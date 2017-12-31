10:10 31 декабря

В Японии рассматривают несколько сценариев начала войны на Корейском полуострове

Правительство Японии изучает перспективы полномасштабной войны на Корейском полуострове, передает РИА Новости сообщение агентства «Киодо».



Данный вопрос «рассматривается в рамках Совета национальной безопасности с участием премьер-министра страны Синдзо Абэ», говорится в сообщении.


В том числе японское руководство обсуждает действия, которые будут предприняты Силами самообороны при обострении ситуации на Корейском полуострове. В этом случае, подчеркивает издание, Япония имеет право «задействовать механизм коллективной безопасности и получить военную поддержку от США».

Согласно информации, на сегодняшний день рассматриваются четыре возможных сценария начала военных действий на Корейском полуострове: «столкновение между вооруженными силами КНДР и Южной Кореи, упреждающий удар США по Северной Корее, вторжение южнокорейских сил в КНДР, а также ракетный удар Пхеньяна по Японии».

Напомним, ситуация на Корейском полуострове в последнее время резко обострилась. За последний год Северная Корея провела несколько ракетных пусков, а также осуществила ядерное испытание в начале сентября. Действия Пхеньяна вызвали серьезную критику со стороны международного сообщества, которое стремиться надавить на Пхеньян путем международных санкций. В самой КНДР санкции ООН, принятые в последний месяц 2017 года, назвали «актом войны». Вашингтон, в свою очередь, реагируя на провокации северокорейской стороны, не исключает возможность военного решения вопроса.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. 210окв Сегодня, 09:13
    вам,японцам главное не ...паниковать..Паникеров там и без вас хватает.Ким ребенка не обидит...Ну,только "пожурит"
    210окв
    1. Тралл Сегодня, 09:25
      В этот день вломили самураям smile
      Тралл
    2. bouncyhunter Сегодня, 09:25
      Дима , привет и с наступающим ! hi drinks Какие бы варианты япы не рассматривали , один пень Японии несдобровать в случае начала вооружённого конфликта с КНДР .
      bouncyhunter
      1. 210окв Сегодня, 09:36
        С наступающим,Паш. hi drinks Это и понятно.Но и недооценивать из ни в коем случае нельзя.Это бойцы упертые..
        Цитата: bouncyhunter
        Дима , привет и с наступающим ! hi drinks Какие бы варианты япы не рассматривали , один пень Японии несдобровать в случае начала вооружённого конфликта с КНДР .
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:46
          Это бесспорно , но не те нынче потомки самураев . Такое впечатление , что забыли напрочь бусидо . Не сомневаюсь что все три династии сёгунов Асикага , Минамото и Токугава с ужасом взирают с того света .
          bouncyhunter
          1. катана Сегодня, 09:54
            Цитата: bouncyhunter
            Это бесспорно , но не те нынче потомки самураев . Такое впечатление , что забыли напрочь бусидо . Не сомневаюсь что все три династии сёгунов Асикага , Минамото и Токугава с ужасом взирают с того света .

            По вашим словам можно понять,что вы желаете японцам участвовать в нескончаемых войнах и тогда они будут достойными потомками своих предков? belay Современные японцы нашли лучший выход - они живут здесь и сейчас своей полнокровной жизнью ,не строя коммунизм для будущих поколений ,как в КНДР!
            катана
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:59
              Я не удивлён что мои слова Вы истолковали по-своему .
              bouncyhunter
            2. Sargas Сегодня, 10:07
              Ничего не могу сказать про других сёгунов, но при Токугавах Япония была куда миролюбивее чем Россия.
              А в Китай и Корею джапы полезли полвека спустя свержения Токугавы, когда выросло 2 поколения политиков с лондонским образованием.
              Sargas
          2. РУСС Сегодня, 09:59
            Цитата: bouncyhunter
            Это бесспорно , но не те нынче потомки самураев . Такое впечатление , что забыли напрочь бусидо . Не сомневаюсь что все три династии сёгунов Асикага , Минамото и Токугава с ужасом взирают с того света .

            Японцы сами вывели своих самураев под корень ещё лет 100 назад....
            РУСС
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:03
              Вообще-то не сто , а побольше . В 1853 году американская эскадра под предводительством адмирала Перри прибыла к Эдо - вот тогда всё и завертелось ...
              bouncyhunter
  2. jolly deckhand Сегодня, 09:14
    Лишь бы на Курилы не полезли,итить их колотить.
    jolly deckhand
    1. Кот Всапогах Сегодня, 09:26
      боюсь такого количества "камикадзэ" им уже не набрать, народ у них не тот уже laughing
      Кот Всапогах
      1. Тралл Сегодня, 09:29
        Цитата: Кот Всапогах
        боюсь такого количества "камикадзэ" им уже не набрать, народ у них не тот уже laughing

        Народ у них очень даже хороший. А вот с политиками проблема.
        Тралл
        1. Кот Всапогах Сегодня, 09:34
          так я и говорю, нет там уже тех жестоких самураев, а в основном весёлые и жизнелюбивые люди hi
          Кот Всапогах
        2. Angel_and_Demon Сегодня, 09:35
          Цитата: Тралл
          А вот с политиками проблема.

          это общая проблема, не только у них request
          Angel_and_Demon
    2. To be or not to be Сегодня, 10:09
      Если полезут на Курильские острова ,то Хоккайдо присоединится к России , а там и Аляска и Калифорния захочет вернуться smile
      To be or not to be
  3. DEZINTO Сегодня, 09:15
    В том числе японское руководство обсуждает действия, которые будут предприняты Силами самообороны при обострении ситуации на Корейском полуострове.


    По моему японцы сами и хотят обострить обстановку. У них с Кореей давняя история.
    DEZINTO
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:22
      Цитата: DEZINTO
      «столкновение между вооруженными силами КНДР и Южной Кореи, упреждающий удар США по Северной Корее, вторжение южнокорейских сил в КНДР, а также ракетный удар Пхеньяна по Японии».

      я вот последний сценарий не понял - а с какого перепугу Ын по японии будет бить? или самураи очень хотят получить в репу и лезут сами?
      Angel_and_Demon
      1. Тралл Сегодня, 09:28
        А как по мне, то они забыли расставить все варианты в хронологической последовательности и скромно умолчали о роли США.
        Тралл
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:36
          Цитата: Тралл
          они забыли расставить все варианты в хронологической последовательности

          это - новое судоку laughing
          Angel_and_Demon
  4. Геркулесыч Сегодня, 09:17
    Японцы должны уяснить, что воевать они пойдут за интересы и по приказу хозяина, то бишь сша! Так что рассматривать они могут все что угодно, но не они примут решение -они его тупо будут исполнять.
    Геркулесыч
  5. kush62 Сегодня, 09:27
    До чего же бессовестные Северные корейцы. Не хотят , чтобы США с Южной Кореей проводили мирные военные учения, во время зимней олимпиады. request
    Во время Олимпиады 2008 года американцы подтолкнули к войне придурка Саака,
    теперь на этой Олимпиаде будут пытаться провоцировать следующих.
    Олимпийские игры уже стали как дата к очередной пакости всемирных " демократизаторов "
    kush62
  6. федоров Сегодня, 09:34
    А мнение Китая не учли ? Ну и России..хотя там граница км 15. Но все же..
    Это же трындец Сеулу, как бы там не хорохорились. А дальше хрен его знает, даже думать не хочется.
    федоров
  7. коноправ Сегодня, 09:35
    Так и вижу картину :Копошащееся японское правительство тащит разные рамки в Совет безопасности, поочередно в каждую рамку вставляют вопрос и рассматривают, рассматривают.........А чего там рассматривать , всё как и прежде - нужна война и нужно устроить очередной Пёрл-Харбор. Всего - то делов. Ха! Робяты, вас уже назначили, разогрели и подставят обязательно. И будете вы прямоволосые, безбородые и узкоглазые " мочить" друг друга, а нам славянам , предлагается делать то же самое на другой стороне континента. Поджигают с двух сторон.
    коноправ
  8. К-50 Сегодня, 09:36
    Вот джапы-то что суетятся?
    Прилетит лишь один "привет от Кима" в ядерном/термоядерном оснащении и бомбардировка пин дос ами Хиросимы и Нагасаки покажется хлопушкой на детском утреннике. При нынешней плотности населения и в разы большой мощности боеприпасов жертв гражданского населения будет в десятки, если не сотни раз больше, не говоря уже об ущербе инфраструктуре городов и страны.
    НЕ ГАРАНТИРУЮТ янки, что все ракеты отловят, так стоит ли свою страну "под нож" пускать из-за амбиций политиков?
    Темпы в производстве стран Мира огромны, жесточайшая конкуренция и стоит ослабнуть одной стране, как её место будут терзать десяток других, за рынки сбыта кого хочешь подставят. И премьер страны уже пережившей ядерную бомбардировку с ослиным упрямством подставляет её под новый удар.
    Это как же надо ненавидить свою страну и своих сограждан, что его выбрали!!! belay
    К-50
  9. prior Сегодня, 10:02
    Чудны дела твои...
    Японцы надеятся на защиту тех, кто их безжалостно уничтожал в Хиросиме, в Нагасаки и по всей Полинезии...
    Первым выгодополучателем в случае нанесения удара КНДР по Японии будут именно "янки" !
    Уничтожение Японии как конкурента руками Ына, чего ещё можно желать американцам. А сопутствующие потери, 5-10 миллионов японцев, подумаешь.......не американцы же!
    Что Украина, что Европа, что Япония - все бегают по одним и тем же граблям....
    prior
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