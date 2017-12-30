В ДНР готовятся к новогодним диверсиям украинских силовиков

Мы не исключаем, что, воспользовавшись новогодним перемирием, украинская сторона намерена подготовить и реализовать свои диверсии на объектах жизнеобеспечения в мирных населенных пунктах нашей республики

Мы не позволим противнику застать нас врасплох. Организовано тесное взаимодействие всех силовых структур и спецслужб ДНР для предотвращения терактов и диверсий. Террористы получат жесткий и решительный отпор

Украинские силовики могут использовать новогоднее перемирие для подготовки диверсий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.О подготовке таких акций свидетельствует то, что к линии соприкосновения в районах поселков Авдеевка, Водяное и Пески украинское командование передислоцировало подразделения полка специального назначения сил спецопераций ВСУ, основной «специализацией» которых являются диверсии и теракты.— сказал Басурин.По его словам, в связи с этим в ДНР "проведены мероприятия контрдиверсионной борьбы".— добавил Басурин.Режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с полуночи 23 декабря. Однако обе стороны конфликта постоянно обвиняют друг друга в нарушении перемирия.