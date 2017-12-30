Украинский генерал: Крымский мост уязвим перед авиацией и ракетами
Издание «Главред» публикует интервью с экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенантом Игорем Романенко. Кандидат военных наук, он же доктор технических наук, профессор прокомментировал стройку Россией моста, соединяющего материковую часть страны с полуостровом Крым. Разговор зашёл о «рисках» для Крымского моста. Одним из таких рисков украинский генерал назвал... ракеты.
Из заявления Романенко:
А какой обычный инфраструктурный объект гражданского назначения не является по определению уязвимым для ракет и авиации? И какой уровень экспертности себе присваивает этот генерал после размышления на тему самой возможности нанесения ракетного удара по мосту? Не станет ли после такого "удара" уязвимой для ракет сама Украина?..
Для справки: Романенко в своё время окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище ПВО по радиотехнической специальности (с отличием); Военную командную академию ПВО имени Г.К. Жукова (1981) (с отличием); академию Вооружённых сил Украины (1996); Киевский национальный университет имени Т. Шевченко в 2006 году по специальности «Финансы».
Теперь этот высокообразованный генерал, как видно, размышляет о возможности нанесения ракетных ударов по мосту, который станет основной транспортной артерией для Крымского полуострова.
Из заявления Романенко:
Мост представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма. Хотя с военной точки зрения, он является достаточно уязвимым для авиации, ракет наземного и морского базирования.
А какой обычный инфраструктурный объект гражданского назначения не является по определению уязвимым для ракет и авиации? И какой уровень экспертности себе присваивает этот генерал после размышления на тему самой возможности нанесения ракетного удара по мосту? Не станет ли после такого "удара" уязвимой для ракет сама Украина?..
Для справки: Романенко в своё время окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище ПВО по радиотехнической специальности (с отличием); Военную командную академию ПВО имени Г.К. Жукова (1981) (с отличием); академию Вооружённых сил Украины (1996); Киевский национальный университет имени Т. Шевченко в 2006 году по специальности «Финансы».
Теперь этот высокообразованный генерал, как видно, размышляет о возможности нанесения ракетных ударов по мосту, который станет основной транспортной артерией для Крымского полуострова.
Использованы фотографии: http://www.most.life
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