09:34 30 декабря

ИГИЛ* взяло на себя ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге

Информационное издание SITE, осуществляющее мониторинг сайтов экстремистских и террористических группировок, сообщает о том, что ответственно за взрыв в петербургском супермаркете взяли на себя представители ИГИЛ (*запрещено в России). Напомним, что речь идёт о взрыве самодельной бомбы, которая была оставлена в одной из ячеек камеры хранения магазина. В результате взрыва погибших нет, 18 человек пострадали. На данный момент 8 пострадавших находятся в больницах Санкт-Петербурга.

Боевики ИГИЛ* объявили себя организаторами и исполнителями теракта. Террористы заявляют, что взрыв произведён представителями так называемой «службы безопасности ИГИЛ*», носящей название Амнията*.

ИГИЛ* взяло на себя ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге



Изначально в правоохранительных органах слово «теракт» не использовалось – до выяснения всех обстоятельств случившегося. Рассматривалась и версия "криминальных разборок". Затем термин "теракт" в отношении события в Северной столице применил лично президент России Владимир Путин, потребовав от сотрудников органов безопасности найти преступников и в случае оказания сопротивления, способного вызвать угрозу жизни, их ликвидировать. Президент отметил, что сложно себе представить, с какой волной террора столкнулась бы Россия, если бы основные боеспособные силы ИГИЛ* не были разгромлены в Сирии.

Ранее в прессе публиковалась информация о том, что камеры видеонаблюдения супермаркета «Перекрёсток» зафиксировали незадолго до взрыва момент, когда мужчина оставляет в ячейке камеры хранения рюкзак и спешно покидает торговую точку.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. 210окв Сегодня, 06:20
    Эти утырки будут брать на себя все.А наши пустили в страну кого не попадя ,вот и страдаем.Давно пора закрывать границы,в смысле жесточайший визовый режим .И после этого начинать чистить авгиевы конюшни в виде диаспор,живущих не на своей исторической родине.И фактически живущих по своим законам.
    210окв
    1. igor1981 Сегодня, 07:22
      Цитата: 210окв
      .Давно пора закрывать границы,в смысле жесточайший визовый режим .И после этого начинать чистить авгиевы конюшни в виде диаспор,живущих не на своей исторической родине.И фактически живущих по своим законам.


      Вы всё верно написали, но есть одна проблема - многие из этих чернож.... имеют российские паспорта. Получит сейчас российский паспорт - раз плюнуть, раздают направо и налево. Наше ошное правительство раздаёт гражданство кому не попадя. Ну и что делать...?
      igor1981
  2. Zomanus Сегодня, 06:28
    Ну что, добро пожаловать в Израиль.
    В смысле копировать с них все меры против терров,
    которые предпринимаются там.
    И да, пора заканчивать с дружбой народов.
    Ну по крайней мере относиться к ним менее дружелюбно.
    Особенно с учетом того, что кроме таджико-узбеков
    нас могут начать взрывать и украинцы.
    Zomanus
    1. Хагалаз Сегодня, 06:39
      Притом, что дружелюбие дружелюбием, а меры безопасности, включая визовый режим, должны быть! Это не зависимые понятия.
      Хагалаз
  3. федоров Сегодня, 06:31
    Помнится мне, в 90-е , ( война в чечне ) всех чебуреков и бородатых на вокзалах приезжих ставили вагонами - руки за голову , мордой в асфальт.,обыск, погранцы на таможне за 10-баксов пропускали. Москва однако,часто ездил.
    Что-то поменялось ? Может стоит практику повторить ?
    федоров
  4. Хагалаз Сегодня, 06:32
    Было бы удивительно, если б ДАИШ не пытались взрывать у нас. На хвост им сильно наступили.
    Хагалаз
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:48
    Взрыв был небольшой силы...погибших нет, для резонансного терракта это как то маловато...разве что это было сделано в бывшей вотчине ВВП.
    Надо бы сначала выявить всю цепочку до конкретного заказчика и нанести по нему удар вот это будет поэффективней на сознание руководителей террористов всяких угрожающих слов.
    Висящий дамоклов меч над головой это знаете ли не шутка.
    Тот же ЛЕХА
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:41
    В соседнем дворе мальчишки три питарды только что взорвали -жду заявлений от игил, что это тоже их рук дело! fool
    Геркулесыч
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