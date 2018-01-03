12:06 03 января

Ему было суждено поставить точку в войне

Ему было суждено поставить точку в войне


Выросло целое поколение россиян, которое видело Маршала Советского Союза Ивана Конева только на снимках и чаще всего – на парадных портретах. Потому уместным кажется и словесное описание полководца, одного из творцов нашей победы, оставленное потомкам Константином Симоновым: «Стоило увидеть его впервые, как сразу же приходило на ум: вот настоящий старый Солдат. Хоть и маршал. Глубокие, твёрдо высеченные годами черты несколько простоватого лица. Умные спокойные глаза чего только не повидавшего на своём веку человека. Он был не в военной форме, а в штатском, и одинаково походил на вышедшего на пенсию сталевара или ещё работающего председателя колхоза. Но больше всего именно на Солдата».

На полководческом пути Конева случалось всякое. Он вместе с народом, командным составом Красной Армии и красноармейскими массами переживал не только торжество побед, но и горечь поражений.


В мае 1941 года, когда у границ СССР запахло порохом, генерал-лейтенанту И.С. Коневу, до этого командовавшему войсками СКВО, приказали сформировать в районе Черкасс из соединений и частей округа 19-ю армию и готовить её к войне в качестве резерва наркома обороны СССР. Через несколько недель эта армия геройски и жертвенно с июля по сентябрь сдерживала крупные силы врага в стратегически важном Смоленском сражении. Вместе с другими объединениями Западного фронта она немало сделала для срыва планов гитлеровского командования с ходу прорваться к Москве.

Самое трудное за всю войну испытание выпало на долю Ивана Конева, уже генерал-полковника, в сентябре – октябре сорок первого. Западный фронт, которым он командовал, вместе с Резервным и Брянским, не выдержал сосредоточенных ударов противника, и большая часть его армий, в том числе особенно дорогая для него 19-я, в районе Вязьмы попали в окружение.

В тот драматический для И.С. Конева момент генерал армии Г.К. Жуков, назначенный сначала представителем Ставки Верховного Главнокомандования с самыми широкими полномочиями, а затем командующим Западным фронтом, вобравшим в себя и остатки войск упразднённого Резервного, попросил И.В. Сталина назначить Конева к себе заместителем. Коневу, как военачальнику с потенциалом полководца, человеку, наделённому талантом стратега и выдающейся волей, был доверен относительно самостоятельный участок – руководство Калининской группой войск, в том же октябре преобразованной в Калининский фронт.

Этот фронт во главе с Коневым на селижаровском и торжокском направлениях остановил наступление противника, сковав 13 дивизий группы армий «Центр». Они так и не были переброшены к Москве. В ходе контрнаступления войска фронта умелыми действиями выбили врага из Калинина и отбросили сначала на 60–120 километров, а затем еще дальше – к Ржеву. За И.С. Коневым закрепилась репутация командующего, обладающего исключительным организаторским мастерством, решительностью и твёрдой волей. На долгом и тернистом пути к победе слава его с тех пор лишь крепла, имя обрастало легендами.

Исследуя боевой путь кавалера ордена «Победа», дважды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева, историки произвели красноречивые подсчёты: из 1.418 суток, в течение которых во Второй мировой войне существовал советско-германский фронт, Конев провёл на нём 1365 дней и ночей. 72 суток на командном пункте 19-й армии и 1293 на командных пунктах Западного, Калининского, Северо-Западного, Степного, 2-го и 1-го Украинских фронтов. Никто другой из советских военачальников в годы Великой Отечественной войны не командовал войсками фронтовых объединений столь длительное время, как Иван Конев, вступивший в войну генерал-лейтенантом, а в феврале 1944 года надевший маршальские погоны.

Опыт управления в тактическом, а затем оперативном звене Конев обретал, упорно работая над собой долгие годы. Во время Первой мировой войны осваивал артиллерию в школе унтер-офицеров. В Гражданскую проявил себя в разном качестве: командира отряда, комиссара бригады и дивизии, штаба Народно-революционной армии Дальневосточной Республики. Пять лет командовал 50-м стрелковым полком в Нижнем Новгороде.

В Военную академию имени М.В. Фрунзе, на её специальный факультет, И.С. Конев поступил с должности командира стрелковой дивизии. После её окончания был направлен в Белоруссию, где командовал дивизией и корпусом. Затем пришло время обретать опыт управления крупными войсковыми объединениями: зимой 1937–1938 годов Конев командовал Особой группой советских войск в Монголии, через год – 2-й Отдельной Краснознамённой Дальневосточной армией, затем войсками Забайкальского и Северо-Кавказского военных округов.

И.С. Коневу довелось руководить войсками фронта более чем в 40 наступательных операциях

Исследователи не без оснований утверждают, что превосходство советских полководцев над германскими, хотя оно проявилось не сразу, не в первые месяцы войны, основывалось как раз на их богатой и разнообразной войсковой практике.

В Курской битве И.С. Конев командовал войсками Степного военного округа, 9 июля 1943 года переименованного в Степной фронт. Перед Степным фронтом стояла задача предотвратить глубокий прорыв противника со стороны Орла и Белгорода, а при контрнаступлении нарастить мощь удара из глубины. Однако обстановка сложилась такой, что часть сил Степного фронта пришлось направить на усиление Воронежского фронта. Благодаря оперативным действиям И.С. Конева задача, поставленная Ставкой ВГК, была решена в кратчайшие сроки, и под Прохоровкой гитлеровцы неожиданно столкнулись с нашей танковой армией и в ожесточенном встречном сражении потеряли до 400 своих новейших танков и штурмовых орудий и около 10 тысяч солдат и офицеров убитыми.

С 3 августа 1943 года Степной фронт вместе с Воронежским перешли в контрнаступление на белгородско-харьковском направлении. Через двое суток войска Степного фронта выбили противника из Белгорода, и вечером 5 августа Москва впервые салютовала победителям.

Для И.С. Конева было характерным постоянное стремление окружить противника, расчленить его войска и разбить по частям. К этому он стремился, планируя и проводя большинство своих операций, и, как правило, добивался успеха. С особой полнотой его полководческий талант раскрылся в Корсунь-Шевченковской операции, где он во взаимодействии с войсками Н.Ф. Ватутина окружил и разгромил в «котле» более десяти дивизий врага. Не менее искусно операция на окружение была проведена под Бродами (в кольце оказались 8 вражеских дивизий), южнее Рютцена (20-тысячный гарнизон), в Глогау, где в капкан попали 18 тысяч гитлеровцев, в Бреслау с его 40-тысячным гарнизоном, в районе Опельна, где были вынуждены принять последний бой около 5 гитлеровских дивизий. А в финале Великой Отечественной войны, командуя 1-м Украинским фронтом, И.С. Конев сделал всё от него зависящее для окружения полумиллионной группировки гитлеровцев в Берлине и южнее столицы третьего рейха, а затем еще более крупной группировки в районе Праги.

Истории было угодно, чтобы в последней операции Великой Отечественной войны – Пражской, особая роль выпала Ивану Коневу. Операцию с 6 по 11 мая проводили три фронта – 1-й, 4-й и 2-й Украинские. Но именно войска 1-го Украинского во главе с И.С. Коневым ворвались в Прагу и вместе с боевыми дружинами чехов очистили её от врага.

«Казалось, – писал после войны отважный танкист дважды Герой Советского Союза генерал Д.А. Драгунский, – что он, командующий фронтом, выжимал из танков и из нас, танкистов, всё, на что мы способны. Его смелые перегруппировки и решительные манёвры танковыми корпусами, целыми армиями в ходе сражений... порой казались неожиданными не только для противника, но и для исполнителей».

За этой образной аттестацией своего командующего, которого в войсках ценили и любили, весь Иван Конев, паренёк из Вятской губернии, крестьянский сын, вознесённый судьбой в число ярчайших полководцев современности.
Автор: Марина ЕЛИСЕЕВА
Первоисточник: http://www.redstar.ru/index.php/2011-07-25-15-55-35/item/35518-emu-bylo-suzhdeno-postavit-tochku-v-vojne


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Комментарии 51

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  1. avva2012 Сегодня, 06:52
    Спасибо. Вот такие "пареньки" и разбили всех этих фонов-баронов, переломали прусские косточки)).
    avva2012
    1. 210окв Сегодня, 07:53
      Он поставил точку в войне на Западе..На Востоке еще продолжалась битва..
      210окв
      1. avva2012 Сегодня, 08:31
        Суровые ямато, супротив большевиков, тоже, как-то, не такими суровыми оказались.
        Вышло так, что стране надо малось, дать народу образование, нормальную еду и ощущение собственного достоинства. И перед таким народом, не дети богов, не правнуки нибелунгов, не устоят.
        avva2012
        1. verner1967 Сегодня, 09:15
          Цитата: avva2012
          Вышло так, что стране надо малось, дать народу образование, нормальную еду и ощущение собственного достоинства. И перед таким народом, не дети богов, не правнуки нибелунгов, не устоят.

          видать, французов в 1812-м кормили хуже, а финнов в 1939-м - лучше )))
          да и
          Цитата: avva2012
          Суровые ямато
          Квантунской армии к 1945-му были не такие уж и суровые
          verner1967
          1. badens1111 Сегодня, 09:19
            Цитата: verner1967
            видать, французов в 1812-м кормили хуже, а финнов в 1939-м - лучше

            Итог один и те и другие-ПРОИГРАЛИ.Так что выдавать 1939,за "победу" финнов,сущая ЛОЖЬ.
            Цитата: verner1967
            Квантунской армии к 1945-му были не такие уж и суровые

            И этих размолотили.И это основная причина поражения Японии, а не атомные бомбардировки городов.
            badens1111
            1. avva2012 Сегодня, 09:22
              Вернеру, видимо понравилось. Теперь от статьи к статье будет оппонировать, вставляя свои десять копеек/рубля?
              avva2012
            2. verner1967 Сегодня, 09:24
              Цитата: badens1111
              за "победу" финнов,сущая ЛОЖЬ

              так а финны и не победили, но и РККА поставленных задач не достигла
              Цитата: badens1111
              И это основная причина поражения Японии

              ха-ах! ну-ну... это последний штрих в этой победе, да, но никак не основной.
              verner1967
              1. mat-vey Сегодня, 09:46
                Цитата: verner1967
                так а финны и не победили, но и РККА поставленных задач не достигла

                Мамой клянётесь?
                mat-vey
                1. verner1967 Сегодня, 10:06
                  Цитата: mat-vey
                  Мамой клянётесь?

                  При чём тут ваша мама, факты. Посмотрите на планы командования РККА и чего добились, сравните. Всё просто. Да, и почитайте за что сняли Ворошилова, неужто за блестящую победу?
                  verner1967
                  1. mat-vey Сегодня, 10:17
                    Цитата: verner1967
                    При чём тут ваша мама

                    Вы даже тут без передёгивания не могЁте ...или с прочтением проблемы ?
                    Армия должна была решить те задачи что не получилось сделать политическим путём .....Хотя если вы знаете то чего не знало руководство СССР того времени можете развивать ваши альтернативные идеи далее ...
                    mat-vey
                    1. verner1967 Сегодня, 10:21
                      Цитата: mat-vey
                      Вы даже тут без передёгивания не могЁте

                      где передёргиваю?
                      Цитата: mat-vey
                      Хотя если вы знаете то чего не знало руководство СССР

                      скорее наоборот, вы не знаете, что знало правительство СССР. И опять же Врошилов....
                      Товарищ Ворошилов, будучи в то время народным комиссаром обороны, вынужден был признать на Пленуме ЦК ВКП(б) в конце марта 1940 года обнаружившуюся несостоятельность своего руководства
                      Это как? Блестящая победа при несостоятельном главнокомандующем? Это как понос при запоре.
                      verner1967
                      1. mat-vey Сегодня, 10:28
                        Цитата: verner1967
                        где передёргиваю?

                        Да много где ...
                        Цитата: verner1967
                        Это как? Блестящая победа при несостоятельном главнокомандующем?

                        А что победа должна быть обязательно"блестящая"?Если просто выполнены поставленные задачи,то уже всё - не победа?
                        mat-vey
                2. avva2012 Сегодня, 10:12
                  Баир Иринчеев, разве голова? Вот Бриан....
                  avva2012
                  1. mat-vey Сегодня, 10:19
                    Цитата: avva2012
                    Баир Иринчеев, разве голова?

                    Да что он может там знать роясь в архивах?
                    mat-vey
                    1. avva2012 Сегодня, 10:25
                      И не говорите, подключился бы, как некоторые, к энерго-информационному полю, и вуаля, результат в межзаушное пространство надуло.
                      avva2012
                      1. mat-vey Сегодня, 10:34
                        Цитата: avva2012
                        подключился бы, как некоторые, к энерго-информационному полю, и вуаля, результат в межзаушное пространство надуло.

                        Да вы ведун - так и делают,и плевать что там люди которые на это можно сказать жизнь плоложили глаголят ...
                        mat-vey
                    2. avva2012 Сегодня, 11:52
                      Та, не. Это видно и непрофессиональным взглядом. Ведь не зря 25 лет детей учили в школе, что они исключительные личности с собственным мнением. Вот на страницах ВО и пожинаем плоды образования.
                      avva2012
              2. Ратуш Сегодня, 10:20
                Цитата: verner1967
                так а финны и не победили, но и РККА поставленных задач не достигла




                Целью Сталина было уничтожение Финляндии как государства в том виде в котором она существовала.По результатам войны Финляндия продолжала существовать,хоть и потеряла часть территорий.Так что победили финны
                Ратуш
                1. mat-vey Сегодня, 10:31
                  Цитата: Ратуш
                  Целью Сталина было уничтожение Финляндии как государства в том виде в котором она существовала

                  Это Иосиф Висарионович Вам лично сообщил?А то что до этого дипломаты добивались лишь переноса границы было тупо прикрытие кровожадных планов?
                  mat-vey
                  1. verner1967 Сегодня, 11:01
                    Цитата: mat-vey
                    Это Иосиф Висарионович Вам лично сообщил?

                    не Сталин.
                    Командовавший войсками Ленинградского военного округа (ЛенВО) командарм 2-го ранга Кирилл Мерецков и член Военного совета округа, 1-й секретарь Ленинградского обкома партии Андрей Жданов заявляли в своем приказе в день нападения на Финляндию: «Мы идем в Финляндию не как завоеватели, а как друзья и освободители финского народа от гнета помещиков и капиталистов»
                    для чего в Москве сидел ответственный работник Коминтерна верный сталинец Отто Куусинен с группой товарищей Карело-финской национальности, для чего 11 ноября, накануне войны, началось формирование 106-й стрелковой дивизии комдива Акселя Антилла из советских ингерманландцев, карелов и финнов, а через две недели на базе «финской» дивизии закончилось комплектование специального национального корпуса? Наверное, так границу было легче отодвигать. Кстати, на операцию отводилось всего 20 дней, а сколько воевали?
                    verner1967
                    1. mat-vey Сегодня, 11:04
                      Что же вы тут бисера то понасыпали ?
                      mat-vey
                      1. verner1967 Сегодня, 11:31
                        Цитата: mat-vey
                        Что же вы тут бисера то понасыпали ?

                        а, ну просто не знал, что вы тоже относитесь к тем, перед кем его сыпать не рекомендуется, пардон.
                        verner1967
                    2. mat-vey Сегодня, 11:34
                      "как только вам отлуп дают,так от вас сразу несется нечто нечитабельное,невразумительное и недостоверное." - как верно про вас написано ....перечитывайте по чаще .
                      mat-vey
                      1. verner1967 Сегодня, 11:51
                        Цитата: mat-vey
                        "как только вам отлуп дают,так от вас сразу несется нечто нечитабельное,невразумительное и недостоверное."

                        за неимением своего ума пользуемся остатками чужого? )))))
                        verner1967
                    3. mat-vey Сегодня, 11:44
                      Так ваши кучки совсем не бисер ... бисер не пахнет как продукт отходов пищеварения ...
                      mat-vey
                    4. mat-vey Сегодня, 11:55
                      "как только вам отлуп дают,так от вас сразу несется нечто нечитабельное,невразумительное и недостоверное." - как верно про вас написано ....перечитывайте по чаще
                      mat-vey
                2. avva2012 Сегодня, 10:32
                  Опа! Т.е., надо было оккупировать страну с враждебным населением? А потом, что, пуф, пуф, в том числе и финская Катынь? Так И. В. Сталин и ВКП (б) имели диаметральную идеологию в отличии от либерально-фашистской. Ошибка была руководства СССР в том, что не учли возможности карателей Маннергейма. "Красных" не осталось, а остальным успели мозги промыть, как и в Германии.
                  avva2012
                  1. mat-vey Сегодня, 10:38
                    Не спорте - энерго-информационное поле лучше знает ... оно лучше знает даже самого руководства СССР что это руководство хотело ...
                    mat-vey
                    1. Ратуш Сегодня, 10:56
                      Цитата: mat-vey
                      Не спорте - энерго-информационное поле лучше знает ... оно лучше знает даже самого руководства СССР что это руководство хотело ...



                      Сразу же после начала Зимней войны О. Куусинен был назначен главой правительства и министром иностранных дел «Финляндской Демократической Республики», от имени которого 2 декабря 1939 года подписал «Договор о взаимопомощи и дружбе» с Советским Союзом, несмотря на то, что его правительство не контролировало столицу Финляндии — Хельсинки.

                      К концу войны, в связи с отказом Правительства СССР от планов захвата территории Финляндии, правительство Куусинена было распущено.


                      Границы чуть отодвинуть говорите?
                      Ратуш
                      1. mat-vey Сегодня, 11:05
                        Ну вот ещё одна кучка бисера ...
                        mat-vey
                    2. avva2012 Сегодня, 11:56
                      Разве, я спорю? Как можно спорить бекону с развитыми белокурыми личностями/бестиями/бес., тьфу, запутался.
                      avva2012
                      1. mat-vey Сегодня, 12:04
                        Цитата: avva2012
                        Как можно спорить бекону с развитыми белокурыми личностями/бестиями/бес., тьфу, запутался.

                        Берите выше - метатель кучек имеющий прямое подключение к энерго-информационному полю .
                        mat-vey
                  2. verner1967 Сегодня, 11:05
                    Цитата: avva2012
                    Опа! Т.е., надо было оккупировать страну с враждебным населением?

                    Ага, вот открытие для вас!!! ))) И почему враждебным? Мы же шли его освобождать от гнёта помещиков.
                    Много лжи в эти годы наверчено,
                    Чтоб запутать финляндский народ.
                    Раскрывайте ж теперь нам доверчиво
                    Половинки широких ворот!

                    Ни шутам, ни писакам юродивым
                    Больше ваших сердец не смутить.
                    Отнимали не раз вашу родину -
                    Мы приходим её возвратить.

                    Мы приходим помочь вам расправиться,
                    Расплатиться с лихвой за позор.
                    Принимай нас, Суоми - красавица ,
                    В ожерелье прозрачных озёр!

                    А это часть песни, с которой солдаты РККА шли в объятия братьев финнов.
                    verner1967
                    1. mat-vey Сегодня, 11:16
                      Цитата: verner1967
                      И почему враждебным?

                      Наверное удивлю вас,но если бы не было враждебным то наверное ещё на дип уровне договорились бы ...и это,про Выборг вроде руководство в курсе было ...
                      mat-vey
                      1. verner1967 Сегодня, 11:50
                        ну да, задним то умом.... после взбучки дошло, что там РККА с распростёртыми объятиями никто не ждёт.
                        verner1967
                    2. mat-vey Сегодня, 11:59
                      Цитата: verner1967
                      ну да, задним то умом.... после взбучки дошло, что там РККА с распростёртыми объятиями никто не ждёт.

                      Вы опять к энерго-информационному полю подключились?
                      mat-vey
                    3. avva2012 Сегодня, 12:01
                      Мы же шли...
                      Мы шли, это вы о ком? Вы, себя сейчас с советским народом объединили? Смотрите, как бы бисер колом не встал после такого нечаянного заявления.
                      avva2012
                3. verner1967 Сегодня, 10:52
                  Цитата: Ратуш
                  Целью Сталина было уничтожение Финляндии как государства в том виде

                  да не спорьте с ними, это бесполезно. Поберегите бисер )))
                  verner1967
                  1. Комментарий был удален.
                  2. mat-vey Сегодня, 11:01
                    Действительно,вам с вашим "бисером" действительно нужно в места по проще ,а не на ВО ....
                    mat-vey
                    1. avva2012 Сегодня, 12:04
                      В места, увы, сейчас не отправляют. Пока.
                      avva2012
  2. parusnik Сегодня, 07:27
    О выдающихся полководческих способностях И. С. Конева написано и сказано немало. Вот мнение генерала армии И. Е. Петрова – начальника штаба 1-го Украинского фронта в конце войны: "У нашего командующего удивительная память, – написал Иван Ефимович. – И особый дар видеть поле сражения. Есть шахматисты, которые могут играть, не глядя на доску: вся доска, расположение фигур – у них в уме. Так и он может представить себе расстановку частей, не глядя на карту. И даже точно сказать, что против них стоит и на какой местности... Умело и точно все подсчитывает. Все как есть. И возможности транспорта, и снабжение, учитывает даже характер своих командиров и командиров противника. Только когда все рассчитано, расставлено, подвезено, тогда и отдается приказ о наступлении..."
    parusnik
  3. verner1967 Сегодня, 10:51
    Цитата: mat-vey
    Да много где ...
    в одном посте??? Это не ответ )))
    Цитата: mat-vey
    Если просто выполнены поставленные задачи
    да в том то и дело, что далеко не все.. и победа "Пиррова"
    verner1967
    1. mat-vey Сегодня, 11:09
      Цитата: verner1967
      в одном посте??? Это не ответ )))

      По этому вопросу обратитесь к своей маме которую вы пытались за мою выдать ...
      Цитата: verner1967
      да в том то и дело, что далеко не все.. и победа "Пиррова"

      Армия выполнила все задачи,хоть и с большими затратами ...Ах да,вы же не в курсе что страной не армия руководила ...
      mat-vey
      1. verner1967 Сегодня, 11:36
        Цитата: mat-vey
        По этому вопросу обратитесь к своей маме которую вы пытались за мою выдать ..

        я никого ни за кого не выдавал, вы тут матерью тыкать начали, а у меня нет такой привычки
        verner1967
        1. mat-vey Сегодня, 11:40
          Цитата: verner1967
          вы тут матерью тыкать начали, а у меня нет такой привычки

          Ну не было так появилась ...
          mat-vey
      2. verner1967 Сегодня, 11:42
        Цитата: mat-vey
        Армия выполнила все задачи, хоть и с большими затратами

        точнее будет - несопоставимыми
        verner1967
        1. mat-vey Сегодня, 11:48
          С чем не сопоставимыми ?Что ГОСТы были?Ах да ещё этот опыт приобрели как его ...боевой и давай его учитывать ..армию перевооружать руководство перетрясать всякие уставы разрабатывать ...
          mat-vey
          1. verner1967 Сегодня, 11:58
            Цитата: mat-vey
            боевой и давай его учитывать .

            да, так учли, что аж до Сталинграда докатились
            verner1967
            1. mat-vey Сегодня, 12:01
              Что опять кучку отло...метнули?
              mat-vey
  4. verner1967 Сегодня, 11:35
    Цитата: mat-vey
    Ну вот ещё одна кучка бисера ...

    уточните перед кем? lol
    verner1967
    1. mat-vey Сегодня, 11:40
      Да вам всё равно перед кем,главное кучки ...
      mat-vey
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