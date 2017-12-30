21:55 30 декабря

Военная обстановка в Сирии: США начали наземную операцию против ИГИЛ

Курдские вооруженные отряды, поддерживаемые американским спецназом, начали наступление на подконтрольные ИГИЛ территории в провинции Дейр-эз-Зор. В результате первого дня боев были уничтожены полтора десятка террористов и несколько транспортных средств.

Параллельно с этим, американцы совместно с боевиками группировки Магавир ат-Таура атаковали террористов в провинции Хама, недалеко от базы ат-Танф. Им удалось отбить несколько пещер, которые игиловцы использовали в качестве мест хранения боеприпасов. Более того, данные объекты активно использовались для скрытного перемещения в долину реки Евфрат и обратно.

Западная коалиция заявляет, что террористы ИГИЛ сохраняют свое присутствие в непосредственной близости к американской базе в ат-Танфе, в связи с чем военным США приходится проводить регулярные военные операции.




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Комментарии 6

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  1. Esoteric Сегодня, 10:39
    В результате первого дня боев были уничтожены полтора десятка террористов и несколько транспортных средств.

    В темноте стреляли по своим? belay
    Esoteric
    1. Иван Росс Сегодня, 17:59
      не надо недооценивать противника! проходила инфа, что полевых командиров вывезли... т.ч. пешек для агитации могут и покрошить.
      Иван Росс
    2. kush62 Сегодня, 19:21
      Esoteric Сегодня, 10:39
      В результате первого дня боев были уничтожены полтора десятка террористов и несколько транспортных средств.
      В темноте стреляли по своим?

      В темноте просто стреляли и под шумок вывезли всех своих. Очередная успешная гуманитарная операция .
      kush62
  2. МРоманович Сегодня, 11:04
    "США начали наземную операцию против ИГИЛ" - театр абсурда.
    МРоманович
  3. кедр Сегодня, 14:46
    Борьба "нанайских мальчиков" в полном разгаре...
    кедр
  4. Лексус Сегодня, 19:40
    Военная обстановка в Сирии: США начали наземную операцию против ИГИЛ

    Ликвидировали главарей посредством эвакуации...

    Лексус
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