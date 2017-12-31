Аваков и Яценюк продали свои доли в украинском телеканале

Действительно, канал, созданный накануне революционных событий 2013 года, был для нас важен и сыграл свою роль в освещении событий этих непростых лет. Но мы с Арсением (Яценюком) приняли решение продать свои доли в "Эспрессо ТВ", чтобы никто не спекулировал на политической ангажированности канала, чтобы канал мог развиваться,

Покупателем 70% нашей доли выступила американская компания из штата Нью-Йорк, заинтересованная в медиабизнесе в Украине, – ATMOSPHERE ENTERTAINMENT. INC,