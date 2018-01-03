Ему было суждено поставить точку в войне

Выросло целое поколение россиян, которое видело Маршала Советского Союза Ивана Конева только на снимках и чаще всего – на парадных портретах. Потому уместным кажется и словесное описание полководца, одного из творцов нашей победы, оставленное потомкам Константином Симоновым: «Стоило увидеть его впервые, как сразу же приходило на ум: вот настоящий старый Солдат. Хоть и маршал. Глубокие, твёрдо высеченные годами черты несколько простоватого лица. Умные спокойные глаза чего только не повидавшего на своём веку человека. Он был не в военной форме, а в штатском, и одинаково походил на вышедшего на пенсию сталевара или ещё работающего председателя колхоза. Но больше всего именно на Солдата».На полководческом пути Конева случалось всякое. Он вместе с народом, командным составом Красной Армии и красноармейскими массами переживал не только торжество побед, но и горечь поражений.В мае 1941 года, когда у границ СССР запахло порохом, генерал-лейтенанту И.С. Коневу, до этого командовавшему войсками СКВО, приказали сформировать в районе Черкасс из соединений и частей округа 19-ю армию и готовить её к войне в качестве резерва наркома обороны СССР. Через несколько недель эта армия геройски и жертвенно с июля по сентябрь сдерживала крупные силы врага в стратегически важном Смоленском сражении. Вместе с другими объединениями Западного фронта она немало сделала для срыва планов гитлеровского командования с ходу прорваться к Москве.Самое трудное за всю войну испытание выпало на долю Ивана Конева, уже генерал-полковника, в сентябре – октябре сорок первого. Западный фронт, которым он командовал, вместе с Резервным и Брянским, не выдержал сосредоточенных ударов противника, и большая часть его армий, в том числе особенно дорогая для него 19-я, в районе Вязьмы попали в окружение.В тот драматический для И.С. Конева момент генерал армии Г.К. Жуков, назначенный сначала представителем Ставки Верховного Главнокомандования с самыми широкими полномочиями, а затем командующим Западным фронтом, вобравшим в себя и остатки войск упразднённого Резервного, попросил И.В. Сталина назначить Конева к себе заместителем. Коневу, как военачальнику с потенциалом полководца, человеку, наделённому талантом стратега и выдающейся волей, был доверен относительно самостоятельный участок – руководство Калининской группой войск, в том же октябре преобразованной в Калининский фронт.Этот фронт во главе с Коневым на селижаровском и торжокском направлениях остановил наступление противника, сковав 13 дивизий группы армий «Центр». Они так и не были переброшены к Москве. В ходе контрнаступления войска фронта умелыми действиями выбили врага из Калинина и отбросили сначала на 60–120 километров, а затем еще дальше – к Ржеву. За И.С. Коневым закрепилась репутация командующего, обладающего исключительным организаторским мастерством, решительностью и твёрдой волей. На долгом и тернистом пути к победе слава его с тех пор лишь крепла, имя обрастало легендами.Исследуя боевой путь кавалера ордена «Победа», дважды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева, историки произвели красноречивые подсчёты: из 1.418 суток, в течение которых во Второй мировой войне существовал советско-германский фронт, Конев провёл на нём 1365 дней и ночей. 72 суток на командном пункте 19-й армии и 1293 на командных пунктах Западного, Калининского, Северо-Западного, Степного, 2-го и 1-го Украинских фронтов. Никто другой из советских военачальников в годы Великой Отечественной войны не командовал войсками фронтовых объединений столь длительное время, как Иван Конев, вступивший в войну генерал-лейтенантом, а в феврале 1944 года надевший маршальские погоны.Опыт управления в тактическом, а затем оперативном звене Конев обретал, упорно работая над собой долгие годы. Во время Первой мировой войны осваивал артиллерию в школе унтер-офицеров. В Гражданскую проявил себя в разном качестве: командира отряда, комиссара бригады и дивизии, штаба Народно-революционной армии Дальневосточной Республики. Пять лет командовал 50-м стрелковым полком в Нижнем Новгороде.В Военную академию имени М.В. Фрунзе, на её специальный факультет, И.С. Конев поступил с должности командира стрелковой дивизии. После её окончания был направлен в Белоруссию, где командовал дивизией и корпусом. Затем пришло время обретать опыт управления крупными войсковыми объединениями: зимой 1937–1938 годов Конев командовал Особой группой советских войск в Монголии, через год – 2-й Отдельной Краснознамённой Дальневосточной армией, затем войсками Забайкальского и Северо-Кавказского военных округов.И.С. Коневу довелось руководить войсками фронта более чем в 40 наступательных операцияхИсследователи не без оснований утверждают, что превосходство советских полководцев над германскими, хотя оно проявилось не сразу, не в первые месяцы войны, основывалось как раз на их богатой и разнообразной войсковой практике.В Курской битве И.С. Конев командовал войсками Степного военного округа, 9 июля 1943 года переименованного в Степной фронт. Перед Степным фронтом стояла задача предотвратить глубокий прорыв противника со стороны Орла и Белгорода, а при контрнаступлении нарастить мощь удара из глубины. Однако обстановка сложилась такой, что часть сил Степного фронта пришлось направить на усиление Воронежского фронта. Благодаря оперативным действиям И.С. Конева задача, поставленная Ставкой ВГК, была решена в кратчайшие сроки, и под Прохоровкой гитлеровцы неожиданно столкнулись с нашей танковой армией и в ожесточенном встречном сражении потеряли до 400 своих новейших танков и штурмовых орудий и около 10 тысяч солдат и офицеров убитыми.С 3 августа 1943 года Степной фронт вместе с Воронежским перешли в контрнаступление на белгородско-харьковском направлении. Через двое суток войска Степного фронта выбили противника из Белгорода, и вечером 5 августа Москва впервые салютовала победителям.Для И.С. Конева было характерным постоянное стремление окружить противника, расчленить его войска и разбить по частям. К этому он стремился, планируя и проводя большинство своих операций, и, как правило, добивался успеха. С особой полнотой его полководческий талант раскрылся в Корсунь-Шевченковской операции, где он во взаимодействии с войсками Н.Ф. Ватутина окружил и разгромил в «котле» более десяти дивизий врага. Не менее искусно операция на окружение была проведена под Бродами (в кольце оказались 8 вражеских дивизий), южнее Рютцена (20-тысячный гарнизон), в Глогау, где в капкан попали 18 тысяч гитлеровцев, в Бреслау с его 40-тысячным гарнизоном, в районе Опельна, где были вынуждены принять последний бой около 5 гитлеровских дивизий. А в финале Великой Отечественной войны, командуя 1-м Украинским фронтом, И.С. Конев сделал всё от него зависящее для окружения полумиллионной группировки гитлеровцев в Берлине и южнее столицы третьего рейха, а затем еще более крупной группировки в районе Праги.Истории было угодно, чтобы в последней операции Великой Отечественной войны – Пражской, особая роль выпала Ивану Коневу. Операцию с 6 по 11 мая проводили три фронта – 1-й, 4-й и 2-й Украинские. Но именно войска 1-го Украинского во главе с И.С. Коневым ворвались в Прагу и вместе с боевыми дружинами чехов очистили её от врага.«Казалось, – писал после войны отважный танкист дважды Герой Советского Союза генерал Д.А. Драгунский, – что он, командующий фронтом, выжимал из танков и из нас, танкистов, всё, на что мы способны. Его смелые перегруппировки и решительные манёвры танковыми корпусами, целыми армиями в ходе сражений... порой казались неожиданными не только для противника, но и для исполнителей».За этой образной аттестацией своего командующего, которого в войсках ценили и любили, весь Иван Конев, паренёк из Вятской губернии, крестьянский сын, вознесённый судьбой в число ярчайших полководцев современности.