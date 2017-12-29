Кедми: У США осталось всего четыре года против России
Как заявил глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон, руководство страны не питает никаких иллюзий в отношении "российского режима", но в целом готово с ним плодотворно работать.
Теллерсон пояснил, что отношения между двумя странами радикально ухудшились после "вторжений" России в Грузию и на Украину, тем самым подорвав их суверенитет. Более того, наша страна, согласно его мнению, вмешивалась в выборы ряда западных стран, включая самих США.
Госсекретарь уточнил, что налаживание отношений между США и РФ невозможно без решения "украинской проблемы". А для этого необходимо соблюдать Минские договоренности.
При этом Тиллерсон считает Сирию примером выгодного сотрудничества двух стран. Он выразил надежду, что конечным результатом этого сотрудничества должна стать отставка президента Башара Асада.
Теллерсон пояснил, что отношения между двумя странами радикально ухудшились после "вторжений" России в Грузию и на Украину, тем самым подорвав их суверенитет. Более того, наша страна, согласно его мнению, вмешивалась в выборы ряда западных стран, включая самих США.
Госсекретарь уточнил, что налаживание отношений между США и РФ невозможно без решения "украинской проблемы". А для этого необходимо соблюдать Минские договоренности.
При этом Тиллерсон считает Сирию примером выгодного сотрудничества двух стран. Он выразил надежду, что конечным результатом этого сотрудничества должна стать отставка президента Башара Асада.
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