США продадут Польше "подержанные" ракеты класса "воздух-воздух"?

Официальный сайт министерства обороны США сообщает о том, что на основании заключённого контракта в Польшу будут поставлены американские ракеты класса «воздух-воздух». Заявлено, что производством вооружений такого типа для Польши займётся компания Raytheon. Речь идёт о всепогодных управляемых ракетах средней дальности AIM-120 AMRAAM, которые в самих США были приняты на вооружение в 1991 году.Пресс-служба Пентагона сообщает, что аналогичные ракеты до 2020 года будут реализованы и другим странам. Итоговый список выглядит следующим образом: Испания, Румыния, Республика Корея, Индонезия, Япония, Марокко, Турция, Катар и Бахрейн. Плюс упомянутая Польша. Все эти страны (по некоторым данным, за исключением Катара) уже входят в число эксплуатантов указанных американских ракет. Общая сумма заключенных контрактов составляет более 0,6 млрд долларов.Ракеты AIM-120 AMRAAM ранее применялись в ходе военных операций в Ираке и Югославии. При этом известен и случай с так называемым дружественным огнём американских ВВС. В 1994 году в Ираке F-15 нанёс ошибочный удар по американскому вертолёту UH-60 Black Hawk.В материалах ряда западных СМИ отмечается, что на самом деле речь идёт о ракетах класса "воздух-воздух", которые отнюдь не сегодня выйдут с производства. Это ракеты, которые фактически пытается выгодно для себя списать Пентагон, продавая в третьи страны.