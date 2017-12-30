09:35 30 декабря

Украинский генерал: Крымский мост уязвим перед авиацией и ракетами

Издание «Главред» публикует интервью с экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенантом Игорем Романенко. Кандидат военных наук, он же доктор технических наук, профессор прокомментировал стройку Россией моста, соединяющего материковую часть страны с полуостровом Крым. Разговор зашёл о «рисках» для Крымского моста. Одним из таких рисков украинский генерал назвал... ракеты.

Из заявления Романенко:
Мост представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма. Хотя с военной точки зрения, он является достаточно уязвимым для авиации, ракет наземного и морского базирования.


Украинский генерал: Крымский мост уязвим перед авиацией и ракетами



А какой обычный инфраструктурный объект гражданского назначения не является по определению уязвимым для ракет и авиации? И какой уровень экспертности себе присваивает этот генерал после размышления на тему самой возможности нанесения ракетного удара по мосту? Не станет ли после такого "удара" уязвимой для ракет сама Украина?..

Для справки: Романенко в своё время окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище ПВО по радиотехнической специальности (с отличием); Военную командную академию ПВО имени Г.К. Жукова (1981) (с отличием); академию Вооружённых сил Украины (1996); Киевский национальный университет имени Т. Шевченко в 2006 году по специальности «Финансы».

Теперь этот высокообразованный генерал, как видно, размышляет о возможности нанесения ракетных ударов по мосту, который станет основной транспортной артерией для Крымского полуострова.

Использованы фотографии: http://www.most.life
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Комментарии 39

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  1. 210окв Сегодня, 06:05
    Этому бреду уже сто лет в обед..И да,конечно,этот мост уязвим.Отсюда и защищать его мы должны всеми средствами..
    210окв
    1. visitork67 Сегодня, 06:15
      Однозначно и безусловно.
      visitork67
    2. Хагалаз Сегодня, 06:18
      Уверен, так и будет в случай чего. Как и любой другой наш стратегический обьект.
      Хагалаз
      1. Alex777 Сегодня, 08:10
        И Генштаб заодно (очень уязвимый разнести покрепче.... hi
        Alex777
    3. Chertt Сегодня, 06:39
      Здоровья этому полководцу и стратегу. А то у него такая пустота в голове, что неровен час продует, заболеет и умрет....Опять же "руку Кремля" искать будут
      Chertt
      1. Ростовчанин Сегодня, 09:29
        Нужно и нашим "Горячим головам" заявить об уязвимости каскада плотин на Днепре laughing
        Ростовчанин
        1. Chertt Сегодня, 09:34
          Цитата: Ростовчанин
          Нужно и нашим "Горячим головам" заявить об уязвимости каскада плотин на Днепре

          Россия не воюет с жителями УкраинскойССР, и не разрушает, то что построили наши отцы и деды. Мы хотим нечесть с украины убрать
          Chertt
  2. федоров Сегодня, 06:14
    Ну судя по тому, что он финансист после Украинского "университета" , удивляться не стоит.
    У нас в хохляндии это заведение - отбросы за бабки. Так что пусть себе блеет...
    Да и вообще, на Украине высших учебных заведений больше чем в гэйропе. wink
    федоров
    1. 210окв Сегодня, 06:26
      Я очень удивлен как у вас возросла наука..В кавычках..Столько институтов ..Исследования голодомора,истории до каменного века и ими подобным..А "ученых" сколько!Впрочем и у нас хватает.Особенно в минобразования...А самого образования нет.
      Цитата: федоров
      Ну судя по тому, что он финансист после Украинского "университета" , удивляться не стоит.
      У нас в хохляндии это заведение - отбросы за бабки. Так что пусть себе блеет...
      Да и вообще, на Украине высших учебных заведений больше чем в гэйропе. wink
      210окв
      1. амурец Сегодня, 07:23
        Цитата: 210окв
        Я очень удивлен как у вас возросла наука..В кавычках..Столько институтов ..Исследования голодомора,истории до каменного века и ими подобным..А "ученых" сколько!Впрочем и у нас хватает.Особенно в минобразования...А самого образования нет.

        Вы меня удивляеете! Любой диплом вам сделают, по вашему желанию. А вот образование нет. Даже министерство образования или необразования, на ваш выбор.
        амурец
  3. Zomanus Сегодня, 06:30
    Ну если прямо бомбы и ракеты,
    то время существования Украины очень сильно сократится.
    И она точно лишится флота, ПВО и авиации,
    притом в течение буквально недели.
    Zomanus
    1. 210окв Сегодня, 07:17
      А флота и авиации она разве не лишилась?Уже?И неделя....На то чего нет фактически...И ПВО кстати может быть выбито в течение пару дней,разве что за войсковым придется погоняться.
      Цитата: Zomanus
      Ну если прямо бомбы и ракеты,
      то время существования Украины очень сильно сократится.
      И она точно лишится флота, ПВО и авиации,
      притом в течение буквально недели.
      210окв
  4. электроОлег Сегодня, 06:50
    Украинский генерал: Крымский мост уязвим перед авиацией и ракетами.


    Голова украинского генерала беззащитна перед пулями. laughing Надо срочно менять на что-нибудь более надёжное.
    электроОлег
    1. амурец Сегодня, 07:28
      Цитата: электроОлег
      Голова украинского генерала беззащитна перед пулями.

      А также перед сковородой жены, если для неё спроворить компромат на генерала. Даже Билл Клинтон оказался бессильным перед женой
      амурец
  5. Victor_B Сегодня, 06:59
    Как надену портупею- и тупею и тупею...
    Что они там курят?
    Трава так не может, это "вещества"!
    То целый министр обороны вещает, что "киборги" держатся под ударами ядерного оружия?!!
    У них профессиональный должностной лифт работает наоборот. Вверх едут самые тупые.
    Victor_B
    1. амурец Сегодня, 07:30
      Цитата: Victor_B
      Как надену портупею- и тупею и тупею...

      Чем больше в армии дубов, тем крепче оборона.
      амурец
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:04
    Украинский генерал: Крымский мост уязвим перед авиацией и ракетами
    Шо не зъим.То понадкусую. laughing Давай ,начинай обстрел моста.Или что вы там собрались делать.Пора ставить точку в этом цирке.
    Наблюдатель2014
  7. Lester7777 Сегодня, 07:08
    То же самое можно сказать о Киеве.
    Lester7777
  8. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 07:09
    Капитан очевидность! bully
    GELEZNII_KAPUT
  9. Туз Бубен Сегодня, 07:27
    Бедолага... Любой объект уязвим...
    До него это дошло только после 30 лет обучения ?!
    Ну тогда что говорить об остальном руководстве территории 404...
    Туз Бубен
    1. abrakadabre Сегодня, 09:23
      Бедолага... Любой объект уязвим...
      Неуязвима только черная дыра.
      abrakadabre
  10. askme Сегодня, 07:29
    Идиёты...
    Этот мост охраняет СПЕЦИАЛЬНАЯ бригада Росгвардии. А уж ПВО будет наимощнейшее. Кроме того, мост этот - не одна и даже не сто свай - гораздо больше. Этот мост можно уничтожить только ядерным оружием. Все остальные повреждения можно вылечить спец. заплатками, уверен, там спец. инженерная часть будет. Потому что мост имеет стратегическое значение для переброски войск в Крым. И, кстати, он уже может быть использован в этом смысле прямо сейчас! Правда исключительно автомобильным транспортом. В общем танки уже могут быть переброшены по нему в Крым прямо сейчас. Так что на месте этого укропитека я бы поостерегся такие заявы заявлять)
    askme
    1. Туз Бубен Сегодня, 07:40
      Чес слово, городите...достаточно подорвать 3-4 опоры в длину подводными пловцами,и мост встанет минимум на полгода, при наступивших атаках ВВС, ВМФ и пр. ....
      Туз Бубен
      1. Василенко Владимир Сегодня, 08:50
        Цитата: Туз Бубен
        достаточно подорвать 3-4 опоры в длину подводными пловцами

        значит опустят сети
        Василенко Владимир
    2. Вежливый Лось Сегодня, 08:09
      Цитата: askme
      Этот мост охраняет СПЕЦИАЛЬНАЯ бригада Росгвардии. А уж ПВО будет наимощнейшее. Кроме того, мост этот - не одна и даже не сто свай - гораздо больше.

      Я считаю, что всего, Вами перечисленного, недостаточно. Для абсолютной защиты на мосту нужно повесить обереги. А именно: Порошенку, Яценюка, Авакова, Климкина, ну и этого хенерала за компанию. Вот тогда можно будет не опасаться ни ракет, ни авиации, ни артиллерии.
      Вежливый Лось
      1. askme Сегодня, 08:21
        Изящно и с огоньком)
        askme
  11. Чичиков Сегодня, 07:38
    Очередной пятякантроп отчитался по графику, о своей лояльности!
    Чичиков
  12. Геркулесыч Сегодня, 07:39
    Вот так и вскрывается гнилая сущность укроинской военщины!Никто из "братсконародников "с ним в уста поцеловаться не горит желанием. ???
    Геркулесыч
  13. Serg65 Сегодня, 07:55
    Фиг с ним, с мостом! Меня другое интересует!
    До 91-го был вполне себе нормальный офицер с двумя высшими образованиями, с успешной карьерой и во что превратился???
    Крымский мост - это ещё не весь Романенко, вот эти высказывания вся суть генерал-лейтенанта...
    С целью оккупации Крыма россияне под видом учений и внезапной проверки создали 100-тысячную наступательную ударную группировку, и затем приступили к аннексии

    Хочу напомнить, что, когда самолеты поднялись в воздух, командующий ВВС не принял решение о том, чтобы сбивать военно-транспортные самолеты России и вертолеты. Начальник Генштаба тоже не принял такого решения....Затем была подготовлена операция по удержанию степного Крыма, в воздух уже поднимались самолеты, но опять-таки, на заседании СНБО было принято решение не реализовывать эту операцию

    .
    Тогда активно включились Вооруженные силы Украины, они погнали их назад, освободили Славянск, Краматорск, Дружковку и другие населенные пункты, россияне ввели свои бронетанковые силы. Это привело к Иловайску и другим последствиям. Затем ситуация несколько стабилизировались благодаря Минским соглашениям.
    Россияне понимали, что, если они не введут силы, в которых у них было преимущество – ракеты, летательные аппараты, бронесилы – они не смогут остановить наступление ВСУ. И они ввели бронесилы - в противном случае вопрос был бы решен в течение месяца.

    what Я давно уже подозреваю что трезубец на кокарде каким то образом влияет на силы вселенского масштаба и эти силы начинают избыточно накапливаться в голове хозяина трезубца, при этом давление сил начинает угнетать мозг, отсюда и появился любимый многими украинцами головной убор - кастрюля! Кастрюля не даёт космическим силам выйти наружу и продлевает умственное удовольствие, вызванное отсутствием мыслей!
    Serg65
    1. alstr Сегодня, 09:27
      Да тут все очень просто. Дело в том, что в 90-х в украинскую армию ушло большинство баласта - пьяницы, дебоширы, папинкины сынки, с черными метками и тп. Причем в ВСУ они ушли с повышением либо с видами на быстрый рост. Это же коснулось и Военных училищ. Вот теперь они и пожинают плоды всего этого.
      alstr
  14. Karayakupovo Сегодня, 08:02
    Мост и так будет защищён. А этот "стратег" забывает, что с трёх (с половиной-Белоруссия) сторон стоят у границ Украины Российские войска.
    Karayakupovo
  15. WildFox Сегодня, 08:11
    Украинские мосты, в большинстве своем ,уязвимы перед гружеными КамАЗами, особенно зерновозами, есть даже такой что перед жигулями не устоит. hi
    WildFox
  16. Igor-01-03-56 Сегодня, 08:16
    Нужно пару лишь майданов -
    Вдребезги Краина.
    Хорошо одним лишь панам,
    Но с высоким чином.
    Igor-01-03-56
  17. К-50 Сегодня, 08:25
    Кандидат военных наук, он же доктор технических наук, профессор прокомментировал стройку Россией моста, соединяющего материковую часть страны с полуостровом Крым. Разговор зашёл о «рисках» для Крымского моста. Одним из таких рисков украинский генерал назвал... ракеты.

    Походу этому "профессору" невдомёк, что ВСЕ мосты уязвимы для ракет. Про таких деятелей потом суд и турьма позаботится, если с мостом произойдёт теракт, всех выловим и на кол.
    К-50
  18. солдатъ Сегодня, 08:39
    Любой мост уязвим
    Первая цель
    солдатъ
  19. КВУ-НСвД Сегодня, 08:46
    Я так думаю - такой вариант просчитан на всякий случай нашим командованием и мост сейчас уже прикрыт , и с воздуха, и моря . И от неадекватных мозговых сдвигов , и от " случайно сошедших с курса ракет "
    КВУ-НСвД
  20. Василенко Владимир Сегодня, 08:48
    Хотя с военной точки зрения, он является достаточно уязвимым для авиации, ракет наземного и морского базирования.
    я так понимаю что ЛЮБОЙ мост уязвим для ракет и авиации
    Василенко Владимир
  21. Fedorovich Сегодня, 09:16
    Ну как бы для этого нужны авиация и ракеты, разве нет?
    Fedorovich
  22. 9К35 Сегодня, 09:24
    Ну раз нам высокопоставленный украинский генерал угрожает, нужно задуматься и о сухопутном маршруте в Крым.
    9К35
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