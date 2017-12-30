Как возрождалась молдавская государственность

История самобытного Молдавского княжества пресеклась в 1861 году с его вхождением в состав Румынии. Молдавская Демократическая Республика, провозглашённая в декабре 1917 года в Бессарабии, была поглощена всё той же Румынией. Возрождение молдавской государственности произошло лишь в СССР благодаря решению союзного центра, преодолевшего упорное сопротивление Киева.Идеи создания Молдавской республики в составе Советского государства стали высказываться в периодических изданиях и научных трудах с нач. 20-х годов ХХ века. Они были популярны среди молдавских и румынских политэмигрантов в СССР, поддерживались членами советских элит молдавского происхождения. По воспоминаниям маршала Семёна Будённого, Григорий Котовский на одной из встреч, состоявшейся в 1923 году, в присутствии Михаила Фрунзе (вероятно, самого высокопоставленного молдаванина в СССР тех времён) заявил: «Только Молдавская Республика даст возможность нашему народу побороть тяжёлую нужду и с помощью русского пролетариата построить светлую жизнь! Хочу об этом написать письмо в Центральный Комитет, мечтаю поговорить лично с Владимиром Ильичом Лениным. Я глубоко уверен, что Ленин поймёт чаяния молдаван и поддержит нас».5 февраля 1924 года в ЦК РКП(б) поступила докладная записка «О необходимости создания Молдавской Советской Социалистической Республики». Документ разработала инициативная группа из десяти человек, в том числе Григорий Котовский. Создание Молдавской республики на Левобережье Днестра (которое тогда полностью контролировалось Украинской ССР) обосновывалось целесообразностью «привлечения внимания и симпатий бессарабского населения», а также распространением советской национальной политики на молдаван Приднестровья.7 марта Политбюро ЦК КП(б)У поддержало идею создания молдавского административно-территориального образования в Приднестровье, но лишь на правах автономной области в составе УССР. После того как органы внутренних дел насчитали в населённых пунктах Левобережья Днестра всего 147,4 тыс. человек молдавского населения, Харьков (до 1934 года — столица Украины) в отношении молдавской автономии высказался более уклончиво. В постановлении Политбюро ЦК КП(б)У от 18 апреля было сказано: «Считать создание Молдавской ССР нецелесообразным. Предложить НКВД продолжить дальнейшую разработку вопроса о возможности создания административной единицы с преобладанием молдавского населения…»К лету 1924 года рассмотрение вопроса о молдавской государственности переместилось в Москву. Генеральный секретарь РКП(б) Иосиф Сталин поручил проработать этот вопрос основному лоббисту Молдавской республики — Михаилу Фрунзе. В тот период его военная и политическая карьера шла резко в гору: в 1924 году Фрунзе возглавил штаб РККА, был избран кандидатом в члены Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б).Военачальник раскритиковал позицию Компартии Украины. «В районе Приднестровья приходилось неоднократно бывать лично, и я констатирую, что к северу от Тирасполя идёт сплошная полоса с преобладающим молдавским населением. В качестве административного центра можно было бы дать г. Тирасполь», — писал он в своей записке на имя Сталина. В заключение приводились сведения, что молдавское население Приднестровья очень заинтересовалось вопросом создания автономии и ожидает положительного решения.29 июля 1924 года политическое решение о создании Молдавской республики было принято. Политбюро ЦК РКП(б) постановило: «а) Считать необходимым, прежде всего по политическим соображениям, выделение молдавского населения в специальную автономную республику в составе УССР и предложить ЦК КПУ дать соответствующие директивы украинским советским органам. б) Предложить ЦК КПУ сделать сообщение в Политбюро ЦК РКП через месяц о ходе работ по организации Молдавской Автономной Республики».В сер. августа в Одессе начала работу Организационная комиссия по созданию Молдавской АССР. Она определила границы автономии, организовала агитационную кампанию среди жителей создаваемой республики. Инициатива создания МАССР нашла поддержку среди молдавского населения Левобережья Днестра, получила широкое освещение в прессе.19 сентября 1924 года Политбюро ЦК КП(б)У постановило образовать МАССР в составе Украины, а через несколько дней (25 сентября) Москва одобрила это решение. При обсуждении в Политбюро ЦК РКП(б) решение о создании МАССР было дополнено пунктом, что западной границей автономии определяется не Днестр (фактическая граница СССР с Румынией до 1940 года), а реки Прут и Дунай (поскольку СССР считал Бессарабию советской территорией, насильственно отторгнутой Румынией в 1918 году).Юридическое оформление создания автономии состоялось на сессии ВУЦИК в Харькове 12 октября 1924 года. В состав Молдавской республики вошли 11 административных районов УССР, на территории которых проживало более 570 тыс. человек. Молдаване составляли около 30% населения МАССР, а большая часть жителей (почти 58%) была украинцами и русскими. Первым административным центром автономии стал город Балта, затем функции столицы МАССР выполняли Бирзула и Тирасполь. Автономия обладала своими органами государственной власти, бюджетом, законодательством. Партийная организация республики получила статус Молдавского областного комитета в составе КП(б)У.Следующий шаг в возрождении молдавской государственности был сделан летом 1940 года, когда к СССР присоединили Бессарабию, на основе которой возникла Молдавская союзная республика. В советской историографии безраздельно господствовало мнение, что создание МССР было единственно возможным исходом урегулирования территориального спора за Днестровско-Прутское междуречье.Между тем советская нота правительству Румынии накануне Прутского похода Красной армии в июне 1940 года обвиняла королевство в нарушении единства Бессарабии, «населенной главным образом украинцами, с Украинской советской республикой». 29 июня 1940 года, на следующий день после перехода Бессарабии под контроль СССР, в Кишинёв прибыл первый секретарь ЦК КП(б)У Никита Хрущёв. Это был самый высокопоставленный представитель гражданских властей Советского Союза, выступивший на стотысячном митинге в бессарабской столице.С согласия Политбюро ЦК ВКП(б) украинские партийно-государственные органы оперативно установили контроль над вновь присоединённым регионом. 3 июля в Бессарабии были учреждены уездные комитеты Компартии Украины, а также исполнительные комитеты уездных советов трудящихся. Персональный состав руководителей этих органов был определён в Киеве, в основном из числа партийных и советских работников восточных и центральных областей УССР, а также МАССР. Из 52 членов уездных комитетов партии только семь были молдаванами. Всего четырёх молдаван включили в состав уездных исполкомов (при их общей численности 75 человек). Президиуму Верховного Совета МАССР доверили утвердить состав лишь волостных и городских исполкомов.О том, что в конце июня — начале июля 1940 года образование МССР не являлось очевидным, могут свидетельствовать и материалы советской прессы. Вот выдержки из статьи «Встреча освободителей» на первой полосе «Правды» за 1 июля 1940 года: «29 июня Кишинев проснулся раньше обычного. В тех домах, где живёт городская беднота и трудящиеся, с самого рассвета никого не осталось. Все вышли на улицы и площади. Люди перестали говорить вполголоса, исчезла печаль, покрывавшая долгие годы лица сотен и тысяч угнетённых украинцев. Громко звучат украинский, русский, еврейский языки. Во многих местах распевают советские песни, Интернационал».На второй полосе той же газеты сообщалось о праздничном митинге советских писателей в Киеве: «Первым слово получил поэт — орденоносец академик Павло Тычина.— Решена историческая задача — Бессарабия и Северная Буковина присоединены к советской земле, — говорил он и далее рассказал об истории Бессарабии и Буковины, всеми нитями связанных с украинским народом, с его культурой».Идеологии этих публикаций вторили сведения официальной статистики. Принять данные румынских переписей населения советские власти не могли, а по последним статистическим данным Российской империи к началу революционных событий 1917 года, молдаване не обладали абсолютным большинством среди жителей Бессарабии (их доля составляла 47,6%). Молдавское население доминировало лишь в трёх из семи дореволюционных уездов Бессарабской губернии. По объективным причинам эта перепись не учитывала демографические показатели Северной Буковины, которая в 1940 году вошла в СССР вместе с Бессарабией, но до 1918 года являлась частью Австро-Венгрии. В данном регионе русины и украинцы составляли абсолютное большинство.Таким образом, из трёх критериев для образования союзной республики, сформулированных Сталиным (окраинное положение республики, компактное большинство национальности, дающей имя республике, и количество населения, превышающее 1 млн человек), Бессарабия соответствовала только двум. В случае соединения Бессарабии и Приднестровья (МАССР) в объединённой республике доля молдавского населения становилась ещё меньше. Между тем это объединение началось сразу после занятия Правобережья Днестра частями Красной армии. Вскоре после 28 июня 1940 года полномочия Молдавского обкома партии, органов государственной власти МАССР были распространены на Бессарабию. Эти партийные и государственные структуры стали высшими директивными органами для освобождённого региона на переходный период. Всё шло к тому, что Бессарабия станет частью Молдавской Автономной Республики, которая, в свою очередь, останется в составе Украины.Украинские исследователи, изучающие вопрос присоединения в 1940 году Бессарабии и Северной Буковины, отмечают, что по крайней мере до 6 июля в советской прессе не было материалов об инициативах трудящихся по провозглашению Союзной Молдавии[v]. Совместные обращения ЦК КП(б)У и СНК УССР, а также Молдавского обкома КП(б)У и СНК МАССР о создании Молдавской ССР принимались синхронно (10 июля). Эти обращения были направлены в адрес Верховного Совета СССР и дали старт массовым выступлениям трудящихся в поддержку создания союзной Молдавской республики.Изменить первоначальный план интеграции Бессарабии с Украиной могло лишь решение, принятое на уровне союзного центра. Очевидно, что оно принималось не по инициативе украинского руководства. Ведь в этот период первый секретарь ЦК КП(б)У исповедовал наступательную тактику в территориальных спорах с соседями. По воспоминаниям главы Компартии Белоруссии Пантелеймона Пономаренко, в конце 1939 года Никита Хрущёв пытался даже присоединить к Украине большую часть Беловежской Пущи, западнобелорусские города Брест, Пинск, Кобрин.2 августа 1940 года Верховный Совет СССР утвердил Закон об образовании Молдавской Советской Социалистической Республики и принятии её в состав СССР. 14 августа ЦК РКП(б) на основе Молдавского обкома Компартии Украины учредил КП(б) Молдавии. Началась работа по созданию органов государственной власти новой союзной республики.В июле 1940 года развернулась борьба за территориальное разграничение Украины и Молдавии. Молдавские власти предлагали вариант объединения МАССР со всей Бессарабией. В этом случае Молдавия становилась бы шестой по величине республикой Советского Союза с населением 3,5 млн человек, уступая по демографическому показателю только РСФСР, Украине, Белоруссии, Узбекистану и Казахстану. Изначально этот проект пользовался поддержкой в Москве, но вызвал возражения у властей Украины. Кроме того, в рамках данной территории титульный народ республики не составлял бы компактного большинства.В качестве компромисса Молдавия предложила передать Украине три района бывшей МАССР, ряд территорий на севере и юге Бессарабии с преобладающим славянским населением, однако хотела сохранить за собой Измаил. Украинские же власти настаивали на передаче УССР восьми из одиннадцати районов МАССР, Измаила и выхода к Дунаю.В итоге возобладал украинский вариант разграничения. УССР заполучила значительную часть Приднестровья (с городками Котовск и Балта), северную и южную части Бессарабии с городами Хотин, Измаил, Аккерман (в будущем — Белгород-Днестровский), почти 190 км морского побережья и всё течение Дуная по советской территории (170 км). Украинские власти настолько торопились закрепить территориальные приобретения, что издали карты новых границ своей республики ещё до принятия соответствующего закона Верховным Советом СССР в ноябре 1940 года.За получение статуса союзной республики Молдавия заплатила дорогую цену, основным же выгодополучателем этой сделки стала Украина. РСФСР, кстати, имела на южнобессарабские земли прав не меньше, чем УССР. Даже по данным румынской статистики нач. 1930-х годов русские (включая старообрядцев — липован) были самым многочисленным этносом Измаильского уезда (около 29% жителей). В самом Измаиле доля русских достигала почти 60%. В соседнем Аккерманском уезде около четверти жителей являлось русскими (это также самый высокий показатель среди этнических групп). Тем не менее РСФСР притязаний на Южную Бессарабию не предъявляла.С точки зрения русско-украинских отношений любопытно выглядит то, как руководство УССР аргументировало свои претензии на южнобессарабские уезды. В справке председателя Верховного Совета УССР Михаила Гречухи, к примеру, отмечалось: «В Аккерманском уезде числится 368.252 человека жителей, из них: 39,1% — украинцев и русских, 41,3% — болгар, немцев, гагаузов и евреев и только 19,6% — молдаван. Исходя из этого, я считаю, что Аккерманский уезд также должен быть присоединен полностью к Украинской ССР». Численность же отдельно взятого украинского населения в этом причерноморском уезде составляла лишь 14%.Руководители Молдавской ССР 1940–1950-х годов осознавали, что новые границы внутри Бессарабии сдерживают социально-экономическое развитие республики. В 1946 году на имя Иосифа Сталина была подана докладная записка главы Компартии и председателя правительства Молдавии с просьбой о возвращении республике районов юга и севера Бессарабии. Обращение аргументировалось отсутствием у Молдавии черноморских и дунайских портов, нехваткой посевных площадей, богатых рыбных водоёмов, месторождений строительных материалов, бурого угля. Всё это в изобилии имелось на бессарабских землях, отошедших к Украине. Однако тогда для пересмотра территориального разграничения кишинёвским политикам не хватило влияния и настойчивости.Герасим Рудь, возглавлявший в послевоенный период Совет Министров МССР, рассказывал об обстоятельствах участия молдавского руководства в рассмотрении Пленумом ЦК КПСС в 1946 году вопроса о республиканских границах. «Доклад на Пленуме делал Н.С. Хрущев. В докладе предлагалось утвердить границы такими, какие сейчас и существуют. Сталин ведет заседание. Спрашивает: «Все согласны с таким проведением границ?» В ответ слышится: «Да какая разница, Иосиф Виссарионович? Ведь это же административные границы. Мы же одно государство». Закрывая заседание, Сталин сказал: «Все свободны, молдавскую делегацию прошу остаться». Подошел к каждому из нас, спросил, сколько и как работаем, а потом сказал: «И Вы согласны с таким проведением границы? Я Вам даю одни сутки. Вы можете внести свои предложения. Центральный Комитет их рассмотрит». Далее рассказал о случаях, когда такие предложения были и как Центральный Комитет на них реагировал. И вот никто из нас не решился, — говорил Г.Я. Рудь».