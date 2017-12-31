22:32 31 декабря

Экипажи 70-ти кораблей ВМФ РФ встретят Новый год в океане

Экипажи 70 боевых кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота России встретят Новый год в дальних походах, передает ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны.

Экипажи 70-ти кораблей ВМФ РФ встретят Новый год в океане


Экипажи свыше 70 боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ России, выполняющих задачи в рамках военно-морского присутствия в Мировом океане, встретят Новый год в море, не снижая установленного уровня боевой готовности,
говорится в релизе.


Сообщается, что «в адрес экипажей кораблей и судов, находящихся в море, направлена поздравительная телеграмма главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева, в которой он пожелал военным морякам успехов в выполнении профессионального долга, совершенствования своей морской выучки, здоровья, счастья и благополучия».

Поздравление главкома направлено также в адрес воинских частей ВМФ, дислоцированных в отдаленных гарнизонах.

«На кораблях и судах в Новый год пройдут праздничные мероприятия, в которых примет участие личный состав, свободный от вахты. Матросам, старшинам, мичманам и офицерам будут доставлены поздравления родных и близких», – добавили в пресс-службе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 19

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  1. 210окв Сегодня, 09:32
    С Новым Годом Вас,наши защитники на море!
    210окв
    1. Кот Всапогах Сегодня, 09:35
      позвольте к вашим поздравлениям присоединится drinks
      Кот Всапогах
      1. Тралл Сегодня, 09:43
        А в СССР эта информация была засекречена. Сила или слабость это была? Скорее, первое.
        Тралл
        1. Владимирец Сегодня, 13:28
          Цитата: Тралл
          А в СССР эта информация была засекречена. Сила или слабость это была? Скорее, первое.

          В СССР и карты 500-ки были секретными. wink
          Владимирец
  2. loginovich Сегодня, 09:36
    Присоединяюсь поздравлениям с новым годом!Всего наилучшего !
    loginovich
  3. svp67 Сегодня, 09:36
    Экипажи 70 боевых кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота России встретят Новый год в дальних походах
    Служба у Вас ребята ТАКАЯ. НУЖНАЯ. Только благодаря вам, что вы в эту ночь несете свою вахту вдали от баз, народ России может спокойной праздновать. С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!!!
    И СПАСИБО всем защитникам России, где бы они не находились в эту Новогоднюю Ночь.
    svp67
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:49
      Сергей , моё почтение и с наступающим ! hi drinks
      Цитата: svp67
      СПАСИБО всем защитникам России, где бы они не находились в эту Новогоднюю Ночь.

      Присоединяюсь к Вашим словам . Есть такая профессия - Родину защищать ! soldier
      bouncyhunter
      1. svp67 Сегодня, 09:53
        hi
        Цитата: bouncyhunter
        Есть такая профессия - Родину защищать !

        А добавить то больше и нечего.... Счастья и удач, в будущем году....
        svp67
  4. jolly deckhand Сегодня, 09:39
    Как я им завидую-это так КРАСИВО,вы бы видели............Как включат Праздничые огни,как украсят себя Флагами сигнальными,как зачнут салютами палить с пушек!!!!КРАСОТЫ ТАКОЙ СВЕТ НЕ ВИДЫВАЛ!!!
    jolly deckhand
    1. Удав КАА Сегодня, 11:59
      Цитата: jolly deckhand
      Как я им завидую-это так КРАСИВО,вы бы видели............Как включат Праздничые огни,как украсят себя Флагами сигнальными,как зачнут салютами палить с пушек!!!!КРАСОТЫ ТАКОЙ СВЕТ НЕ ВИДЫВАЛ!!!

      Экий вы, однако, батенька, ФАНТАЗЕР!!!
      Погон-то у вас военно-морской, но Новый год вам не доводилось встречать в море,на БС...опять же, судя по коменту... Первые пару лет встречал 78 и 79 года в море, на ходу корабля. Так для всех было радостью записать "шыр-дыр", где с этим Новым годом встретились...Еще была проблема ЕЛКУ сохранить (достать), принять с танкера, а остальное -- и Деда Мороза военно-морского снаряжали и Снегурочку находили такую, что ко многим "вожделение" приходило! И конечно обязательное фото на память...А вот палить, да из орудий...не=а такого не было. Пару сигнальных ракет от избытка чувств запускали, не без этого, но чтобы ПАЛИТЬ -- "ни в жисть!" Оттягивались по деликатесам, выпечке, сгущенке, консервированным фруктам...Офицеры (не без этого) пропускали пару мер коньяку-водки (виски тогда не было, да и не особенно хотелось этой самогонки, если честно). Но все было аккуратно и размеренно, и тоько те, кто не на вахте, и не заступал в 01.00 (!) -- заметьте, вахту на 1 час смещали вправо, чтобы две другие встретили Новый год, а не оказались в суете пересменки!
      Так что, в море и Новый год встречается по-особому, по военно-морскому -- без женщин и почти на сухую!
      Однако,
      = ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ, счастья, здоровья, УДАЧИ !!!=
      Удав КАА
      1. jolly deckhand Сегодня, 12:05
        В моё время-БЫЛО!!! wink с Новым Годом!!!От МПК 105!!! hi
        jolly deckhand
        1. Удав КАА Сегодня, 12:07
          Цитата: jolly deckhand
          От МПК 105!!!

          Привет 64 БрКОВР! И с Новым, 2018, годом!!! полосатый! drinks
          Удав КАА
    2. Владимирец Сегодня, 13:30
      Цитата: jolly deckhand
      ,как зачнут салютами палить с пушек!

      Спасибо, очень смешно))))
      Владимирец
  5. коноправ Сегодня, 09:39
    Девушка пела в церковном хоре
    О всех усталых в чужом краю,
    О всех кораблях, ушедших в море,
    О всех, забывших радость свою.
    коноправ
  6. sabotage Сегодня, 10:22
    Это откуда же в ОКЕАНЕ у наших ВМФ аж 70!!! судов! Да ну, блин! Озвучьте весь список, пжлста!
    sabotage
  7. Геркулесыч Сегодня, 11:25
    Это жизнь, и это их долг! soldier Мы же можем только поздравить их с Новым годом, и пожелать всего что можно пожелать в таком случае! Главное, это мира нам всем! soldier drinks good drinks
    Геркулесыч
  8. Монархист Сегодня, 13:49
    Такова жизнь моряка:" нынче здесь, а завтра там".
    Камрад ОКВ, присоединяюсь к Вашему пожеланию в адрес моряков. От себя добавлю: спокойного моря,чтоб без шторма и только учебные тревоги
    Монархист
  9. Монархист Сегодня, 14:02
    [quote=Владимирец][quote=Тралл]А в СССР эта информация была засекречена. Сила или слабость это была? Скорее, первое.
    [/quote]
    В СССР и карты 500-ки были секретными
    При Союзе много хорошего было, но и глупостей было великое множество: количество боевых судов дежурящих на морских просторах ,западные " доброжелатели" прекрасно знали и боевые возможности судов,а то и фамилии командиров,а у нас это было тайна
    Монархист
  10. san4es Сегодня, 16:39
    Экипажи 70-ти кораблей ВМФ РФ встретят Новый год в океане

    soldier ...Если на переходе, то весело fellow

    drinks ...С наступающим!
    san4es
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