Экипажи 70-ти кораблей ВМФ РФ встретят Новый год в океане

Экипажи свыше 70 боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ России, выполняющих задачи в рамках военно-морского присутствия в Мировом океане, встретят Новый год в море, не снижая установленного уровня боевой готовности,

Экипажи 70 боевых кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота России встретят Новый год в дальних походах, передает ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны.говорится в релизе.Сообщается, что «в адрес экипажей кораблей и судов, находящихся в море, направлена поздравительная телеграмма главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева, в которой он пожелал военным морякам успехов в выполнении профессионального долга, совершенствования своей морской выучки, здоровья, счастья и благополучия».Поздравление главкома направлено также в адрес воинских частей ВМФ, дислоцированных в отдаленных гарнизонах.«На кораблях и судах в Новый год пройдут праздничные мероприятия, в которых примет участие личный состав, свободный от вахты. Матросам, старшинам, мичманам и офицерам будут доставлены поздравления родных и близких», – добавили в пресс-службе.