21:24 29 декабря

Сирийская армия отбила у Джебхат ан-Нусры* поселение в провинции Хама

Правительственные войска САР выбили террористов из поселения Абу-Дали в провинции Хама, имеющего стратегически важное значение, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

Сирийская армия отбила у Джебхат ан-Нусры* поселение в провинции Хама


Стратегическое значение поселение Абу-Дали имеет в связи с тем, что находится на транспортной развязке, соединяющей между собой несколько провинций. Боевики в свою очередь использовали данное поселение как распределительный пункт на пути снабжения между провинциями Хама и Идлиб.


Сирийская армия вернула контроль над стратегически важным поселением — Абу-Дали на северо-востоке провинции Хама
— рассказал собеседник агентства.

По словам источника, военная операция армии на северо-востоке Хамы идет в направлении Идлиба.

Источник отметил, что на северо-востоке Хамы продолжаются ожесточенные бои с боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). На стороне террористов воюет большое количество иностранных наемников.

* - запрещенная в России группировка

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 16

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  1. svp67 Сегодня, 19:03
    На стороне террористов воюет большое количество иностранных наемников.
    Так чего их жалеть то. Погибнут там, чище в мире станет.
    svp67
    1. 210окв Сегодня, 19:19
      Конечно не жаль.Пусть очередь займут на получение очереди в общей могиле.И гурий там никаких нет..
      Цитата: svp67
      На стороне террористов воюет большое количество иностранных наемников.
      Так чего их жалеть то. Погибнут там, чище в мире станет.
      210окв
      1. jolly deckhand Сегодня, 19:30
        hi Да как так-то,мужики?Ведь объявили о полном разгроме?Вас и дождался,ибо Люди думающие предметом на плечах,а не еду туда складывающие. wink Хоть и сам боксёр,но мне не весь мозг растрясли в своё время,Слава Богу,как некоторых почитаешь тут-диву даёшься!!! laughing drinks С наступающим 7526 ОТ Сотворения Мира!!!
        jolly deckhand
        1. Chertt Сегодня, 19:51
          hi Храни и вас
          Цитата: jolly deckhand
          Да как так-то,мужики?Ведь объявили о полном разгроме?

          Ждал подобного комментария, скучно... tongue
          Chertt
          1. jolly deckhand Сегодня, 19:54
            И "мне скучо,бес",это не на твой счёт,губы не надувай,аки вьюнош розовощёкий.На вопрос ответь лучше,мне твоё мнение интересно будет. winkПросто сложил о тебе для себя впечатление как об умном Человеке,а не дешёвом популисте,лозунгами разбрасывающемся,коих здесь орда...
            jolly deckhand
            1. Chertt Сегодня, 20:01
              Вот я уверен, не надо вам ответа, вы все понимаете и еще другим объясните, при необходимости. Просто Иммидж у вас такой "суровый" winked
              Chertt
          2. 210окв Сегодня, 20:13
            Если всему верить что говорит нам власть,то и макаронные изделия покупать не надо.Сами на ушах расти будут.
            Цитата: Chertt
            hi Храни и вас
            Цитата: jolly deckhand
            Да как так-то,мужики?Ведь объявили о полном разгроме?

            Ждал подобного комментария, скучно... tongue
            210окв
      2. svp67 Сегодня, 19:53
        Цитата: 210окв
        И гурий там никаких нет..

        Да есть, есть....
        svp67
    2. Владыка Ситх Сегодня, 19:36
      Видео к новости
      Владыка Ситх
  2. Волька Сегодня, 19:06
    а терроризм-то сегодня все больше наемный, а не идейный, война бизнес однако, вот и воюют за денюжки всякое отребье, вера тут и вовсе не причем... потому нет им пощады
    Волька
  3. Геркулесыч Сегодня, 19:30
    Лишь бы снова не было качелей -сегодня отбили, а завтра отдали, послезавтра снова отбили, чтобы еще через пару суток снова отдать. ..
    Геркулесыч
  4. Sistema Сегодня, 19:40
    Путин сказал в плен не брать чертей ..Надеюсь там так и поступают сирийские братья ! soldier
    Sistema
    1. Chertt Сегодня, 19:47
      Цитата: Sistema
      Путин сказал в плен не брать чертей

      Это когда он вам такое говорил drinks
      Chertt
      1. Идущий Сегодня, 19:58
        Вчера на награждении.
        Идущий
  5. Machete Сегодня, 20:41
    Я не понимаю их: наёмников мочат тысячами. Так ради чего умирать?
    В начале войны всё было понятно. Ни сопротивления, ничего не было. Бабло лилось рекой. Но сейчас? Ради чего помирать?
    Это же не фанатики какие.
    Machete
  6. баклан Сегодня, 20:48
    На фото какие-то биндюжники, а не армия. Где головной дозор? Что за пеший порядок, где колонна?
    баклан
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