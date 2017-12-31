22:31 31 декабря

ВСУ за сутки 4 раза нарушили перемирие

Военнослужащие украинской армии за минувшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня, передает РИА Новости сообщение представителя оперативного командования ДНР.



За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы четырёх населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие,
сказал представитель командования журналистам.


В представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уточнили, что всего по территории республики было выпущено 43 боеприпаса.

Донецкое направление РПГ/СПГ –2 гранаты; АГС – 29 гранат; крупнокалиберное оружие – 2 раза; легкое стрелковое оружие –2 раза. Мариупольское направление минометы 82 мм – 8 мин. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 43 единицы,
сообщили в СЦКК.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 41

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  1. Зяблицев Сегодня, 11:35
    Присутствие ВСУ на Донбассе и есть постоянный источник нарушения перемирия...
    Зяблицев
    1. 210окв Сегодня, 11:50
      Эти негодяи должны в итоге быть уничтоженными.Ибо мира никогда там не будет.
      Цитата: Зяблицев
      Присутствие ВСУ на Донбассе и есть постоянный источник нарушения перемирия...
      210окв
      1. Идущий Сегодня, 13:16
        Может принесет Новый год развязку и уже установится мир , как хочется в это верить.
        Идущий
    2. Владыка Ситх Сегодня, 12:28
      ОТРАБОТКА РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-ОГНЕВОГО КОНТУРА ВС ДНР

      Вооружённые силы ДНР продолжают отрабатывать современные приёмы ведения боевых действий. На одном из полигонов Республики наши артиллеристы тренировались в применении разведывательно-огневого контура включающего в себя артиллерийские установки, беспилотные летательные аппараты, средства связи и управления.
      Владыка Ситх
    3. сибиралт Сегодня, 12:31
      Ближе к ночи нажрутся и сами с собой воевать начнут. Это уже традиция украинского АТО.
      сибиралт
      1. Идущий Сегодня, 13:17
        Новогодняя ночь будет "веселой".
        Идущий
      2. LeonidL Сегодня, 17:44
        Друг с другом - цэ вжэ самобслугованье! Этого - сколько угодно!
        LeonidL
    4. Нормаль ок Сегодня, 15:46
      Цитата: Зяблицев
      Присутствие ВСУ на Донбассе и есть постоянный источник нарушения перемирия...

      Да бросьте, обе стороны каждый день шмаляют друг по другу. А потом обвиняют друг друга. Это война а не детская сказка.
      Нормаль ок
      1. Зяблицев Сегодня, 16:07
        Спасибо, капитан Очевидность! laughing С наступающим Новым годом! hi
        Зяблицев
  2. Tusv Сегодня, 11:35
    сообщили в СЦКК

    Все правильно. Сидите дома и оглашайте данные контрартереллеристких радаров
    Tusv
    1. APASUS Сегодня, 11:50
      Цитата: Tusv
      контрартереллеристких радаров

      Это что такое?
      APASUS
      1. Tusv Сегодня, 11:52
        Цитата: APASUS
        Это что такое?

        Зебра например
        Tusv
        1. APASUS Сегодня, 11:55
          Цитата: Tusv
          Цитата: APASUS
          Это что такое?

          Зебра например

          Во как!
          APASUS
          1. Перейра Сегодня, 12:04
            Знаю я одну Зебру. На Русской весне пасётся и там же гадит. Это не про неё?
            Перейра
  3. DEZINTO Сегодня, 11:41
    Где - же умники с жёлто-синими флажками, они сегодня прям разошлись с утра,....ну давайте есть мысль? ....кто-же во всем виноват ? laughing По отношению к "ним" вопрос конечно риторический....
    Ну кроме шуток, реально за последние четыре года я вижу поведение Украины именно таким....ну просто - факт!



    Им реально больше нечего делать.....война, ато. автоматы, гранаты, пинать пыль на улицах......работать никто уже и не пробует... request Заводы закрыты, остаётся только в магазинах продавцами.....где ни у кого не на-что купить,....только новейшие мерседесы мимо старушек ездят.....а молодёжь мечтает о клубничных плантациях в Польше!.....красота! наскакались!
    DEZINTO
    1. jolly deckhand Сегодня, 11:56
      Ты это о ком сейчас?Я уточнить просто,ибо сей опус твой на нашу жизнь сильно смахивает.
      jolly deckhand
      1. DEZINTO Сегодня, 12:03
        Я уточнить просто,ибо сей опус твой на нашу жизнь сильно смахивает.

        Ну не скажи. Я вполне себе зарабатываю, и в таком дерьме не живу. И большинство моих друзей и знакомых, помимо второй машины думают о мотоциклах и совсем не бедствуют......так что я даже не знаю, так ли всё паршиво в нашей стране что-бы её так хаить?
        DEZINTO
        1. jolly deckhand Сегодня, 12:11
          А ты с друзьями за МКАД-то отъедь... wink Я,знаешь,тоже не бомж идейный,работаю,но не хватат,блин... hi
          jolly deckhand
          1. DEZINTO Сегодня, 12:16
            но не хватат,блин...

            Это дааа....денег всегда мало. Я в спор с Вами совсем не хочу вступать, потому что Вы тоже правы, как всегда истинна посередине... hi

            С наступающем и всех благ, давайте заработаем в следующем году - больше!

            А ты с друзьями за МКАД-то отъедь


            Тут Вы тоже правы....друзья за МКАД решительно отказываються ехать )))
            Только живу я в Калининграде.
            DEZINTO
            1. jolly deckhand Сегодня, 12:33
              Итить твою,ты с Кёника?!!!!!!!!!!Я в Пиллау лямку Царёву тянул!!! hi hi hi drinks
              jolly deckhand
              1. DEZINTO Сегодня, 12:38
                Ну тем более....всех благ земеля...
                Только кто-такой Царев? не понял?
                Ну и к слову я в Пиллау каждое лето с палатками на пару дней.....на косу.....замечательные места!
                DEZINTO
            2. sabakina Сегодня, 12:39
              Николай, hi , я вот не понимаю, чем ему не нравится сарай в период половодья? Не унесло волной, уже радоваться надо. А то это как притча о стакане, толи наполовину пусто, толи наполовину полон...
              sabakina
              1. DEZINTO Сегодня, 12:40
                Вот вы сейчас сарказмом занимаетесь!?

                Жить в полузатопленном сарае - это априори - паршиво!
                Ну да хорошо что не затопило полностью, как тот стакан....так что всё таки всё относительно.... request Со всем уважением конечно, это я просто дискутирую... hi
                DEZINTO
                1. jolly deckhand Сегодня, 12:58
                  Не обращай внимания на это-передавай Морю Балтийскоиу Привет!!!
                  jolly deckhand
                  1. DEZINTO Сегодня, 13:10
                    Вот моё.....тоже красота....
                    DEZINTO
      2. БАРХАН Сегодня, 17:20
        Цитата: jolly deckhand
        Ты это о ком сейчас?Я уточнить просто,ибо сей опус твой на нашу жизнь сильно смахивает.

        И,что это?Надёргать чернушных картинок можно где угодно...Вот например в "райском" США...
        БАРХАН
      3. БАРХАН Сегодня, 17:25
        Цитата: jolly deckhand
        Ты это о ком сейчас?Я уточнить просто,ибо сей опус твой на нашу жизнь сильно смахивает.

        Вот равняйтесь на США...
        БАРХАН
  4. Egorovich Сегодня, 11:43
    Согласование режима прекращения огня с бандерофашистскими выродками - это прогнозируемое и провальное решение. Их нужно только уничтожать всюду, где только они есть.
    Egorovich
  5. Геркулесыч Сегодня, 11:44
    Почему-то на ум приходит фраза из фильма "Кавказская пленница "-товарищ прокурор, а он не может сесть "!Двойственный в ней смысл, с одной стороны, никто не превлечен к реальной ответственности за войну против народа на Донбассе, а с другой стороны -киевская власть просто не МОЖЕТ что то решить или сделать сама! Вот на фото у солдата написано фамилие или кличка "Белый "на магазине автомата. Как напоминание что один Белый -Билый уже пытался идти против американской системы! Чем это кончилось, многие помнят! !!
    Геркулесыч
    1. DEZINTO Сегодня, 11:54
      Чем это кончилось, многие помнят! !!


      Я помню отличная "история" - он застрелил сам себя двумя выстрелами в спину. Какая страна такие истории, и ведь все поверили и дело закрыто.....шикааарно.

      с одной стороны, никто не превлечен к реальной ответственности за войну


      Да какая нафиг ответственность за войну может быть в нынешнем мире? Вы помните Югославию, или Ирак, или Ливию? Всем на всё на....чихать, никаких ответственностей нет в принципе......а сейчас ещё Израил с Палестиной начнут,....или Япония с Кореей.....а Вы говорите ответственность......в каком суде? кто их накажет? никто и никогда!
      DEZINTO
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:52
    ВСУ за сутки 4 раза нарушили перемирие
    Не хочу эту дрянь комментировать.И так тут смотрят на меня как будто на врага .А так хочется матюк загнуть по этому поводу.
    Всех с наступающим 2018 м годом.Надеюсь следующий год будет последний, в пытке русских людей Донбасса. hi
    Наблюдатель2014
    1. Перейра Сегодня, 12:09
      Возможно, Грудинин порешительнее окажется. Ждём Нового года.
      Перейра
      1. DEZINTO Сегодня, 12:11
        Да кто такой этот Грудинин? Нарисовался три дня назад, я вообще не понял что за ажиотаж вокруг него? Какой-то хрен с горы, внезапно баллотируется в президенты.....ващще ничё не понял.. request
        Как начали о нём болтать....а я вообще думаю- чтоо? ктоо?.....ну просто что-бы голосовать за политика надо знать его по делам, а он какие дела совершил ?
        DEZINTO
        1. Астория Сегодня, 12:29
          а он какие дела совершил ?
          Побольше многих политиков чесавших языком, Приезжайте в Москву, посмотрите.
          Астория
          1. Перейра Сегодня, 16:31
            О таких делах у нас говорить не принято. Он выбивается из массы. Некошерно это.
            Перейра
        2. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:53
          DEZINTO hi
          Да кто такой этот Грудинин? Нарисовался три дня назад, я вообще не понял что за ажиотаж вокруг него? Какой-то хрен с горы, внезапно баллотируется в президенты.....ващще ничё не понял..
          Элементарно "Ватсон".Чтобы пошли в прямом смысле голосовать.Чучело в виде Собчак и тд.не вдохновляет народ на посещение избирательных участков..
          Наблюдатель2014
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 11:54
    Основное начнётся ночью
    КВУ-НСвД
  8. мичман Сегодня, 12:50
    Удачи и здоровья вам, Защитники Народных республик и русских от хохлов. Будьте все живы.
    Хочется произнести лозунг времен Великой Отечественной войны "Смерть .........". С Наступающим Новым Годом вас Защитники республик Честь имею.
    мичман
  9. German Titov Сегодня, 13:35
    Цитата: 210окв
    Эти негодяи должны в итоге быть уничтоженными.Ибо мира никогда там не будет.
    Цитата: Зяблицев
    Присутствие ВСУ на Донбассе и есть постоянный источник нарушения перемирия...

    Не могу с Вами не согласиться. После убийств "родных и близких, друзей" существование ВСУ "вааще артефакт". Донбасс-наша Родина. Мы не "приснопамятные буряты", которых "сюдой направили" (Дай Боже счастья в Новом году жителям Улан-Удэ и краю). Мы -родившиеся и выросшие здесь. Оружием владеть нас учила Советская Армия. "Донбасс"- это не "сдрыснувшие" отсюда. "Донбасс"-те, кто с оружием в руках встал на защиту Родины, кто оказывал помощь больным и раненным.Шахтёры и металлурги. "Коммунальщики", благодаря которым даже в военное время наш Город остаётся чистым (не поверите, иногда "искаю" урну, чтобы выбросить окурок). С наступающим Новым годом, Друзья!!! Мира тебе, Донецк(Донбасс)! Победы нам, земляки!
    German Titov
    1. БАРХАН Сегодня, 17:34
      Держитесь,мужики.В России многие за вас переживают.Продержитесь немного,пока у нас с выборами перетрясётся...Сейчас обстановка ,как с СССР в 1938-1941 армия перевооружается, нужно успеть .И враги это понимают.Боятся нас до усрачки,но могут и попереть на рожон...С Новым Годом ЛДНР !Мира вам.
      БАРХАН
  10. Симон Сегодня, 13:50
    Ну, не имется Киеву - уже давно хочет по зубам получить angry
    Симон
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