Сирийская армия отбила у Джебхат ан-Нусры* поселение в провинции Хама
Правительственные войска САР выбили террористов из поселения Абу-Дали в провинции Хама, имеющего стратегически важное значение, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.
Стратегическое значение поселение Абу-Дали имеет в связи с тем, что находится на транспортной развязке, соединяющей между собой несколько провинций. Боевики в свою очередь использовали данное поселение как распределительный пункт на пути снабжения между провинциями Хама и Идлиб.
По словам источника, военная операция армии на северо-востоке Хамы идет в направлении Идлиба.
Источник отметил, что на северо-востоке Хамы продолжаются ожесточенные бои с боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). На стороне террористов воюет большое количество иностранных наемников.
* - запрещенная в России группировка
Стратегическое значение поселение Абу-Дали имеет в связи с тем, что находится на транспортной развязке, соединяющей между собой несколько провинций. Боевики в свою очередь использовали данное поселение как распределительный пункт на пути снабжения между провинциями Хама и Идлиб.
Сирийская армия вернула контроль над стратегически важным поселением — Абу-Дали на северо-востоке провинции Хама— рассказал собеседник агентства.
По словам источника, военная операция армии на северо-востоке Хамы идет в направлении Идлиба.
Источник отметил, что на северо-востоке Хамы продолжаются ожесточенные бои с боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). На стороне террористов воюет большое количество иностранных наемников.
* - запрещенная в России группировка
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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