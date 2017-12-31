В Японии рассматривают несколько сценариев начала войны на Корейском полуострове
Правительство Японии изучает перспективы полномасштабной войны на Корейском полуострове, передает РИА Новости сообщение агентства «Киодо».
Данный вопрос «рассматривается в рамках Совета национальной безопасности с участием премьер-министра страны Синдзо Абэ», говорится в сообщении.
В том числе японское руководство обсуждает действия, которые будут предприняты Силами самообороны при обострении ситуации на Корейском полуострове. В этом случае, подчеркивает издание, Япония имеет право «задействовать механизм коллективной безопасности и получить военную поддержку от США».
Согласно информации, на сегодняшний день рассматриваются четыре возможных сценария начала военных действий на Корейском полуострове: «столкновение между вооруженными силами КНДР и Южной Кореи, упреждающий удар США по Северной Корее, вторжение южнокорейских сил в КНДР, а также ракетный удар Пхеньяна по Японии».
Напомним, ситуация на Корейском полуострове в последнее время резко обострилась. За последний год Северная Корея провела несколько ракетных пусков, а также осуществила ядерное испытание в начале сентября. Действия Пхеньяна вызвали серьезную критику со стороны международного сообщества, которое стремиться надавить на Пхеньян путем международных санкций. В самой КНДР санкции ООН, принятые в последний месяц 2017 года, назвали «актом войны». Вашингтон, в свою очередь, реагируя на провокации северокорейской стороны, не исключает возможность военного решения вопроса.
Данный вопрос «рассматривается в рамках Совета национальной безопасности с участием премьер-министра страны Синдзо Абэ», говорится в сообщении.
В том числе японское руководство обсуждает действия, которые будут предприняты Силами самообороны при обострении ситуации на Корейском полуострове. В этом случае, подчеркивает издание, Япония имеет право «задействовать механизм коллективной безопасности и получить военную поддержку от США».
Согласно информации, на сегодняшний день рассматриваются четыре возможных сценария начала военных действий на Корейском полуострове: «столкновение между вооруженными силами КНДР и Южной Кореи, упреждающий удар США по Северной Корее, вторжение южнокорейских сил в КНДР, а также ракетный удар Пхеньяна по Японии».
Напомним, ситуация на Корейском полуострове в последнее время резко обострилась. За последний год Северная Корея провела несколько ракетных пусков, а также осуществила ядерное испытание в начале сентября. Действия Пхеньяна вызвали серьезную критику со стороны международного сообщества, которое стремиться надавить на Пхеньян путем международных санкций. В самой КНДР санкции ООН, принятые в последний месяц 2017 года, назвали «актом войны». Вашингтон, в свою очередь, реагируя на провокации северокорейской стороны, не исключает возможность военного решения вопроса.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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