов армянского парламента выяснили,что в виде гуманитарки присылали просроченную еду,которую США должны были уничтожить.Я пишу без сарказма.
      катана
      1. svp67 Сегодня, 18:35
        Цитата: катана
        они присылали гуманитарку в Армению из своих армейских запасов - червивый рис и соя,такие жесткие галеты,что я их разжевывал с риском обломать себе зубы,

        Сейчас адресат изменился, весь "неликвид" идет на Украину...
        svp67
        1. Dym71 Сегодня, 19:08
          Цитата: катана
          США -рачительные хозяева.В "проклятых 90-ых" smile они присылали гуманитарку в Армению из своих армейских запасов - червивый рис и соя,такие жесткие галеты,что я их разжевывал с риском обломать себе зубы

          Цитата: svp67
          весь "неликвид" идет на Украину...

          Нашему Размику ("катана") тоже не мешало бы подбросить "свежачка"! am
          Dym71
  2. Svarog Сегодня, 17:17
    США продадут Польше "подержанные" ракеты класса "воздух-воздух" - ладно хоть не использованные, а всего подержанные) Но они могут и использованные продать, особенно таким как Польша, Латвия и тд..
    Svarog
    1. просто экспл Сегодня, 17:26
      да из статьи непонятно , это реально бу ракеты или афтырь считает что AMRAAM до сих пор имеют только одну , первую версию , и те АMRAAM что сейчас стоят на вооружении , это те же AMRAAM что и в 91м году .
      просто экспл
  3. Александр War Сегодня, 17:19
    laughing "Поддержанные " ракеты , просрочку -продукты и одежду секонд хенд ,все с радостью возьмет польский абориген laughing
    Александр War
    1. Дратуй Сегодня, 17:51
      А в России не возьмут sad
      Дратуй
  4. мерцание Сегодня, 17:21
    Не пропадать же "добру". Будут помнить щедрость американскую. Да и когда еще поляки подобные ракеты сами создадут? Разве что, когда рак на горе свистнет.
    мерцание
  5. Геркулесыч Сегодня, 17:23
    Естественно, что в голове мысль -как бы некое количество этих ракет вна укроине не всплыли!
    Геркулесыч
    1. Идущий Сегодня, 17:49
      У Украины нет возможности их использовать , надо сначала модернизировать оставшиеся ВВС и возможно ли это , да и для чего у шахтеров нет самолетов.
      Идущий
  6. Симон Сегодня, 17:46
    Ага! Сбрасывают, как на свалку, полякам устаревшее оружие, а они и радуются fool Еще на этом американцы деньги зарабатывают laughing
    Симон
    1. Александр War Сегодня, 17:52
      Походу туда и машины - утопленники отправляют из сша после ураганов!
      Александр War
      1. Идущий Сегодня, 18:26
        Цитата: Симон
        Ага! Сбрасывают, как на свалку, полякам устаревшее оружие, а они и радуются fool Еще на этом американцы деньги зарабатывают laughing


        Не просто сбрасывают , а ещё деньги за это получают.
        Идущий
  7. Симон Сегодня, 17:52
    Цитата: Svarog
    США продадут Польше "подержанные" ракеты класса "воздух-воздух" - ладно хоть не использованные, а всего подержанные) Но они могут и использованные продать, особенно таким как Польша, Латвия и тд..

    Так, Польша и Латвия, и этому рады будут! Украине устаревшие "Джавелины" подбросили, так на Украине до сих пор от радости прыгают! fool laughing
    Симон
    1. Александр War Сегодня, 17:57
      В 404 стране должны уничтожить все запасы вооружения и техники Советского Союза!Ведь они покончили с совком !
      Александр War
  8. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 17:57
    Просроченные лекарства они им не поставляют?!! laughing
    GELEZNII_KAPUT
    1. Идущий Сегодня, 18:37
      Не , это на Украину могут.
      Идущий
  9. Лексус Сегодня, 18:41
    Прям поздравить поляков что ль?
    Лексус
  10. Дормидонт Сегодня, 18:56
    Если польшу долго не делить, она начинает портиться
    Дормидонт
  11. sabakina Сегодня, 18:58
    США продадут Польше "подержанные" ракеты класса "воздух-воздух"

    Без "пробега" по России!. Пшеки, берите! Не пожалеете! Или пожалеете, но потом.
    sabakina
  12. Пофиг Сегодня, 19:43
    США продадут Польше "подержанные" ракеты класса "воздух-воздух"?

    Сегодня, 09:09
    Официальный сайт министерства обороны США сообщает о том, что на основании заключённого контракта в Польшу будут поставлены американские ракеты класса «воздух-воздух». Заявлено, что производством вооружений такого типа для Польши займётся компания Raytheon.


    Raytheon производит подержанные ракеты?
    Это как? Заголовок статьи - он вообще о чём? Но главное, как такую статью вообще можно обсуждать.

    «.... не так смешно что он писатель, как смешно что мы читатели.»
    Пофиг
  13. Громобой Сегодня, 20:44
    Это же надо так "упаковать" новость...!Польские и румынские истребители вооружают ракетами,теми самыми,от которых в своё время досталось нашим экспортным мигам.Рутинная ,но в тоже время ничем не положительная новость.Однако,так это всё преподносится так,что это "старьё" будет чуть ли не б/у.Хотя ракета постоянно модернизируется и активно докупается опорными союзниками США в самых узловых регионах мира.
    Громобой
  14. К-50 Сегодня, 21:16
    США продадут Польше "подержанные" ракеты класса "воздух-воздух"?

    Судя потому, что ракета есть оружие однократного действия, ломаю голову об стол: как Карл, как они умудряются возвращать их обратно на пусковые направляющие? belay what
    К-50
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