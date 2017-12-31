Аваков и Яценюк продали свои доли в украинском телеканале
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и экс-премьер Украины Арсений Яценюк продали свои доли в украинском телеканале «Эспрессо ТВ», передает РИА Новости сообщение, опубликованное на персональном сайте министра.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Аваков и Яценюк продали свои доли в одном из украинских телеканалов.
Министр отметил, что за 40-процентную долю канала по контракту его супруга получила на счёт в украинском банке более 1,95 млн. долларов. Он также пообещал отразить сделку в годовой декларации.
По словам Авакова, его налоговые выплаты в бюджет (подоходный налог –18% и военный сбор – 1.5%) составят 9 млн. 700 тыс. гривен.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Аваков и Яценюк продали свои доли в одном из украинских телеканалов.
Действительно, канал, созданный накануне революционных событий 2013 года, был для нас важен и сыграл свою роль в освещении событий этих непростых лет. Но мы с Арсением (Яценюком) приняли решение продать свои доли в "Эспрессо ТВ", чтобы никто не спекулировал на политической ангажированности канала, чтобы канал мог развиваться,пишет Аваков.
Покупателем 70% нашей доли выступила американская компания из штата Нью-Йорк, заинтересованная в медиабизнесе в Украине, – ATMOSPHERE ENTERTAINMENT. INC,сообщил он.
Министр отметил, что за 40-процентную долю канала по контракту его супруга получила на счёт в украинском банке более 1,95 млн. долларов. Он также пообещал отразить сделку в годовой декларации.
По словам Авакова, его налоговые выплаты в бюджет (подоходный налог –18% и военный сбор – 1.5%) составят 9 млн. 700 тыс. гривен.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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