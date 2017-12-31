10:18 31 декабря

"Военное обозрение" поздравляет с Новым годом!

Уважаемые наши читатели!


Администрация и коллектив авторов информационно-аналитического ресурса «Военное обозрение» от всей широкой души поздравляет вас с Новым годом!

"Военное обозрение" поздравляет с Новым годом!



В 2017 году вы демонстрировали неподдельный интерес к событиям в России и в мире, освещаемым на страницах нашего интернет-издания, надеемся, что в этом плане и год 2018-й не станет исключением.

Мы плечом к плечу - вместе - прошли этот год, который выдался по-настоящему богатым на события. Вы активно комментировали публикуемые нами материалы, выступая фактически в роли соавторов. Вы помогали нам расширять информационные границы, полемизировали по самым различным темам, давая возможность истине родиться в конструктивных спорах.

Выражаем благодарность всем нашим читателям, в особенности постоянным, за то, что при вашем участии информационная картина становилась более полной, и буквально каждый её штрих находил отклик. Мы рассчитываем на продолжение плодотворного сотрудничества и в наступающем году.

Желаем вам в бодром расположении духа встретить Новый год! Пусть в вашем доме царит тепло и уют, пусть ваши родные и близкие всегда вас радуют, пусть здоровье будет непременно крепким как броня Отечества! Желаем вам в наступающем 2018-м благополучия, успеха, материального достатка, тепла духовного, многочисленных поводов для радости.

Мы вместе успели стать одной большой командой, командой «Военного обозрения». Это команда, которая крепка единомышленниками и готова к диалогу с оппонентами. Вместе нас уже сотни тысяч, а это без преувеличения целая армия, которая душой болеет за Россию, за интересы русскоязычных на огромном пространстве от Финляндии до Израиля, от Германии до Юго-Восточной Азии.

Но в эти дни наша армия, армия «ВО», как и любая другая, точно знает, что «война войной», а Новый год – по расписанию!

С Новым годом, друзья! С новыми победами! С новыми успехами!

Не станем возражать, если вы сочтёте всё это тостом и в меру пригубите)).


Использованы фотографии: velvet.by http://forum.worldoftanks.ru
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Комментарии 57

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  1. major071 Сегодня, 05:52
    Идет к концу последний день календаря
    И дед Мороз уже спешит на праздник
    Еще чуть-чуть и фейерверки догорят
    И мы опять в делах своих, друзья, завязнем
    Давайте же под бой часов оставим позади
    Все то, что нам в году ушедшем помешало
    Отринув старое, мы в новом победим
    За это предлагаю всем сейчас поднять бокалы!
    На лай и визг истошный западных собак
    Советую, друзья, покласть «с прибором»
    Ну кто «в законе» там? Немного Трамп-чудак
    А остальные просто шавки под забором!
    Но прочь проблемы, нам сегодня не до них
    Вперед за стол! Под ёлку! В хороводы!
    Возьмите за руки друзей, соседей и родных!
    А я вас от «ВО» поздравлю с Новым годом!
    drinks drinks drinks
    major071
    1. 210окв Сегодня, 05:55
      Огромное спасибо!В свою очередь поздравляю коллектив ВО и всех коллег по форуму.Здоровья и счастья в будущем году!Будем терпимее друг к другу! drinks hi
      Цитата: major071
      Идет к концу последний день календаря
      И дед Мороз уже спешит на праздник
      Еще чуть-чуть и фейерверки догорят
      И мы опять в делах своих, друзья, завязнем
      Давайте же под бой часов оставим позади
      Все то, что нам в году ушедшем помешало
      Отринув старое, мы в новом победим
      За это предлагаю всем сейчас поднять бокалы!
      На лай и визг истошный западных собак
      Советую, друзья, покласть «с прибором»
      Ну кто «в законе» там? Немного Трамп-чудак
      А остальные просто шавки под забором!
      Но прочь проблемы, нам сегодня не до них
      Вперед за стол! Под ёлку! В хороводы!
      Возьмите за руки друзей, соседей и родных!
      А я вас от «ВО» поздравлю Новым годом!
      drinks drinks drinks
      210окв
      1. Alena Frolovna Сегодня, 06:05
        Никто не знает наперёд,
        Кого и с кем судьба сведёт:
        Кто будет друг, кто будет враг,
        А кто знакомый, просто так…
        Кто осчастливит, кто предаст,
        Кто отберёт, кто всё отдаст.
        Кто пожалеет дел и слов,
        А кто разделит хлеб и кров…

        Всех с наступающим Новым 2018 годом!

        Хочу пожелать, чтобы в дальнейшем у всех нас остались, а у кого-то появились настоящие друзья, чтобы меньше стало недоброжелателей, предателей, чтобы больше стало милостивых и милосердных и чтобы всегда у всех были те, с кем можно разделить и хлеб и кров.
        Alena Frolovna
        1. Геркулесыч Сегодня, 07:08
          Алена, спасибо за стихи, и с Праздником вас ! love drinks drinks hi
          Геркулесыч
          1. Alena Frolovna Сегодня, 07:23
            Благодарю. Вам и вашим домашним доброго здравия и мудрости!
            Alena Frolovna
            1. vovanpain Сегодня, 09:05
              Друзья,Коллеги,Форумчане и Однополчане!Всех с Новым Годом поздравляю Вас и желаю всем Счастья и Благополучия,Достатка и Радости,Улыбок и Любви!С Новым Годом Коллеги!С Уважением ваш vovanpain/ drinks drinks drinks drinks hi
              vovanpain
              1. Геркулесыч Сегодня, 09:20
                Вован! Также с Праздником! !! drinks good drinks
                Геркулесыч
                1. vovanpain Сегодня, 09:22
                  Цитата: Геркулесыч
                  Вован! Также с Праздником! !! drinks good drinks

                  Витальевич!Счастья,Удачи и Благополучия в Новом Году Вам и Вашим Родным и Близким! drinks hi drinks
                  vovanpain
      2. Геркулесыч Сегодня, 07:05
        210окв!!!Дмитрий! !!И вас с Праздником! !! drinks good drinks
        Геркулесыч
        1. 210окв Сегодня, 07:15
          Витальевич hi !Поздравляю Вас и Ваших близких!Здоровья и всех благ! drinks
          Цитата: Геркулесыч
          210окв!!!Дмитрий! !!И вас с Праздником! !! drinks good drinks
          210окв
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:28
            Всех с наступающим ! Присоединяюсь ко всем поздравлениям и от себя хочу пожелать мудрости и душевного равновесия ! drinks drinks drinks
            bouncyhunter
            1. Геркулесыч Сегодня, 08:35
              Павел hi -и тебя с Праздником!!! drinks good drinks
              Геркулесыч
              1. bouncyhunter Сегодня, 08:36
                Витальевич hi Взаимно и всего чего сам себе желаешь ! soldier drinks
                bouncyhunter
    2. амурец Сегодня, 06:15
      Майор! Спасибо. Как всегда в точку. С Новым Годом
      амурец
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:09
        Амурец -Николай hi -с Праздником, с Новым годом! drinks drinks soldier
        Геркулесыч
        1. амурец Сегодня, 08:57
          Цитата: Геркулесыч
          -с Праздником, с Новым годом!

          И вас взаимно. Желаю всего наилучшего.
          амурец
    3. Геркулесыч Сегодня, 07:03
      Майор071 soldier drinks -с Праздником, и спасибо за поздравление! !!! drinks good drinks
      Геркулесыч
      1. major071 Сегодня, 09:38
        Спасибо, Друже! drinks soldier И тебя с праздником! drinks drinks good
        major071
  2. mih_sergeev92 Сегодня, 05:54
    Спасибо, ВО! Всех с наступающим Новым 2018 Годом!!!))))
    mih_sergeev92
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:11
      Михаил! hi С Новым годом! drinks good drinks
      Геркулесыч
  3. Masya Masya Сегодня, 06:11
    Ура!!! Поздравляю Всех, Всех, Всех с наступающим НГ!!!! love love love

    и
    wink
    Masya Masya
    1. 210окв Сегодня, 06:16
      Марина,поздравляю с наступающим Новым годом. love .Всех благ и здоровья главное..Привет сибирякам! drinks
      Цитата: Masya Masya
      Ура!!! Поздравляю Всех, Всех, Всех с наступающим НГ!!!! love love love

      и
      wink
      210окв
      1. Masya Masya Сегодня, 06:45
        Дмитрий, приветик! love спасибо!!!
        Пусть Новый год несёт Вам радость,
        Любовь и счастье, жизни сладость.
        Любовь родных пусть окрыляет,
        Весь год от бед оберегает!

        А добрый, сказочный Мороз,
        Пусть Вам подарит: счастья воз,
        Бочонок сказочных эмоций,
        Здоровья, эдак, сотни порций!

        А добрый, дивный экипаж —
        Умчит Ваш жизненный багаж:
        Печали, боль и все ненастья,
        Оставив Вам, лишь только — счастье! love love love
        Masya Masya
    2. Геркулесыч Сегодня, 07:13
      Мариначка, дай Бог вам и нам всем здоровья, мира нашей стране! hi love С Праздником вас love drinks !!! drinks hi
      Геркулесыч
      1. Masya Masya Сегодня, 08:19
        Приветик, Витальевич! love Благодарствую!!! love love love и, ВАм...
        laughing drinks
        Masya Masya
  4. амурец Сегодня, 06:12
    Я не поэт, скажу прозой. С Новым Годом Все причастные к сайту, всего самого наилучшего в Новом Году
    амурец
  5. EvgNik Сегодня, 06:31
    Всех с новым годом, ребята! Сам поздравительные не пишу, с любезного разрешения Марии Николаевны Артемьевой, моего друга, Машеньки, подарок и поздравление. Была медсестрой в Афгане, Баграм, 1987 год. Если кто вспомнит, то обращайтесь ко мне, будет рада встретить знакомых.
    EvgNik
    1. parusnik Сегодня, 08:49
      С Наступающим! Здоровья и творческих успехов в Новом году! drinks
      parusnik
      1. амурец Сегодня, 09:03
        Цитата: parusnik
        С Наступающим! Здоровья и творческих успехов в Новом году! drinks

        Алексей! И вас также с наступающим Новым годом с одного края большой России в другой.
        Всего самого наилучшего в вашей жизни.
        амурец
        1. parusnik Сегодня, 10:04
          К Вам уже Новый год в двери стучится..Пусть Вам принесет больше радости, чем огорчений! drinks
          parusnik
      2. EvgNik Сегодня, 10:03
        hi Спасибо, Алексей, Вас тоже с наступающим, здоровья и претворение мечты в жизнь! drinks
        EvgNik
  6. krokodil25 Сегодня, 06:32

    ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! ! ! drinks
    krokodil25
    1. Комментарий был удален.
  7. iury.vorgul Сегодня, 06:47
    ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ !!!!!!
    iury.vorgul
  8. ВЕРЕСК Сегодня, 06:53
    Всех!Бывайте здоровы и счастливы.Детям-детство,родителям-беспокойства за наших отпрысков,дедам и бабушкам-счастье общения.И-без войн,стрельбы,и всякой непотребности.Всех-с наступающим!(По секрету-я в ночь на смену!Это здорово!Приезжаешь утром-город "мёртвый" ,только пара зомби...Аты-ещё в теме!Весело смотреть!)
    ВЕРЕСК
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:15
      ВЕРЕСК -спасибо за мульпоздроаление hi С Праздником, здоровья, мирного неба! drinks drinks
      Геркулесыч
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:19
        Геркулсыч-С НОВЫМ! drinks hi
        ВЕРЕСК
  9. Геркулесыч Сегодня, 07:01
    Ай, Спасибо Вам за поздравления а нам за участие на сайте! hi С Праздником, с 2018 годом всех нас с вами! !! drinks Урррра, товарищи (господам сайта тоже урррра )! drinks good soldier Чтобы елось и пилось, чтоб хотелось, и моглось! !! drinks good wassat drinks Главное, чтобы в Новом году не было большой войны! !!Мира всем нам! !!!!!! soldier soldier drinks good soldier drinks
    Геркулесыч
  10. САША СТАРЫЙ Сегодня, 07:30
    всех с Наступающим! здоровья и успехов
    сайту развития и процветания!
    привет из Сургута
    САША СТАРЫЙ
  11. профессор Сегодня, 07:34
    Присоединяюсь к поздравлениям дорогой редакции. Всех благ читателям, писателям и администрации.
    профессор
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:57
      Олег -и вам также! hi Мира всему миру!!! soldier drinks
      Геркулесыч
  12. кедр Сегодня, 07:40
    Всех с наступающим Новым годом!
    Всем желаю исполнения самых заветных желаний!
    И всем нам МИРНОГО НЕБА над Россией!
    Будьте счастливы, дорогие соотечественники!
    кедр
  13. parusnik Сегодня, 07:47

    С Наступающим!..Новогодних чудес!
    parusnik
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:56
      А не жалко -прошел по ветке и всем поставил плюсиков +в честь Праздника hi drinks :drinks!!!: Еще раз с Новым годом!!!!!! good drinks good drinks hi
      Геркулесыч
      1. parusnik Сегодня, 08:51
        Взаимно, будем жить! С Наступающим! drinks good drinks hi
        parusnik
    2. igordok Сегодня, 09:11
      В принципе плакат актуален, но слово "купил", я бы заменил на "сделал".
      Товарно-денежные отношения, как-то достают.
      Спасибо. Всех с праздником!!! С Новым годом!!!
      igordok
      1. parusnik Сегодня, 10:06
        С Наступающим! Всех благ! drinks
        parusnik
  14. Арон Заави Сегодня, 08:04
    Всем форумчанам и семьям здоровья, мира и достатка.
    Арон Заави
    1. Геркулесыч Сегодня, 08:38
      Арон! Как бы мы на сайте не ругались но главное что и вы и мы хотим и желаем жить в мире! soldier С Праздником drinks drinks good!!!!!!Мира и вам и нам и всему человечеству!!!! drinks soldier
      Геркулесыч
  15. To be or not to be Сегодня, 08:36
    С наступающим 2018 годом !!!
    Мирного неба !
    To be or not to be
  16. Korsar4 Сегодня, 08:42
    С наступающим Новым Годом! Здоровья, удачи, разума и терпения!
    Korsar4
  17. Воронок Сегодня, 09:07
    С наступающим новым годом всех!
    Воронок
    1. Геркулесыч Сегодня, 09:21
      Мирного нам всем неба! С Праздником! !! drinks hi drinks
      Геркулесыч
  18. мыслитель Сегодня, 09:23
    Профессионалов и добровольцев информационного фронта с наступающим!!! drinks
    мыслитель
  19. Смог Сегодня, 09:26
    Всех форумчан!!!!!!
    С Н А С Т У П А Ю Щ И М !!!!!!!!
    Смог
  20. ruskih Сегодня, 09:40
    Поздравляю Всех с Новым 2018 годом !!!!
    Пусть наступающий год для вас и ваших семей будет счастливым и удачным! Всем крепкого здоровья! Желаю новых успехов и достижений, новых идей и желаний, новых возможностей! Пусть все желания исполнятся!
    ruskih
    1. EvgNik Сегодня, 10:11
      Елена, С наступающим Вас Новым Годом, пусть принесёт Вам только доброе и светлое! И главное здоровье и спокойствие!
      EvgNik
  21. Boris55 Сегодня, 09:44
    Поздравляю весь коллектив ВО, сведших нас со всей нашей необъятной Родины, на одном замечательном форуме! Поздравляю всех форумчан которые не смотря ни на что и вопреки всему всё ещё остаются с нами.
    Всех с наступающим. ВО не терять темпа, форумчан - привлекать своих друзей на форум. drinks
    Boris55
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