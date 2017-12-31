Трамп увязал утечки информации из правительства с «крайне враждебными» людьми Обамы
Утечки секретной информации из американских министерств в СМИ происходят по вине людей 44-го президента Барака Обамы, сохранивших свои посты при нынешней администрации, передает ТАСС заявление Дональда Трампа.
Как сообщалось ранее, комитет по национальной безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США во главе с Роном Джонсоном (республиканец) подготовил доклад, согласно которому со дня инаугурации Трампа 20 января по 25 мая (126 дней) из центральных ведомств правительства произошло 125 утечек важной информации.
Речь идет о секретных сведениях, «разглашение которых чревато последствиями для национальной безопасности страны», согласно стандартам, установленным еще в указе прежнего президента Барака Обамы от 2009 года. Эти утечки «потенциально представляют собой нарушения федерального закона, карающиеся тюремным заключением», отмечалось в докладе.
Он (Обама) лично относился ко мне хорошо, однако его люди далеко не так приятны. Они настроены крайне враждебно. Утечки (конфиденциальной информации из правительства) – это пример этому, иногда этот пример становится еще ярче,сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Хотя он сам (Обама) является весьма приятным человеком, но за кулисами происходят пренеприятные вещи. Жаль,подчеркнул президент США.
Как сообщалось ранее, комитет по национальной безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США во главе с Роном Джонсоном (республиканец) подготовил доклад, согласно которому со дня инаугурации Трампа 20 января по 25 мая (126 дней) из центральных ведомств правительства произошло 125 утечек важной информации.
Речь идет о секретных сведениях, «разглашение которых чревато последствиями для национальной безопасности страны», согласно стандартам, установленным еще в указе прежнего президента Барака Обамы от 2009 года. Эти утечки «потенциально представляют собой нарушения федерального закона, карающиеся тюремным заключением», отмечалось в докладе.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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