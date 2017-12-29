21:18 29 декабря

Кедми: У США осталось всего четыре года против России

Как заявил глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон, руководство страны не питает никаких иллюзий в отношении "российского режима", но в целом готово с ним плодотворно работать.

Теллерсон пояснил, что отношения между двумя странами радикально ухудшились после "вторжений" России в Грузию и на Украину, тем самым подорвав их суверенитет. Более того, наша страна, согласно его мнению, вмешивалась в выборы ряда западных стран, включая самих США.

Госсекретарь уточнил, что налаживание отношений между США и РФ невозможно без решения "украинской проблемы". А для этого необходимо соблюдать Минские договоренности.


При этом Тиллерсон считает Сирию примером выгодного сотрудничества двух стран. Он выразил надежду, что конечным результатом этого сотрудничества должна стать отставка президента Башара Асада.



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Комментарии 2

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  1. svp67 Сегодня, 19:41
    При этом Тиллерсон считает Сирию примером выгодного сотрудничества двух стран
    Не знаю как для них, но России эта война действительно оказалась очень выгодной, теперь надо эту выгоду не растерять и не упустить...
    Он выразил надежду, что конечным результатом этого сотрудничества должна стать отставка президента Башара Асада.
    Хотелось бы, что бы в этом случае их "Надежна" сдохла бы ПЕРВОЙ
    svp67
  2. polkovnik manuch Сегодня, 21:00
    Кедми во многом прав , но обольщаться и кричать "ура" не нужно, Западу не нужна сильная Россия ,им нужен сырьевой придаток ! А сотрудничать США с нами придется так как Европа уже пытается сбросить с себя хомут накинутый в 1945, и не только Европа . Идея многополярного мира, тоже ничего хорошего не обещает , "порулить" хочется всем, а нести ответственность не хочет никто . Борьба за передел мира продолжается и сейчас самое главное все держать под контролем , Штатам одним мир не вытянуть ,старушка Европа пытается обособиться пока от всех.Центрами силы остаются США , Россия и Китай , договариваться нужно именно им. Европа сейчас сама себя душит ,ведь исламизацию они затеяли сами , а дальше будет больше , им скоро вообще ни до кого дела не будет , проблем внутри Евросоюза " выше крыши ".
    polkovnik manuch
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