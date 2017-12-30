22:01 30 декабря

Новый Як-40: как переродился советский «Окурок»

В 60-х годах прошлого века СССР столкнулся с нехваткой небольших региональных самолетов. Местные перевозки осуществлялись на уже изрядно потрепавшихся Ил-12, Ил-14 и Ли-2. Советской гражданской авиации нужен был новый самолет. Им и занялось ОКБ Яковлева.

Согласно техническому заданию, самолет должен был быть простым и неприхотливым в обслуживании, а также способным работать с грунтовых полос. Так получился Як-40, который совершил свой первый полет в 1966 году. Спустя всего год он был запущен в серию, став при этом первым в мире реактивным самолетом для местный авиалиний.

В начале 80-х производство "Окурка" (так его прозвали за изрядное дымление двигателей при взлете) было прекращено, объемы эксплуатации начали снижаться. Однако, в кризисные 90-е Як-40 вновь обрел популярность. Появились административные и VIP версии.


В 2016 году в авиастроительной отрасли заговорили о модернизации самолета.



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Комментарии 6

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  1. Балу Сегодня, 18:51
    Новый Як-40: как переродился советский «Окурок»
    Зачем так грубо? belay Приличный самолетик для своего времени. На як-42 турбулентность менее ощутима. Если честно на аналогичном бомбардье все таки не так шумно и он менее чувствителен к турбулентности, хотя в нем и тесновато.
    Балу
  2. svp67 Сегодня, 18:56
    Был бы очень рад увидеть "возрожденный" Як-40, да еще и размноженный на многие экземпляры в нашем небе. Почему с этого не начать возрождение местных авиалиний?
    svp67
  3. кедр Сегодня, 18:57
    Хороший самолёт. У нас в областной центр семь рейсов в день делал.
    Где бы сейчас была наша гражданская авиация, если БЫ..?
    26 лет уж точно на месте БЫ не стояла.
    кедр
  4. Vard Сегодня, 19:39
    В начале восьмидесятых в Юганске на таком попал в летное происшествие... Жив остался благодаря тому что сидел на входе... В багажном отделении... А так да... Самолёт очень хороший...
    Vard
  5. assa67 Сегодня, 19:44
    Цитата: svp67
    Почему с этого не начать возрождение местных авиалиний?

    все КБ понимают необходимость самолетов такого класса....и работают над этим...се дело в цене вопроса,как говорится....
    assa67
  6. Комментарий был удален.
  7. Spez Сегодня, 21:52
    Крайне обидно слышать от какого-то полуπдора такое сравнение. Так уж получилось, что мои родители работали на ММЗ "Скорость". И с молоком матери, буквально, я впитал любовь к авиации, и особенно к самолётам ОКБ А.С.Яковлева. Красивые самолёты, и летают хорошо, к чему наша семья приложила не только душу и свои прямые руки, но и головы. Дипломной работой моего отца был стенд статиспытаний для Як-28. Мой отец был ведущим инженером по доработке Як-18Т, который до сих пор востребован. С помощью моего отца "загибали" крылья у Як-42. С середины восьмидесятых и до начала двухтысячных без его подписи не выходил с завода ни один самолёт. Потом пенсия, инфаркт, "спокойная" должность зам.начальника ЛИКа... Последний самолёт, который был сертифицирован при жизни отца это Як-130.
    Так вот, за все эти годы общения с лётчиками, инженерами, техниками, журналистами, я ни разу, никогда не слышал прозвища "окурок" применительно к Як-40. Коптилкой называли, пассажирским истребителем(за способность исполнить мёртвую петлю), но окурком... В конце восьмидесятых мы ставили на Як-42 винтовентиляторный движок. Приблизительно тогда же ходили разговоры о замене АИ-25 на более экономичные, тихие, и как сейчас принято говорить, "экологичные" двигатели. Но увы, настали 90-е, и всё пошло прахом. Дай Бог(хоть я и атеист), чтобы Як-40 стал тем фениксом, который составит достойную конкуренцию "фалконам" и прочим "глобал экспрессам".
    Spez
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