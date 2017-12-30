"Президент Эстонии: НАТО защищает нашу территорию как свою"

Конечно, для нашего маленького народа в развивающемся бурными темпами мире важно чувствовать себя в безопасности. И мы такую безопасностью чувствуем, особенно после прибытия в страну батальона НАТО. Это внушило нам уверенность в том, что НАТО продолжит делать то, что альянс делал всегда – защищать свою территорию.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подвела итоги года в вопросах эстонской безопасности. В интервью телеканалу ETV+ она заявила о том, что с безопасностью у Эстонии теперь точно всё в порядке, так как в стране присутствуют «союзники по НАТО». При этом Кальюлайд добавила, что Североатлантический военный блок считает территорию Эстонии своей.Из заявления президента прибалтийского государства:На днях эстонское правительство одобрило план национальной обороны, рассчитанный на период до 2026 года. Одной из сфер, рассматриваемых в плане, является международная активность. Это говорит о том, что эстонских военнослужащих продолжат использовать в натовских военных миссиях по всему миру.Ранее правительство Литвы также одобрило планы по расширению численного состава военнослужащих литовской армии, которые будут задействованы в натовских авантюрах за рубежом. Видимо, это ещё один показатель, который существенно «повышает уровень безопасности» прибалтийских республик.