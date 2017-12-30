Новый Як-40: как переродился советский «Окурок»

В 60-х годах прошлого века СССР столкнулся с нехваткой небольших региональных самолетов. Местные перевозки осуществлялись на уже изрядно потрепавшихся Ил-12, Ил-14 и Ли-2. Советской гражданской авиации нужен был новый самолет. Им и занялось ОКБ Яковлева.



Согласно техническому заданию, самолет должен был быть простым и неприхотливым в обслуживании, а также способным работать с грунтовых полос. Так получился Як-40, который совершил свой первый полет в 1966 году. Спустя всего год он был запущен в серию, став при этом первым в мире реактивным самолетом для местный авиалиний.



В начале 80-х производство "Окурка" (так его прозвали за изрядное дымление двигателей при взлете) было прекращено, объемы эксплуатации начали снижаться. Однако, в кризисные 90-е Як-40 вновь обрел популярность. Появились административные и VIP версии.





В 2016 году в авиастроительной отрасли заговорили о модернизации самолета.









