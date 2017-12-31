22:31 31 декабря

Трамп увязал утечки информации из правительства с «крайне враждебными» людьми Обамы

Утечки секретной информации из американских министерств в СМИ происходят по вине людей 44-го президента Барака Обамы, сохранивших свои посты при нынешней администрации, передает ТАСС заявление Дональда Трампа.

Сторонники президента Дональда Трампа приветствуют его кортеж, штат Флорида, 30 декабря 2017 года.

Он (Обама) лично относился ко мне хорошо, однако его люди далеко не так приятны. Они настроены крайне враждебно. Утечки (конфиденциальной информации из правительства) – это пример этому, иногда этот пример становится еще ярче,
сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.


Хотя он сам (Обама) является весьма приятным человеком, но за кулисами происходят пренеприятные вещи. Жаль,
подчеркнул президент США.

Как сообщалось ранее, комитет по национальной безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США во главе с Роном Джонсоном (республиканец) подготовил доклад, согласно которому со дня инаугурации Трампа 20 января по 25 мая (126 дней) из центральных ведомств правительства произошло 125 утечек важной информации.

Речь идет о секретных сведениях, «разглашение которых чревато последствиями для национальной безопасности страны», согласно стандартам, установленным еще в указе прежнего президента Барака Обамы от 2009 года. Эти утечки «потенциально представляют собой нарушения федерального закона, карающиеся тюремным заключением», отмечалось в докладе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 31

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  1. Перейра Сегодня, 12:00
    Ежова Трампу не хватает. Тот бы навёл порядок с утечками.

    Может предложить ему помощь нашей контрразведки?
    Перейра
    1. Logall Сегодня, 12:02
      Не с тем человеком Трамп утечки связывает... Их нужно связать с той, у кого крыша потекла из-за проигрыша на выборах!
      Logall
      1. 210окв Сегодня, 12:09
        Плохому танцору........фаберже не в пору... wassat
        Цитата: Logall
        Не с тем человеком Трамп утечки связывает... Их нужно связать с той, у кого крыша потекла из-за проигрыша на выборах!
        210окв
        1. Tusv Сегодня, 12:22
          Цитата: 210окв
          Плохому танцору........фаберже не в пору

          Дык мы сами виноваты, выбрали, на свою голову трампушечку, демонстрирущего всему миру, почему .он не записался в танцевальную студию, а фейк ньюз и рады показать во всех красках bully
          Tusv
          1. 210окв Сегодня, 12:24
            Да уж.."Плохие русские парни"виноваты во всем.. what
            Цитата: Tusv
            Цитата: 210окв
            Плохому танцору........фаберже не в пору

            Дык мы сами виноваты, выбрали, на свою голову трампушечку, демонстрирущего всему миру, почему .он не записался в танцевальную студию, а фейк ньюз и рады показать во всех красках bully
            210окв
            1. Tusv Сегодня, 12:32
              Цитата: 210окв
              Да уж.."Плохие русские парни"виноваты во всем..

              Аз есмь. Каюсь wassat В следующий раз я им Навального выберу
              Tusv
  2. Pirogov Сегодня, 12:02
    Мужики с наступающим новым годом ,всем Большого ЗДОРОВЬЯ и всего хорошего.
    Pirogov
    1. DEZINTO Сегодня, 12:08
      Спасибо! И Вам тоже хорошего Нового Года и счастья в новом году.....хоть кто-то с пазитивом с утра))))

      А Трамп ....ну во первых надо помнить сколько ему лет, и что он был банкротом кажется 7 или 8 раз.....что несколько характеризует личность.....с одной стороны конечно подниматся из миллионеров 8 раз! это конечно круто, но с другой стороны каким же надо быть "умным" что-бы восемь раз потерять всё что есть?
      DEZINTO
      1. Pirogov Сегодня, 12:31
        Цитата: DEZINTO
        А Трамп ....ну во первых надо помнить сколько ему лет, и что он был банкротом кажется 7 или 8 раз.....что несколько характеризует личность.....с одной стороны конечно подниматся из миллионеров 8 раз! это конечно круто, но с другой стороны каким же надо быть "умным" что-бы восемь раз потерять всё что есть?

        Да но это же говорит и о том ,что у него есть друзья ,или родственники кто ему помогает подняться.
        Pirogov
        1. DEZINTO Сегодня, 12:34
          Может быть, даже скорее всего, ему конечно кто-то помогал. Но это не отменяет моего вопроса каким-же надо быть" замечательным " что-бы терять все свои миллионы восемь раз подряд?
          Не ну то-есть он конечно умничка, и я совсем не умоляю его умственные возможности. Просто простой вопрос "как так то" ?
          DEZINTO
  3. Tusv Сегодня, 12:03
    Походу Трампушечка душечка вскрыл второй конверт. А о Русских хаккеров забыл. Абидна
    Tusv
    1. Перейра Сегодня, 12:05
      Хакерам абидна. Они-то никуда не делись, а про них незаслуженно забыли. Так и стимул к работе потерять можно. Трамп, опомнись!
      Перейра
      1. Tusv Сегодня, 12:13
        Цитата: Перейра
        Так и стимул к работе потерять можно. Трамп, опомнись!

        Не ну какой обломище, а у меня семеро под лавкой.По миру пойдем crying
        Tusv
        1. DEZINTO Сегодня, 12:24
          а у меня семеро под лавкой.


          Семеро хакеров? Под лавкой? Ничего себе у Вас лавка здоровенная..
          DEZINTO
          1. Tusv Сегодня, 12:27
            Цитата: DEZINTO
            Семеро хакеров?

            Не. Из под лавки стучать по клаве проблемотично. Я про фискальные органы bully
            Tusv
            1. DEZINTO Сегодня, 12:30
              АА!! Коллега!. С наступающим! Жму руку. Из под лавки действительно не удобно. Я как только не крутился....только синяков заработал. hi
              DEZINTO
            2. sabakina Сегодня, 12:56
              Цитата: Tusv
              Я про фискальные органы bully

              Володя, hi , подвалом пользоваться не пробовали? wink Говорят, партизаны в своё время применяли их на ура.
              sabakina
              1. Tusv Сегодня, 13:01
                Цитата: sabakina
                подвалом пользоваться не пробовали?

                Слава, почему такой злой? Это исчо трудней, чем из подлавки. В крайней мере копьютерный столик это пузо и пусть ФСБ меня отдирает от дивана, за одно зарядка будет
                Tusv
                1. sabakina Сегодня, 13:18
                  Володь, не понимаю. В подвале просторней и тебя не видно.
                  sabakina
                  1. Tusv Сегодня, 13:23
                    Цитата: sabakina
                    В подвале просторней и тебя не видно.

                    В подвале сыро и мерзко, как вчера в Москве. А у меня Айпишник посольства США Пусть они меня там найдут. Заодно шмон официальный drinks
                    Не ну о5 ливень под новый год. Щаз боженька сжалился - снежок
                    Tusv
              2. Tusv Сегодня, 13:17
                Руки жеж коротки drinks
                Tusv
          2. Владимирец Сегодня, 12:49
            Цитата: DEZINTO
            Под лавкой? Ничего себе у Вас лавка здоровенная..

            Это у них в шестом управлении ГРУ сленг такой))))
            Владимирец
            1. DEZINTO Сегодня, 12:50
              Это у них в шестом управлении ГРУ

              Тсс! Тихо! Ну что ты в самом деле? Своих сдаёшь!
              DEZINTO
  4. askort154 Сегодня, 12:44
    Вот он главный недостаток "американской демократии" - сменяемость власти через 4 года. Хотя и перешли на "вторичный срок - 8 лет ", это не меняет стратегию, заложенную не избирателями. И так будет, пока правят финансовые кукловоды. yes drinks
    askort154
  5. сибиралт Сегодня, 12:46
    Цитата: Перейра
    Ежова Трампу не хватает. Тот бы навёл порядок с утечками.

    Может предложить ему помощь нашей контрразведки?

    Таки, лучше уж сразу Берия. belay Заодно, было бы кому за Меланией с Иванкой присмотреть. lol
    сибиралт
  6. sabakina Сегодня, 12:51
    Судя по фото, кто-то сумел смотаться в 2020 год. laughing А если учесть про 125 утечек, то это был явно наш человек.
    sabakina
  7. Геркулесыч Сегодня, 13:04
    Ну, тогда переведи обаму с бананов на баклажаны -сырые lol !По сел штук в день давай, и смотри, чтобы сьедал! wassat
    Геркулесыч
  8. Комментарий был удален.
  9. Fkjydjckfrgh Сегодня, 13:11
    ЛЮДИ!!! ЧЕЛОВЕКИ! Зачем мы это читаем и комментируем? Всё, что нужно знать хомо сапиенсу (если он сапиенс второй раз):- некогда долину Миссисипи населяло 25 млн. "индейцев". Кароч, у них получилось то , что не выгорело у юберменшей с намию
    Fkjydjckfrgh
  10. Идущий Сегодня, 13:12
    “Хотя он сам (Обама) является весьма приятным человеком, но за кулисами происходят пренеприятные вещи. Жаль,
    подчеркнул президент США.


    Вали все на предыдущего - классика. laughing
    Идущий
  11. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:22
    Трамп же не политик, а барыга и спекулянт, принимает непопулярные решения, поэтому его не любят и настроены крайне враждебно. Не только люди Бардака Обмана. А утечки всегда были, есть и будут.
    Генерал Песчаных Карьеров
  12. Лексус Сегодня, 13:36
    Извечная проблема: американцы и их утечки...
    Лексус
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