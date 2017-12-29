Спецслужбы Турции заподозрили патриарха Константинопольского в связях с ЦРУ

Греческие СМИ сообщают о том, что турецкие спецслужбы заявили о подозрениях в отношении патриарха Константинопольского Варфоломея. Утверждается, что Варфоломей имеет контакты с так называемыми «гюленистами» - лицами, поддерживающими исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Анкара считает Гюлена организатором попытки госпереворота в стране в 2016 году.Помимо этого турецкие спецслужбы заявляют о подозрениях в отношении христианского первосвященника Турции в связях с Центральным разведывательным управлением США.В греческих СМИ отмечается, что началось всё с публикации в турецкой газете «Айдынлык», где было заявлено, что сотрудники ЦРУ, знавшие о готовящемся госперевороте, предупредили Варфоломея. Буквально за три часа до начала кровавой драмы в Турции патриарх Константинопольский покинул Стамбул, отправившись в Словакию.В Греции обвинения в адрес Варфоломея называют срежиссированными нападками, отмечая, что от этого страдает в первую очередь христианская паства Турции. Добавлено, что сейчас судьба патриарха зависит от «настроения режима Эрдогана, который может не остановиться ни перед духовным саном, ни перед тысячами верующих христиан». При этом сама политика Эрдогана названа «попыткой возрождения османизма».