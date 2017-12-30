21:57 30 декабря

Боязнь красного. МОК заставил россиян перекрашивать бобы

Международный олимпийский комитет выразил неудовлетворение внешним видом бобов и спортивной формы представителей российской команды бобслеистов. Заявлено, что от бюрократов МОК поступило письмо, в котором высказаны требования по поводу необходимости сменить цветовую гамму спортивного инвентаря и спортивных костюмов. В частности, представителей Международного олимпийского комитета не устроил рисунок с завитушками на комбинезонах российских спортсменов.

Кроме того, сообщается, что раздражение у МОК вызвал красный цвет, используемый российскими бобслеистами.

ТАСС приводит заявления генерального секретаря Федерации бобслея России Сергея Пархоменко:
У МОК к нашему варианту формы возникли некоторые замечания. Так, в наших завитушках на комбинезонах спортсменов международные чиновники разглядели русские мотивы. Также нас попросили, чтобы цвет бобов не был таким красным, как на российском флаге. Поэтому мы сделаем их немного бордовыми.



Напомним, что ранее в МОК заявили, что спортивная форма и спортивный инвентарь «олимпийских атлетов из России» (OAR) не должна содержать более 2-х цветов национального флага. Теперь получается, что даже один цвет (а это именно красный) вызвал негативную реакцию комитета.

Боязнь красного. МОК заставил россиян перекрашивать бобы


Ранее в СМИ появилась информация о том, что максимальное количество российских спортсменов, котором МОК готов допустить до Олимпиады в Южной Корее – около 200.

На этом фоне на неделе Роспотребнадзор сообщил о высоком риске эпидемии птичьего гриппа в Пхёнчхане в период проведения там Олимпийских игр.

Использованы фотографии: http://rusbob.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 113

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  1. 210окв Сегодня, 08:49
    Бобы перекрашивать?На них есть кому соревноваться?Не всех отстранили?Впрочем пусть будут белыми и пушистыми..Как наши спортсмены и их чиновники.
    210окв
    1. svp67 Сегодня, 09:04
      Цитата: 210окв
      Как наши спортсмены и их чиновники.

      Чинуши - да, они заслужили самых негативных слов, но не спортсмены. С ними иная история. Что бы они не решили, ехать или нет, они бы все равно были бы ВИНОВАТЫ. А вот те кто поехал, так мало того ОБЯЗАНЫ выигрывать, что бы потом не подвергаться еще и оскорблениям, что они это без допинга сделать и не могут.
      А "бобы" пусть хоть под "мухоморы" раскрасят, главное ПОБЕДИТЬ.
      svp67
      1. NKT Сегодня, 09:13
        Подождите, еще будут провокации со стороны отдельных спортсменов, некоторые не захотят стоят рядом с нами (если вдруг победим) и любую нашу победу будут рассматривать под микроскопом. Нужны ли такие нам унижения? Нас из дома, а мы скуля и прижимая уши - снова в дом.
        NKT
        1. Смог Сегодня, 09:42
          Единственный настоящий Спортсмен, именно вот так , с большой буквы-
          Олимпийский чемпион и чемпион мира по лыжным гонкам Никита Крюков сообщил на своем сайте об отказе участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане под нейтральным флагом. Лыжник считает участие в Олимпийских играх на условиях Международного олимпийского комитета унизительным, а условия неравными, поскольку на них приедут и западные спортсмены, принимающие запрещенные препараты в качестве лекарств, «в виде исключения».

          Ну а бобслеистам предлагаю раскрасить свои бобы в цвета радуги. Со стороны мок думаю возражений не будет. Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овации !!!!!!!!
          Смог
          1. Комментарий был удален.
          2. Ратуш Сегодня, 10:01
            Цитата: Смог
            Единственный настоящий Спортсмен, именно вот так , с большой буквы-
            Олимпийский чемпион и чемпион мира по лыжным гонкам Никита Крюков сообщил на своем сайте об отказе участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане под нейтральным флагом.




            Угу..все бы ничего..но тов.Н.Крюков словлен на допинге и пожизненно отстранен от участия в ОИ в любом качестве....так что ничем не жертвует
            Ратуш
            1. Alena Frolovna Сегодня, 10:30
              Скажи мне, чистенький ОАР*,
              Одобренный каталой Бахом,
              Что думаешь, идя на старт,
              В саване и под белым флагом?

              Твои "не чистые" друзья
              Отстранены несправедливо,
              Ты выше "мы" поставил"я"
              И чувствуешь себя счастливым?

              Твоя страна оскорблена
              Собраньем лживых, злобных гномов,
              А ты? А ты сказал ей:"На...",
              Полям, лесам, народу, дому.

              Тебе дороже белый флаг,
              Дающий много дивидендов...
              Медалей? Нет! Зелёных благ
              С клише USA-президентов.

              Давай, давай, кристалльный СОР*,
              Но это не дорога славы,
              Бесчестье сеет лишь позор
              И унижение Державы
              Евгений Гусаченко

              *ОАР - Олимпийские Атлеты из России
              *СОР - Спортсмены Олимпийцы из России
              Alena Frolovna
            2. Iaaa Сегодня, 13:50
              Цитата: Ратуш
              .Крюков словлен на допинге

              Да,да,да,да.... А ответьте на вопрос- астма это заболевание или нет.? Я так понимаю что да. Тогда может быть поясните почему норвежские биатлонисты астматики и лыжники астматики участвуют в Олимпиаде? Им бы наверное на Паралимпиаду нужно?
              А они сальбутамол глотают и ничего......даже выигрывают....
              Iaaa
          3. Orionvit Сегодня, 15:43
            Цитата: Смог
            предлагаю раскрасить свои бобы в цвета радуги

            За такие вещи, в скором времени, будут давать медали без участия в соревнованиях. Ведь это так "мило", так толерантно, так по европейски. Скоро ждём новых правил от МОК. lol
            Orionvit
            1. Смог Сегодня, 16:23
              Цитата: Orionvit
              За такие вещи, в скором времени, будут давать медали без участия в соревнованиях.

              Ну на счет медальков не знаю, а вот по мягкому месту погладят..... lol покровительно - снисходительно. Ну как пуделька..., домашнего
              Смог
        2. jeka424 Сегодня, 11:52
          Ещё и засудят и предвзято относится будут
          jeka424
        3. Pirogov Сегодня, 13:02
          Цитата: NKT
          Подождите, еще будут провокации со стороны отдельных спортсменов, некоторые не захотят стоят рядом с нами (если вдруг победим) и любую нашу победу будут рассматривать под микроскопом. Нужны ли такие нам унижения? Нас из дома, а мы скуля и прижимая уши - снова в дом.

          Полностью согласен . Всякая сволочь ,например : Коукалова биатлонистка и многие другие . Это провал и позор росс. чиновников и думаю это не конец позора . А те спортсмены кто выиграют медали ,станут жертвами очередного обвинения в допинге.
          Pirogov
        4. Orionvit Сегодня, 15:40
          Цитата: NKT
          Нужны ли такие нам унижения?

          Подождите, завтра ещё скажут, что в Российской сборной должно быть не меньше половины негров, гомосеков, и остального "добра", которое так любят на западе. А то как то неполиткорректно. Чем не очередной повод.
          Orionvit
      2. Per se. Сегодня, 10:28
        Цитата: svp67
        главное ПОБЕДИТЬ
        Кому, спортсменам без флага и гимна? Да, и дадут ли победить даже этим "гастарбайтерам" от России, так, глядишь, и по-русски им на этой "Олимпиаде" разговаривать запретят. Нужно ли так унижаться?...
        Per se.
      3. фигвам Сегодня, 11:28
        Кроме того, сообщается, что раздражение у МОК вызвал красный цвет, используемый российскими бобслеистами.

        И не надоело ещё нашим унижаться? Никто не даст нашим победить, это и есть их задача, а потом скажут что без допинга мы ничего не стоим. Просто позорище.
        фигвам
      4. С.В.Ю Сегодня, 11:29
        НЕ дадут им выиграть ! Политика ВЫТЕСНИЛА ЧЕСТЬ и СОВЕСТЬ !
        С.В.Ю
      5. sabakina Сегодня, 12:15
        Цитата: svp67
        А "бобы" пусть хоть под "мухоморы" раскрасят, главное ПОБЕДИТЬ.

        Не, ну под мухоморы прикольно, но мне больше нравится вариант "Божья коровка".

        Чем не бобслей-тройка?
        sabakina
        1. Piramidon Сегодня, 12:44
          Цитата: sabakina
          Не, ну под мухоморы прикольно, но мне больше нравится вариант "Божья коровка".

          Не прокатят ни мухоморы, ни божьи коровки. У них тоже красного многовато. Лучше уж в камуфляж.
          Piramidon
      6. Хаос Сегодня, 21:47
        Следующее требование будет встать раком. Пусть раком, главное ПОБЕДИТЬ.
        Хаос
    2. Зяблицев Сегодня, 10:39
      "Боязнь красного" они с молоком матери впитывают - вот с этого момента:
      Зяблицев
      1. Piramidon Сегодня, 13:09
        Цитата: Зяблицев
        "Боязнь красного" они с молоком матери впитывают - вот с этого момента...

        Гораздо раньше. Русские всегда бились с супостатом под красными хоругвями.


        Piramidon
    3. Путник Сегодня, 12:05
      Постыдная, унизительная ситуация с Олимпиадой - пожинаем плоды провальной внешней политики проводимой ВВП.
      Путник
      1. Banshee Сегодня, 14:16
        Внешняя политика причем тут?
        Banshee
        1. Путник Сегодня, 14:59
          Цитата: Banshee
          Внешняя политика причем тут?
          Отстранение российских спортсменов от олимпиады, допинг скандалы - это части общего давления на Россию, как реакции запада на внешнюю политику ВВП.
          Путник
          1. ML-334 Сегодня, 19:55
            ПРЕДЛАГАЕШЬ КРЫМ ОТДАТЬ?
            ML-334
  2. NKT Сегодня, 08:49
    И мы после такого унижения еще и выступать будем?
    NKT
    1. 210окв Сегодня, 08:54
      Вы как с печки рухнули..Конечно будем!Точнее будут.Люди не имеющие представления о чести и Родине..У которых перед глазами только бабло и жалость за свои потраченные силенки..Посадить бы этих мутко и жуковых в один Боб и....с большой горы в стенку..
      Цитата: NKT
      И мы после такого унижения еще и выступать будем?
      210окв
      1. Сибирский цирюльник Сегодня, 09:00
        Отчасти согласен, отчасти нет
        Жукова и Мутко,надо сажать не в боб,а в тюрьму
        А вот спортсмены, тут, оказались заложниками,преступной халатности этих типов(( И ехать плохо, и не ехать плохо..
        Сибирский цирюльник
        1. Paranoid50 Сегодня, 12:53
          Цитата: Сибирский цирюльник
          Жукова и Мутко,надо сажать не в боб,а в тюрьму

          Ни туда,ни туда. yes Зря,что ли, скелетон существует. На 130 км.ч, головой вперёд... Кр-расота. wassat
          Paranoid50
      2. No pasaran Сегодня, 09:01
        Все не уместятся в этот боб,Дмитрий... hi
        No pasaran
        1. Сибирский цирюльник Сегодня, 09:03
          Можно утрамбовать- была бы воля
          Сибирский цирюльник
        2. 210окв Сегодня, 09:11
          Слово было написано с Большой буквы...Я думаю технически их можно упаковать в конструкцию размером с "Руслан".. yes
          Цитата: No pasaran
          Все не уместятся в этот боб,Дмитрий... hi
          210окв
      3. NKT Сегодня, 09:06
        Замечание к форме очень хороший повод отказаться от выступления без санкций со стороны МОК. Я бы вообще предложил взять вариант формы СССР для всех видов спорта и при отказе со стороны МОК - официально отказался.
        NKT
        1. zoolu350 Сегодня, 11:30
          Так они же уже дергаются запрещая именно красный ибо они хотя и ................................., но не .
          zoolu350
    2. Piramidon Сегодня, 13:11
      Цитата: NKT
      И мы после такого унижения еще и выступать будем?

      Не знаю, как Вы, а я уж, точно, не буду. stop (Словом "мы" вы ассоциируете себя с этими предателями Родины). Если они отказались от всех государственных символов и атрибутов России, то какие они могут быть "МЫ"?
      Piramidon
  3. lis-ik Сегодня, 08:51
    Терпите "терпилы", подставляйте другую щёку, ведь вы столько готовились.
    lis-ik
  4. PValery53 Сегодня, 08:52
    В МОК есть "инициаторы" гнобления российской олимпийской сборной. Они должны "ответить" перед Россией по полной, в назидание другим "смельчакам" против России.
    PValery53
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 09:05
      Кто будет призывать к ответу? Мутко??
      Сибирский цирюльник
      1. Krasnyiy komissar Сегодня, 10:38
        СВР имеет длинные руки...
        Krasnyiy komissar
        1. zoolu350 Сегодня, 11:31
          А олигархат РФ имеет большие деньги в западных банках и детишек в Йелях, что автоматически укорачивает руки СВР, ФСБ и тд. и тп.
          zoolu350
          1. Вадим237 Сегодня, 11:48
            А олигархи каким боком к СВР и ФСБ относятся - бизнес то их здесь, могут в один прекрасный день и отобрать, а самого бизнесмена за решётку упрятать. На их имущество в России много кто зуб точит.
            Вадим237
            1. zoolu350 Сегодня, 11:51
              Олигархат правит РФ, следовательно все правоохранительные и специальные органы РФ у него в подчинении. Как олигархи РФ будут отбирать бизнес в РФ сами у себя?
              zoolu350
              1. Вадим237 Сегодня, 17:27
                Они только своим бизнесом правят - больше ни чем.
                Вадим237
                1. zoolu350 Сегодня, 20:51
                  Ага, а я испанский летчик. Наивность тут не стройте.
                  zoolu350
    2. Piramidon Сегодня, 13:52
      Цитата: PValery53
      Они должны "ответить" перед Россией по полной, в назидание другим "смельчакам" против России.

      А судьи, кто? Опять в Гаагу предлагаете обратиться в ОБСЕ, или в ООН? Ну так там все давно под пиндocaми
      Piramidon
  5. Metlik Сегодня, 09:13
    Запрет национального орнамента - доказательство, что МОК выступает не против государства. Это расисты и русофобы.
    Metlik
  6. Ураган70 Сегодня, 09:16
    Цитата: NKT
    И мы после такого унижения еще и выступать будем?

    Будут, куда они денутся! Вторую щёку подставят...
    Ураган70
    1. трассер Сегодня, 10:25
      Эти и зад подставят ..
      трассер
  7. seregatara1969 Сегодня, 09:19
    а кто нибудь ожидал другой подлости?
    seregatara1969
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 09:22
      От МОК- да
      От наших уродов- нет
      Не удивлюсь,теперь, что будут пытаться заставить,сменить фамилии- они же русские!!
      Сибирский цирюльник
  8. Стройбат запаса Сегодня, 09:28
    Да послать их лесом вместе с олимпиадой! Кому вообще интересен этот политический фарс? Ни копейки не выделить, объявить бойкот и всё. Сами на коленях приползут и будут упрашивать, чтоб сборная России согласилась участвовать. Плюс иски в суд за клевету, оскорбление и т.д. Выкатить им такой счёт, чтоб обанкротились сразу.
    Стройбат запаса
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 09:51
      Иски а суд,надо было подавать,ещё "сто лет" назад.. Если не изменяет память,то четвёртый олимпийский цикл,по нарастающей. А может и больше..
      Но ,ведь,гораздо "интереснее" заниматься экономической деятельностью,связанной со спортом,нежели спортсменами и его развитием. Дела в спорте-"лакмусовая бумажка" состояния государства и общества, в целом. Не находите?
      Сибирский цирюльник
  9. Феникс_Львов Сегодня, 09:44
    Поехавшие спортсмены пусть жрут все унижения от МОК полной ложкой - заслужили.
    Феникс_Львов
  10. mih_sergeev92 Сегодня, 09:46
    Нет ребята, это ещё не кульминация. Наша Родина ещё не встала на колени окончательно. Хотя нет, Родина на колени не становилась никогда. А на государство, на власть наплевать. Родина никогда ради денег не прогнется, и цвет красного флага не предаст. Посмотрим, сколько у нас спортсменов ещё за Родину выступают, а не за бабки. Наверное, приблизительно 0 целых хрен десятых.
    mih_sergeev92
  11. Tusv Сегодня, 09:46
    А я сразу предлагал. Ни какого красного но, сцаца будут все равно
    Tusv
  12. Bulrumeb Сегодня, 09:58
    У МОК к нашему варианту формы возникли некоторые замечания. Так, в наших завитушках на комбинезонах спортсменов международные чиновники разглядели русские мотивы.

    Чего жалуетесь? вас уже поставили в позу, блеять поздно.
    Bulrumeb
    1. Мур Сегодня, 10:19
      Ну да, жаловаться нечего. Выбрали вместо "войны" позор (без кавычек)? Получайте и то, и другое.
      Мур
  13. Altona Сегодня, 10:23
    Цитата: svp67
    Чинуши - да, они заслужили самых негативных слов, но не спортсмены. С ними иная история. Что бы они не решили, ехать или нет, они бы все равно были бы ВИНОВАТЫ.

    ----------------------------------
    Неправда, если бы они не поехали, мало кто осудил бы их. Есть понятие флага и гимна, которое государство должно защищать согласно Конституции. Но вот россиян вынудили ехать под 5-цветным флагом, в следующую Олимпиаду попросят ехать под 7-цветным и спортсмены охотно согласятся. У них же "есть мечта"(калька со слов Мартина Лютера Кинга и других американских деятелей). У нас ВВП лихо пересел с патриотического коня на "общечеловеческого", когда ему с яхты позвонил некто Роман Абрамович и выдал коллективную жалобу от всех олигархов, которым скоро обещают кирдык в виде арестов имущества и активов. Передал ему примерно следующее, что "мировое правительство" хочет чтобы российские спортсмены поехали в "общечеловеческом" формате на Олимпиаду. Иначе же престиж мероприятия, трансляции и прочее. ВВП утерся и выдал фетву "спортсмены неуиноваты". Вот и все.
    Altona
    1. 11черный Сегодня, 10:58
      Цитата: Altona
      Неправда, если бы они не поехали, мало кто осудил бы их.

      Осудили бы, и еще как.
      Цитата: Altona
      Но вот россиян вынудили ехать под 5-цветным флагом, в следующую Олимпиаду попросят ехать под 7-цветным и спортсмены охотно согласятся. У них же "есть мечта"(калька со слов Мартина Лютера Кинга и других американских деятелей). У нас ВВП лихо пересел с патриотического коня на "общечеловеческого", когда ему с яхты позвонил некто Роман Абрамович и выдал коллективную жалобу от всех олигархов, которым скоро обещают кирдык в виде арестов имущества и активов. Передал ему примерно следующее, что "мировое правительство" хочет чтобы российские спортсмены поехали в "общечеловеческом" формате на Олимпиаду. Иначе же престиж мероприятия, трансляции и прочее. ВВП утерся и выдал фетву "спортсмены неуиноваты". Вот и все.

      Бред сивой кобылы, уж простите за грубость, но говорю то что думаю...
      11черный
    2. Altona Сегодня, 11:17

      Пожалуйста, смотрите сами...
      Altona
  14. Vard Сегодня, 10:36
    Есть два вида людей... которые встанут из окопа... и которые это не сделают... Всё остальное бла...бла... Спортсмены которые поедут на олимпиаду... они не встанут из окопа... по большому счёту это предательство родины, все рассуждения о том что это один раз в жизни и прочее... а расскажи это тем кто встал из окопа на пулемётный огонь... у них то же была одна жизнь...
    Vard
    1. Макаров Сегодня, 15:22
      я тебе больше скажу. они не только не встанут из окопа, они еще и провода телефонные от своего штаба перережут...
      Макаров
    2. al.schenaev Сегодня, 18:07
      У Артема Шеинина спросили, как у военного запаса, что для солдата важнее, совершить подвиг или размахивать флагом. Ведущий программы красиво перевел тему в другое русло.
      И еще, ты вставал из окопа? Я нет, но за амерами гонялись без шанса на спасение.
      al.schenaev
  15. zivXP Сегодня, 10:42
    Боятся - значит уважают. А без этого у них никак.
    zivXP
  16. noct Сегодня, 10:51
    ну что-ж. у наших спортсменов вообще нет гордости за страну и самоуважения. готовы выступить под любой половой тряпкой и видимо голыми согласились бы. их право. только что то от их молчаливого участия погано на душе и к "спорту" в целом с их участием тоже. держава блин тьфу. демонстративно на... подальше бы послали сразу было бы лучше. да не было бы медалек зато уважение хотя бы было от населения страны. а так. что одни гниль. что согласившиеся променять гордость за страну сделавшую для тебя все, на личные медальки. такая же гниль. тьфу.
    noct
  17. Altona Сегодня, 11:01
    Цитата: 11черный
    Бред сивой кобылы, уж простите но так и есть...

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    Считайте как хотите. Мне, например, уже смешно читать рассуждалки некоторых комментаторов, потому что наивность детская видна невооруженным глазом. Если для вас Конституция, Флаг и Гимн-это бред, тогда извините. А если на эти понятия плюет Путин и спортсмены, то я их никак оправдывать не буду. Но подобные вам комментаторы просто не хотят замечать подобные негативные кульбиты, либо приписывают их совершенно непричастным людям.
    Altona
  18. hom0411 Сегодня, 11:07
    Предлогаю окрасить бобы в зимний цвет комуфляжа и установить курсовой пулемет!
    hom0411
    1. al.schenaev Сегодня, 18:13
      Не, курсового мало, надо еще успеть до финиша следы замести, типа, со старта больше никого не видели .
      al.schenaev
  19. Esoteric Сегодня, 11:10
    Кроме того, сообщается, что раздражение у МОК вызвал красный цвет, используемый российскими бобслеистами.

    Ну, ещё бы. Боязнь красного цвета? Всё начиналось очень давно с этого монолога:
    Дорогие американские друзья, распушите свои локаторы, прослушайте бесплатное приложение к нашему телеграфу:
    красную облупленную культяпку вам всем на воротник, в чугунном исполнении от Советской власти, чтобы подворотничок не пачкался и башка не болталась. А теперь маленький концерт силами экипажа! (неразборчиво под «Прощание славянки»)

    laughing lol laughing
    Esoteric
  20. Мар.Тира Сегодня, 11:13
    Цитата: NKT
    Подождите, еще будут провокации со стороны отдельных спортсменов, некоторые не захотят стоят рядом с нами (если вдруг победим) и любую нашу победу будут рассматривать под микроскопом. Нужны ли такие нам унижения? Нас из дома, а мы скуля и прижимая уши - снова в дом.

    как же я с вами согласен,до чего же противно читать весь этот обиженный скулежь.Похоже чувство национальной гордости потеряли не только спортсмены,и их начальники в Кремле?
    Мар.Тира
  21. Туз Бубен Сегодня, 11:22
    По ходу наши Представители поступят как в песне Хоя.В
    " Я покрашу яйца, хоть их в брюках и не видно..."....
    Туз Бубен
  22. Стас Снежин Сегодня, 11:27
    Противно видеть, как унижают наших.
    Нет, уже пожалуй даже не наших.. наши остались дома.
    А "эти" поехали без гимна и флага, за длинным долларом и личной славой..
    Стас Снежин
    1. al.schenaev Сегодня, 18:16
      А в Сирии наши по приказу, или добровольно? И абсолютно за штатные оклады и командировочные?
      al.schenaev
  23. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
  24. Громобой Сегодня, 11:31
    нас попросили, чтобы цвет бобов не был таким красным, как на российском флаге. Поэтому мы сделаем их немного бордовыми.
    Конечно бордовый и молодцом,что покрасят!В следующий раз попросят в радужные цвета бобы и форму перекрасить ,вот ржака будет!
    Громобой
  25. Геркулесыч Сегодня, 11:36
    А не послать эту шарашку подальше? Пускай они как вна укроине генеталии себе перекрасят, а нам нужно плюнуть на их претензии с высокой колокольни! И естественно, ничего не перекрашивать!
    Геркулесыч
  26. DEZINTO Сегодня, 11:38
    Совсем чокнулись.
    DEZINTO
    1. Вадим237 Сегодня, 11:54
      Эти кто поехал туда, на ОИ 2018, не кого не представляют, кроме своей бесхребетности. Пускай унижаются.
      Вадим237
  27. lis-ik Сегодня, 11:39
    Международный олимпийский комитет объявил о подготовке церемонии публичных извинений российских нейтральных атлетов перед допуском к Играм, передаёт Olympic Timetable
    Потом будут разрабатывать позу для извинений.
    lis-ik
  28. АлеБорС Сегодня, 11:39
    В радужные.. и петухов на самом видном месте изобразить... с двумя задницами.
    АлеБорС
  29. lis-ik Сегодня, 11:41
    Цитата: lis-ik
    Международный олимпийский комитет объявил о подготовке церемонии публичных извинений российских нейтральных атлетов перед допуском к Играм, передаёт Olympic Timetable
    Потом будут разрабатывать позу для извинений.

    ещё добавлю цитату
    «Церемония состоится за несколько дней до начала Игр, мы ещё определяемся с точной датой. Каждый из допущенных российских спортсменов должен будет на камеры выразить сожаление в связи с допинговым скандалом и своей принадлежности к государству, которое допустило это… Они должны будут объявить о безоговорочном признании решений МОК и уважении к антидопинговым комиссиям. В своём роде это будет их «проходным билетом» на Игры», — рассказал глава МОК Томас Бах
    lis-ik
    1. zoolu350 Сегодня, 12:21
      А мне будет интересно на это посмотреть, но крайне необходимо, чтоб подобную церемонию посмотрели адепты ХПП и холопы олигархата РФ. Может быть после этого, хоть у кого то из них сломается шаблон и они проголосуют за Грудинина.
      zoolu350
      1. al.schenaev Сегодня, 18:19
        А что Грудинин сделает, ставленик КПРФ? Это когда такое было, что-бы коммунисты выдвинули беспартийного. Критиковать легко, попробуй в нашей стране что-то прогрессивное сделать.
        al.schenaev
        1. zoolu350 Сегодня, 20:55
          А тут ничего сложного делать не надо. Первые десять дырок от пуль в черепах вороватых чиновников и первые десять олигархов вздернутых на дыбу, мгновенно изменят ситуацию в России в лучшую сторону.
          zoolu350
    2. NKT Сегодня, 13:52
      У МОК - сплошные комплексы. Разве тот, который считает себя правым, будет требовать еще и какого-то покаяния? Нет! Значит рылце у МОК в пушку.
      NKT
      1. Смог Сегодня, 14:11
        Рыльце в пушку у мок, а каяться наши , нет, скорее не наши, будут. Интересно, а плакать их не заставят при покаянии? Надо заставить, а кто не заплакал от раскаяния отправить назад. Ээх, не дорабатывает мок, не дорабатывает. Уж унижать так по полной.
        Смог
  30. ланс Сегодня, 11:43
    кажется наступила кульминация момента, мок требует покаяния от чистых спортсменов рф за то что они россияне- это проход на олимп. что теперь ответят?
    ланс
    1. Макаров Сегодня, 15:20
      они уже предали раз прогнутся еще раз...и будут теперь прогибаться по жизни...я вам больше скажу, что этот "отборный материал" при правильной обработке в Корее еще и вредить научат свой стране...вернувшись они начнут сеять "вечное" в головы...вот увидите...
      Макаров
  31. Комментарий был удален.
  32. ланс Сегодня, 11:57
    теперь могу только поддержать оратора выше и потребовать с мок убрать одно кольцо с их «олимпийского» флага
    ланс
  33. Лексус Сегодня, 12:02
    Их, "общечеловеческая", нетерпимость к красному цвету связана с болезненными воспоминаниями.
    Сколько раз на нас нападали - мы всегда их "вежливо" выпроваживали. При этом в месте приложения "сопроводительного" сапога возникало покраснение.

    Так что, если вдруг наши решат взносы в МОК всё-таки платить, предлагаю отправить детский крем фабрики "Свобода", присыпку и это средство
    Лексус
  34. frols Сегодня, 12:18
    Ну скоро дойдёт до звёзд на одежде и дальше по списку.
    frols
  35. HMR333 Сегодня, 12:50
    а нах их послать с таким моразмом слабо??? написать пусть к психиатру сходят полечатся от фобии на бобы с завитушками и цвета! давно пора разогнать все комитеты спортивные и новые создать совместные что б не кто не влиял!
    HMR333
  36. Altona Сегодня, 12:56
    Цитата: lis-ik
    Международный олимпийский комитет объявил о подготовке церемонии публичных извинений российских нейтральных атлетов перед допуском к Играм, передаёт Olympic Timetable

    ----------------------------
    Уже до такого дошли? Это уже за гранью добра и зла.
    Altona
    1. Ваддимм Сегодня, 14:30
      Между войной и позором выбрали позор, ну а значить и войну. Горько и стыдно за этих людей...
      Ваддимм
  37. iouris Сегодня, 13:55
    Это не спортсмены, а статисты.
    iouris
  38. ALEA IACTA EST Сегодня, 14:06
    Стоит ли платить взносы в организации, унижающие даже не государство, а саму нацию?
    ALEA IACTA EST
  39. German Titov Сегодня, 14:27
    В контексте "Лавров сказал,- Дебилы "Б..дь"... В это почему-то верится "аксиоматично". Такое "говно" как эти "псевдоолимпийские игры" даже смотреть не буду. Я конечно не "Суперстар", но с детских времен вспомнилось- "великолепная пятёрка и вратарь", когда ЦСКА "возлюбили НХЛ". Валерий Харламов №17, продолжаем!
    German Titov
    1. al.schenaev Сегодня, 18:24
      Попробовал бы ты "невзлюбить", отвели бы за сосну и приголубили бы тебя бойцы с красными околышами.
      al.schenaev
  40. Incvizitor Сегодня, 14:48
    И ещё можно нашивки обязать носить.
    Incvizitor
    1. петька слесарь Сегодня, 18:46
      +++++++++++++++++++++++++++++++


      и поселить вот в такой "олимпийской" деревне
      петька слесарь
  41. Кот_Кузя Сегодня, 14:50
    Ну давайте, прогибайтесь еще дальше. Тьфу на вас! Уважающие себя спортсмены еще сразу после отстранения российской сборной отказались ехать на Олимпиаду под белым флагом. С белым флагом, кстати, капитулируют. То ли еще будет, неуважаемые спортсмены!
    Кот_Кузя
    1. al.schenaev Сегодня, 18:26
      По белому флагу не стреляют!
      Во время Олимпиад под белым флагом даже не воевали.
      al.schenaev
  42. Izotovp Сегодня, 15:02
    Изначально вроде бы у советских спортсменов формы одежды была синего цвета ? Вот и сделать форму в том стиле,да ещё и стилизацию на ней под советский герб ))
    Izotovp
  43. begemot20091 Сегодня, 15:03
    Цитата: Смог
    Ну а бобслеистам предлагаю раскрасить свои бобы в цвета радуги. Со стороны мок думаю возражений не будет. Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овации !!!!!!!!

    Наши зажравшиеся спортсмены под деферамбы гнусного коментатора Губерниева рвутся в бой, не понимая, что разрешения они должны спросить у народа, который их кормит. Всю жизнь они рвались к участию в олимпийских играх, а особенно футболисты... Упи-са-ться легче. Молодой офицер Александра Прохоренко, тоже мечтал о многом, но не сдался. Честь и хвала герою. Позор спортсменам, опустившимся в своих деяниях до уровня трансвеститов. Это мы "умирали" у старых телеков, это мы рвали глотки за наших ребят, это мы плакали от гордости за Харламова, Петрова, Рагулина, Роднину, Тихонова, Маматова... Вы не такие. вы ИХ предали, предали нас- своих болельщиков. Это не вы а МЫ - болельщики будем вспоминать эту позорную страницу нашего спорта. Мне плевать на Мутко и Жукова - им божья роса, хоть... в глаза - они не выходят на ристалища. Губернев будет визжать деферамбы, что чуть-чуть и вы "влезете" в десятку, а сегодня... Недолёт или гололёд или.. недос-сык. Переели, пере-бзде-ли... И это теперь не для вас. Эта песня НАША и ТЕХ СПОРТСМЕНОВ, которых мы знаем, помним и любим. "Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить"
    begemot20091
  44. 32363 Сегодня, 15:12
    Русские, вы чо делаете, сколько можно прогинатся?????

    МОК: российские нейтральные спортсмены принесут публичные извинения перед допуском к Играм
    https://cont.ws/@ostovandrey/810269
    «Церемония состоится за несколько дней до начала Игр, мы ещё определяемся с точной датой. Каждый из допущенных российских спортсменов должен будет на камеры выразить сожаление в связи с допинговым скандалом и своей принадлежности к государству, которое допустило это… Они должны будут объявить о безоговорочном признании решений МОК и уважении к антидопинговым комиссиям. В своём роде это будет их «проходным билетом» на Игры», — рассказал глава МОК Томас Бах
    32363
    1. al.schenaev Сегодня, 18:32
      Ну это получается как-то так: отрекитесь от Российского гражданства, да и будет вам счастье.
      "Ой, сожалею что я РУССКИЙ (РУССКАЯ).
      После такого покаяния пусть возвращаются к своим родным, только без пафосных встреч.
      al.schenaev
  45. Макаров Сегодня, 15:17
    Заставьте их еще в Олимпийской деревне полы мыть по вечерам...и туалеты
    Макаров
    1. Кот_Кузя Сегодня, 15:20
      А ведь заставят. И будут мыть как миленькие.
      Кот_Кузя
      1. Макаров Сегодня, 21:37
        зубными щетками)
        Макаров
  46. Zomanus Сегодня, 15:48
    А когда дело до ошейников и намордников дойдет?
    Изголяться над "нашими" спортсменами можно долго и
    изобретательно, благо время еще есть.
    А перед самым выходом на старт выгнать нафиг из Кореи.
    Zomanus
  47. NF68 Сегодня, 16:04
    Делать им там в МОК нечего что ли?
    NF68
  48. петька слесарь Сегодня, 18:34
    а про трусы у спортсменов и спортсвуменов из России бах то и забыл - трусы тоже должны быть правильные - бахом и вада проверенные
    баху и ваде много чего еще можно проверить и запретить - например, у спортсвуменов-запретить критические дни - цвет не тот, да и вообще.....нечего тут.... педе...сты в МОК не так поймут!
    петька слесарь
  49. Балаган Сегодня, 18:50
    Что-то меня терзают смутные сомнения, что представители МОК не долго проживут после Олимпиады...
    Балаган
  50. bsk_una Сегодня, 19:15
    Бычары всегда наливают глаза кровью при виде красного. А посему таких клерков нельзя считать людьми. Бычары, да и только!!!
    bsk_una
  51. Ещетотгусь Сегодня, 20:55
    Бобслеисты - казлы!!!
    Ещетотгусь
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