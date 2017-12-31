22:26 31 декабря

Аваков и Яценюк продали свои доли в украинском телеканале

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и экс-премьер Украины Арсений Яценюк продали свои доли в украинском телеканале «Эспрессо ТВ», передает РИА Новости сообщение, опубликованное на персональном сайте министра.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что Аваков и Яценюк продали свои доли в одном из украинских телеканалов.


Действительно, канал, созданный накануне революционных событий 2013 года, был для нас важен и сыграл свою роль в освещении событий этих непростых лет. Но мы с Арсением (Яценюком) приняли решение продать свои доли в "Эспрессо ТВ", чтобы никто не спекулировал на политической ангажированности канала, чтобы канал мог развиваться,
пишет Аваков.

Покупателем 70% нашей доли выступила американская компания из штата Нью-Йорк, заинтересованная в медиабизнесе в Украине, – ATMOSPHERE ENTERTAINMENT. INC,
сообщил он.

Министр отметил, что за 40-процентную долю канала по контракту его супруга получила на счёт в украинском банке более 1,95 млн. долларов. Он также пообещал отразить сделку в годовой декларации.

По словам Авакова, его налоговые выплаты в бюджет (подоходный налог –18% и военный сбор – 1.5%) составят 9 млн. 700 тыс. гривен.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 40

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  1. parusnik Сегодня, 14:29
    Начальство, готовится рвать когти..менять место дислокации...
    parusnik
    1. Pirogov Сегодня, 14:38
      Цитата: parusnik
      Начальство, готовится рвать когти..менять место дислокации..

      Не факт . Просто СМИ потихонечку сливают матрасам, так сказать укрепление демократии. ...........
      Pirogov
      1. parusnik Сегодня, 14:52
        Да и это тоже, но денюжка в карман....что душу согревала, когда линять будут..
        parusnik
        1. Pirogov Сегодня, 15:08
          Цитата: parusnik
          Да и это тоже, но денюжка в карман....что душу согревала, когда линять будут..

          Может быть ,тем более когда эта денюжка практически с воздуха родилась. А на слинять у них и так хватит .
          Pirogov
        2. sgazeev Сегодня, 18:36
          Цитата: parusnik
          Да и это тоже, но денюжка в карман....что душу согревала, когда линять будут..

          Сто лет назад тоже самое было,когда Красная армия шла на Киев.Чуйка заранее сработала.
          sgazeev
      2. Кот Всапогах Сегодня, 15:30
        одно другому не мешает laughing
        Кот Всапогах
      3. sabakina Сегодня, 15:30
        Pirogov, есссстесссвенно не факт, потому что всё было чуть иначе.
        sabakina
      4. Нормаль ок Сегодня, 15:51
        Цитата: Pirogov
        Цитата: parusnik
        Начальство, готовится рвать когти..менять место дислокации..

        Не факт . Просто СМИ потихонечку сливают матрасам, так сказать укрепление демократии. ...........

        Блин, никому не сливают. Сами зарегистрировали в США компанию и сами себе продали. Якобы деполитизировали бизнес.
        Нормаль ок
        1. Pirogov Сегодня, 15:58
          Цитата: Нормаль ок
          Блин, никому не сливают. Сами зарегистрировали в США компанию и сами себе продали. Якобы деполитизировали бизнес.

          Они полностью подконтрольны США и вся их самостоятельность миф.
          Pirogov
  2. К-50 Сегодня, 14:36
    Временщики поняли: кончилась их власть, скоро по счетам платить придётся.
    К-50
    1. Астория Сегодня, 15:01
      ну тут еще вопрос - кто настоящие хозяева ATMOSPHERE ENTERTAINMENT. INC,
      Астория
      1. Curious Сегодня, 17:48
        Atmosphere Entertainment фирма, конечным владельцем которой является гражданин Украины, сын украинского олигарха и нардепа Иван Жеваго.
        Curious
    2. 210окв Сегодня, 15:06
      Власть их к сожалению не кончилась,да и скорее не кончится в обозримом времени.Так,перекраска морды лица
      Цитата: К-50
      Временщики поняли: кончилась их власть, скоро по счетам платить придётся.
      210окв
  3. 23424636 Сегодня, 14:37
    все это птенцы одной курицы Григян- Капитеьман тщательно перемещенные Госдепом в другую корзину и прикормленные видным еврейским птичником Коломойским ,который недавно вызывал на стрелу Яценюка (Бокай) в Швейцарию для отчета о проделанной работе . Армяно -еврейский синдикат раскатывает Украину до уровня пустыни.
    23424636
    1. sabakina Сегодня, 15:32
      Ну, вообще-то "на стрелку", а то у Вас какие-то Робин Гуды получаются....
      sabakina
  4. Владимирец Сегодня, 14:37
    "Покупателем 70% нашей доли выступила американская компания из штата Нью-Йорк, заинтересованная в медиабизнесе в Украине, – ATMOSPHERE ENTERTAINMENT. INC"

    Ну наконец то канал не будет "ангажированным". laughing
    Владимирец
    1. катана Сегодня, 15:02
      Цитата: Владимирец
      "Покупателем 70% нашей доли выступила американская компания из штата Нью-Йорк, заинтересованная в медиабизнесе в Украине, – ATMOSPHERE ENTERTAINMENT. INC"

      Ну наконец то канал не будет "ангажированным". laughing

      Наверняка он более ангажирован,чем российский канал НТВ или Россия 24 wassat .Форумчанин ,имея у себя дома такие телеканалы,еще и пишет об ангажированности телеканалов в других странах .Полный ДУРДОМ!
      катана
      1. sabakina Сегодня, 15:35
        Простите, а Вы что, были в гостях у Владимировца? У меня у Ростелекома в пакете нет "Экспрессо".
        sabakina
      2. Владимирец Сегодня, 15:47
        Цитата: катана
        Форумчанин ,имея у себя дома такие телеканалы,еще и пишет об ангажированности телеканалов в других странах .Полный ДУРДОМ!

        Полный дурдом, это не читать статью и посты к ней ВНИМАТЕЛЬНО. yes
        Ну, если вам самому буквы с трудом даются, то надергаю цитат, мне не сложно. yes
        "Но мы с Арсением (Яценюком) приняли решение продать свои доли в "Эспрессо ТВ", чтобы никто не спекулировал на политической ангажированности канала"
        "Покупателем 70% нашей доли выступила американская компания из штата Нью-Йорк, заинтересованная в медиабизнесе в Украине, – ATMOSPHERE ENTERTAINMENT. INC,"
        Я и написал в шутку, что, видимо, теперь канал не будет ангажированным. yes Дальше попытка Вам что то объяснить будет сродни попытке установить контакт с дельфинами.
        Владимирец
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:55
          Женя , привет , друже ! hi drinks Не заостряй внимание на комментариях Размика/катаны . wink Давно тебя не видел и поздравляю с наступающим ! good drinks
          bouncyhunter
          1. Владимирец Сегодня, 16:02
            Паша, привет! hi drinks
            Цитата: bouncyhunter
            Давно тебя не видел и поздравляю с наступающим !

            Трудный период в жизни, другим был занят. smile Тебя тоже с наступающим, всех благ! drinks
            Владимирец
            1. bouncyhunter Сегодня, 16:07
              Цитата: Владимирец
              Трудный период в жизни, другим был занят.

              Надеюсь , этот трудный период ты оставишь в уходящем году . wink
              bouncyhunter
              1. Владимирец Сегодня, 16:10
                Я тоже надеюсь))))
                Владимирец
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:42
    Аваков и Яценюк продали свои доли в украинском телеканале
    Вот уж до одного места.Кто там кого .Или у кого .Лижбы Донбасс эта мерзость оставила в покое.
    Наблюдатель2014
  6. Симон Сегодня, 14:51
    Яценюк, похоже уже простился с Украиной на всегда, Аваков то же готовит когти рвать с Украины. Ограбили украинский народ и деру laughing
    Симон
    1. Астория Сегодня, 15:03
      Отнюдь, пока на них не будут заведены реальные дела - будут грабить дальше, как в свое время с БАБом.
      Астория
  7. Макаров Сегодня, 14:55
    Помойка продана тому кто контролирует все остальные каналы...царю...
    Макаров
    1. loginovich Сегодня, 15:01
      Скорей всего себе любимым через год выборы без своего медиа ресурса не чего ловить.
      loginovich
  8. APASUS Сегодня, 15:06
    Крысы бегут с корабля! Подчищают за собой деньжата и реализуют то что еще можно продать.
    APASUS
  9. bk316 Сегодня, 15:13
    Правильно , пора капитализировать то что еще можно капитализировать. И бежать.... Взять новую фамилию, сделать пластическую операцию и обязательно сменить пол.
    bk316
  10. Геркулесыч Сегодня, 15:16
    Верный признак того что оба готовятся или переобутся на ходу и петь совсем другие песни, или же знают нечто о чем другие не догадываются...
    Геркулесыч
  11. КВУ-НСвД Сегодня, 15:26
    ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ . И ДАЙ БОГ ЧТО БЫ НАША СТРАНА РЕШАЛА СВОИ ПРОБЛЕМЫ БЕЗ НАШЕГО ПРИБЫТИЯ В ВОЕНКОМАТ
    КВУ-НСвД
  12. pvv113 Сегодня, 15:31
    Про Сеню Яйценюха попался бесподобный клип
    pvv113
  13. Ураган70 Сегодня, 15:52
    Цитата: катана
    Цитата: Владимирец
    "Покупателем 70% нашей доли выступила американская компания из штата Нью-Йорк, заинтересованная в медиабизнесе в Украине, – ATMOSPHERE ENTERTAINMENT. INC"

    Ну наконец то канал не будет "ангажированным". laughing

    Наверняка он более ангажирован,чем российский канал НТВ или Россия 24 wassat .Форумчанин ,имея у себя дома такие телеканалы,еще и пишет об ангажированности телеканалов в других странах .Полный ДУРДОМ!

    У вас либо с русским языком либо с логикой не все в порядке... Вы наоборот понимаете, о чем пишут люди...
    Ураган70
  14. мичман Сегодня, 16:25
    Подчиненные мне в 80-х годах 19 НИИ и предприятий разорены, а основные фонды тоже проданы США. Только один НИИ сумел уйти в Россию. Вот кучма, итог твоей книги "Украина не Россия". А познакомился я с тобой, когда ты был секретарем партком на предприятии. Вспомнил? Такими же у нас как ты были меченый и алкаш. Честь имею
    мичман
  15. tosha.chuhontzev Сегодня, 16:47
    Позитивная новость. Украинская хунта теряет информационную власть. Но эта позитивная новость для рядовых украинцев ничего хорошего не внушает для российской украинской политики. Украина и далее будет превращаться в антироссию и практически навечно превращается в серьёзную геополитическую угрозу. Россия совершила грубейший промах признав легитимными президентские выборы на Украине в 2014. Позорный договорняк не сработал, который обрёк на невыносимые страдания Донбасса. Но в этом был виноват, так называемый Русский мир с его Стрелковым. Вначале, всё развивалось позитивно. Кремль и Берлин с удвольствием пожинали лавровую выгоду майдана, которая вела к разрушению государственности Украины. А значит и к ликвидации экономического конкурента. Донбасс Кремлём рассматривался, как федеративную единицу Украины, где партия регионов должна была создать новый фронт оппозиции. Но Русский мир неожиданно разрушил эти планы и замарал Россию ненужными осложнениями. Одна ошибка порождает цепную реакцию просчётов. Сохранить любой дипломатической и военной ценой статус- кво минских соглашений программа миаксимум. Но американские стратеги прекрасно это понимают. И в феврале существует реальная угроза танкового прорыва со стороны Украины. Путин ожидает этот подарок к президентским выборам. Ответный удар должен стать ошеломляющим и шокирующим, чтобы у украинской армии сформировался на долгие десятилетия донбасский синдром!
    tosha.chuhontzev
  16. LeonidL Сегодня, 17:01
    Господи! Почти нищие они, эти украинские политики и их жены ... сосем нищие, жалко их.
    LeonidL
  17. рус-5819 Сегодня, 17:23
    в СМИ появилась информация о том, что Аваков и Яценюк продали свои доли в одном из украинских телеканалов.

    Ну чего Вы всё о меркантильном! Просто мужики прониклись идеей "борьбы с коррупцией" и показывают всем пример, как надо поступать laughing laughing
    P.S ( не совсем по теме) С Новым Годом, форумчане, мальчики и девочки!!!!! drinks love
    рус-5819
  18. Curious Сегодня, 17:36
    И никому даже в голову не пришло поинтересоваться, а что ж это за "американская" такая компания. Atmosphere Entertainment зарегистрирована в США, но конечным владельцем ее является гражданин Украины, сын украинского олигарха и нардепа Иван Жеваго.
    Поэтому новость - классический наброс, вызвавший соответствующее бурление.
    Curious
  19. Лексус Сегодня, 17:56
    С паршивой овцы хоть шерсти клок.

    Лексус
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