21:57 30 декабря

В ДНР готовятся к новогодним диверсиям украинских силовиков

Украинские силовики могут использовать новогоднее перемирие для подготовки диверсий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

О подготовке таких акций свидетельствует то, что к линии соприкосновения в районах поселков Авдеевка, Водяное и Пески украинское командование передислоцировало подразделения полка специального назначения сил спецопераций ВСУ, основной «специализацией» которых являются диверсии и теракты.

В ДНР готовятся к новогодним диверсиям украинских силовиков



Мы не исключаем, что, воспользовавшись новогодним перемирием, украинская сторона намерена подготовить и реализовать свои диверсии на объектах жизнеобеспечения в мирных населенных пунктах нашей республики
— сказал Басурин.

По его словам, в связи с этим в ДНР "проведены мероприятия контрдиверсионной борьбы".

Мы не позволим противнику застать нас врасплох. Организовано тесное взаимодействие всех силовых структур и спецслужб ДНР для предотвращения терактов и диверсий. Террористы получат жесткий и решительный отпор
— добавил Басурин.

Режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с полуночи 23 декабря. Однако обе стороны конфликта постоянно обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 38

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  1. Дормидонт Сегодня, 16:32
    Не надо повторять ошибок прошлых. Что б без пленных обошлось
    Дормидонт
    1. Татьяна Сегодня, 16:41
      Цитата: Дормидонт
      Не надо повторять ошибок прошлых. Что б без пленных обошлось

      Вряд ли обойдётся без пленных! Своих людей ДЛНР тоже нужно из застенков ВСУ каким-то образом освобождать.
      Татьяна
      1. svp67 Сегодня, 16:47
        Цитата: Татьяна
        Своих людей ДЛНР тоже нужно из застенков ВСУ каким-то образом освобождать.

        Не ВСУ, а СБУ и ГПУ...
        svp67
        1. Татьяна Сегодня, 16:55
          svp67
          Не ВСУ, а СБУ и ГПУ...
          Ха! Серёжа, спасибо! Вы всё правильно в моём комментарии уточнили! yes
          Вы вообще молодец, что всегда внимательно комментарии читаете! good
          Татьяна
      2. Комментарий был удален.
        1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:56
          На Аллаха надейся, но верблюда привяжи.

          Один человек у нас говорит - " Надейся и верь в Бога, но оружие проверь". Как правило после этого была чистка оружия)))
          Генерал Песчаных Карьеров
  2. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:33
    В Луганске тоже готовятся. С Украины станется сотворить теракт во время праздника, уже это проходили.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Partyzan Сегодня, 18:19
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      В Луганске тоже готовятся. С Украины станется сотворить теракт во время праздника, уже это проходили.

      так надо сразу
      Partyzan
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:23
        РТ уже сняли ролик по такому сценарию)))
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. Partyzan Сегодня, 18:30
          Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
          РТ уже сняли ролик по такому сценарию)))

          во блин, а я думал это будет моё ноу-хау recourse
          Partyzan
          1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:37
            Собственно оно и есть)))
            Генерал Песчаных Карьеров
            1. Partyzan Сегодня, 18:45
              Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
              Собственно оно и есть)))

              коасс good drinks
              Partyzan
              1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 19:26
                Желаю хорошего Нового Года! drinks
                Генерал Песчаных Карьеров
                1. Partyzan Сегодня, 19:31
                  Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
                  Желаю хорошего Нового Года! drinks

                  взаимно drinks
                  Partyzan
  3. Ураган70 Сегодня, 17:04
    Цитата: Татьяна
    Цитата: Дормидонт
    Не надо повторять ошибок прошлых. Что б без пленных обошлось

    Вряд ли обойдётся без пленных! Своих людей ДЛНР тоже нужно из застенков ВСУ каким-то образом освобождать.

    Человек имеет ввиду без пленных из "подразделения полка специального назначения сил спецопераций ВСУ, основной «специализацией» которых являются диверсии и теракты".
    Разницу не чувствуете? Этих в плен не зачем брать, их надо гасить на месте... Впрочем у снайперов такая же участь...
    Ураган70
  4. Rusland Сегодня, 17:05
    Соблюдать законность, в плен не брать, расстреливать на месте.
    Rusland
  5. APASUS Сегодня, 17:05
    Думаю поставки вооружения из США для этого и были сделаны,для определенной цели.
    APASUS
  6. Ураган70 Сегодня, 17:06
    Цитата: Ураган70
    Цитата: Татьяна
    Цитата: Дормидонт
    Не надо повторять ошибок прошлых. Что б без пленных обошлось

    Вряд ли обойдётся без пленных! Своих людей ДЛНР тоже нужно из застенков ВСУ каким-то образом освобождать.

    Человек имеет ввиду без пленных из "подразделения полка специального назначения сил спецопераций ВСУ, основной «специализацией» которых являются диверсии и теракты".
    Разницу не чувствуете? Этих в плен не зачем брать, их надо гасить на месте... Впрочем у снайперов такая же участь...

    Вы ж вникните в суть, а потом отмечайтесь...
    Ураган70
  7. частное лицо Сегодня, 17:11
    Ни как не могу понять почему на фотографиях прячут лица если хохлы говорят что воюют на своей земле за правое дело .
    частное лицо
    1. Геркулесыч Сегодня, 17:21
      Потому что это не их земля! am
      Геркулесыч
      1. частное лицо Сегодня, 17:38
        Кричать что это не их земля в 90-х надо было, ЛДНР как не крути а Украина благодаря нашим советским вождям. Вот в каком статусе ?
        частное лицо
    2. ltc35 Сегодня, 19:05
      Персонаж справа похож на французского шарамыжника времен Отечественной войны 1812 года. Прям вариация из старого советского учебника истории...
      ltc35
  8. Идущий Сегодня, 17:18
    Украинские силовики могут использовать новогоднее перемирие


    Не могут , а обязательно будут устраивать провокации и проводить диверсии.
    Идущий
    1. Partyzan Сегодня, 18:22
      Цитата: Идущий
      Не могут , а обязательно будут устраивать провокации и проводить диверсии.

      ну с провокациями у них завсегда
      Partyzan
      1. Идущий Сегодня, 18:44
        Приветствую! hi это не провокация , это действительность Украины , сегодня - все гололедицы.
        Идущий
  9. Геркулесыч Сегодня, 17:23
    Они рано или поздно но получат приказ развернуть наступление на республики! Так что не провокации п войны можно ждать в любое время!
    Геркулесыч
  10. Dietmar Сегодня, 17:48
    К сожалению, пленные нужны республикам для обмена на своих. С другой стороны, если бы украинские военные знали, что пленных брать не будут, и по законам военного премени расстрел, поостереглись бы лишний раз подставляться. Но для азовцев и т.п. сволочей-расстрел однозначно, но прилюдно, на площади, сначала зачитать приговор трибунала.
    Dietmar
    1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 19:34
      Так и был для них расстрел. В нашем случае для нациков Айдара.
      Генерал Песчаных Карьеров
  11. pvv113 Сегодня, 18:04
    в связи с этим в ДНР "проведены мероприятия контрдиверсионной борьбы"

    pvv113
    1. Идущий Сегодня, 18:46
      Приветствую Владимир! hi , я думал они его крылатой конницей отправят. lol
      Идущий
      1. pvv113 Сегодня, 18:49
        Виктор, с Наступающим! Я тоже так думал, но решили, что пойдет по дну Черного моря с конными водолазами
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 18:54
          И тебя с Наступающим ! хорошая идея , только надо ещё танки для сопровождения , с перископами.
          Идущий
          1. pvv113 Сегодня, 19:27
            И с гиперболоидами инженера Гарина laughing
            pvv113
            1. Идущий Сегодня, 20:06
              Да че там Гарина , сразу боевые лазеры на дирижабле , сопровождают над морем.
              Идущий
  12. sabakina Сегодня, 18:54
    Мдя, кому то придётся сильно не поспать. Удачи мужикам и спокойного Нового года!
    sabakina
  13. rocket757 Сегодня, 19:30
    Самая паршивая ситуация - и война, как бы ни война, и мир совсем не мир ... АТО короче говоря.
    Всем терпения, сил и волю к победе ... друзья вас не забывают и поможем по мере сил.
    rocket757
    1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 19:41
      Это точно, народ уже у нас устал от неопределенности.
      Генерал Песчаных Карьеров
      1. rocket757 Сегодня, 20:59
        Хотелось бы пожелать терпения и т.п., но почему то хочется забыть о добродетели и закопать всех поджигателей-ворогов ну совсем не мелко, так чтоб и следов не найти.
        rocket757
        1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 21:13
          Эхх, столько сейчас ограничений и условностей, сейчас даже пукнуть в сторону ВСУ нельзя. В 2014 было проще. Но и нас убивали очень сильно тогда.
          Генерал Песчаных Карьеров
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