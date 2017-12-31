В Афганистане террорист-смертник подорвал себя на похоронах чиновника
Пятнадцать человек погибли и еще 14 получили ранения в результате взрыва в афганском городе Джалалабад, административном центре провинции Нангархар, передает телеканал 1TV News.
По данным канала, террорист-смертник привел взрывное устройство в действие на кладбище Мукам Хан в 14.00 (12:30 мск) во время похорон бывшего губернатора округа. Об этом изданию сообщил заместитель главы провинциального Совета Мухаммед Дуррани.
Взрывчатка была заложена в мотоцикл, на котором приехал смертник.
Первоначально сообщалось о 10-ти погибших, позднее их число возросло до 15-ти.
Пока ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна из организаций. Однако ранее группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) заявила о своей причастности ко всем терактам, произошедшим в провинции за последнее время.
В Совете считают, что немалая доля вины за произошедшее лежит на местном правительстве, не сумевшем обеспечить безопасность траурного мероприятия.
Напомним, провинция Нангархар расположена на востоке Афганистана у пакистанской границы.
По данным канала, террорист-смертник привел взрывное устройство в действие на кладбище Мукам Хан в 14.00 (12:30 мск) во время похорон бывшего губернатора округа. Об этом изданию сообщил заместитель главы провинциального Совета Мухаммед Дуррани.
Взрывчатка была заложена в мотоцикл, на котором приехал смертник.
Первоначально сообщалось о 10-ти погибших, позднее их число возросло до 15-ти.
Пока ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна из организаций. Однако ранее группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) заявила о своей причастности ко всем терактам, произошедшим в провинции за последнее время.
В Совете считают, что немалая доля вины за произошедшее лежит на местном правительстве, не сумевшем обеспечить безопасность траурного мероприятия.
Напомним, провинция Нангархар расположена на востоке Афганистана у пакистанской границы.
Использованы фотографии: http://www.1tvnews.af
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