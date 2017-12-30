Россия отказала в выдаче визы сенатору США из «черного списка»
Двое сенаторов-республиканцев из США Рон Джонсон и Джон Бараско отказались от поездки в РФ из-за того, что консульство России не выдало визу их коллеге, представителю демократической партии от штата Нью-Гэмпшир Джоан Шаин.
По информации издания, сенаторы намеревались приехать в Россию в январе на встречу со «следующим поколением российских лидеров и действующими официальными политиками, чтобы понимать перспективы российско-американских отношений». При этом делегация была в курсе, что Шаин не позволят въехать в страну.
В российском посольстве пояснили, что Шаин включена в черный список, созданный Москвой в ответ на американские санкции.
В сообщении дипмиссии также говорится, что российская сторона предложила США различные варианты разрешения ситуации. В том числе выдачу виз попавшим в санкционные списки лицам «на взаимной основе». Но в США отклонили предложения.
Шаин активно поддерживает антироссийские санкции, а также агитировала за запрет на использование программного обеспечения «Касперского» в американских госучреждениях.
По информации издания, сенаторы намеревались приехать в Россию в январе на встречу со «следующим поколением российских лидеров и действующими официальными политиками, чтобы понимать перспективы российско-американских отношений». При этом делегация была в курсе, что Шаин не позволят въехать в страну.
Решение отказать в визе неудачное и контрпродуктивное для улучшения международных отношений— заявил Джонсон.
В российском посольстве пояснили, что Шаин включена в черный список, созданный Москвой в ответ на американские санкции.
Попытки представить эту ситуацию так, как будто визит был отменен из-за российской стороны, абсолютно предвзяты и являются ложными— говорится в заявлении российского посольства
В сообщении дипмиссии также говорится, что российская сторона предложила США различные варианты разрешения ситуации. В том числе выдачу виз попавшим в санкционные списки лицам «на взаимной основе». Но в США отклонили предложения.
Не мы создали эту ситуацию. Мы неоднократно предлагали Вашингтону отменить санкции как вредный инструмент для международной политики. Что посеяли — то и пожали— резюмировали в дипмиссии.
Шаин активно поддерживает антироссийские санкции, а также агитировала за запрет на использование программного обеспечения «Касперского» в американских госучреждениях.
Использованы фотографии: Mike Segar / REUTERS
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти