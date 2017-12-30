21:57 30 декабря

Президент Эстонии: НАТО защищает нашу территорию как свою

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подвела итоги года в вопросах эстонской безопасности. В интервью телеканалу ETV+ она заявила о том, что с безопасностью у Эстонии теперь точно всё в порядке, так как в стране присутствуют «союзники по НАТО». При этом Кальюлайд добавила, что Североатлантический военный блок считает территорию Эстонии своей.

Из заявления президента прибалтийского государства:
Конечно, для нашего маленького народа в развивающемся бурными темпами мире важно чувствовать себя в безопасности. И мы такую безопасностью чувствуем, особенно после прибытия в страну батальона НАТО. Это внушило нам уверенность в том, что НАТО продолжит делать то, что альянс делал всегда – защищать свою территорию.


Президент Эстонии: НАТО защищает нашу территорию как свою



На днях эстонское правительство одобрило план национальной обороны, рассчитанный на период до 2026 года. Одной из сфер, рассматриваемых в плане, является международная активность. Это говорит о том, что эстонских военнослужащих продолжат использовать в натовских военных миссиях по всему миру.

Ранее правительство Литвы также одобрило планы по расширению численного состава военнослужащих литовской армии, которые будут задействованы в натовских авантюрах за рубежом. Видимо, это ещё один показатель, который существенно «повышает уровень безопасности» прибалтийских республик.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/KerstiKaljulaid
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 127

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  1. 210окв Сегодня, 10:14
    Защищает!?От кого?От паранойи?тут психиатрия бессильна..
    210окв
    1. pjastolov Сегодня, 10:19
      Цитата: 210окв
      Защищает!?От кого?От паранойи?тут психиатрия бессильна..

      ну она же все сказала
      При этом Кальюлайд добавила, что Североатлантический военный блок считает территорию Эстонии своей.
      колония однако request
      pjastolov
      1. Stas157 Сегодня, 10:35
        Президент Эстонии: НАТО защищает нашу территорию как свою
        Но, ни как вашу.
        Stas157
        1. pjastolov Сегодня, 10:37
          Цитата: Stas157
          Но, ни как вашу.

          вот в этом и суть
          pjastolov
      2. seti Сегодня, 12:00
        Все верно. Только слова "как" можно пропустить.
        seti
        1. pjastolov Сегодня, 12:20
          Цитата: seti
          Все верно. Только слова "как" можно пропустить.

          оговорка, ей так просто хотелось бы laughing
          pjastolov
    2. Зяблицев Сегодня, 10:27
      Рабская сущность эстонцев даже за тысячелетия не выветрится, как были батраками западных господ, так ими и остались...СССР их попытался приподнять до самостоятельных граждан, но ничего с данной ментальностью сделать не смог - как только, так сразу метнулись и угодливо легли под Европейских дядек! laughing
      Зяблицев
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:04
        Дружище Женя - приветовский тебе ! hi drinks Куры в загородке тоже думают что их от лис спасают , но мы-то знаем что это чтобы не сбежали со сковороды или кастрюли . wink
        bouncyhunter
        1. Зяблицев Сегодня, 11:09
          Привет, Паш! hi drinks Они всего лишь мясо для НАТО, обслуживающий персонал, плацдарм...,поэтому эстонцам для хоть мало мальского поднятия собственной самооценки приходится подобные мантры повторять изо дня в день, мы, мол, партнеры...Наивные! laughing
          Зяблицев
          1. Лелёк Сегодня, 12:12
            Цитата: Зяблицев
            ...мол, партнеры.


            Привет, Евгений и с наступающим.
            Ню-ню. Это я по поводу "партнёрства". Горячие гренландцы тоже в своё время думали, что США их партнёр, крышеватель и благодетель, и вдруг такой "упс" в связи с потеплением климата:
            Лелёк
            1. Зяблицев Сегодня, 12:18
              С Наступающим, Лев!Совершенно верно - пупы земли живут для себя, ради себя и исключительно за счет других!
              Зяблицев
        2. sabakina Сегодня, 12:52
          Паша, прЮветствую. Я тебя немного поправлю. "От сковороды или кастрюли". Со сковороды сбежать курица уже не в состоянии, по причине насильственной смерти. laughing
          sabakina
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:56
            Слава , категорический привет , дружище ! hi drinks
            Цитата: sabakina
            От сковороды или кастрюли

            Ну не все же обладают искусством прицельного метания сковород и кастрюль - не женщины мы , а у них это , похоже , в генном коде прописано . wink
            bouncyhunter
            1. sabakina Сегодня, 13:04
              Паш, drinks , я тут немного выпал из обоймы, менял виндус. Была ХР (которая мне очень нравилась), поставил W7, которая для меня как иностранный язык.
              sabakina
              1. bouncyhunter Сегодня, 13:07
                Друже , привыкнешь . yes Я сам долго на двухтысячной винде в своё время сидел , пока хрюху до ума не довели .
                bouncyhunter
      2. Rusland Сегодня, 13:37
        Хуторяне, им города противопоказаны, от сюда и вся эта ересь.
        Rusland
    3. xetai9977 Сегодня, 10:41
      "Защищает!?От кого?"
      Надо полагать от тех, кто ставит под сомнение территориальную целостность Украины, Грузии. Молдовы...
      xetai9977
      1. АКС Сегодня, 11:00
        про печеньки от тети нуланд?также в своем комментарии забыли добавить Югославию, Сирию, Ирак!
        да! хорошую свинью подложили этим странам США! пообещали и кинули. РФ все!да признавала целостность Украины, а то что правительсто Украины,Грузии, Молдовы не может договорится с несогласными, так при чем тут РФ?
        АКС
        1. катана Сегодня, 11:14
          Цитата: АКС
          про печеньки от тети нуланд?также в своем комментарии забыли добавить Югославию, Сирию, Ирак!
          да! хорошую свинью подложили этим странам США! пообещали и кинули. РФ все!да признавала целостность Украины, а то что правительсто Украины,Грузии, Молдовы не может договорится с несогласными, так при чем тут РФ?

          Украина,Грузия и Молдова не входят в НАТО и их эта организация не обязана защищать.А вот Эстония сумела войти в НАТО и не потеряла ни метра своей территории.Вот так вот.
          катана
          1. АКС Сегодня, 11:21
            это НАТО сумело войти в Эстонию, по самые помидоры!!!! не нужна территория Прибалтики РФ! вымирающая земля. Для чего нужна прибалтика? если весь регион простреливается ракетами. и в РФ есть свои порты?
            Вы такой же наивный как украинцы!НАТО не для защиты. а для контроля местных аборигенов . что бы чего нибудь не удумали!
            АКС
          2. Хагалаз Сегодня, 11:29
            Цитата: катана
            Цитата: АКС
            про печеньки от тети нуланд?также в своем комментарии забыли добавить Югославию, Сирию, Ирак!
            да! хорошую свинью подложили этим странам США! пообещали и кинули. РФ все!да признавала целостность Украины, а то что правительсто Украины,Грузии, Молдовы не может договорится с несогласными, так при чем тут РФ?

            Украина,Грузия и Молдова не входят в НАТО и их эта организация не обязана защищать.А вот Эстония сумела войти в НАТО и не потеряла ни метра своей территории.Вот так вот.

            Вы как всегда всё ставите с ног на голову. Прибалтике в своё время хватило ума и цивилизованности не устраивать резни на своей территории. А вот те, которым этих качеств не хватило, в той или иной степени имеют проблемы с территориалной целостностью.
            Так что грош цена вашим шпильками в сторону России.
            Хагалаз
            1. катана Сегодня, 11:44
              Насколко я знаю - до "Крымской весны" украинцы так же не резали русских,но это их не спасло. wassat bully
              Цитата: Хагалаз
              Цитата: катана
              Цитата: АКС
              про печеньки от тети нуланд?также в своем комментарии забыли добавить Югославию, Сирию, Ирак!
              да! хорошую свинью подложили этим странам США! пообещали и кинули. РФ все!да признавала целостность Украины, а то что правительсто Украины,Грузии, Молдовы не может договорится с несогласными, так при чем тут РФ?

              Украина,Грузия и Молдова не входят в НАТО и их эта организация не обязана защищать.А вот Эстония сумела войти в НАТО и не потеряла ни метра своей территории.Вот так вот.

              Вы как всегда всё ставите с ног на голову. Прибалтике в своё время хватило ума и цивилизованности не устраивать резни на своей территории. А вот те, которым этих качеств не хватило, в той или иной степени имеют проблемы с территориалной целостностью.
              Так что грош цена вашим шпильками в сторону России.
              катана
              1. Хагалаз Сегодня, 12:10
                Цитата: катана
                Насколко я знаю - до "Крымской весны" украинцы так же не резали русских,но это их не спасло. wassat bully
                Цитата: Хагалаз
                Цитата: катана
                Цитата: АКС
                про печеньки от тети нуланд?также в своем комментарии забыли добавить Югославию, Сирию, Ирак!
                да! хорошую свинью подложили этим странам США! пообещали и кинули. РФ все!да признавала целостность Украины, а то что правительсто Украины,Грузии, Молдовы не может договорится с несогласными, так при чем тут РФ?

                Украина,Грузия и Молдова не входят в НАТО и их эта организация не обязана защищать.А вот Эстония сумела войти в НАТО и не потеряла ни метра своей территории.Вот так вот.

                Вы как всегда всё ставите с ног на голову. Прибалтике в своё время хватило ума и цивилизованности не устраивать резни на своей территории. А вот те, которым этих качеств не хватило, в той или иной степени имеют проблемы с территориалной целостностью.
                Так что грош цена вашим шпильками в сторону России.

                В том и дело, что не знаете. Я не помню точного года, но, вам ничего не говорит выражение ПОЕЗД ДРУЖБЫ? Конечно не говорит! Это когда целый железнодорожный состав националистов из Украины врывается на улици Севастополя и избивает ничего не ожидающих мирнх жителей. И это при относительно вменяемой власти и абсолютно дружелюбной РФ. Что могло произойти при нынешних отморозках, страшно представить.
                Хагалаз
          3. СРЦ П-15 Сегодня, 11:47
            Цитата: катана
            Украина,Грузия и Молдова не входят в НАТО и их эта организация не обязана защищать.А вот Эстония сумела войти в НАТО и не потеряла ни метра своей территории.Вот так вот.

            Зато потеряла свой сувернитет! Вот так вот.
            СРЦ П-15
            1. катана Сегодня, 12:12
              Цитата: СРЦ П-15
              Цитата: катана
              Украина,Грузия и Молдова не входят в НАТО и их эта организация не обязана защищать.А вот Эстония сумела войти в НАТО и не потеряла ни метра своей территории.Вот так вот.

              Зато потеряла свой сувернитет! Вот так вот.

              "Зато потеряли свой сувернитет(правильно будет " суверенитет")!" - это ваши предъвзятые оценочные суждения,ничем не подкрепленные ! smile По правде сказать ,я уже устал от этой "дискуссии " и у меня не было цели защищать высказывания Эстонского президента.Так что разрешите откланяться и не держите зла на "маленького бедного армянина"! smile Эстонец мне не брат и не свояк ,что бы из - за них я портил отношения с русскими форумчанами,тем более ,что эстонские девушки и в подметки не годятся русским девушкам. wink
              катана
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 12:20
                Цитата: катана
                "Зато потеряли свой сувернитет(правильно будет " суверенитет")!" - это ваши предЪвзятые

                Спасибо за подсказку, а слово "предвзятые" пишется без твёрдого знака - 1:1!
                СРЦ П-15
                1. Svarog51 Сегодня, 16:50
                  Александр, приветствую Вас и поздравляю с наступающим Новым Годом. Будьте снисходительны
                  и не держите зла на "маленького бедного армянина"!

                  Слова "кон" и "огон" пишутся с мягким знаком, а слова "тарелька" и "сушилька" без него. Издержки образования, понимаете ли! wink good drinks
                  Svarog51
                  1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:48
                    Цитата: Svarog51
                    Александр, приветствую Вас и поздравляю с наступающим Новым Годом. Будьте снисходительны

                    С наступающим Вас, Сергей! Меня всегда удивляют люди, указывающие другим на грамматические ошибки и тут же сами допускающие ляпы. Но я всегда отношусь к ним снисходительно: пусть потешат своё эго. laughing hi
                    СРЦ П-15
                    1. Svarog51 Сегодня, 19:05
                      Тёзка, полностью согласен. А мне ещё больше нравится, когда ошибки включены в текст с умыслом, а оппонент этого не понимает. good lol drinks hi
                      Svarog51
          4. NKT Сегодня, 14:01
            Если будет НАДО, то никакая НАТО не спасет Прибалтику.
            NKT
          5. Ныробский Сегодня, 18:54
            Цитата: катана
            Украина,Грузия и Молдова не входят в НАТО и их эта организация не обязана защищать.А вот Эстония сумела войти в НАТО и не потеряла ни метра своей территории.Вот так вот.

            Можно подумать, что в составе СССР она что то потеряла.
            Ныробский
      2. Хагалаз Сегодня, 11:10
        Ха-ха-ха! Неужели от самого же НАТО?
        Хагалаз
      3. Николай Фёдоров Сегодня, 14:22
        Цитата: xetai9977
        "Защищает!?От кого?"
        Надо полагать от тех, кто ставит под сомнение территориальную целостность Украины, Грузии. Молдовы...

        Даже странно... А почему в списке стран-жертв не упомянули Азербайджан? crying
        Николай Фёдоров
      4. Orionvit Сегодня, 15:33
        Цитата: xetai9977
        Надо полагать от тех, кто ставит под сомнение территориальную целостность Украины, Грузии. Молдовы.

        А что не так? Ставили и будут ставить, кое кого на место. Давно пора. Вас не спросили.
        Orionvit
    4. самоход Сегодня, 11:32
      что есть НАТО? и что есть "своя территория" для НАТО? убогие, НАТО и "придворная челядь" далеко не равнозначны. и стоимость вам грош цена...так, на будущее, информация для размышления
      самоход
    5. Офицер запаса Сегодня, 12:15
      Да защищает НАТО Прибалтику, защищает... До первого самого маленького военного конфликта. Может даже между самими странами Прибалтики, из-за дележки между собой остатков торговых связей с Россией. Тогда командировки быстро закончатся, всех - домой, в штаты.
      Офицер запаса
      1. Svarog51 Сегодня, 16:54
        Алексей, моё почтение hi Ну не будьте так суровы к маленьким но очень гордым пти... пардон, странам. Пусть тешут себя надеждами и иллюзиями о своём суверенитете. wink drinks
        Svarog51
        1. Офицер запаса Сегодня, 17:33
          Сергей, приветствую! Ну если Вы просите, тогда ладно. Пусть тешут себя дальше.
          Офицер запаса
          1. Svarog51 Сегодня, 19:08
            Алексей, как Вы могли подумать, что я прошу? Я,как старший по званию, просто настаиваю. wink drinks drinks drinks
            Svarog51
            1. Офицер запаса Сегодня, 19:18
              Время к вечеру. А завтра я буду занят. Так что поздравить хочу сегодня.
              С Новым годом, Сергей! Всего доброго и Вам, и Вашей семье. И чтобы нашим родным не пришлось смотреть на наши погоны на плечах. На мои капитанские звездочки. Пусть лучше смотрят здесь, на сайте.
              Офицер запаса
              1. Svarog51 Сегодня, 20:11
                Ну тогда за самых "звезданутых" drinks drinks drinks Я тоже капитан.
                Svarog51
    6. Комментарий был удален.
      1. dsk Сегодня, 17:21
        Здравствуйте Георгий!
        Цитата: BlombiRus
        как будущий театр военных действий
        "Россия призывает страны, которые позволили у себя обосноваться военному контингенту НАТО, быть бдительнее к собственной безопасности. Как заявили в МИД РФ, негативные последствия военных приготовлений НАТО должны вызывать серьёзную озабоченность у всех. В ведомстве отметили, что подобная тактика действий Североатлантического альянса ухудшает ситуацию в области безопасности "применительно к тем государствам, территории которых используются для размещения натовских сил и средств."- первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов." Мой дядя проще: "С кем поведёшся - так тебе и надо". hi
        dsk
    7. 73bor Сегодня, 18:57
      Она даже не подозревает что при первом запахе пороха все эти силы погрузятся на свои корабли -и ВСЁ!
      73bor
  2. jolly deckhand Сегодня, 10:14
    Так она и есть их территория...Не ваша...
    jolly deckhand
    1. SEER Сегодня, 12:07
      чья их? чья не наша?
      SEER
  3. APASUS Сегодня, 10:16
    Американцы просто мечтают положить своих солдат за независимость далекой Эстонии. С чего такие наивные заявления,Украина или Сирия разве не раскрывает всю технологию американского командования,это эстонцы будут воевать за США,а не на оборот!
    APASUS
    1. катана Сегодня, 10:33
      Цитата: APASUS
      Американцы просто мечтают положить своих солдат за независимость далекой Эстонии. С чего такие наивные заявления,Украина или Сирия разве не раскрывает всю технологию американского командования,это эстонцы будут воевать за США,а не на оборот!

      Если бы США не хотели воевать за Прибалтийские страны,то они не прислали бы туда своих военных ,пусть их с гулькин нос ,но если Россия попытается повторить Крымский сценарий в странах Балтии,то эти малые силы будут направлены против ваших "вежливых человечков" smile И тогда им будет не до "вежливости" ,им придется в бою убивать этих американских военных и тогда это будут не "вежливые человечки ", а "злые человечки".А самое главное - ни один американский президент ,даже самый пророссийски настроенный ,не проглотит убийство американских солдат.У вас с США начнется нехилый замес.А если США не защитит своих союзников,то блок НАТО попросту развалится.Так что не пишите очевидные благоглупости,они не к лицу вашим большим погонам.Я надеюсь,вы нажили свои погоны,не говоря все время такую чушь. wassat
      катана
      1. Комментарий был удален.
        1. катана Сегодня, 11:18
          Цитата: zoolu350
          Любой матрасный президент проглотит убийство хоть миллиона матрасных солдат, если к горлу его хозяев ФРС будут приставлены ракеты с СБЧ, ибо их РАЙСКАЯ ЖИЗНЬ и АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ над миром дороже этого миллиона. НАТО держится на иллюзии, что СШМ, кого то от чего то защитят, но это пшик. И распад НАТО реально следует начать с проебалтики, ибо цель для первого удара идеальная (гнойник между Питером и Калининградом, полный фашистов, территория не обширная, ландшафт равнинный). Но разумеется после падения власти олигархата РФ.

          Ну так проверьте это пресловутое НАТО на слабо - чего тогда тормозите? wassat Много у вас в комменте букв ,но смысла - ноль.Если вы такие "великие" ,так действуйте!! lol
          катана
          1. zoolu350 Сегодня, 11:41
            Вы последнее предложение в моем сообщение прочитали? ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ ВЛАСТИ ОЛИГАРХАТА РФ. Ибо она партнерит с откровенными врагами русского народа.
            zoolu350
          2. Svarog51 Сегодня, 17:00
            Э-э! Дарагой! Призываете к военным действиям с использованием ядерного оружия? Ай как не харашо! Праздник к нам приходит, радость к людям в дом, а Вы о войне печётесь. Ай-я-яй! Добрее надо быть. wink
            Svarog51
            1. zoolu350 Сегодня, 21:34
              Ага как "спортсмены из России", вот где истинная доброта. Им указывают какие цвета носить, какие слова говорить, под каким флагом выступать и они с радостью с этим соглашаются, под одобрение олигархата РФ. А у меня желание, чтоб хозяева ФРС, МОК и ВАДА ползали, дышали и молились по свистку, который дает им русский народ. А ЯО самый короткий путь для этого.
              zoolu350
              1. Svarog51 Сегодня, 21:47
                Пётр, приветствую hi
                А ЯО самый короткий путь для этого.

                Да,только это самый короткий путь в "страну вечной охоты". Думаете все туда стремятся?
                Svarog51
      2. АКС Сегодня, 11:10
        Вы вообще в своем уме? прибалты сами знают что они РФ даром не нужны. Кормить их никто не будет. Порты не нужны есть Усть луга, и прочее прочеее прочее!
        И всю эту ахинею про убийства американских солдат, как кто проглотит, зеленых человечков, оставте для других. По поводу защиты союзников. приведу пример, если турция сбила российский самолет. то следуя принципу коллективной ответственности РФ могла просто расхренашить нищебродскую Эстонию! как тогда поступило бы сша, ведь нато первое начало.
        США свои интересы вна Украине защитить не может Крым и Донбасс прос....ли. в Сирии облажались, а Вы про желание умирать американского солдата в Ида-вирума, за эстонских парней которые вкалывают в ЕС, и плевали на защиту своей родины!
        АКС
        1. Комментарий был удален.
          1. АКС Сегодня, 11:28
            Ну и "расхреначили бы нищебродную Эстонию"- кто вас за руки то держал ? А зачем?
            уже кормили этих и таких как ваша страна, теперь все! братство кончилось! Откуда знаете, что живут лучше РФ? могу сказать точно что они живут лучше Армении!!! а по сравнению с РФ вопрос, опять же Вам нужно пойчится что бы понять, что размеры стран разные. как и количество населения, уровень жизни в эстонии это уровень жизни в области РФ с населением 1,5 млн человек.
            АКС
            1. катана Сегодня, 11:47
              Теперь перешли к Армении...За неимением никаких других аргументов.. sad
              катана
              1. SEER Сегодня, 12:11
                на... а зачем нам ваша страна. прежде чем отвечать, хоть подумай, уважаемый.
                SEER
                1. Svarog51 Сегодня, 17:05
                  Тёзка, приветствую Вас и поздравляю с наступающим. hi
                  уважаемый.

                  Этот "клинок" несколько притупился в битвах. Цель у него - провокация. Не ведитесь. hi
                  Svarog51
          2. Хагалаз Сегодня, 11:55
            Катана, непреодолимое желание во что бы то ни стало возразить, мешает Вашему здравомыслие. В противном случае Вы давно поняли,предъявляемые аргументы. Сказано Вам, что Прибалтика не нужна нам ни даром, ни за приплату. Если очень высокие господа решат отрезать от РФ Калининградскую обл.тогдауж надо бояться. Вот этого замеса нужно бояться, причем всем и РФ и НАТО, и прибалтике. Рзультат тут не известен, но территория замеса в проигрыше в любом случае.
            Хагалаз
            1. катана Сегодня, 12:16
              Цитата: Хагалаз
              Катана, непреодолимое желание во что бы то ни стало возразить, мешает Вашему здравомыслие. В противном случае Вы давно поняли,предъявляемые аргументы. Сказано Вам, что Прибалтика не нужна нам ни даром, ни за приплату. Если очень высокие господа решат отрезать от РФ Калининградскую обл.тогдауж надо бояться. Вот этого замеса нужно бояться, причем всем и РФ и НАТО, и прибалтике. Рзультат тут не известен, но территория замеса в проигрыше в любом случае.

              Разрешите мне откланяться - "бедный армянин " не собирался любой ценой оправдывать каждое слово президента Эстонии,вполне возможно ,что Россия и не собирается нападать на них. hi
              катана
          3. обыватель Сегодня, 13:05
            Цитата: катана
            Ну и "расхреначили бы нищебродную Эстонию"- кто вас за руки то держал ?

            Наверное для того что бы Россия начала какие то агрессивные действия против Эстонии необходимо что бы правительство Эстонии начало откровенный геноцид русскоязычного населения своей страны. И то не факт. А так? Войска НАТО в Прибалтике это как взрослые подростки- хулиганы при малолетней шестерке, которая задирает прохожих с наглой физиономией.
            обыватель
      3. баклан Сегодня, 12:39
        Не говорите глупости. НАТО никому ничего не должен. Если прочитать, то статья о «совместной обороне» никого не обязывает отправлять свою армию на спасение страны жертвы агрессии, а лишь не исключает такую возможность. Это может быть и дипломатический протест. Вы серьёзно думаете, что американский президент поставит под угрозу ядерного удара свою страну ради группки эстонцев. Не смешите мои тапки.
        баклан
      4. dubovitsckij.viktor Сегодня, 15:00
        Цитата: катана
        Цитата: APASUS
        Американцы просто мечтают положить своих солдат за независимость далекой Эстонии. С чего такие наивные заявления,Украина или Сирия разве не раскрывает всю технологию американского командования,это эстонцы будут воевать за США,а не на оборот!

        Если бы США не хотели воевать за Прибалтийские страны,то они не прислали бы туда своих военных ,пусть их с гулькин нос ,но если Россия попытается повторить Крымский сценарий в странах Балтии,то эти малые силы будут направлены против ваших "вежливых человечков" smile И тогда им будет не до "вежливости" ,им придется в бою убивать этих американских военных и тогда это будут не "вежливые человечки ", а "злые человечки".А самое главное - ни один американский президент ,даже самый пророссийски настроенный ,не проглотит убийство американских солдат.У вас с США начнется нехилый замес.А если США не защитит своих союзников,то блок НАТО попросту развалится.Так что не пишите очевидные благоглупости,они не к лицу вашим большим погонам.Я надеюсь,вы нажили свои погоны,не говоря все время такую чушь. wassat

        Расскажите, как НАТО защитило своего члена- Грецию от агрессии Турции на Кипре?
        Не лепи горбатого, сынок. Когда начнётся серьёзное, все обязательства этих картонных дурилок попрячут и будут ждать, что не они, а их кто-то будет защищать. Для этих вошей нам придётся выделить несколько артиллерийских ядерных колотушек, чтобы утихомирить каждого в отдельности и всех вместе надолго. И заставить заниматься стиркой собственных прокладок. И разговор с ними будет начат и закончен за время развёртывания систем вооружения. Заходить туда нам не потребуется вовсе.
        dubovitsckij.viktor
      5. APASUS Сегодня, 16:02
        Цитата: катана
        Если бы США не хотели воевать за Прибалтийские страны,то они не прислали бы туда своих военных

        Любите смотреть американские боевики про Рэмбо ?Есть отработанные схемы где на квадратный километр для обороны нужно : Н- количество войск,орудий ,самолетов,средств ПВО.Чем они там собрались защищать? Размещенное количество нужно как раз только для провокации,но не для обороны!
        Цитата: катана
        И тогда им будет не до "вежливости" ,им придется в бою убивать этих американских военных и тогда это будут не "вежливые человечки ", а "злые человечки".

        Не читайте ужастиков на ночь,это просто вредно для психики.
        Вы на самом деле верите во весь этот бред ,что Россия просто мечтает захватить Прибалтику,насыщенную месторождениями нефти ,полезных ископаемых и современными производствами?
        Цитата: катана
        .А если США не защитит своих союзников,то блок НАТО попросту развалится.

        Блажен, кто верует
        НАТО уже давно не выполняет своих функций .До 83% бюджета организации состоят вливания США.Американцы стали прекрасно понимать что европейцы не хило экономят под это дело финансовых средств.Вот по этому столько гневных речей Трампа.Деньги - прежде всего!
        Цитата: катана
        Так что не пишите очевидные благоглупости,они не к лицу вашим большим погонам.

        Что же я такого глупого написал?
        Уроки Вьетнама привели к глобальным изменениям в тактике и стратегии использования вооруженных сил США. Основа всей мощи стали высокоточные ракеты,управляемые бомбы,умные снаряды и авиационные дроны. Американцы перестали входить в боевое столкновение с противником без артподготовки(за что были сотни раз подвергались критике даже союзниками)
        Все военные авантюры США и союзников опираются прежде всего на местные кадры,недовольные и якобы протестующие.Американцы берут на себя логистику,вооружение,поддержку в СМИ и на высшем политическом уровне.Сирия достаточно хороший пример.При всей супер технологии ,космических спутниках,супер самолетов,американцы постоянно ошибаются в выбросе грузов с оружием( это официальная версия)Даже в Конгрессе США успели засветить свой доклад о подготовке вооруженной оппозиции,где стало ясно,что все подготовленные бойцы в месте с вооружением ушли к головорезам.
        И Прибалтика не станет исключением! Её поддержат вооружением,обучат и даже могут подтолкнуть (как в Грузии 080808) но сами американцы вряд ли положат головы своих солдат ,ради прибалтов,вот по этому их там нет!
        APASUS
        1. dsk Сегодня, 18:01
          Цитата: APASUS
          сами американцы вряд ли положат головы своих солдат ради прибалтов

          Цитата: Президент Эстонии Кальюлайд
          эстонских военнослужащих продолжат использовать в натовских военных миссиях по всему миру.
          НАТО не благотворительный фонд.
          dsk
          1. APASUS Сегодня, 18:14
            Цитата: dsk
            НАТО не благотворительный фонд.

            Тут некоторые понять этого не хотят,все верят в демократию ,права и ценности ,которыми нас пугают.
            APASUS
  4. svp67 Сегодня, 10:18
    И мы такую безопасностью чувствуем, особенно после прибытия в страну батальона НАТО.
    Уж цельный батальон, так это ДА...Надежная охрана.
    svp67
    1. катана Сегодня, 10:35
      Цитата: svp67
      И мы такую безопасностью чувствуем, особенно после прибытия в страну батальона НАТО.
      Уж цельный батальон, так это ДА...Надежная охрана.

      Дело не в одном батальоне и вы все прекрасно это понимаете!
      катана
      1. svp67 Сегодня, 16:16
        Цитата: катана
        Дело не в одном батальоне и вы все прекрасно это понимаете!

        Увы,да
        svp67
        1. Svarog51 Сегодня, 17:27
          Увы,да

          "Ну, почему ж, увы." (с) "Гусарская баллада"
          Понимаем и принимаем.... соответствующие меры.
          Svarog51
          1. svp67 Сегодня, 18:01
            Цитата: Svarog51
            Понимаем и принимаем.... соответствующие меры.

            svp67
            1. Svarog51 Сегодня, 19:21
              Тёзка hi Ну как Вы можете так пугать наших "партнёров", ну хоть перед праздником будьте милосердны. wink good drinks
              Позвольте, я им напомню, пожалуйста.

              Это из далёкой уже истории, есть и поближе, но приберегу. Война, по моему личному мнению,не закончена. Надо жить дальше и думать как это сделать без войны. good drinks
              Svarog51
  5. Vard Сегодня, 10:26
    Если Эстония всё же объявит нам войну... то нам надо успеть капитулировать первыми... а то корми их потом... дармоедов...
    Vard
  6. ded100 Сегодня, 10:28
    Наивная чукотская девушка! wassat
    ded100
    1. volodya Сегодня, 11:38
      Цитата: ded100
      Наивная чукотская девушка! wassat

      volodya
      1. Svarog51 Сегодня, 17:31
        Анекдот. "Девушка, как пластинка - проиграл и выбросил. Э-э, дарагой, зачэм выбросил? Перевернул и играй далшэ!"
        Svarog51
  7. частное лицо Сегодня, 10:31
    Ну да а то раньше все так и норовили захватить маленькую напичканную полезными ископаемыми одну из богатейших стран .
    частное лицо
  8. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 10:37
    Президент Эстонии: НАТО защищает нашу территорию как свою


    Эстония входит в НАТО. Т.е. получается НАТО защищает свою территорию как свою?
    Этих политиков что, по объявлению набирают или они специально тренируются, чтоб показать свою тупость?
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Svarog51 Сегодня, 17:39
      Жора, я Вас приветствую. hi Поздравляю с Новым Годом и желаю, чтоб пришёл мир в Ваш дом. Здоровья Вам и Вашим близким.
      Маленькая страна пустила к себе "матёрого рецидивиста" и ... влюбилась. Пусть живёт в своих иллюзиях. Георгий - Добрым Молодцам урок. Свою не отдавай "этим" ни в коем разе. soldier
      Svarog51
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:50
        Здравствуй Сварог hi

        По поводу Эстонии - это их выбор, пусть варятся в натовском соку как хотят.

        Вас тоже поздавляю с наступающим праздником, желаю мира, спокойствия и обильный стол, всегда и везде.
        Лишь бы не было войны.

        P.S. На чужое не заримся, но и своего не отдадим. Враг не пройдет. Я в стороне не останусь.
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. Svarog51 Сегодня, 19:37
          Жора, меня Сергей зовут.
          Лишь бы не было войны.
          Я б добавил - пусть её НИКОГДА не будет.
          Svarog51
          1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 19:46
            Прошу прощения, Сергей, не доглядел.

            Есть хорошая пословица - хочешь мира, готовься к войне. Лично мне в 2013 г. и в голову бы не пришло что у нас будет свирепая война в родном городе и окресностях. Лучше бы ее никогда не было, никому это не нужно.
            Генерал Песчаных Карьеров
            1. Svarog51 Сегодня, 20:29
              Георгий, открою страшную тайну, когда я срочную служил, у меня был однополчанин с Донбасса по имени Жора. Вы вернули меня на 30 лет назад. Если Вы не против, предлагаю дружбу и перейти на "ты".
              Svarog51
              1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 21:09
                Однополчане это святое и память на всю жизнь.
                Можно и на "ты". Конечно не против. Тем более я с Донбасса, и меня реально зовут Жора))
                Генерал Песчаных Карьеров
                1. Svarog51 Сегодня, 21:30
                  Я бы фотку скинул, только комп мой пока дуба дал, а вся инфа в нём хранится. Как починю - свяжемся. Вот моя почта [email protected] для резервного канала связи. Мало ли.
                  Svarog51
                    1. Svarog51 Сегодня, 21:53
                      Принято. drinks good Жора, я сегодня с легка на борт принял, не хочу накосячить. Почту зафиксировал, обязательно свяжусь, ну хотя бы для проверки связи. drinks
                      Svarog51
  9. Теренин Сегодня, 10:38
    Президент Эстонии: НАТО защищает нашу территорию как свою... Уважаемая госпожа Кальян, скажите, сколько же атак злых русских отбил бесстрашный батальон НАТО героически защищая вашу территорию, как свою? angry what feel
    Теренин
    1. SEER Сегодня, 12:43
      мульёны атак отбил. не было бы солдатни нато, маленькую, и оченно независимую зстонию давным-давно поглотила бы Имперская Росссия. Токо вопрос: Россия, поглотив эстонию очень долго бы думала а "нах"?
      SEER
  10. Не либероид Русский Сегодня, 10:56
    боженька на ней отыгрался... ни ума, ни морды
    Не либероид Русский
    1. катана Сегодня, 11:24
      Цитата: Не либероид Русский
      боженька на ней отыгрался... ни ума, ни морды

      Эстонки не такие красивые по своим природным данным,как ваши женщины.
      катана
      1. KondratKo Сегодня, 13:43
        Эстонки не такие красивые по своим природным данным

        К тому-же, она зря себе усы сбрила. Мужик мужиком, как раз в первую строчку европейских ченностей, тьху.
        KondratKo
  11. Комментарий был удален.
  12. Туз Бубен Сегодня, 11:09
    Просто этот малохольный не до конца понимает цель НАТО...Да, они защищают территорию недогосударств как свою...Но СВОЮ...в будущем...
    Может Бог милует, и доживу до того момента, когда на ВО прочитаю в статье о Приебалтиках жалобы местных о том, что Вьи нахьёдитесь на территорья сединеных штанов, и должны...ньет...обьязанны...обезьяны..соблюдать обязанность, и выпрашивать свой право...
    Туз Бубен
  13. КВУ-НСвД Сегодня, 11:14
    Прибалтика будет взята под контроль за несколько часов - но только в 2 случаях . 1\ Агрессия нато . 2\ Провокации и (или ) блокада Калининграда . Причём все натовские сводные батальоны не успеют даже выдвинуться в районы сосредоточения и одеть памперсы
    КВУ-НСвД
  14. Лексус Сегодня, 11:19
    Чего ещё ожидать от тех, кто от рождения "на ручнике"?
    Первый день Второй мировой войны: немцы захватили Эстонию.
    Второй день войны: русские отбили Эстонию.
    Третий день: немцы захватили Эстонию.
    Четвертый день войны: русские отбили Эстонию.
    Пятый день войны: эстонские пограничники подняты по тревоге.
    Лексус
  15. мои пять копеек Сегодня, 11:25
    маразм крепчает с каждым днём и часом!Самое интересное,что здесь так думают и многие русские.Не понятно откуда у них такие взялись понятия.Ну да пусть готовятся,если им так это надо.
    мои пять копеек
    1. Туз Бубен Сегодня, 11:32
      Таки не понял..Именно русские проживающие вЭссТонннннии, или, так скать коренные жители ?
      Туз Бубен
      1. мои пять копеек Сегодня, 12:19
        ну оскорблять меня не надо.Я не троллина.
        Что не понятно?Я написал по-русски.Так думают многие русские которые здесь живут. Им всё не нравится русское и Россия в частности.Всё!Чем хуже,то для них-лучше.Любой негатив встречают с овациями.Вот этому я и удивляюсь.Откуда у них,по рождению русских такая ненависть к России?
        Ну понимаю-один,два,но их здесь много.И как можно ненавидеть свою национальность?Тупизм в высшей степени,на мой взгляд. Я могу понять ,что им не нравится В.Путин.И в России есть такие-обиженные,сам встречал,разговаривал.Но что бы ненавидеть русский мир,такого я не понимаю.Вот и написал-мои непонятки. Каждый человек может быть чем то недоволен.Чем то,но не все же и сразу и даже заочно.Пример.Случилось ЧП в Питере-здесь в чатах-праздник.Наехали на остановку в Москве-здесь-праздник.И пишут русские люди.Вот что мне обидно.Как можно радоваться чужому горю?Вот это я и не понимаю.Надеюсь я Вам объяснил, что мне непонятно
        мои пять копеек
        1. Dym71 Сегодня, 13:06
          Цитата: мои пять копеек
          ЧП в Питере-здесь в чатах-праздник.Наехали на остановку в Москве-здесь-праздник.И пишут русские люди.

          Вы ошибаетесь, они уже не русские, уверен на 100%! hi
          Dym71
          1. мои пять копеек Сегодня, 13:36
            скорее всего так, как Вы и ответили.Я к примеру здесь живу уже много лет-50.Но я ведь русский и мне Россия близка и в радости и в горести.Я русский.Вот мне и не понятно этих иуд-русский по рождению,а в душонке... .Иначе и не скажешь.Надеюсь все меня поняли правильно
            мои пять копеек
        2. Туз Бубен Сегодня, 14:54
          Приношу свои извинения...Просто мне очень трудно такое осознать..Моя родная сестра 35 лет живёт в Иордании, но все её дети и внуки готовы глотку за Россию перегрызть...отсюда и скепсис..
          Туз Бубен
          1. dubovitsckij.viktor Сегодня, 17:49
            Цитата: Туз Бубен
            Приношу свои извинения...Просто мне очень трудно такое осознать..Моя родная сестра 35 лет живёт в Иордании, но все её дети и внуки готовы глотку за Россию перегрызть...отсюда и скепсис..

            Бывают моменты, когда туза бьют пять копеек.
            Это справедливо. Не хами, и всё будет хорошо.
            dubovitsckij.viktor
        3. dubovitsckij.viktor Сегодня, 17:46
          Цитата: мои пять копеек
          ну оскорблять меня не надо.Я не троллина.
          Что не понятно?Я написал по-русски.Так думают многие русские которые здесь живут. Им всё не нравится русское и Россия в частности.Всё!Чем хуже,то для них-лучше.Любой негатив встречают с овациями.Вот этому я и удивляюсь.Откуда у них,по рождению русских такая ненависть к России?
          Ну понимаю-один,два,но их здесь много.И как можно ненавидеть свою национальность?Тупизм в высшей степени,на мой взгляд. Я могу понять ,что им не нравится В.Путин.И в России есть такие-обиженные,сам встречал,разговаривал.Но что бы ненавидеть русский мир,такого я не понимаю.Вот и написал-мои непонятки. Каждый человек может быть чем то недоволен.Чем то,но не все же и сразу и даже заочно.Пример.Случилось ЧП в Питере-здесь в чатах-праздник.Наехали на остановку в Москве-здесь-праздник.И пишут русские люди.Вот что мне обидно.Как можно радоваться чужому горю?Вот это я и не понимаю.Надеюсь я Вам объяснил, что мне непонятно

          Я думаю, это потому, что ВНЕЗАПНО, они (русские) стали там второсортным продуктом. И обвиняют в этом не себя ( нас-то за что?) а русских в России. Что же, пусть терпят, пусть меняют фамилии, пусть перекрещиваются в католиков или ещё чёрт знает в кого. Отец Небесный разберётся, кто чего стоит.
          dubovitsckij.viktor
          1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
  16. Лексус Сегодня, 11:34
    И ещё
    Приходит Эстонец к врачу:
    - Здраствутееее, токтоор! У мэняяя такайя проблемма. Ттри ддня насатт я имелл полоффой контактт, и сеггоддня какк-то не такк сеппя чуффствуйуу.
    Врач:
    - Разздевайттесь, покказзывайте.
    Тот раздевается, показывает.
    Врач:
    - Пассдравлляю! Суддя по ффсемму Ви наконеццц-то коннчиллии!

    А эстонские политики обойдутся без комментариев.
    С Наступающим всех! good drinks
    Лексус
  17. Геркулесыч Сегодня, 11:45
    Нарву только вот домой, в Россию верните для начала! А то деляги фиговы, живут на чужих землях, и ее в сторону настоящих хозяев гавкают!
    Геркулесыч
  18. Mestny Сегодня, 11:46
    Цитата: xetai9977
    "Защищает!?От кого?"
    Надо полагать от тех, кто ставит под сомнение территориальную целостность Украины, Грузии. Молдовы...

    От США что ли? Согласен - как только США вмешивались напрямую в дела этих стран, так у этих стран через некоторое время начинались территориальные проблемы.
    Mestny
    1. Туз Бубен Сегодня, 11:58
      то ли у мну генетическая память, то ли просто дурь....
      Но как слышу слова Аляска, Калифорния...так чуть не какаюсь...
      Туз Бубен
  19. SEER Сегодня, 11:52
    колония считает захватчика "приличным человеком". ктобы в этом сомневался....
    SEER
    1. Туз Бубен Сегодня, 12:03
      А Вы назовите хоть одну колонию России на протяжении, хотя бы, последних 10ти веков...
      Туз Бубен
      1. SEER Сегодня, 12:58
        нет у мну ничего.
        SEER
  20. ibn.shamai Сегодня, 12:23
    Так это и есть НЕ ваша территория! lol Хозяева там давно мерикосы! tongue
    ibn.shamai
  21. Machete Сегодня, 12:27
    НУ ЧТО ТУТ МОЖНО СКАЗАТЬ?......

    Пхахаха!!!!!
    Machete
  22. sabakina Сегодня, 12:48
    При этом Кальюлайд добавила, что Североатлантический военный блок считает территорию Эстонии своей.

    Вот так, без шуму и пыли. "Крымские захватчики" нервно курят в сторонке. laughing
    sabakina
  23. askort154 Сегодня, 12:55
    Посмотрел на фото .....ба! Это же Псаки ! Бедняжку, после затяжных родов, направили в командировку, аж в Эстонию. crying
    askort154
    1. Туз Бубен Сегодня, 16:00
      Йё...6м Американским флотом через побережье Белоруссии...
      Туз Бубен
  24. Dimy4 Сегодня, 13:08
    ...НАТО защищает нашу территорию как свою

    Ой нааииивныыый!
    Dimy4
  25. bumerang. Сегодня, 13:15
    НАТО без боя, день за днем сдает свои территории дикарям из Африки, Азии и другим желающим пожить не работая за счет жителей Европы при убивая их, насилуя и грабят. Через несколько лет, Европы не станет.
    bumerang.
  26. mamont5 Сегодня, 13:35
    А что у НАТЫ есть своя территория? А если имеется ввиду территория США, то это даже не смешно.
    mamont5
  27. mavrus Сегодня, 13:35
    Цитата: sabakina
    Паш, drinks , я тут немного выпал из обоймы, менял виндус. Была ХР (которая мне очень нравилась), поставил W7, которая для меня как иностранный язык.

    Нихренасебе, кто-то ещё на ХР сидит. Прикольно. А я, как баран, всё раздумываю, может зря на ноуте W8 на W10 не махнул.
    А чего на седьмой?
    Менять так на 95 :))). Думаю что 3.1 сейчас уже точно не найдёшь, а то вообще крутяк был бы. (Шутка).
    mavrus
  28. Шакал Сегодня, 13:58
    Мне жаль прибалтов..Но они выбрали сами свою судьбу !
    Что с ними будет в случае чего, думаю все понимают!
    Шакал
  29. мерцание Сегодня, 14:10
    "Президент Эстонии: НАТО защищает нашу территорию как свою"
    ------
    Ну конечно, конечно. Именно для этого американцы и включили в НАТО Эстонию, чтобы америкаский командас за нее погибал. lol
    Голубая мечта любого американца это погибнуть за территорию Эстонии (читай: польши, литвы, латвии итд).
    ----
    Угу, вот только все с точностью до наоборот: матрасники только потому и включают других в НАТО, чтобы рекрутировать воинов которые бы погибали за интересы штатов.
    Ну, типа всяких эстонцев литовцев и прочих свидомых не жалко положить за интересы матрасников (точнее тех кто за ними - "сильных мира сего").
    Похоже эвропейский мозг - пустой мозг.
    мерцание
  30. iouris Сегодня, 14:11
    Россия выкупила эту территорию и создала на ней Эстонию и Латвию. Теперь НАТО её защищает "как свою". Так может, и оборону Ленинграда поручить НАТО?
    iouris
  31. dubovitsckij.viktor Сегодня, 14:44
    При этом Кальюлайд добавила, что Североатлантический военный блок считает территорию Эстонии своей.

    К этому следует добавить, что она находится на своём посту по приказу из Брюсселя. На должности отсидента Фукса.
    dubovitsckij.viktor
  32. bmv04636 Сегодня, 15:49
    Еще не все обосали и облевали бравые "защитники" нату laughing
    bmv04636
  33. Идущий Сегодня, 16:53
    Это говорит о том, что эстонских военнослужащих продолжат использовать в натовских военных миссиях по всему миру.


    Их на убой , а страну будут США - НАТО защищать.
    Идущий
  34. renics Сегодня, 17:10
    (НАТО защищает нашу территорию как свою) Ясное дело если эта территория оккупирована западом, а этим олухам до сих пор невдомёк. Ну тупые с рабской психологией.
    renics
  35. RECORHE Сегодня, 17:18
    Эээттттооооо оооччченнь боольшааяяя тупппооость !!! Оооччень ппллохххоо ббыттть ббесссттооллккоовввыммм!!!
    RECORHE
  36. nikolaev Сегодня, 18:53
    вот простые! Это уже и есть территория НАТО , то есть США! Вы до сих пор не поняли?
    nikolaev
  37. Комментарий был удален.
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