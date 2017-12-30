Боязнь красного. МОК заставил россиян перекрашивать бобы

У МОК к нашему варианту формы возникли некоторые замечания. Так, в наших завитушках на комбинезонах спортсменов международные чиновники разглядели русские мотивы. Также нас попросили, чтобы цвет бобов не был таким красным, как на российском флаге. Поэтому мы сделаем их немного бордовыми.

Международный олимпийский комитет выразил неудовлетворение внешним видом бобов и спортивной формы представителей российской команды бобслеистов. Заявлено, что от бюрократов МОК поступило письмо, в котором высказаны требования по поводу необходимости сменить цветовую гамму спортивного инвентаря и спортивных костюмов. В частности, представителей Международного олимпийского комитета не устроил рисунок с завитушками на комбинезонах российских спортсменов.Кроме того, сообщается, что раздражение у МОК вызвал красный цвет, используемый российскими бобслеистами. ТАСС приводит заявления генерального секретаря Федерации бобслея России Сергея Пархоменко:Напомним, что ранее в МОК заявили, что спортивная форма и спортивный инвентарь «олимпийских атлетов из России» (OAR) не должна содержать более 2-х цветов национального флага. Теперь получается, что даже один цвет (а это именно красный) вызвал негативную реакцию комитета.Ранее в СМИ появилась информация о том, что максимальное количество российских спортсменов, котором МОК готов допустить до Олимпиады в Южной Корее – около 200.На этом фоне на неделе Роспотребнадзор сообщил о высоком риске эпидемии птичьего гриппа в Пхёнчхане в период проведения там Олимпийских игр.