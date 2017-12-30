21:55 30 декабря

ФСБ задержала организатора взрыва в магазине "Перекресток" в Петербурге

Сотрудники ФСБ выяснили личность организатора и непосредственного исполнителя подрыва самодельного взрывного устройства в магазине в Санкт-Петербурге и задержали его, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

ФСБ задержала организатора взрыва в магазине "Перекресток" в Петербурге


Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе оперативно-разыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина "Перекресток" в Санкт-Петербурге
- говорится в сообщении ФСБ,


Подозреваемый передан в Следственный комитет России (СКР).

Следствие намерено ходатайствовать о его аресте
— сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Самодельная бомба, начиненная поражающими элементами, сработала в камере хранения в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте вечером 27 декабря. Мощность взрыва составила двести граммов в тротиловом эквиваленте. В результате пострадали 18 человек, восемь из них остаются в больницах.

Задержанный по подозрению в организации взрыва в супермаркете в Петербурге имеет российское гражданство и придерживается националистических взглядов. Об этом сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

Задержанным является житель Санкт-Петербурга некто Дмитрий. Установлено, что он причисляет себя к националистическому движению
- сказал собеседник агентства.

Использованы фотографии: Александр Демьянчук/ТАСС
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Комментарии 51

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  1. Оверлок Сегодня, 19:07
    в задницу 200 г тротила ему
    Оверлок
    1. 210окв Сегодня, 19:09
      Слишком быстро и малоинформативно для тех кто планирует участвовать в этих преступлениях
      Цитата: Оверлок
      в задницу 200 г тротила ему
      210окв
      1. ALEA IACTA EST Сегодня, 19:20
        Слишком быстро и малоинформативно для тех кто планирует участвовать в этих преступлениях

        Урановые рудники. Бессмертная классика.
        ALEA IACTA EST
      2. Дембель77 Сегодня, 19:21
        За орешки и на публичном месте на столбе вывесить, чтобы другим неповадно было. ФСБэшникам - спасибо.
        Дембель77
      3. лесовозник Сегодня, 19:50
        Цитата: 210окв
        Слишком быстро и малоинформативно для тех кто планирует участвовать в этих преступлениях
        Цитата: Оверлок
        в задницу 200 г тротила ему

        Малоинформативно потому что хохол. Зверьки терракты масштабнее и в тротиловом эквиваленте мощнее делают.
        лесовозник
        1. Монос Сегодня, 20:52
          Цитата: лесовозник
          Малоинформативно потому что хохол.

          Дмитрий Лукьяненко. Наркоман, позиционирует себя как оккультист-националист. Короче - полный треш!
          Монос
      4. Мих1974 Сегодня, 19:51
        А если публично как в Китае - с трансляцией по ТВ с предварительынм анонсам? lol good "выводим за бруствер" - заталкиваем шашку - бабах good И красочно и народу приятно.
        Мих1974
      5. Оверлок Сегодня, 20:48
        не устраивает- тогда по Неве с гантелями на ногах
        Оверлок
      6. BlombiRus Сегодня, 21:05
        Цитата: 210окв
        Слишком быстро и малоинформативно для тех кто планирует участвовать в этих преступлениях
        Цитата: Оверлок
        в задницу 200 г тротила ему

        На кол на Красной площади? И экскурсии водить? Неделю будет верещать. Так годится?
        BlombiRus
        1. Krabik Сегодня, 21:55
          Лучше его на детской новогодней ёлке в кремле сжечь на потеху детишкам %)
          Krabik
    2. сибиралт Сегодня, 19:32
      Что-то в "ИГ" с тротиловым эквивалентом туговато стало. Или Трамп не всё Путину рассказал? winked
      сибиралт
  2. 210окв Сегодня, 19:08
    А вот тут надо вешать за ноги этих утыркков на площади..
    210окв
    1. Балу Сегодня, 19:22
      Цитата: 210окв
      А вот тут надо вешать за ноги этих утыркков на площади..

      Сначала допрос, потом публичный суд на стадионе или площади с трансляцией по ТВ.
      Судя по походке на видео человек тренированный, крепкий физически, привыкший ходить с большим грузом (бандерлог или бармалей?). Прошла инфа что ИГИЛ взяло на себя ответственность. А почему так долго? Что стеснялись, или ждали отмашку из фашингтонского обкома.
      Надеюсь, что подонка штирлицы разговорят, не по хорошему, так по плохому. angry
      Балу
    2. сибиралт Сегодня, 19:35
      Московские мажоры каждый день больше людей давят, но их никто за ноги не подвешивает.
      сибиралт
      1. bk316 Сегодня, 21:23
        Прочитав ваш пост желаю вам оказаться в следующий раз рядом с шахидом, а впрочем и мажор на лексусе сойдет. Может хоть так вы защитник террористов поможете нормальным людям (ну там часть осколков в тушке или скорость машинки снизится)
        bk316
        1. allaykbar Сегодня, 21:51
          да уж. Странные комментарии. И вроде люди не тролли, а все равно на одной с ними стороне
          allaykbar
  3. Egorovich Сегодня, 19:12
    Таким тварям только пожизненный срок без права помилования.
    Egorovich
    1. 210окв Сегодня, 19:22
      Кормить пожизненно государству?..Да уж..Слишком все у нас гуманно.Но можно устроить ему невыносимые условия с последующей трансляцией на возможных последователей..
      Цитата: Egorovich
      Таким тварям только пожизненный срок без права помилования.
      210окв
      1. Egorovich Сегодня, 19:26
        Раньше проще было, в урановых рудниках долго не выживали, а теперь такого нет и очень жаль.
        Egorovich
        1. Мих1974 Сегодня, 19:55
          laughing

          Раскажите ка нам - "долго невыживали на урановых рудниках" laughing . Вон у негров даже женщины нормально себе так работают. А хотите я вам видео найду (правда это действительно неумные люди) как у нас в России отдельные "уникумы" урановые таблетки облизывают?
          Мих1974
          1. Egorovich Сегодня, 20:20
            Уран практически не опасен, но во время добычи его шахтным способом обязательно облучение человека радиоактивным газом РАДОНОМ и дочерними продуктами его распада. Газ присутствует именно при шахтной добыче урана.
            Egorovich
        2. 210окв Сегодня, 20:01
          Кстати..Про эти самые рудники.Туда за длинным рублем в свое время народ пер..Поверьте мне.И я не слышал что на них зеки работали...Может быть в Узбекистане?
          210окв
          1. NKT Сегодня, 20:09
            Например, Бутугычаг (Магаданская область)
            NKT
          2. Egorovich Сегодня, 20:54
            За длинным рублем ехали на открытую разработку, где радон разгоняется естественным потоком воздуха
            Egorovich
        3. NKT Сегодня, 20:06
          На урановых рудниках никогда смертники не работали, обычные зеки, но только на поверхности
          NKT
    2. Вежливый Лось Сегодня, 20:52
      Цитата: Egorovich
      Таким тварям только пожизненный срок без права помилования.

      Цитата: 210окв
      Но можно устроить ему невыносимые условия с последующей трансляцией на возможных последователей..

      Цитата: Egorovich
      Раньше проще было, в урановых рудниках долго не выживали, а теперь такого нет и очень жаль.

      Какие-то вы все бесхозяйственные. Взяли и предложили практически выкинуть на помойку 2 почки, сердце, печень и прочего по-мелочи.
      Вежливый Лось
  4. Геркулесыч Сегодня, 19:15
    Только таких терактов может быть по всей России много! Нам объявлена давно уже война и на нее пришли новые участники -украинские боевики и игиловцы! Так что сарказм тут неуместен!
    Геркулесыч
    1. assa67 Сегодня, 19:29
      о каком сарказме речь может идти?...(вообще,я сторонник восстановления смертной казни для террористов и проворовавшихся чиновников).....раз "смертушка"отменена-значит,допрос с пристрастием,и потом родственникам пострадавших отдать...и мораторий соблюден,и родню не посадят,т.к "находились в состоянии аффекта".....ну это как вариант
      assa67
  5. APASUS Сегодня, 19:17
    Странно как то ,обычно это ФСБ выкладывает факт задержания на видео.
    APASUS
    1. Ныробский Сегодня, 19:24
      Цитата: APASUS
      Странно как то ,обычно это ФСБ выкладывает факт задержания на видео.

      В новостях покажут. Если работали по "оперативке" то им просто некогда наличием оператора озадачиваться.
      Ныробский
      1. APASUS Сегодня, 19:31
        Сейчас у ФСБ все бойцы снабжены нагрудными камерами .Подозревая ,вся секретность связана с поимкой всей сети,а не одного исполнителя
        APASUS
        1. Ныробский Сегодня, 20:31
          Цитата: APASUS
          Сейчас у ФСБ все бойцы снабжены нагрудными камерами.
          Может быть, может быть....
          Цитата: APASUS
          Подозреваю ,вся секретность связана с поимкой всей сети,а не одного исполнителя
          Скорее всего. Судя по внешности, снятой с камер наблюдения, этот крендель имел славянский тип лица - так что вполне вероятно работали "недобратки" из соседнего государства балакающие на мове. Так что надо разобраться - он в инициативном порядке мутил как одиночка, или СБУ ему "командировочный" выписывало? Если так, то сколько их сегодня действует автономно в наших городах? Короче да, информации пока мало, а вопросов много...Пусть спецы работают, и желательно на опережение.
          Ныробский
  6. Ныробский Сегодня, 19:18
    Молодцы чекисты! Быстро сработали! Тут на медни игиловцы на себя взяли ответственность за этот взрыв, так что теперь этого фигуранта хорошо будут прокачивать на связи. Глядишь ещё пару тройку "потенциальных" удастся до Нового года отловить.
    Ныробский
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 19:27
    К сожалению терракты в исполнении одиночек и спящих ячеек становится страшной обыденностью
    КВУ-НСвД
  8. Rusland Сегодня, 19:32
    Лишь бы не псих, лечить начнут и витаминки выдавать.
    Rusland
    1. Балу Сегодня, 20:04
      Цитата: Rusland
      Лишь бы не псих, лечить начнут и витаминки выдавать.

      Судя по походке непсих. Уверен, широко расставляет ноги, слегка раскачивается корпусом-возможно проблемы с поясницей. Судя по тому, как ставит стопу, какая-то физподготовка была.
      Балу
  9. sabotage Сегодня, 19:33
    Хоть бы видео допроса предоставили. Что-то подсказывает, что они лапшу электорату на уши вешают.
    sabotage
    1. allaykbar Сегодня, 19:42
      отработал паёк?

      Много вас повыносило к выборам то. До марта тут на маршала отработаешь в битве с кгогавой гэбнёй и попиранием свобод
      allaykbar
      1. Rusland Сегодня, 20:46
        Наши наши уши электоратом не называют, точно засланец.
        Rusland
  10. tank64rus Сегодня, 19:35
    Пристрелить после допроса при попытке бегства с 9 этажа. Пора с изменниками разговаривать на языке наших отцов и дедов. Хватит. На либерализировались до тошноты.
    tank64rus
    1. Мих1974 Сегодня, 19:57
      А я предлагаю - "растреливать" Катком good . Можно с публичной демонстрацией по ТВ - популярность будет зашкаливающая
      Мих1974
  11. samarin1969 Сегодня, 19:50
    Опять таинственные "националисты-террористы"?...Странная история.
    samarin1969
  12. Добрый Сегодня, 20:03
    Цитата: Egorovich
    Таким тварям только пожизненный срок без права помилования.

    ВВП недавно разрешил этих гадов уничтожать, т.е. не брать в плен, правда только в САА. Почему бы и в РФ не миловать?
    Добрый
    1. allaykbar Сегодня, 21:41
      он говорил относительно ко всем террористам. там главная мысль фразы - в случае риска сотрудникам уничтожать на месте. время уговоров прошло.

      Наши любят рисковать, брать живым и тд
      allaykbar
  13. Немезида Сегодня, 20:08
    В России пора ввести смертную казнь ,с конфискацией имущества,для террористов и их соучастников...Хватит амнистий...На это зверье не должны распространятся права человека...
    Немезида
  14. мичман Сегодня, 21:26
    Благодарны вам, офицеры ФСБ. Быстро сработали. Ждем вестей с допроса, народ России ждет результатов расследования. Честь имею.
    мичман
  15. Максим Максимыч Штирлиц Сегодня, 21:32
    и хрена себе - бомбу подложил злоумышленник неславянской внешности, агент ИГИЛ, а вместо него задержали какого-то Русского парня......
    Максим Максимыч Штирлиц
    1. allaykbar Сегодня, 21:39
      с большой буквы выродка писать - вы сделали комплимент

      какой он русский?
      allaykbar
  16. Макаров Сегодня, 21:36
    3 дня...очень неплохо...
    Макаров
    1. allaykbar Сегодня, 21:40
      в Москве уже запущена программа опознавания лиц. Скоро это будет нормой
      allaykbar
  17. А. Привалов Сегодня, 21:51
    Быстрейшего выздоровления всем пострадавшим!
    А. Привалов
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