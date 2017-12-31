ВСУ за сутки 4 раза нарушили перемирие
Военнослужащие украинской армии за минувшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня, передает РИА Новости сообщение представителя оперативного командования ДНР.
В представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уточнили, что всего по территории республики было выпущено 43 боеприпаса.
О пострадавших не сообщается.
Напомним, контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы четырёх населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие,сказал представитель командования журналистам.
В представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уточнили, что всего по территории республики было выпущено 43 боеприпаса.
Донецкое направление РПГ/СПГ –2 гранаты; АГС – 29 гранат; крупнокалиберное оружие – 2 раза; легкое стрелковое оружие –2 раза. Мариупольское направление минометы 82 мм – 8 мин. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 43 единицы,сообщили в СЦКК.
О пострадавших не сообщается.
Напомним, контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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