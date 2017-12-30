В ДНР готовятся к новогодним диверсиям украинских силовиков
Украинские силовики могут использовать новогоднее перемирие для подготовки диверсий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.
О подготовке таких акций свидетельствует то, что к линии соприкосновения в районах поселков Авдеевка, Водяное и Пески украинское командование передислоцировало подразделения полка специального назначения сил спецопераций ВСУ, основной «специализацией» которых являются диверсии и теракты.
По его словам, в связи с этим в ДНР "проведены мероприятия контрдиверсионной борьбы".
Режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с полуночи 23 декабря. Однако обе стороны конфликта постоянно обвиняют друг друга в нарушении перемирия.
О подготовке таких акций свидетельствует то, что к линии соприкосновения в районах поселков Авдеевка, Водяное и Пески украинское командование передислоцировало подразделения полка специального назначения сил спецопераций ВСУ, основной «специализацией» которых являются диверсии и теракты.
Мы не исключаем, что, воспользовавшись новогодним перемирием, украинская сторона намерена подготовить и реализовать свои диверсии на объектах жизнеобеспечения в мирных населенных пунктах нашей республики— сказал Басурин.
По его словам, в связи с этим в ДНР "проведены мероприятия контрдиверсионной борьбы".
Мы не позволим противнику застать нас врасплох. Организовано тесное взаимодействие всех силовых структур и спецслужб ДНР для предотвращения терактов и диверсий. Террористы получат жесткий и решительный отпор— добавил Басурин.
Режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с полуночи 23 декабря. Однако обе стороны конфликта постоянно обвиняют друг друга в нарушении перемирия.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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