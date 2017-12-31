Яков Кедми объяснил, почему Украина катится в пропасть

В конце уходящего года принято подводить итоги: что удалось сделать, а что нет. Свои "достижения" и откровенные провалы есть и в Незалежной. С 2014 года эта страна переживает "перестройку и гласность", которой нет конца.



Главной "перемогой" киевской хунты стал "безвиз". Этим рядовых жителей Украины кормили с самого Майдана, причем Майдана 2004 года. И вот наконец, целых 4% рванули в Европу без получение виз. При этом, 26% населения считает прорубленное "окно в ЕС" событием года.



Вторая "перемога" - одобрение поставок противотанковых комплексов "Джавелин". У Порошенко уверены, что эта "перемога" обернется еще одной на Донбассе. Как бы не так. Согласно мнениям экспертов, никакой особой роли это оружие сыграть не сможет, а вот неожиданное появление у ополчения ПТРК "Корнет" быстро пережжет все новенькие украинские танки, которыми преступный киевский режим активно накачивал свои войска на Донбассе.





Ну и конечно газ - куда же без него. Буквально на днях Украина объявила о победе над "Газпромом". Победа, правда, пиррова, ведь согласно решению Стокгольмского суда, Незалежная обязана выплатить России 2 млрд долларов.









