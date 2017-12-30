ФСБ задержала организатора взрыва в магазине "Перекресток" в Петербурге

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе оперативно-разыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина "Перекресток" в Санкт-Петербурге

Следствие намерено ходатайствовать о его аресте

Задержанным является житель Санкт-Петербурга некто Дмитрий. Установлено, что он причисляет себя к националистическому движению

Сотрудники ФСБ выяснили личность организатора и непосредственного исполнителя подрыва самодельного взрывного устройства в магазине в Санкт-Петербурге и задержали его, сообщил Центр общественных связей ФСБ.- говорится в сообщении ФСБ,Подозреваемый передан в Следственный комитет России (СКР).— сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.Самодельная бомба, начиненная поражающими элементами, сработала в камере хранения в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте вечером 27 декабря. Мощность взрыва составила двести граммов в тротиловом эквиваленте. В результате пострадали 18 человек, восемь из них остаются в больницах.Задержанный по подозрению в организации взрыва в супермаркете в Петербурге имеет российское гражданство и придерживается националистических взглядов. Об этом сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.- сказал собеседник агентства.