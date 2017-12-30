ИГИЛ* взяло на себя ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге
Информационное издание SITE, осуществляющее мониторинг сайтов экстремистских и террористических группировок, сообщает о том, что ответственно за взрыв в петербургском супермаркете взяли на себя представители ИГИЛ (*запрещено в России). Напомним, что речь идёт о взрыве самодельной бомбы, которая была оставлена в одной из ячеек камеры хранения магазина. В результате взрыва погибших нет, 18 человек пострадали. На данный момент 8 пострадавших находятся в больницах Санкт-Петербурга.
Боевики ИГИЛ* объявили себя организаторами и исполнителями теракта. Террористы заявляют, что взрыв произведён представителями так называемой «службы безопасности ИГИЛ*», носящей название Амнията*.
Изначально в правоохранительных органах слово «теракт» не использовалось – до выяснения всех обстоятельств случившегося. Рассматривалась и версия "криминальных разборок". Затем термин "теракт" в отношении события в Северной столице применил лично президент России Владимир Путин, потребовав от сотрудников органов безопасности найти преступников и в случае оказания сопротивления, способного вызвать угрозу жизни, их ликвидировать. Президент отметил, что сложно себе представить, с какой волной террора столкнулась бы Россия, если бы основные боеспособные силы ИГИЛ* не были разгромлены в Сирии.
Ранее в прессе публиковалась информация о том, что камеры видеонаблюдения супермаркета «Перекрёсток» зафиксировали незадолго до взрыва момент, когда мужчина оставляет в ячейке камеры хранения рюкзак и спешно покидает торговую точку.
Боевики ИГИЛ* объявили себя организаторами и исполнителями теракта. Террористы заявляют, что взрыв произведён представителями так называемой «службы безопасности ИГИЛ*», носящей название Амнията*.
Изначально в правоохранительных органах слово «теракт» не использовалось – до выяснения всех обстоятельств случившегося. Рассматривалась и версия "криминальных разборок". Затем термин "теракт" в отношении события в Северной столице применил лично президент России Владимир Путин, потребовав от сотрудников органов безопасности найти преступников и в случае оказания сопротивления, способного вызвать угрозу жизни, их ликвидировать. Президент отметил, что сложно себе представить, с какой волной террора столкнулась бы Россия, если бы основные боеспособные силы ИГИЛ* не были разгромлены в Сирии.
Ранее в прессе публиковалась информация о том, что камеры видеонаблюдения супермаркета «Перекрёсток» зафиксировали незадолго до взрыва момент, когда мужчина оставляет в ячейке камеры хранения рюкзак и спешно покидает торговую точку.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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