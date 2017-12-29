21:22 29 декабря

Спецслужбы Турции заподозрили патриарха Константинопольского в связях с ЦРУ

Греческие СМИ сообщают о том, что турецкие спецслужбы заявили о подозрениях в отношении патриарха Константинопольского Варфоломея. Утверждается, что Варфоломей имеет контакты с так называемыми «гюленистами» - лицами, поддерживающими исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Анкара считает Гюлена организатором попытки госпереворота в стране в 2016 году.

Помимо этого турецкие спецслужбы заявляют о подозрениях в отношении христианского первосвященника Турции в связях с Центральным разведывательным управлением США.

В греческих СМИ отмечается, что началось всё с публикации в турецкой газете «Айдынлык», где было заявлено, что сотрудники ЦРУ, знавшие о готовящемся госперевороте, предупредили Варфоломея. Буквально за три часа до начала кровавой драмы в Турции патриарх Константинопольский покинул Стамбул, отправившись в Словакию.


Спецслужбы Турции заподозрили патриарха Константинопольского в связях с ЦРУ


В Греции обвинения в адрес Варфоломея называют срежиссированными нападками, отмечая, что от этого страдает в первую очередь христианская паства Турции. Добавлено, что сейчас судьба патриарха зависит от «настроения режима Эрдогана, который может не остановиться ни перед духовным саном, ни перед тысячами верующих христиан». При этом сама политика Эрдогана названа «попыткой возрождения османизма».


6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 36

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Идущий Сегодня, 17:59
    Эрдогана, который может не остановиться ни перед духовным саном, ни перед тысячами верующих христиан». При этом сама политика Эрдогана названа «попыткой возрождения османизма».


    Не думаю , он азартный и заводной , но не сумасшедший.
    Идущий
    1. oleg-gr Сегодня, 18:01
      Патриарх общается с огромным количеством лиц. С официальными и нет. Эрдоган решает свои внутренние проблемы, как и Трамп. Для этого можно обвинять кого угодно в чем угодно.
      oleg-gr
      1. 210окв Сегодня, 18:08
        Не стоит султану лезть к православным священникам..Обязуешся дать покровительство православным-пожалуйста!Но привязывать их к отношениям с Грецией и тем более с заштатникковской службой уволь..
        Цитата: oleg-gr
        Патриарх общается с огромным количеством лиц. С официальными и нет. Эрдоган решает свои внутренние проблемы, как и Трамп. Для этого можно обвинять кого угодно в чем угодно.
        210окв
    2. garnik Сегодня, 18:06
      [quoteНе думаю , он азартный и заводной , но не сумасшедший.][/quote]
      А что в истории турции это впервые? Это происходило и происходит сейчас в Сирии турецкими наймитами.
      garnik
    3. Монос Сегодня, 18:06
      Вряд ли турецкие власти захотят получить православного мученика в лице Патриарха. Я не знаю почему Эрдоган заимел зуб на Варфоломея, но дискредитация - предвестник возможных гонений.
      Монос
      1. Идущий Сегодня, 18:21
        Скорее его опричники стараются.
        Идущий
      2. svp67 Сегодня, 18:42
        Цитата: Монос
        Я не знаю почему Эрдоган заимел зуб на Варфоломея, но дискредитация - предвестник возможных гонений.

        Тут, надо очень хорошо разбираться. Греки с турками не сильно то хорошо живут.
        svp67
        1. Галеон Сегодня, 19:10
          Цитата: svp67
          Греки с турками не сильно то хорошо живут.

          Греки с турками - как поляки с русскими, но Варфоломей к Греции имеет отношение только как земляк. Вселенский Патриархат не имеет приходов в Греции (там Элладская Православная Церковь) кроме горы Афон. У Варфоломея больше всего приходов в США, есть в Европе, Южной Америке, они сильно влезли в Эстонию в 1990-х по своей жадности, но в Украину в нынешнее время уже не посмели. О том, что у Варфоломея связи с ЦРУ, говорили еще в 90-х, это секрет Полишинеля. Варфоломей - это Иуда еще тот. Видимо, туркам стало выгодно вспомнить об этом сейчас, когда их отношения с матрасниками стали напряженными и црушники имеют возможность проводить через Фанар (название резиденции Вселенского патриарха) свои разработки или деньги.
          Галеон
          1. svp67 Сегодня, 19:14
            Цитата: Галеон
            О том, что у Варфоломея связи с ЦРУ, говорили еще в 90-х, это секрет Полишинеля. Варфоломей - это Иуда еще тот

            Ну тогда НЕ ЖАЛЬ...
            svp67
            1. Галеон Сегодня, 20:13
              Еще он не так давно пытался перекроить под себя все Восточное Христианство, созвав "8 вселенский собор". Повестка дня - об утверждении верховенства Вселенского патриарха над остальными православными церквями - по типу Римского папы. Цель - уничтожение принципа соборности - согласия между равными - в пользу единоначалия. Ну и деньги, конечно. А под единоначалием потом (когда-нибудь потом) легче провести и браки извращенцев, (а голубая тема везде лезет, к сожалению) и женское священство...Сербы ехать отказались сразу, за ними греки из Греции, потом и мы. В общем, мероприятие сорвалось. Нынешний статус-кво между церквями позволяет держать Варфоломея в узде. Украинский раскольник Филарет просил его о признании - но получил отказ: с русскими ссориться себе дороже.
              С наступающим всех! Уезжаю, неделю без интернета fellow Здоровья, счастья всем - с кем соглашался, с кем ругался. "Жила бы страна родная, и нету других забот." До новых встреч в Новом Году! За всех выпью в новый год. drinks
              Галеон
          2. Идущий Сегодня, 19:55
            hi Я не защищаю Варфоломея , но Ватикан моет денег намного больше и Варфоломей в политику не лезет.
            Идущий
          3. Vita VKO Сегодня, 20:02
            В связи церковного руководства с такими организациями ка ЦРУ и КГБ, возможно и ФСБ нет ни чего удивительного. Например меня в начале 70-х мать решила крестит, тайно от отца, партработника. Так ему уже через 5 минут звонил секретарь парткома и объявил выговор, чуть из партии не исключили.
            Vita VKO
      3. ПалБор Сегодня, 20:37
        Цитата: Монос
        Вряд ли турецкие власти захотят получить православного мученика в лице Патриарха. Я не знаю почему Эрдоган заимел зуб на Варфоломея, но дискредитация - предвестник возможных гонений.

        Да,может,с нашей подачи.Ентот Варфоломей провёл совместное богослужение с Папой,чем нарушил все каноны православия.Оный же Бартоломью лепший друг украинского сектанта Филарета.Поддерживает его в стремлении подчинить всё украинское православие и пока только несогласие остальных патриархов не даёт им развернуться.Так что вы,товарищи,полегче этого дедка хитро...умного защищайте. request
        ПалБор
    4. Partyzan Сегодня, 18:06
      Цитата: Идущий
      Не думаю , он азартный и заводной , но не сумасшедший.

      ну это уже традиция - погоны КГБ или ЦРУ - это норма, но все же это лучше чем гомосеки и толерасты hi
      Partyzan
      1. танк66 Сегодня, 18:13
        Валить их всех- на небе разберутся...
        танк66
        1. Partyzan Сегодня, 18:21
          Цитата: танк66
          Валить их всех- на небе разберутся...

          Суд – это встреча с Богом. После этой встречи происходит разделение – или в одну сторону, или в другую. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет” (Марка 16:16).
          так что у них как бы уже индульгенция
          Partyzan
      2. Идущий Сегодня, 18:20
        Приветствую hi , да ладно КГБ , ЦРУ если только для исповедоваться не более. lol
        Идущий
        1. Partyzan Сегодня, 18:24
          Цитата: Идущий
          а ладно КГБ , ЦРУ если только

          да фиг с ним для чего, но не лесбиянка епископ
          Partyzan
    5. svp67 Сегодня, 18:40
      Цитата: Идущий
      Не думаю , он азартный и заводной , но не сумасшедший.

      Иногда мне так не кажется....
      svp67
      1. Идущий Сегодня, 18:42
        Бывает , но потом поправляется. lol
        Идущий
        1. svp67 Сегодня, 18:59
          Цитата: Идущий
          Бывает , но потом поправляется.

          Но в какой то момент он может и "не исправиться", а напомню, что мы Турции В ДОЛГ и АЭС, и "Потоки, и "зенитки" продаем. Ну кто то , что то прогнозирует? Мы с Украины ДОЛГ получить не можем....
          svp67
          1. Идущий Сегодня, 19:52
            Не исключено , что такой момент может наступить , поэтому с ним ухо востро.
            Идущий
    6. Chertt Сегодня, 19:43
      У России к этому Патриарху тоже есть вопросы. Напомню, Восьмой «Святой и Великий Собор,» на Крите в 2014 г., проходил под охраной АУГ с Авианосцем "Гарри Трумэн". Этот собор, называемый верующими "Волчий" был беспрецедентно анти Российским
      Chertt
  2. Геркулесыч Сегодня, 18:01
    "Охота на ведьм в турецком исполнении "!Только вот султанчик то палку очень уж перегнул, не удержит второй конец в руке -идти против Христианской конфессии ему это верный шанс нажить себе таких врагов, что под их давлением, последний друг эрдогада от него отвернется навсегда.
    Геркулесыч
    1. Pirogov Сегодня, 18:06
      Цитата: Геркулесыч
      Охота на ведьм в турецком исполнении "!Только вот султанчик то палку очень уж перегнул, не удержит второй конец в руке -идти против Христианской конфессии ему это верный шанс нажить себе таких врагов, что под их давлением, последний друг эрдогада от него отвернется навсегда.

      Да прям там охота . Лично я не удивлюсь если это правда , греки хитропопые ещё те .
      Pirogov
      1. Геркулесыч Сегодня, 18:28
        Здесь налицо именно религиозная неприязнь -вспомните, как турки тех же сербов за веру Христианскую массово унечтожали!
        Геркулесыч
  3. Александр War Сегодня, 18:05
    Спецслужбы Турции заподозрили Эрдогана в связях с инопланетянами -даджалями
    Александр War
  4. Berkut24 Сегодня, 18:13
    Спецслужбы Турции заподозрили патриарха Константинопольского в связях с ЦРУ

    Странные подозрения (или озарение?) на фоне информации, что для Патриарха Константинополя есть статья финансирования в Госдепертаменте США.
    Berkut24
  5. Sistema Сегодня, 18:14
    Это уже давно не новость..Православие, как кость в горле запада! Уничтожат Православие и не будет России!
    Это наш стержень единственный (погрызанный уже не раз..)
    Стоим насмерть Православные! soldier
    Sistema
    1. Evgenijus Сегодня, 21:10
      Здесь на ВО достаточно сатанистов, по комментариям если смотреть, так прямо оживились они. Патриарха уже записали в агенты, счета ему открыли ... Это можно было ожидать, ибо скоро Рождество Христово, надо же иудино серебро отработать ...
      А Вам Sistema (жаль, что это ник) - Спаси Господи, с наступающим Новым годом и скорым Рождеством Христовым! Бой продолжается, с нами Бог, а все эти крысюки подохнут ...
      Evgenijus
  6. новичок Сегодня, 18:15
    я бы не спешил с выводами. помню высказывания и сам приезд Варфоломея в укрленд, тогда решался вопрос о Церкви как таковой в укрленде,.чтоб переподчинить Варфоломею. лишь вмешательство нашего Патриарха остановило илюзии Варфоломея. время ж визита было при ющенко. да и султанчик может использовать сей факт, в свою пользу. что то боязно мне за наших братьев по вере, вспоминая историю, очень может быть, garnik прав.
    новичок
  7. федоров Сегодня, 18:23
    Я немного "порылся" в и-нете, информации крайне мало, турецкий не читаю, но и там ничего практически нет (друзья помогли )
    Вывод - Фейк. Зато сколько коментов будет.
    федоров
  8. Александр War Сегодня, 18:27
    так называемые умеренные черные
    Александр War
  9. Дормидонт Сегодня, 18:54
    Раскрыли секрет Полишинеля
    Дормидонт
  10. танк66 Сегодня, 19:00
    А может поставить вопрос эдак : цру заподозрено в связях с ЗАО "Абрам+Сара+Агарь энд Ко "
    танк66
  11. AID.S Сегодня, 19:53
    Спецслужбы Турции заподозрили патриарха Константинопольского в связях с ЦРУ

    Бог разберётся...
    AID.S
Картина дня