22:31 31 декабря

В Афганистане террорист-смертник подорвал себя на похоронах чиновника

Пятнадцать человек погибли и еще 14 получили ранения в результате взрыва в афганском городе Джалалабад, административном центре провинции Нангархар, передает телеканал 1TV News.

В Афганистане террорист-смертник подорвал себя на похоронах чиновника


По данным канала, террорист-смертник привел взрывное устройство в действие на кладбище Мукам Хан в 14.00 (12:30 мск) во время похорон бывшего губернатора округа. Об этом изданию сообщил заместитель главы провинциального Совета Мухаммед Дуррани.


Взрывчатка была заложена в мотоцикл, на котором приехал смертник.

Первоначально сообщалось о 10-ти погибших, позднее их число возросло до 15-ти.

Пока ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна из организаций. Однако ранее группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) заявила о своей причастности ко всем терактам, произошедшим в провинции за последнее время.

В Совете считают, что немалая доля вины за произошедшее лежит на местном правительстве, не сумевшем обеспечить безопасность траурного мероприятия.

Напомним, провинция Нангархар расположена на востоке Афганистана у пакистанской границы.

Использованы фотографии: http://www.1tvnews.af
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Комментарии 20

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  1. Кот Всапогах Сегодня, 15:33
    Афган начинает идти вразнос, печально. интересно сколько игиловцев туда американцы перевезли? sad
    Кот Всапогах
    1. андрей юрьевич Сегодня, 15:45
      Цитата: Кот Всапогах
      интересно сколько игиловцев туда американцы перевезли?

      всех,наиболее подготовленных,то есть-полевых командиров,и чего скрывать-кадровых ЦРУшников,заточенных на террор.
      андрей юрьевич
      1. Pirogov Сегодня, 16:13
        Цитата: андрей юрьевич
        всех,наиболее подготовленных,то есть-полевых командиров,и чего скрывать-кадровых ЦРУшников,заточенных на террор.

        Таджикистану в ближайшее время придётся не легко это моё мнение.
        Pirogov
        1. андрей юрьевич Сегодня, 18:03
          Цитата: Pirogov
          Таджикистану в ближайшее время придётся не легко это моё мнение.

          соглашусь,там,"нечисть" активируется..
          андрей юрьевич
          1. dsk Сегодня, 19:23

            В Афгане очередной теракт, а у соседнем Иране круче замес - Западные СМИ наперебой сообщают о том, что протесты, начавшиеся в Исламской республике, перешли в столкновения с правоохранительными органами. Все указывает на очередную попытку проведения “цветной революции”. Власти Ирана заблокировали доступ к приложению Instagram и мессенджеру Telegram на фоне акций протеста населения, сообщает в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на иранское телевидение.
            dsk
            1. dsk Сегодня, 19:37
              "Изначально люди вышли на улицы из-за резкого роста цен на куриные яйца. гибель людей была вызвана стрельбой, которую открыла группа неизвестных, вооруженная охотничьим и боевым оружием. По версии КСИР, эти люди пришли на акцию протеста, а затем принялись беспорядочно стрелять по протестующим и по резиденции местных властей, в результате чего два человека погибли и еще шесть получили ранения. Сценарий один-в-один повторяет события на киевском майдане, когда в так называемую "небесную сотню" и бойцов "Беркута" стреляли одни и те же люди, подготовленные американскими спецслужбами. На данный момент пока нет угрозы стабильности иранского режима, однако нынешние протесты – тревожный сигнал, на который необходимо отреагировать соответствующим образом. Ирану – зачистить элиты от западных сетей, как это сделало турецкое руководство, а России – оказать информационную и разведывательную поддержку союзнику." (Статья на телеканале "Царьград" 15:50.,31.12.17)
              dsk
          2. akribos Сегодня, 21:09
            Нихорошо, конечно. Однако подумолось, если у нас на похоронах какого либо высшего чиновника, вдруг, подобное бы произошло. Возможно в стране, было бы, нечто отличное от траура. Флаги, конечно были бы, но у некоторых возможно, вместе с шарами. С уважением. С наступающим!
            akribos
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:35
    Без этой мерзости даже пред новогодний день не обходится.Земля пухом невинно убитым.И пусть хоть на смерть подавяться стаканом шампанского те мрази кто это заказал и проплатил.И чтобы скорая не успела к ним по пробкам Нью-Йорка.
    Наблюдатель2014
    1. sabakina Сегодня, 15:44
      Сергей, Афган, если не полыхать, то тлеть будет очень долго. Они уже привыкли так жить и другой жизни уже не понимают.
      sabakina
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:50
        Сергей , Слава - привет и с наступающим ! hi drinks Не следует забывать наглосаксонское наследие в этом регионе . negative
        bouncyhunter
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:24
          bouncyhunter , sabakina С наступающим вас ! drinks Желаю вам самого лучшего в новом году.А
          наглосаксонское наследие
          идёт оно всё лесом.Здоровья ,счастья вам soldier И до встречи на просторах ВО в новом году! hi
          Наблюдатель2014
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:17
            А куда мы денемся , Сергей ? wink soldier drinks
            bouncyhunter
            1. sabakina Сегодня, 19:44
              Мужики и дамы, всем в Новом году только хорошего! drinks drinks drinks
              sabakina
  3. sabakina Сегодня, 15:42
    Вспоминая рассказ моего отца, которому пришлось быть свидетелем похорон мусульманина, где покойника несут на кладбище бегом, этот смертник всё знал заранее.
    sabakina
    1. Идущий Сегодня, 15:59
      Конечно , он все знал и готовился hi
      Идущий
  4. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:03
    Вот сволочи. Даже слова не могу подобрать от возмущения.
    Хлебом не корми, дай им взорвать что-нибудь.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Александр 3 Сегодня, 16:21
      Не надо их хлебом кормить,надо свинцом и навозом.
      Александр 3
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:41
        Свиное сало кувалдой в пасть заталкивать.
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. андрей юрьевич Сегодня, 18:04
          Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
          Свиное сало кувалдой в пасть заталкивать.

          грубые вы... АК-74м....
          андрей юрьевич
          1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:56
            Грубый, но справедливый. Иначе нельзя.
            Автомат тоже подойдет, только хоронить террористов надо...
            Генерал Песчаных Карьеров
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