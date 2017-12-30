Военная обстановка в Сирии: США начали наземную операцию против ИГИЛ

Курдские вооруженные отряды, поддерживаемые американским спецназом, начали наступление на подконтрольные ИГИЛ территории в провинции Дейр-эз-Зор. В результате первого дня боев были уничтожены полтора десятка террористов и несколько транспортных средств.



Параллельно с этим, американцы совместно с боевиками группировки Магавир ат-Таура атаковали террористов в провинции Хама, недалеко от базы ат-Танф. Им удалось отбить несколько пещер, которые игиловцы использовали в качестве мест хранения боеприпасов. Более того, данные объекты активно использовались для скрытного перемещения в долину реки Евфрат и обратно.



Западная коалиция заявляет, что террористы ИГИЛ сохраняют свое присутствие в непосредственной близости к американской базе в ат-Танфе, в связи с чем военным США приходится проводить регулярные военные операции.











