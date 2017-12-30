21:54 30 декабря

Россия отказала в выдаче визы сенатору США из «черного списка»

Двое сенаторов-республиканцев из США Рон Джонсон и Джон Бараско отказались от поездки в РФ из-за того, что консульство России не выдало визу их коллеге, представителю демократической партии от штата Нью-Гэмпшир Джоан Шаин.

По информации издания, сенаторы намеревались приехать в Россию в январе на встречу со «следующим поколением российских лидеров и действующими официальными политиками, чтобы понимать перспективы российско-американских отношений». При этом делегация была в курсе, что Шаин не позволят въехать в страну.

Россия отказала в выдаче визы сенатору США из «черного списка»



Решение отказать в визе неудачное и контрпродуктивное для улучшения международных отношений
— заявил Джонсон.

В российском посольстве пояснили, что Шаин включена в черный список, созданный Москвой в ответ на американские санкции.

Попытки представить эту ситуацию так, как будто визит был отменен из-за российской стороны, абсолютно предвзяты и являются ложными
— говорится в заявлении российского посольства

В сообщении дипмиссии также говорится, что российская сторона предложила США различные варианты разрешения ситуации. В том числе выдачу виз попавшим в санкционные списки лицам «на взаимной основе». Но в США отклонили предложения.

Не мы создали эту ситуацию. Мы неоднократно предлагали Вашингтону отменить санкции как вредный инструмент для международной политики. Что посеяли — то и пожали
— резюмировали в дипмиссии.

Шаин активно поддерживает антироссийские санкции, а также агитировала за запрет на использование программного обеспечения «Касперского» в американских госучреждениях.

Использованы фотографии: Mike Segar / REUTERS
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 132

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  1. pvv113 Сегодня, 19:56
    Двое сенаторов-республиканцев из США Рон Джонсон и Джон Бараско отказались от поездки в РФ

    Вот горе-то...
    pvv113
    1. Геркулесыч Сегодня, 19:59
      Да просто ужас - не привезут нашим либерам печенки и 30 серебренников wassat
      Геркулесыч
      1. Идущий Сегодня, 20:10
        А чё кричат то так громко и слюной брызгают , все то что вы хотели вы и получаете.
        Идущий
        1. pvv113 Сегодня, 20:19
          Слюна уже кончается, а эмоции так и прут lol
          pvv113
          1. Идущий Сегодня, 20:20
            Дерьмо там прет со всех щелей , она Россию то на карте без подсказки не найдет , а все туда же.
            Идущий
            1. pvv113 Сегодня, 20:27
              Как же ему не переть, если либероиды со своими патронами из него и состоят
              pvv113
              1. Идущий Сегодня, 20:43
                И их очень много , как перекрыть их хотелки.
                Идущий
                1. pvv113 Сегодня, 20:56
                  Если только дустом посыпать recourse
                  pvv113
                  1. Идущий Сегодня, 20:58
                    Старое проверенное средство , но вроде его запретили.
                    Идущий
                    1. pvv113 Сегодня, 21:03
                      Так это против насекомых запретили, чтоб людям не навредить. А против штатов и либероидов запрета не было
                      pvv113
                      1. Идущий Сегодня, 21:13
                        Тогда двойную порцию , что бы уже наверняка. laughing
                        Идущий
            2. mig29mks Сегодня, 21:30
              Как в свою колонию ехать собирались,послушать настроения выкормышей . а мы им варианты ещё предлагаем как добраться. Послать и весь разговор!!!
              mig29mks
          2. sabakina Сегодня, 21:17
            Вов, ты по поводу иённой харизмы? laughing
            sabakina
            1. pvv113 Сегодня, 21:24
              Слава, вот именно - харя ещё та!
              pvv113
              1. Татьяна Сегодня, 21:43
                sabakina
                Вов, ты по поводу иённой харизмы

                pvv113
                Слава, вот именно - харя ещё та! laughing

                Ой, мужчины! Я тоже обратила на это внимание!
                Оскал у неё, как у злющей человеконенавистнической собаки на привязи! Явно у неё психика не совсем здорова.
                Кстати, эта представительница демократической партии от штата Нью-Гэмпшир Джоан Шаин участвовала в выборах президента США на стороне Хилларихи Клинтон с её бабьим восторженным "Вау!" при просмотре трансляции терзаемого до смерти боевиками президента Ливии Муаммара Каддафи.
                Татьяна
      2. pvv113 Сегодня, 20:10
        Пропал Новый год у либероидов, все старания напрасны crying
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 20:16
          Печенюшек не привезут , горе то какое.
          Идущий
        2. Partyzan Сегодня, 20:20
          Цитата: pvv113
          Пропал Новый год у либероидов, все старания напрасны

          и на елку в посольство не пригласят - подарки не приехали, абыдно да!? recourse
          Partyzan
          1. pvv113 Сегодня, 20:23
            Не все скоту масленица lol
            pvv113
            1. Partyzan Сегодня, 20:29
              а масленицей то, и не пахнет - блин, то, так глубоко вставили - и не трубочкой, а плашмя lol
              Partyzan
              1. pvv113 Сегодня, 20:33
                Володя, ты намекаешь, что глубоко вставили и без масла? belay
                pvv113
                1. Partyzan Сегодня, 20:35
                  Цитата: pvv113
                  глубоко вставили и без масла?

                  и даже, не поверишь, без вазелина laughing
                  Partyzan
                  1. pvv113 Сегодня, 20:37
                    Анекдот был такой:
                    - Вазелин, заходи! laughing
                    pvv113
                    1. Идущий Сегодня, 20:44
                      А ещё про Свету... "можно я буду спать со светом..." laughing
                      Идущий
                      1. sabakina Сегодня, 21:20
                        Цитата: Идущий
                        А ещё про Свету... "можно я буду спать со светом..." laughing

                        Виктор, конечно можно. Только у Светы фамилия Конец.
                        sabakina
                    2. Partyzan Сегодня, 20:46
                      Цитата: pvv113
                      Анекдот был такой:
                      - Вазелин, заходи! laughing

                      а он - нехороший человек, не прышол request
                      Partyzan
                  2. Идущий Сегодня, 21:23
                    Цитата: sabakina
                    Цитата: Идущий
                    А ещё про Свету... "можно я буду спать со светом..." laughing

                    Виктор, конечно можно. Только у Светы фамилия Конец.


                    Вячеслав hi , сейчас избранные тебя не поймут.
                    Идущий
      3. 210окв Сегодня, 20:35
        Этим бабло Иуды по любому доставят.Тут Авгиевы конюшни ещё не вычищены..
        Цитата: Геркулесыч
        Да просто ужас - не привезут нашим либерам печенки и 30 серебренников wassat
        210окв
        1. Идущий Сегодня, 21:14
          Главное их до выборов успеть прибрать , а то наделают проблем.
          Идущий
    2. Монос Сегодня, 20:02
      на встречу со «следующим поколением российских лидеров и действующими официальными политиками, чтобы понимать перспективы российско-американских отношений».

      На такие поездки вообще визы можно не выдавать. Без объяснений. Или пускай пишут списки тех, с кем хотят встретиться. Будем отправлять этих "перспективных" перцев к ним на ПМЖ. Пущай беседуют. smile
      Монос
      1. bouncyhunter Сегодня, 20:12
        Друг Витя , привет !!! hi drinks Слушай , а ты не в курсе как там с местами на Крайнем Севере для инотуристов ? feel
        bouncyhunter
        1. Монос Сегодня, 20:19
          Паша! Рад тебя видеть! hi На нашем Крайнем Севере места заповедные. Не дело, их загаживать всяким мусором. Есть в Аду свободные места. Им там будут рады. smile
          Монос
      2. pvv113 Сегодня, 20:13
        Будем отправлять этих "перспективных" перцев к ним на ПМЖ. Пущай беседуют

        Там у себя из этой массы планктона пусть лидеров и назначают wink
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 20:21
          Там все только кушать хотят.
          Идущий
          1. pvv113 Сегодня, 20:25
            Тут мы бессильны - мы же не можем запретить им хотеть wink
            pvv113
            1. Идущий Сегодня, 20:45
              Мы можем их накормить , так что бы больше рот на нас не открывали.
              Идущий
        2. Монос Сегодня, 20:23
          Володя, с Наступающим! hi Ну, таки "да"! Только там у них эти бездари быстренько превратятся в обычных бомжей. smile
          Монос
          1. pvv113 Сегодня, 20:29
            С Наступающим, Виктор! Всех благ!
            Цитата: Монос
            Только там у них эти бездари быстренько превратятся в обычных бомжей.

            Естественно, там "кто не работает, тот ест" - не пролазит
            pvv113
      3. Partyzan Сегодня, 20:23
        Цитата: Монос
        Будем отправлять этих "перспективных" перцев к ним на ПМЖ.

        не поверите - не возьмут, не дадут им кондиционера - и хана полосатой дерьмократии
        Partyzan
    3. bouncyhunter Сегодня, 20:04
      Володя hi я вот смотрю на фото к статье и думаю : не дай шайтан с такой мымрой в тёмной подворотне встретиться - никакими труселями не отмашешься ... belay
      bouncyhunter
      1. Идущий Сегодня, 20:11
        Паша , да что там встретиться , такая ночью приснится и не проснешься... lol
        Идущий
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:15
          Витя , вот теперь ты понимаешь почему я с пистолетом под подушкой сплю ? wink
          bouncyhunter
          1. Идущий Сегодня, 20:17
            Ты думаешь во сне можно отстреляться? , лучше биту. lol
            Идущий
      2. Геркулесыч Сегодня, 20:12
        Павел! hi Всей в нее литр водки lol без закуски lol и давай ходу пока она будет в себя приходить lol
        Геркулесыч
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:14
          Витальич , привет и с наступающим ! hi drinks Я что - нерусь какая водку на всяких чучундр расходовать ? wink
          bouncyhunter
          1. Идущий Сегодня, 20:18
            Цитата: Геркулесыч
            Павел! hi Всей в нее литр водки lol без закуски lol и давай ходу пока она будет в себя приходить lol


            Такая не отпустит , догонит и с пристрастиями... laughing
            Идущий
          2. Геркулесыч Сегодня, 20:26
            Павел, также с Праздником! hi drinks Тогда, нужно носить с собою противогаз, только одеть на нее, а шланг залить воском! lol И,главное потом делать ноги!!! lol
            Геркулесыч
      3. Vard Сегодня, 20:14
        Столько водки не выпьешь...
        Vard
      4. pvv113 Сегодня, 20:17
        Привет, Паша!
        Цитата: bouncyhunter
        не дай шайтан с такой мымрой в тёмной подворотне встретиться - никакими труселями не отмашешься .

        Ты сам дал ответ на многие вопросы
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 20:23
          А почему много лезбиянок ? опять вопрос , что первое яйцо или курится , а мне кажется мораль.
          Идущий
          1. pvv113 Сегодня, 20:30
            Цитата: Идущий
            мне кажется мораль.

            Чего запад напрочь лишен!
            pvv113
            1. Идущий Сегодня, 20:46
              Они даже не предполагают , что есть такое понятие и кто то так живет.
              Идущий
              1. pvv113 Сегодня, 20:49
                Они и без морали нормально обходятся. А так же без совести и чести
                pvv113
                1. Идущий Сегодня, 21:01
                  Эх , они превратили свое население в ходячие желудки и вся радость в процессе набивания утробы.
                  Идущий
                  1. pvv113 Сегодня, 21:05
                    Чем больше утроба, тем меньше мозг и совесть
                    pvv113
                    1. Идущий Сегодня, 21:16
                      Тем они и живут , а элита смотрит и умиляется , какие все справные и упитанные.
                      Идущий
                      1. pvv113 Сегодня, 21:20
                        Это не элита, а особи, не желающие работать и желающие жить припеваючи
                        pvv113
                      2. Монос Сегодня, 21:21
                        Тёзка, с Наступающим! hi
                        Тем они и живут , а элита смотрит и умиляется , какие все справные и упитанные.

                        laughing Такие?
                        Монос
                2. Идущий Сегодня, 21:24
                  Цитата: pvv113
                  Это не элита, а особи, не желающие работать и желающие жить припеваючи


                  Был не прав , но они себя так видят.
                  Идущий
                  1. pvv113 Сегодня, 21:31
                    Это точно, видят они себя не так, как их видно со стороны
                    pvv113
            2. Идущий Сегодня, 21:29
              Цитата: Монос
              Тёзка, с Наступающим! hi
              Тем они и живут , а элита смотрит и умиляется , какие все справные и упитанные.

              laughing Такие?


              И что сегодня все страшилки на ночь постят . И тебя Виктор с Наступающим!
              Идущий
          2. Shurik70 Сегодня, 20:32
            Цитата: Идущий
            А почему много лезбиянок ? опять вопрос , что первое яйцо или курится , а мне кажется мораль.

            Так потому что геев много, что непонятного. Любви-то хочется laughing
            Shurik70
        2. Rusland Сегодня, 20:24
          Хорошенькие. good
          Rusland
        3. Звездочка Сегодня, 21:20
          Это звери из преисподней.
          Звездочка
        4. badens1111 Сегодня, 21:37
          Цитата: pvv113
          ответ на многие вопросы

          Такой кошмар под Новый ГОд...
          Парни..ну его,вместе с их геями,у нас что нет красивых девчонок???
          badens1111
      5. Partyzan Сегодня, 20:24
        Цитата: bouncyhunter
        не дай шайтан с такой мымрой в тёмной

        эх, Паша, малопьющий ты request
        Partyzan
        1. Идущий Сегодня, 20:47
          Там боюсь даже рекордсмен по этому делу не потянет. lol
          Идущий
          1. Partyzan Сегодня, 20:54
            Цитата: Идущий
            Там боюсь даже рекордсмен по этому делу не потянет. lol

            а если ещё и очки снять?
            Partyzan
            1. Идущий Сегодня, 21:02
              Ну зачем страшилки на ночь. lol
              Идущий
    4. Partyzan Сегодня, 20:16
      Цитата: pvv113
      Решение отказать в визе неудачное и контрпродуктивное для улучшения международных отношений

      во как - тем же самым да потому же месту - так это не правильно good с подвальным не встретились good респект good за это надо накатить drinks
      Partyzan
      1. pvv113 Сегодня, 20:21
        Цитата: Partyzan
        тем же самым да потому же месту

        Когда с ними обращаешься их же методами - это недемократично
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 21:17
          Им даже в голову не приходило , что кто то может также ответить.
          Идущий
          1. pvv113 Сегодня, 21:22
            Тогда начинаются вопли про подрыв западных ценностей
            pvv113
        2. Partyzan Сегодня, 21:31
          Цитата: pvv113
          Когда с ними обращаешься их же методами - это недемократично

          и даже не толерастно request
          Partyzan
          1. pvv113 Сегодня, 21:36
            Это даже грубо и фу! - противно! lol
            pvv113
            1. Partyzan Сегодня, 21:44
              Цитата: pvv113
              Это даже грубо и фу! - противно! lol

              какой вы, однако, эстет
              Partyzan
    5. Офицер запаса Сегодня, 20:46
      Ну вот. Сорвали у сенаторов новогодние праздники в Сибири. А столько планов было - елка, снег, санки, медведи, гранты, либералы, подкупы, подлости, шантажи, вербовка новых агентов. И все коту под хвост!
      Офицер запаса
      1. pvv113 Сегодня, 20:59
        Глядишь, время придет, и им бесплатные путевки на Колыму обеспечат wink
        pvv113
    6. Зяблицев Сегодня, 20:50
      Поддержать Алешеньку перлась! Больше некого, вроде...К Собчак только рекруторы из Brazzers могут приехать, а к Явлинскому вообще, только из центра исследований психических отклонений... laughing Пусть по Скайп поддерживают!
      Зяблицев
      1. pvv113 Сегодня, 21:01
        Говорят, к Собчак цыгане проявляют интерес
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 21:18
          Попали ребята по полной.
          Идущий
          1. pvv113 Сегодня, 21:37
            В следующий раз умнее будут
            pvv113
    7. BlombiRus Сегодня, 21:01
      Где они таких злобных мегер отыскивают? Или у них там питомник специальный? Она же совершенно неодекватна. Её лечить срочно надо.
      BlombiRus
      1. pvv113 Сегодня, 21:06
        Инкубатор у них, круглосуточный wink
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 21:18
          И высокопроизводительный и с японскими батарейками.
          Идущий
          1. pvv113 Сегодня, 21:38
            А еще с тройным дублированием всех систем yes
            pvv113
        2. Зяблицев Сегодня, 21:31
          Я, как то смотрел какую то серию из Секретных материалов, как раз про инкубатор мегер по имени Ева - один в один...Но я то думал выдумка, а оказывается документальный фильм! laughing
          Зяблицев
    8. БАРХАН Сегодня, 21:09
      Американсыыы,с Новым Годооом!!!
      БАРХАН
      1. bk316 Сегодня, 21:16
        Хороший такой ершик
        bk316
      2. Идущий Сегодня, 21:19
        Вот после такого Россию и обвиняют во всех грехах. good drinks
        Идущий
        1. БАРХАН Сегодня, 21:28
          Цитата: Идущий
          Вот после такого Россию и обвиняют во всех грехах.

          Это те обвиняют ,кому праздник не радость...Тьфу на них...
          БАРХАН
    9. sabakina Сегодня, 21:14
      Вовка, ты забыл слово "луковое".
      sabakina
  2. 210окв Сегодня, 19:56
    Не ОТКАЗАЛИСЬ..а НЕ ПУСТИЛИ.И правильно сделали..
    210окв
    1. Идущий Сегодня, 20:12
      Не пустили на фото , а двое из солидарности отказались и слава Богу.
      Идущий
      1. poquello Сегодня, 20:36
        Цитата: Идущий
        Не пустили на фото , а двое из солидарности отказались и слава Богу.

        тут бы как с бойкотом олимпиады жаль вариантов нету - отказался два раза пропускаешь
        poquello
        1. Идущий Сегодня, 20:48
          Хороший вариант , надо подсказать.
          Идущий
        2. Офицер запаса Сегодня, 20:51
          Это с каких пор? Американе бойкотировали Олимпиаду в Москве в 80-м, мы следующую в 84-м в Лос-Анджелесе. И что, какие пропуски двух Олимпиад потом были?
          Офицер запаса
          1. Идущий Сегодня, 21:03
            Приняли новый регламент , уже после.
            Идущий
          2. poquello Сегодня, 21:07
            Цитата: Офицер запаса
            Это с каких пор? Американе бойкотировали Олимпиаду в Москве в 80-м, мы следующую в 84-м в Лос-Анджелесе. И что, какие пропуски двух Олимпиад потом были?

            хартия 78года, тогда африканцы всех на уши поставили, а 80 и 84 это заранее объявленный бойкот - под хартию типа не подпадает
            poquello
  3. Геркулесыч Сегодня, 19:57
    Вот это верно! Если бы так постоянно были последовательными то янки давно бы поняли что нас на забоюсь не возьмешь! Вы нам санкции а мы вас в ответ у себя видеть не желаем!
    Геркулесыч
  4. Бензорез Сегодня, 19:57
    Это хорошо или плохо?
    Бензорез
    1. Балу Сегодня, 20:06
      Цитата: Бензорез
      Это хорошо или плохо?

      А никак, глубоко фиолетово. bully
      Балу
      1. Бензорез Сегодня, 21:21
        Пожалуй соглашусь с т. Балу по итогам опроса.
        Бензорез
    2. Rusland Сегодня, 20:08
      Это плохо им, а хорошо нам.
      Rusland
    3. Ныробский Сегодня, 20:44
      Цитата: Бензорез
      Это хорошо или плохо?

      Тем кто за Россию хорошо, болотникам белоленточным плохо
      Ныробский
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 20:00
    Из разряда - " а нас то за що "
    КВУ-НСвД
  6. Vard Сегодня, 20:12
    Два вопроса... Первый... Чего поперлась... И второй... Чего забыла...
    Vard
  7. Маз Сегодня, 20:13
    А что , своих лидеров нет, шоб с ними в США встречаться? Нам наши лидеры самим нужны, блин встреч
    Маз
  8. assa67 Сегодня, 20:25
    заметим,формулировку"для встречи со следующим поколением российских лидеров",т.е с оппозицией....и какого такого ху...дожника им тут делать?
    Цитата: Монос
    На такие поездки вообще визы можно не выдавать. Без объяснений. Или пускай пишут списки тех, с кем хотят встретиться. Будем отправлять этих "перспективных" перцев к ним на ПМЖ. Пущай беседуют.

    вот полностью согласен
    assa67
  9. Rusland Сегодня, 20:25
    Маккейна к нам на лечение!
    Rusland
    1. Балу Сегодня, 21:37
      Цитата: Rusland
      Маккейна к нам на лечение!

      Возражаю. У нас самих таких чем ближе к выборам тем больше. Опять таки скоро с Украины поток хлынет. Кстати, куда делся бомж в законе сукашвили? Опять по крышам мается? Рискну предположить, что все психиатры с украины сбежали в израиль.
      Балу
  10. здрастивотия Сегодня, 20:26
    жаль, конечно, что "следующее поколение российских лидеров" не встретится со светочами демократии. "лидеры" от этого недополучат много деньгов... ну, а мы - не лидеры, глядишь, и проживём без очередных потрясений и будем спокойно резать оливье к НГ. аминь!
    здрастивотия
  11. Смог Сегодня, 20:26
    Ну и слава Богу! Воздух чище будет!
    Смог
  12. gerkost2012 Сегодня, 20:27
    Ишь, "шоумены из конгресса" разобиделись...А лишать въездных виз в США по своим "транскрипциям" это демократично? Бить их в лоб действием для прояснения сознания.
    gerkost2012
  13. polpot Сегодня, 20:55
    Я вот одного не понимаю, а чего это существо в нашем Мордоре забыло , православие принять хочет или в КПРФ записаться,если нет с грантоедами можно и по скайпу поговорить толку будет одинакого то есть никакого
    polpot
  14. мерцание Сегодня, 20:55
    Еще по кусает кого? negative
    На Украину ее, пусть свидомых погоняет
    мерцание
  15. Волька Сегодня, 21:04
    как говорится, не рой другому яму...
    Волька
  16. LPD17 Сегодня, 21:16
    "какая отвратительная рожа"....
    LPD17
  17. Звездочка Сегодня, 21:17
    Надо было впустить и арестовать. Ведь насколько я понимаю дипломатический суверенитет (наша недвижимость находящаяся под суверенитетом неприкосновенности) с америкой стал не соблюдаться.
    Звездочка
  18. bk316 Сегодня, 21:18
    А как ржали (и на ВО тоже) когда РФ вводило санкции, типа : всю жизнь мечтали сенаторы сша посетить урюпинск.
    Оказывается очень даже мечтали.
    bk316
  19. pvv113 Сегодня, 21:25
    Монос,
    Ты нашел классический образец! laughing
    pvv113
  20. Симон Сегодня, 21:27
    Ну и правильно, нехрен делать ей тут у нас в России! good
    Симон
  21. Partyzan Сегодня, 21:29
    Монос,
    Такие? а это что? крылья сложенные под одеждой? laughing
    Partyzan
  22. Симон Сегодня, 21:31
    Цитата: Звездочка
    Надо было впустить и арестовать. Ведь насколько я понимаю дипломатический суверенитет (наша недвижимость находящаяся под суверенитетом неприкосновенности) с америкой стал не соблюдаться.

    Низя..я!!! Пускай эти провокаторы сидят у себя дома tongue
    Симон
  23. Симон Сегодня, 21:32
    Цитата: LPD17
    "какая отвратительная рожа"....

    --- На жабу похожа!!! laughing
    Симон
    1. Балу Сегодня, 21:38
      Цитата: Симон
      Цитата: LPD17
      "какая отвратительная рожа"....

      --- На жабу похожа!!! laughing

      Почему на жабу? Шапокляк в молодости, больше похоже на то.
      Балу
  24. Симон Сегодня, 21:36
    Цитата: Rusland
    Маккейна к нам на лечение!

    В Сибирь, на лесоповал - он так о Сибири мечтал laughing
    Симон
  25. Макаров Сегодня, 21:38
    "Решение отказать в визе неудачное и контрпродуктивное для улучшения международных отношений"....ой...идите н....й...уже....
    Макаров
  26. Симон Сегодня, 21:42
    Цитата: Vard
    Два вопроса... Первый... Чего поперлась... И второй... Чего забыла...

    Хотела встретится с пятой колонной, чтоб они бузу за доллары подняли, но пока видно, что обломалось и тем, и другим. laughing negative good
    Симон
  27. Симон Сегодня, 21:46
    Цитата: Идущий
    Вот после такого Россию и обвиняют во всех грехах. good drinks

    Да и хрен с ними! tongue
    Симон
  28. Симон Сегодня, 21:49
    Цитата: Идущий
    Попали ребята по полной.

    Это пятая колонна попала - без зеленых осталась. Теперь выступать не станет. laughing good
    Симон
  29. Симон Сегодня, 21:53
    Цитата: pvv113
    Говорят, к Собчак цыгане проявляют интерес

    Что, хочешь сказать, что она лошадь породная? Цыгане за хорошие деньги могут её продать?! laughing
    Симон
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