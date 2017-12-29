Кедми: У США осталось всего четыре года против России

Как заявил глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон, руководство страны не питает никаких иллюзий в отношении "российского режима", но в целом готово с ним плодотворно работать.



Теллерсон пояснил, что отношения между двумя странами радикально ухудшились после "вторжений" России в Грузию и на Украину, тем самым подорвав их суверенитет. Более того, наша страна, согласно его мнению, вмешивалась в выборы ряда западных стран, включая самих США.



Госсекретарь уточнил, что налаживание отношений между США и РФ невозможно без решения "украинской проблемы". А для этого необходимо соблюдать Минские договоренности.





При этом Тиллерсон считает Сирию примером выгодного сотрудничества двух стран. Он выразил надежду, что конечным результатом этого сотрудничества должна стать отставка президента Башара Асада.









