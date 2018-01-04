12:46 04 января

Завтра может быть война – 2018

Под Новый год полагается делать прогнозы… Сенатор Джон Маккейн назвал недавнее решение Вашингтона о поставках летального оружия бандеровской Украине «шагом в правильном направлении», которого он ждал три года. Дождался. Здесь интересно то, что это летальное решение принято без приглашения в Вашингтон попиариться на нём президента Бандерии Петра Порошенко. Не пригласили, похоже, даже не уведомили о принятии судьбоносного летального решения. И Петро, в свою очередь, приветствовал его как-то без особого огонька. Почему, спрашивается?



Наши политики оценили роль спецпредставителя США на Украине Курта Волкера как поджигателя войны на Донбассе. Наверное, Петро это обещал, и обманул Курта. Выдал за войну «жабьи прыжки» ВСУ на Светлодарской дуге и артиллерийские обстрелы Донбасса, усилившиеся с 5 ноября 2017 года. А закончил Петро эту военную кампанию предновогодним обменом пленными, после личной встречи его спецпредставителя Виктора Медведчука с Владимиром Путиным. Вряд ли Петро согласовал его с Куртом. Конечно, столь гуманитарную акцию Курт, и пославший его Госдеп, не могут не приветствовать, но осадок от встречи Медведчука с Путиным у них, наверняка, остался. О чём они там ещё говорили?


Сергей Рябков, зам. главы МИД Сергея Лаврова, по поводу решения Вашингтона о поставках летального оружия сказал, что «США переступили «красную черту» и стали пособником в разжигании войны на Донбассе». Заметим, не только Курт Волкер, но уже весь Вашингтон. После этого Россия оперативно выводит своих военных из СЦКК на Донбассе, помня о судьбе своих миротворцев в Южной Осетии.

Старина вице-президент Джо Байден, хоть и в отставке, напомнил недавно о колониальном статусе Украины, и присоединился к мнению ряда американских генералов, что у США осталось 4 года военного превосходства над Россией и Китаем, то есть намекнул, что нужно срочно начинать большую войну. Поэтому бредовые обвинения России и Китая сыплются из американского рога изобилия.

Понятно, что начинать войну США лучше раньше, чем позже, потому что преимущества будет больше, и где для этого у них есть возможности? В Корее и на Украине. Но в Корее, под носом и у России, и у Китая, с воинственной и ядерной КНДР, и где нет под боком миролюбивого НАТО – не лучший вариант. Значительно лучше ситуация для США на Украине, где уже есть тлеющий конфликт, и НАТО под боком. Поставки противотанковых «Джавелинов» и провоцируют войну на Украине, они планируются где-то через два-три месяца.

Для гарантированной эскалации напряжённости на Донбассе, «партии Маккейна – Байдена - Волкера» нужно убрать слабака Порошенко с Муженко и Полтораком, дискредитировавших себя «жабьими прыжками». Ждать очередных украинских президентских выборов в 2019 году – это слишком долго, но может ведь произойти, совершенно случайно, «народный импичмент» Порошенко, уже объявленный третьим майданом имени Михаила Саакашвили, прибывшего на Украину из Америки через Польшу. Лучшее время для него – годовщина революции бандеровской «гидности» в феврале, и Михомайдан для этого уже готов, всё стоит неразогнанный, как будто чего-то ждёт.

Поэтому, годовщина наци-революции в феврале может обернуться вторым её этапом, с «народным импичментом» Порошенко и сносом его «режима внутренней оккупации», как утверждают свидомые бандеровцы, олигархической, естественно. Таким образом, в начале весны к власти в Бандерии может прийти режим «внутреннего доверия», и как раз начнутся поставки «Джавелинов» от Маккейна и Волкера. Следует ожидать также крупной провокации на Украине, масштаба малайзийского Боинга, как предлога для масштабного наступления бандеровцев на Донбассе, и возможно, провокации на границе с Россией.

На этот раз США будут действовать на Украине без уведомления о своих планах Европы и НАТО, особенно Германии, чтобы поставить всех перед фактом и необходимостью выбора: поддерживать США или объявлять какой-то «новоминский» нейтралитет, с большими для себя последствиями. Впрочем, последствия для Европы будут большие в любом случае, потому что строительство СП – 2, и вообще торговля с Россией, могут серьёзно обрушиться. Европа вообще может остаться без российского трубного газа, как давно предупреждает Пол Крейг Робертс, американский эксперт-экономист и советник президента Рейгана. Европе придётся срочно переходить на американский сжиженный газ, а России и Китаю - срочно достраивать газопровод «Сила Сибири».

Интересный вопрос: что может представлять из себя бандеровский «режим внутреннего доверия»? Наибольшие шансы взять реальную власть после Порошенко имеет триумвират Аваков – Турчинов – Яценюк. Последний из них буквально на днях вернулся из Америки в Киев, наверняка, со свежайшими инструкциями. Этот триумвират способен и на войну, и на более мелкие подлости. Это известный факт, поэтому лицом и зиц-председателем «режима доверия» могут предложить стать кому-то другому, например, Юлии Тимошенко, и это лицо сильно пожалеет об этом, если согласится.

На декабрьских майданных гуляньях нацисты «Азова», особо приближенные к шефу МВД Авакову, выкинули лозунг: «Мишу – в Грузию, Петю – в Гагаузию!» Собственно, это программа второго этапа наци-революции «гидности» от Авакова – Турчинова – Яценюка.

Неопределённость в этот намеченный сценарий вносит всё-таки «непредсказуемость Трампа». Президент Трамп как бы разрешил поставки «Джавелинов», подписал необходимые документы, но как он поведёт себя, когда начнутся новые большие события на Украине? Но этот вопрос, как говорят сегодня, на зарплату советников Владимира Путина.
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 23

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  1. dsk Сегодня, 06:19
    14 июня на ЧМ 2018 в Россию приедут десятки тысяч иностранных болельщиков, для обеспечения безопасности которых будут привлечены все "силовики", включая и армию. По традиции, Штаты "сюрпризы" готовят и скорее всего в разных местах, самое "больное" для России - Донбасс на первом месте. hi
    dsk
    1. 210окв Сегодня, 06:32
      Сергей,доброе утро hi Ну как же без них,болезных..А я думаю что наше руководство стерпит разные неприятности.Лишь бы был построен СП2,проведен чемпионат....Понятно,что прямое нападение будем отражать,но все же..
      Цитата: dsk
      14 июня на ЧМ 2018 в Россию приедут десятки тысяч иностранных болельщиков, для обеспечения безопасности которых будут привлечены все "силовики", включая и армию. По традиции, Штаты "сюрпризы" готовят и скорее всего в разных местах, самое "больное" для России - Донбасс на первом месте. hi
      210окв
      1. Alena Frolovna Сегодня, 10:05
        самое "больное" для России


        - это сама Россия, а потом уже все остальные.

        Среди этой массы иностранцев может оказаться множество "засланцев" с недобрыми намерениями. И важно, чтобы среди тех, кто будет проверять и пропускать к нам в Россию эту безликую и неприятную массу, называемую "болельщиками", не нашлось людишек, у которых вместо глаз и сердца - счётчики.

        Конечно, без воли Господа ни один волосок не упадёт с главы, только если Он не попустит произойти неприятному для нас, но и мы не должны плошать. От этого зависит безопасность наша и наших городов, а не только безопасность иностранной биомассы.

        Понятно, что престиж страны важен, но жизнь своих граждан превыше всего.

        А врагов у нас хватает.
        Alena Frolovna
    2. Виктор Каменев Сегодня, 11:14
      Не думаю, что в вопросах войны и мира учитывают чемпионаты мира и ОИ, их даже не заметят. Они - только поводы для провокаций, всего лишь поводы, хотя и большие. И хорошо заметные, добавим. Когда хотят начать войну, повод создадут именно в нужное время, а не к чемпионату будут его приурочивать.
      США это не раз доказали, в 1898 году взорвали свой старый броненосец на рейде ещё испанской Кубы. Уже тогда ни в чём не уступали Гитлеру с Геббельсом. Потом - Перл-Харбор, провокация в Тонкинском заливе, пробирка Колина Пауэлла - обошлись без мировых чемпионатов.
      Виктор Каменев
  2. Сержант71 Сегодня, 06:20
    "Статья" ни о чём. Компиляция новостей с первого канала.
    Сержант71
    1. Виктор Каменев Сегодня, 11:19
      А как же быть с лозунгом "Мишу - в Грузию, Петю - в Гагаузию"? И Байден на российских каналах-то не выступал...Это провал, сержант, вы сержант каких войск, собственно?
      Виктор Каменев
  3. Лена Петрова Сегодня, 07:09
    Цитата: Сержант71
    "Статья" ни о чём. Компиляция новостей с первого канала.

    Не все же смотрят Первый канал. Кто-то и здесь прочитает.
    Лена Петрова
  4. svp67 Сегодня, 07:48
    Интересное фото к статье о поставках оружия на Украину. Железнодорожная платформа "Укрзализницы", направляющаяся на Донбасс и перевозящая советский танк Т-72Б, выпущенный в Нижнем Тагиле
    svp67
    1. Вождь краснокожих Сегодня, 09:23
      Вообще то, если не ошибаюсь, это т-80... А вам хотелось бы видеть на фото платформу РЖД с т-72б3? Так это не Курт Волкер розжигатель войны тогда получается...
      Вождь краснокожих
      1. svp67 Сегодня, 10:59
        Цитата: Вождь краснокожих
        Вообще то, если не ошибаюсь, это т-80..

        Ошибаетесь, это именно Т-72. К слову на гусеницах Т-80.
        Посмотрите на этот Т-72, где у него "бревнышко" для самовытаскивания

        А вот у Т-80 оно ниже расположено, что бы не сгорело.

        Динамическая защита башни, "коробочки" размазаны, а не "углом" как на Т-80
        svp67
        1. Вождь краснокожих Сегодня, 11:14
          Может вы и правы - меня траки сразу сбили с толку. Но не "оплот" точно! laughing
          Вождь краснокожих
          1. svp67 Сегодня, 11:43
            Цитата: Вождь краснокожих
            Но не "оплот" точно!

            И не "Армата" ТОЧНО.... drinks
            svp67
  5. Pax tecum Сегодня, 07:49
    Ну, вот что это?! Очень странно видеть, что здесь и сейчас на сайте "Военное обозрение" рекламируются услуги частного "Альфа-банка" (если кто не знает, то он украинский).
    Может администрация сайта не в курсе (что очень сомнительно), что данный банк поддержал американские антироссийские санкции и отказался обслуживать счета ВПК России.

    Олег Сысуев, представитель «Альфа-банка» (одного из крупнейших частных банков России), заявил, что банк больше не будет обслуживать счета оборонных промышленных компаний России. Он заявил об этом в интервью журналистам «Эхо Москвы».
    В терминах Сысуева, речь идет о «максимальном сокращении рисков»: банк стремится избежать наказаний со стороны США, ведь значительная часть российских компаний ВПК находится под санкциями со стороны Штатов.
    Последствия для компаний оборонной сферы пока неочевидны: «Альфа-банк» вел только обслуживание счетов, а финансирование компаний осуществлялось из федерального бюджета.

    Внезапная отвага «Альфа-банка» может быть связана с намерением компании начать совместное предприятие с немецким концерном BASF, сообщают источники в Сети. Однако работа с «санкционными» российскими компаниями может воспрепятствовать этому проекту, поэтому банк «сокращает риски».
    Pax tecum
  6. Krasnyiy komissar Сегодня, 07:58
    КНДР должна получить снимаемые с вооружения ракеты РТ-2ПМ, желательно вместе с "головами". Выход России из ДНЯО окончательно уничтожит систему мировой безопасности, что повлечет за собой лавинообразный рост угрозы применения ядерного оружия. Если играть, то играть надо по-крупному !
    Krasnyiy komissar
    1. Vadim851 Сегодня, 09:09
      Для чего? А если Южная Корея получит "Минитмен-3" в таком случае или Грузия например? И дальше по нарастающей... Выигравших не будет, проиграют все.
      Vadim851
      1. To be or not to be Сегодня, 10:33
        По кому стрелять будем минитменами -3 из Южной Кореи или не дай Бог ...из Грузии?
        ..у МБР «Рубеж» минимальная дальность стрельбы составляет 2000 километров .
        To be or not to be
        1. Vadim851 Сегодня, 12:22
          Не сколько стрелять, сколько шантажировать и вести куда смелее себя сможет, как и КНДР получив Тополь, в работ о способности которого сомнений нет
          Vadim851
      2. Krasnyiy komissar Сегодня, 12:05
        Грузия в этом случае становится испытательным полигоном МО РФ...
        Krasnyiy komissar
  7. САША СТАРЫЙ Сегодня, 08:10
    ы и подники на низком старте, это и так ясно, тем более что два события мирных впереди: футбол у нас и ОИ в Южной...
    САША СТАРЫЙ
  8. Геркулесыч Сегодня, 08:48
    Виктор! Война будет, это бесспорно, ибо пока существует такое недогосударство как сша, мира на планете не видать! Другой вопрос, что и когда это недогосударство подожжет! hi
    Геркулесыч
    1. To be or not to be Сегодня, 10:45
      Война идет ---" Война есть ничто иное, как продолжение политики, с привлечением иных средств. " («О войне» (ч. 1, 1832) прусского военного теоретика генерала Карла фон Клаузевица (1780—1831))
      В И Ленин уточняет "«Война есть продолжение политики иными (именно: насильственными) средствами» (ПСС Том 26. Июль 1914 — август 1915 «Социализм и война "Ленин Владимир Ильич)
      http://rufort.info/library/klauz/klauz.html
      https://leninism.su/works/65-tom-26/2126-socziali
      zm-i-vojna.html
      To be or not to be
    2. Виктор Каменев Сегодня, 11:28
      Байден ведь сказал: не пройдёт и четыре года, а он приближенный к тайной власти США. Скорее всего, на Украине, если Европа очень воспротивится этому, вплоть до развала НАТО, то возможны другие варианты.
      Германия очень боится войны в Европе, тормозила её 4 года "нормандским форматом", но сможет ли она выдержать эту линию? США давят сейчас новыми санкциями не столько на Россию, это предлог, сколько ставят в стойло Европу и особенно Германию. С СП-2.
      Виктор Каменев
  9. Сержант71 Сегодня, 12:31
    Цитата: Виктор Каменев
    А как же быть с лозунгом "Мишу - в Грузию, Петю - в Гагаузию"? И Байден на российских каналах-то не выступал...Это провал, сержант, вы сержант каких войск, собственно?

    Не знаю, какие лозунги сегодня популярны в соседней стране. Я не из секты поехавших на новостях из Украины. И какой провал? Вы о чём вообще, автор? Хотите меня в чём-то обвинить? Да, я хохол, потомок древних укров и финансируюсь лично Байденом. Довольны? Раскусили вражину?
    Сержант71
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