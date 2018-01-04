12:50 04 января
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2017-ый: между двумя взрывами

Профессор Валентин Семёнов о реально-виртуальном мире, в котором протекал прошлый год …

2017-ый: между двумя взрывами


Поразительное существо — современный человек, обитающий в нескольких мирах, причем практически одновременно. Когда-то, кроме реальности, только в снах и устных сказаниях; потом в живописи, книгах, театре, затем в радиоголосах и кино-образах и, наконец, в зазеркалье телевизора и компьютера. Основной жанр кинофильмов и сериалов ныне — это детективы, триллеры, военные фильмы, и в компьютерных играх то же самое. А ещё новости из горячих точек. Сколько кровавых сцен, убийств, выстрелов, взрывов видит и слышит современный человек всех возрастов?! Изо дня в день, из месяца в месяц даже в так называемых черных комедиях.


В разных российских городах, особенно в Москве, за последние четверть века периодически раздавались взрывы терактов, но Петербург этот ужас как-то обходил стороной. И вот в этом году взрыв грянул в нашем метро, унеся жизни 16 человек и ранив более ста. И я заметил, что петербуржцы, которые проявили такую взаимопомощь и заботу о старых и малых и вообще более слабых сразу после теракта, а также в первые дни даже избегавшие (особенно пожилые) ездить в метро, вместе с тем, уже через несколько месяцев как будто забыли об этом кошмаре. И вот только сейчас в самом конце декабря начали вспоминать, в связи с новым, слава Богу, не таким масштабным взрывом, который наш Президент первым назвал терактом. И ведь ещё недавно была, пресеченная спецслужбами, угроза взрыва Казанского собора, вроде как с помощью американцев (?).

Мы живем сейчас в реально-виртуальном мире, где настоящее бытие всё время перемежается и перемешивается с экранными фантомами, а фантомы эти слишком часто бывают убийственно агрессивными, жестокими, применяющими все виды оружия и средств уничтожения людей на земле, на воде и воздухе. Насилие примелькалось, уже не ужасает, как это было когда-то в дни моей юности, когда в СССР на киноэкранах появились первые западные триллеры о мафии и гангстерах. И вот ныне мы живем в замкнутом реально-виртуальном кругу насилия и порока, где убийство и сексуальный акт стали обязательными атрибутами современного искусства, причем как низкопробного «массового», так и авангардистского «элитарного». Киношных и реальных убийц назвали киллерами, а проституток «светскими львицами» и все они стали представителями «престижных» высокооплачиваемых профессий. Таким образом осуществляется деморализация населения и, прежде всего, молодежи.

Ходили слухи, что у террористов была какая-то таинственная договоренность не трогать Петербург. Однако, видимо, этот загадочный мораторий почему-то кончился. И декабрьский взрыв это подтвердил. Так что 2017 год знаменателен тем, что наш город перестал быть избранным и защищенным от терактов.

В 2017 году в стране продолжалась социальная поляризация, как финансово-имущественная, так и духовно-нравственная. Доходы олигархов и крупных чиновников росли, у простого народа сокращались. В то же время премьер-министр Д.А.Медведев в интервью высокопоставленным тележурналистам заявил, что прогрессивный налог вводиться не будет, так как бизнес, особенно крупный, «уйдет в тень» и государство и граждане финансово пострадают. Возникает вопрос, почему в других странах такой налог исправно работает, а у нас при не меньших полицейских силах он действовать не сможет. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране, как известно, не достигает прожиточного минимума. С 1.01. 2018 г. МРОТ будет повышен до 9489 руб. Закон уже подписан, но даже тогда он будет составлять только 85% прожиточного минимума трудоспособного человека (11160 руб. на 1.01.2018 г.). Ожидается, что только 1.01.2019 г. МРОТ достигнет прожиточного минимума. Мне думается, что в высшей степени безнравственно платить много лет миллионам наших граждан зарплату, на которую они не могут не то что достойно жить, а просто выжить. При этом как раз на днях были обнародованы данные о зарплатах наших министров, депутатов Думы, сенаторов. Причем ясно и ребенку, что это не единственные их доходы. Министр финансов А. Силуанов получает в месяц 1730000 руб., т. е. столько, сколько 182 человека из его сограждан с минимальной зарплатой вместе взятых. А осужденный за взятку в 2 миллиона долларов министр экономразвития А. Улюкаев получал зарплату 1270000 руб., но мог спокойно отхватить в год и 50 миллиончиков, да плюс жена — миллиончиков 15. Таланты всё, творцы, труженики. Давайте ещё вспомним о наших провальных мастерах-миллионерах футбольного мяча или о десятилетиями поющих и пляшущих на всех каналах ТВ пошлых шоу-бизнесменов-миллионеров. В то время, как настоящие ученые и писатели не могут получить скромные гранты для своего творчества. Хотелось бы знать, что об этом думают наши поборники плутократического капитализма, в том числе, как это не дико, среди считающих себя глубоко православными людьми.

Духовно-нравственный конфликт между православными и просто честными гражданами и либеральной (в первую очередь, художественной) интеллигенцией продолжался весь 2017 год, по поводу провокационного, искажающего историю и оскорбляющего святых страстотерпцев Императора Николая II и Императрицу Александру Федоровну фильма «Матильда». Этот фильм четко выявил «кто есть кто?» в российской художественной культуре. А ещё отбор и идентификацию продолжили сериал «Спящие» и балет «Нуреев». И через весь год юбилея российских революций - метущийся хаос чудовищной лжи, ёрничества, глупости: сериалы «Троцкий», «Демон революции», псевдодокументальные фильмы. Так называемые художники потеряли ум и совесть, громоздят дикие, разнузданные фэнтази, не имеющие с правдой и творчеством ничего общего. Они - такие мелкие и ничтожные, по сравнению с теми, кого пытаются малевать, вообразили, что имеют право делать из жизни когда-то живых, сложных, талантливых, смелых людей мерзкий фарс и шабаш. На очереди бредятина о клане вампиров, которые помогали династии Романовых царствовать. Но даже это всего лишь жалкое подражание американским оригиналам, вроде того, где президент Линкольн на досуге охотится на вампиров.

В 1916 году молодой Владимир Маяковский опубликовал эпиграмму на попытку В.Брюсова закончить незавершенную поэму А.С.Пушкина «Египетские ночи»:

Разбоя след затерян прочно
Во тьме египетских ночей.
Проверив рукопись построчно,
гроши отсыпал казначей.
Бояться вам рожна какого?
Что против - Пушкину иметь?
Его кулак навек закован
в спокойную к обиде медь!

Вот и в наше гнилое время «постправды» современные бездари и мракобесы мародёрствуют на поле творений гениев и демонов. А что современные космополиты делают с русским языком, засоряя и уродуя его, как наш русский лес, не хочется ни думать, ни вспоминать (все эти «контенты», «биткоины» и «хайпы»). Да, 2017 год предъявил нам всю противоречивость и опасность нашего времени и предупредил о том, что снова, через 100 лет может нас ожидать. Услышим ли, поймем ли, опомнимся ли?!... Услышит ли власть?!..

Однако, недавно по какому-то наитию мы с женой пошли в Планетарий. И там, глядя на бесконечные, великолепные созвездья и галактики, я подумал о том, как местечково мы здесь на маленькой планете Земля мыслим и чувствуем. И даже непостижимого грандиозного Бога порой пытаемся низвести до своего мелкого порочного уровня. Конечно, я вспомнил слова Иммануила Канта о звездном небе над головой и нравственном законе внутри нас. Знают ли, помнят ли их люди во власти?
Автор: Валентин Евгеньевич Семёнов, доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки России
Первоисточник: http://ruskline.ru/news_rl/2017/12/30/2017yj_mezhdu_dvumya_vzryvami/


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Комментарии 8

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  1. тасха Сегодня, 06:08
    Так много вопросов и так мало ответов...
    Интересно, когда мне будет 76 лет как уважаемому Валентину Евгеньевичу, о чём буду ворчать я?

    Один явный перебор заметил - бурчание по поводу засорения ужасными космополитами русского языка. А куда деваться? Идёт обмен информацией, технологиями и заимствование слов. Хорошо хоть, мы говорим "компьютерЫ", а не "компьютерС"... wink
    тасха
    1. Ecilop Сегодня, 08:31
      К сожалению заимствование слов переходит все разумные границы. Да и не заимствование это, а насаждение чуждого.
      Ecilop
    2. dsk Сегодня, 08:44
      Цитата: тасха
      много вопросов
      Цитата: Валентин Евгеньевич Семёнов
      Духовно-нравственный конфликт между православными и просто честными гражданами и либеральной (в первую очередь, художественной) интеллигенцией продолжался весь 2017 год,

      23 декабря прошлого года Владимир Путин на съезде "Единой России" сказал, что развитие страны подрывает равнодушие чиновников: "Хотел бы также подчеркнуть, что ничто так не подрывает стабильность и не крадет ресурс развития, как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина и мздоимство, равнодушие к своей стране и отстраненность от нужд граждан, чванливость и высокомерие, от кого бы они ни исходили - от политиков, чиновников, бизнеса или тех, кто называет себя элитой." Двумя руками за. Перед выборами или после, "перетряска" кабмина, насколько она будет радикальна скоро узнаем. hi
      dsk
      1. тасха Сегодня, 09:32
        Какие хорошие слова сказал В.В. Путин.
        Так и живём, как в анекдоте - зачем думать, трясти надо :)

        Принимал участие в конкурсе "Лидеры России". В очные полуфиналы не прошёл, наверное и к лучешму. Результаты заочного голосования в любом случае оказались очень полезными и неожиданными...
        Это я к чему. Конкурс проводился по инициативе Президента России. Была поставлена задача выявить грамотных управленцев для включения в кадровый резерв. И что же? Набор заданий, который можно найти на любом тренинге и ни одного(!) вопроса о политических взглядах, о видении будущего страны.. В результате будут отобраны действительно хорошие управленцы, достойные менеджеры, работающие в команде и способные достичь поставленной цели... И им будет всё равно, где эти навыки использовать: в управлении заводом или концлагерем.. (про концлагерь, конечно жёстко...)...
        тасха
  2. Severok Сегодня, 06:40
    Вообще то, что творится в России, во властных кругах - является крысиной вознёй. Крысы жрут сами себя и всех окружающих, диктуют миру правила своей ущербной "морали", оставляя всему обществу объедки на проживание и прикрываясь силовыми ведомствами, прокуратурой и судами.
    По поводу сохранения русского языка верно подмечено, идёт уничижение, обеднение языка. Вместо того, чтобы перевести на русский иностранные понятия наши недоумки начинают их встраивать в речь. Почему-то в СССР не было такого огульного заимствования слов и общались технари и прочие вполне на мировом уровне. Вот только общались по-своему. По-русски. Без идиотических "хайпов", "модемов", "биткойнов" и прочей дряни.
    Severok
    1. тасха Сегодня, 07:58
      В.С. Пикуль "Фаворит"

      Екатерина желала изгнать не только чуждые моды, но и слова пришлые заменить русскими. Двор переполошился, сразу явилось немало охотников угодить императрице, ей теперь отовсюду подсказывали:
      — Браслет — зарукавье, астрономия — звездосчет, пульс — жилобой, анатомия — трупоразодрание, актер — представщик, архивариус — письмоблюд, аллея — просад…
      Екатерина долго не могла отыскать синоним одному слову:
      — А как же нам быть с иностранною «клизмою»?
      — Клизма — задослаб! — подсказала фрейлина Эльмпт.
      — Ты у нас умница, — похвалила ее царица…
      тасха
  3. виктор н Сегодня, 10:38
    Во что упирается дифференциация подоходного налога? Да, в невозможность власти её реализовать практически. А потому, что самые-самые простые люди успешно помогают олигархам минимизировать налоги, соглашаясь получать зарплату в конвертах.
    Прежде, чем ругать власть, поглядите правде в глаза и на себя в зеркало.
    виктор н
  4. свободный Сегодня, 12:06
    Киношных и реальных убийц назвали киллерами, а проституток «светскими львицами» и все они стали представителями «престижных» высокооплачиваемых профессий.
    Прям с языка сняли.
    свободный
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