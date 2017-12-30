Украинский генерал: Крымский мост уязвим перед авиацией и ракетами.

Мост представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма. Хотя с военной точки зрения, он является достаточно уязвимым для авиации, ракет наземного и морского базирования.

Издание «Главред» публикует интервью с экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенантом Игорем Романенко. Кандидат военных наук, он же доктор технических наук, профессор прокомментировал стройку Россией моста, соединяющего материковую часть страны с полуостровом Крым. Разговор зашёл о «рисках» для Крымского моста. Одним из таких рисков украинский генерал назвал... ракеты.Из заявления Романенко:А какой обычный инфраструктурный объект гражданского назначения не является по определению уязвимым для ракет и авиации? И какой уровень экспертности себе присваивает этот генерал после размышления на тему самой возможности нанесения ракетного удара по мосту? Не станет ли после такого "удара" уязвимой для ракет сама Украина?..Для справки: Романенко в своё время окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище ПВО по радиотехнической специальности (с отличием); Военную командную академию ПВО имени Г.К. Жукова (1981) (с отличием); академию Вооружённых сил Украины (1996); Киевский национальный университет имени Т. Шевченко в 2006 году по специальности «Финансы».Теперь этот высокообразованный генерал, как видно, размышляет о возможности нанесения ракетных ударов по мосту, который станет основной транспортной артерией для Крымского полуострова.