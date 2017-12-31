"Военное обозрение" поздравляет с Новым годом!

Уважаемые наши читатели!

Администрация и коллектив авторов информационно-аналитического ресурса «Военное обозрение» от всей широкой души поздравляет вас с Новым годом!В 2017 году вы демонстрировали неподдельный интерес к событиям в России и в мире, освещаемым на страницах нашего интернет-издания, надеемся, что в этом плане и год 2018-й не станет исключением.Мы плечом к плечу - вместе - прошли этот год, который выдался по-настоящему богатым на события. Вы активно комментировали публикуемые нами материалы, выступая фактически в роли соавторов. Вы помогали нам расширять информационные границы, полемизировали по самым различным темам, давая возможность истине родиться в конструктивных спорах.Выражаем благодарность всем нашим читателям, в особенности постоянным, за то, что при вашем участии информационная картина становилась более полной, и буквально каждый её штрих находил отклик. Мы рассчитываем на продолжение плодотворного сотрудничества и в наступающем году.Желаем вам в бодром расположении духа встретить Новый год! Пусть в вашем доме царит тепло и уют, пусть ваши родные и близкие всегда вас радуют, пусть здоровье будет непременно крепким как броня Отечества! Желаем вам в наступающем 2018-м благополучия, успеха, материального достатка, тепла духовного, многочисленных поводов для радости.Мы вместе успели стать одной большой командой, командой «Военного обозрения». Это команда, которая крепка единомышленниками и готова к диалогу с оппонентами. Вместе нас уже сотни тысяч, а это без преувеличения целая армия, которая душой болеет за Россию, за интересы русскоязычных на огромном пространстве от Финляндии до Израиля, от Германии до Юго-Восточной Азии.Но в эти дни наша армия, армия «ВО», как и любая другая, точно знает, что «война войной», а Новый год – по расписанию!Не станем возражать, если вы сочтёте всё это тостом и в меру пригубите)).