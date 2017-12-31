ВСУ за сутки 4 раза нарушили перемирие

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы четырёх населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие,

Донецкое направление РПГ/СПГ –2 гранаты; АГС – 29 гранат; крупнокалиберное оружие – 2 раза; легкое стрелковое оружие –2 раза. Мариупольское направление минометы 82 мм – 8 мин. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 43 единицы,