22:30 31 декабря

Яков Кедми объяснил, почему Украина катится в пропасть

В конце уходящего года принято подводить итоги: что удалось сделать, а что нет. Свои "достижения" и откровенные провалы есть и в Незалежной. С 2014 года эта страна переживает "перестройку и гласность", которой нет конца.

Главной "перемогой" киевской хунты стал "безвиз". Этим рядовых жителей Украины кормили с самого Майдана, причем Майдана 2004 года. И вот наконец, целых 4% рванули в Европу без получение виз. При этом, 26% населения считает прорубленное "окно в ЕС" событием года.

Вторая "перемога" - одобрение поставок противотанковых комплексов "Джавелин". У Порошенко уверены, что эта "перемога" обернется еще одной на Донбассе. Как бы не так. Согласно мнениям экспертов, никакой особой роли это оружие сыграть не сможет, а вот неожиданное появление у ополчения ПТРК "Корнет" быстро пережжет все новенькие украинские танки, которыми преступный киевский режим активно накачивал свои войска на Донбассе.


Ну и конечно газ - куда же без него. Буквально на днях Украина объявила о победе над "Газпромом". Победа, правда, пиррова, ведь согласно решению Стокгольмского суда, Незалежная обязана выплатить России 2 млрд долларов.



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Комментарии 4

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  1. eugraphus Сегодня, 11:23
    Время - всё расставит на свои места. Цена успехов, окажется непомерной. Ещё сами будут удивляться в какой блудняк они встряли и где их мозги были.
    eugraphus
  2. m.cempbell Сегодня, 14:14
    Как бы поздно не было - времени все меньше.
    m.cempbell
    1. MOSKVITYANIN Сегодня, 15:25
      Цитата: m.cempbell
      времени все меньше.

      До чего времени меньше?
      MOSKVITYANIN
  3. gufo Сегодня, 17:55
    В следующий раз он объяснит что земля круглая и вращается вокруг солнца, и за это сегодня деньги платят!
    gufo
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