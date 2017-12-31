Трамп увязал утечки информации из правительства с «крайне враждебными» людьми Обамы

Он (Обама) лично относился ко мне хорошо, однако его люди далеко не так приятны. Они настроены крайне враждебно. Утечки (конфиденциальной информации из правительства) – это пример этому, иногда этот пример становится еще ярче,

Хотя он сам (Обама) является весьма приятным человеком, но за кулисами происходят пренеприятные вещи. Жаль,