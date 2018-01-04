12:44 04 января
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Поставить на крыло. Как в 2017 г. усилилась украинская боевая авиация

В 2017 г. военная авиация достаточно быстрыми темпами восстанавливала свой парк, у летчиков значительно увеличивался общий налет

Поставить на крыло. Как в 2017 г. усилилась украинская боевая авиация


Авиационная промышленность Украины вошла в пик своей формы после начала нулевых - все наличные ресурсы были брошены на проведение первого, среднего или капитального ремонта не только самолетов, но и вертолетов. При этом основные типы самолетов и вертолетов - истребители типа Су-27, МиГ-29, самолеты ударной авиации типа Су-25, учебно-тренировочные Л-39, боевые вертолеты Ми-24 и транспортно-десантные Ми-8 - частично прошли в той или иной степени модернизацию. Причем важным элементом стало замещение запчастей российского производства на аналогичные отечественные или западные. В итоге по сравнению, например, с 2011 г. к концу 2017 г. прирост по уровню исправности авиапарка составил более 300%!


Полное количество "поставленных на крыло" в этом году самолетов и вертолетов по разным причинам назвать невозможно. Попытается проанализировать сведения из открытых источников по отдельным предприятия авиационной отрасли.

Киевское ГП "Завод 410 ГА" продолжало "забег" по ремонту парка Ан-24/26, начатый еще в 2015 г. В этом году на предприятии был выполнен капитальный ремонт как минимум двух машин: учебного штурманского Ан-26Ш и транспортного Ан-26 ("Рятунчик") из состава 15-й бригады транспортной авиации.



Ведущим предприятием по ремонту и модернизации вертолетов типа Ми-8 (которые составляют основу нашей армейской авиации) постепенно становится Государственное предприятие "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон", входящий в состав ГК "Укроборонпром".

За 2017 г. его специалисты модернизировали и передали для армейской авиации, НГУ и ГСЧС 9 Ми-8МТ. Причем в ходе капитального ремонта на вертолетах меняют детали российского производства и выполняют целый комплекс доработок с целью улучшения характеристик, доводя их до уровня современных эксплуатационных требований. Тут и установки нового метеолокатора, новой спутниковой навигационной системы и системы связи западного образца.

Кстати, именно на "Авиаконе" производится модернизация вертолетов типа Ми-24, и в 2017 г. одна машина Ми-24ПУ-1 была передана в войска.

Еще одним направлением работы является восстановление парка морской авиации - так, за 2017 г. было восстановлено и передано в 10-ю отдельную морскую авиационную бригаду ВМС Украины, которая базируется в Николаеве, сразу три вертолета Ми-14 (напомним, у нас на вооружении всего четыре машины этого типа). Также нельзя не сказать, что эти работы новые для инженеров и рабочих завода, так как до 2014 г. капитальным ремонтом машин этого типа занималось ГП "Севастопольское авиационное предприятие". Поступление обновленных вертолетов в значительной степени усилило боевые возможности морской авиации.

Кроме текущих и капитальных ремонтов вертолетов, запорожская "Мотор-Сич" занимается и продлением ресурсов авиадвигателей собственного производства. Так, в 2017 г. запорожцы провели эти работы на 16 Ан-26 (-30), 2 Ан-24, 1 L-39 и 3 Ми-8 ВС ВСУ.

Для самолетов аналогичные работы проводит луцкий "Мотор", который в 2017 г. отремонтировал двигатели для 4 МиГ-29 и 6 Су-27 . К концу года стало известно о контрактах на проведение среднего ремонта разведчика Су-24МР и впервые за все годы независимости - транспортного самолета Ил-76МД.

В итоге, по самым скромным оценкам, на конец 2017 г. Воздушные силы Украины располагают примерно 45 Миг-29 (включая и учебно-боевые варианты), 35 Су-27, до 25 Су-24 и Су-24МР и около 25 штурмовиками Су-25/25УБ.



Однако основой авиации все же является не только техника, но и летно-технический состав, который может эффективно применять эту сложную технику.

И тут все понемногу выравнивается - если до аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе ввиду неритмичного снабжения авиакеросином более-менее приличный налет имело лишь ограниченное количество летчиков из состава сил немедленного или быстрого реагирования. Остальные либо вообще не летали, либо имели не более чем десять часов годового налета. Однако уже в 2015 г. интенсивность летной работы в авиабригадах существенно возросла, и в итоге к 2016 г. средний налет украинского летчика приблизился к 50 часам (что, конечно, не соответствует европейской и российской практике, нам есть куда стремиться). Общих цифр по 2017 г. пока нет, но судя по количеству учений, в которых задействована авиация, налет должен существенно возрасти. Сейчас даже учения уровня рота - батальон не обходятся без поддержки истребителей, штурмовиков или на крайний случай вертолетов. Этим вырабатываются и межвидовое взаимодействие, и уверенность пехоты в том, что ее надежно прикрывают с воздуха. Ведь авиация это не только огневая, но и психологическая поддержка.

Причем самый большой налет (у некоторых летчиков - более 250 часов в год) сегодня у экипажей транспортной авиации, и сегодня они выполняют различные задания в районе проведения АТО. В 2014-2015 гг., перевозя личный состав, военное имущество и вооружение, они фактически круглосуточно находились в воздухе. Транспортные самолеты Ан-26 и Ил-76 сегодня у нас летают на предельно малых высотах, как и самолеты боевой авиации, отрабатывают и выполняют посадки на грунтовые полосы и участки автомобильных трасс.

Подразделения боевой авиации практически не "вылазят" с полигонов, отрабатывая полеты на предельно малых высотах, уничтожение наземных целей неуправляемыми реактивными снарядами в простых и сложных видах маневра, применение авиабомб и многое другое.

Таким образом, подводя некоторый итог, можно сказать, что реформирование авиационной составляющей Вооруженных сил сегодня находится на подъеме и командование по-прежнему делает ставку на авиацию как на один из важнейших компонентов сил сдерживания.
Автор: Михаил ЖИРОХОВ. Военный эксперт
Первоисточник: http://www.dsnews.ua/politics/postavit-na-krylo-kak-v-2017-godu-usililas-ukrainskaya-boevaya-28122017080000


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Комментарии 27

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  1. 210окв Сегодня, 06:21
    "Товарисч" сайт перепутал.."Полное количество "поставленных на крыло" в этом году самолетов и вертолетов по разным причинам назвать невозможно."И это говорит эксперт...
    210окв
    1. dsk Сегодня, 06:25
      Миротворцы ООН должны находиться на всей территории Донбасса. Об этом глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил в среду на брифинге в Киеве.

      По его словам, Германия и Франция намерены работать с целью введения в регионе "реальной миротворческой миссии". Обязательным условием ввода миротворцев в Донбасс, подчеркнул немецкий министр, должно быть "восстановление территориальной целостности Украины".

      "Это должна быть вооруженная, крепкая миротворческая миссия ООН, которая будет находиться на всей оккупированной территории, а не только охранять представителей ОБСЕ на линии столкновения. Иначе это будет новая граница", - заявил министр.

      Германия вместе с Францией и другими партнерами в Совете Безопасности ООН намерены работать, чтобы "ввести в регион реальную миротворческую миссию", подчеркнул министр.
      dsk
      1. dsk Сегодня, 06:45
        Штаты строят на Украине свои базы ВВС в Сумах и ВМФ в Николаеве, обучают её армию, готовят "оккупацию".
        dsk
        1. Uxus Сегодня, 11:08
          Пруфы слабо?)
          Uxus
        2. Одиссей Сегодня, 12:22
          Цитата: dsk
          Штаты строят на Украине свои базы ВВС в Сумах и ВМФ в Николаеве, обучают её армию, готовят "оккупацию".

          Запад контролирует эту территорию с 2014 года.Местные туземцы используются либо как дешевая раб.сила (женщины как шлюхи,сиделки,домработницы,мужчины как разнорабочие,и те и другие как доноры органов) либо как пушечное мясо.
          Куда уж большая оккупация ? И зачем американцам самим туда залезать ? Готовить туземцев к роли пушечного мяса ,конечно,готовят и денег с оружием по минимуму подкидывают,но не более того.
          Ставить свои официальные военные базы им нет никакого смысла и делать они этого не будут поскольку представит их как непосредственно воюющую страну.
          Вот если им удастся отбить у России Крым с Донбассом,тогда да,поставят базы.
          Одиссей
      2. амурец Сегодня, 06:52
        Цитата: dsk
        "Это должна быть вооруженная, крепкая миротворческая миссия ООН, которая будет находиться на всей оккупированной территории, а не только охранять представителей ОБСЕ на линии столкновения. Иначе это будет новая граница", - заявил министр.

        Ну в общем как годы ВОВ крепкие оккупационные войска: «Легион французских добровольцев против большевизма» и немецкие жандармерия и Гестапо. Так у меня вопрос к министру иностранных дел Германии: "Не подавитесь, господа нехорошие?"
        амурец
  2. Spez Сегодня, 07:46
    средний налет украинского летчика приблизился к 50 часам

    самый большой налет (у некоторых летчиков - более 250 часов в год) сегодня у экипажей транспортной авиации
    ...
    они фактически круглосуточно находились в воздухе.

    Если бы я столько же часов в год водил автомобиль, то ездить бы точно разучился.
    Spez
    1. Вождь краснокожих Сегодня, 09:18
      Сравниваете автомобиль и самолет (тем более боевой?) Ну, ну... Вторую шапку наденьте - одной врага можете не закидать...
      Вождь краснокожих
      1. Spez Сегодня, 09:22
        Мне специально для вас надо было написать пару абзацев о том, что современный самолёт в сотни раз сложнее в эксплуатации, чем автомобиль, а указанный средний налёт с трудом дотягивает до уровня выпускника авиационного училища, имеющего в своём распоряжении современные тренажёры?
        Spez
        1. Вождь краснокожих Сегодня, 09:42
          в 2006 году средний налет летчиков ВВС РФ составлял... 40 часов, позже достигли уровня 75-80 и эти показатели постоянно увеличиваются... Это из заявления главкома. Уверен, вы больше на автомобиле накатываете. Запишитесь на прием к нему и донесите здравую мысль. А заодно поинтересуйтесь, зачем вообще военному летчику пять лет в училище тарабанить - вас вон за два месяца "ладой" управлять научили! А потом в главкому ВМС сходите и спросите почему капитан крейсера не сразу после училища к штурвалу встает, а практически всю жизнь к этой должности движется! Ну, а если и эти сравнения вам кажутся не корректным, то возьмите своего сына или внука (того, кто уже освоил велосипед) и дайте ему руль личного автомобиля. А что? У него на каникулах наезд больше, чем у вас за год!
          Вы уж простите меня, за такие резкие сравнения, но просто перед этим вы написали глупость...
          Вождь краснокожих
          1. Spez Сегодня, 10:07
            Перед этим я как раз и написал, что из-за такого малого налёта(а это средний по больнице, есть ведь и вообще почти не летающие), не то чтобы научиться чему-то, но и разучиться можно. Мастерство приходит с практикой. Навыки отрабатываются не только на тренажёрах. Я видел статистику по налёту за период с середины 90-х. И то, что вы привели пример 2006, как раз показывает уровень подготовки и реальное состояние авиации в России на тот момент, и вна Украине сейчас. В ВКС за прошлый год средний показатель был 60-80 в месяц, т.е. выше чем десять лет назад примерно в 10-12 раз.
            Кстати, сын на мотоцикле ездит лучше меня, т.к. практики больше за три года получил, чем я за тридцать.
            Spez
  3. Fitter65 Сегодня, 07:54
    Причем важным элементом стало замещение запчастей российского производства на аналогичные отечественные или западные

    А это как ,хотя бы на примере Су-27?Прикрепили украинской изолентой китайский GPS-навигатор к колену лётчика?На большее они не способны.Про 48-50 часов налёта товариСТЧ писал ранее при этом он утверждал,что для для тех задач что стоит перед украинскими подпригивающими силами этого вполне достаточно,так как и ресурс экономится(ведь Су и МиГи не вечные,а на новые у них просто грошев нет)и топливо зря не расходуется...
    Транспортные самолеты Ан-26 и Ил-76 сегодня у нас летают на предельно малых высотах, как и самолеты боевой авиации, отрабатывают и выполняют посадки на грунтовые полосы и участки автомобильных трасс

    Вот тут бы хотелось поподробней посмотреть-где и в каком году украинские ВВС выполняют посадку на грунт,а особенно самолёты боевой авиации?Ах да,да,было в 2014-15 годах садились они на грунт в Донбассе,вернее ссаживали их на землю,да так что теперь даже на левый берег Днепра не залетают.
    Fitter65
    1. Антарес Сегодня, 12:19
      Цитата: Fitter65
      украинские ВВС выполняют посадку на грунт

      на грунт только аварийные(например су 25 с. Мирное)
      А так отрабатывались внештатные аэродромы и участки трассы(Одесса Киев к примеру)
      Антарес
  4. bober1982 Сегодня, 08:05
    Всю советскую авиацию Украина разбазарила и разворовала,сейчас - жалкие потуги по восстановлению.Статья написана человеком,который в авиации слабо разбирается.
    bober1982
  5. Одиссей Сегодня, 08:17
    Понятно,что статья-майданная пропаганда,однако в рамках общей милитаризации Юкрейн кое-какие успехи в ремонте старых Советских самолетов у них действительно есть. Летнопригодных бортов стало больше чем в 2014 (но меньше чем заявлено в статье).
    Однако прямой угрозы для Донбасса (учитывая имеющуюся там ПВО) они не представляют,при налете в 50 часов и использовании Су-25 и Су-24 для бомбежки НАРами с малых высот их потери будут очень велики.Другое дело если они будут уверенны,что Россия не вмешается,тогда да, могут использовать авиацию,наплевав на возможные потери.
    Одиссей
  6. Геркулесыч Сегодня, 08:35
    Это что , реклама укроинской военщины? fool За фразу "аннексии Крыма "аффтору профиль лица отрихтовать нужно, сильно и больно, чтобы умишко включился! Почему на сайте эта писулька появилась? Администрация ресурса, удалите это!!!!
    Геркулесыч
    1. bober1982 Сегодня, 08:49
      Цитата: Геркулесыч
      Почему на сайте эта писулька появилась?

      Не в первый раз,кстати,наглеют.
      bober1982
      1. Смог Сегодня, 09:10
        Ну дык с укрейнского сайту перепечатка. Может скоро и с цензора писульки увидим.
        Смог
  7. коноправ Сегодня, 08:49
    Мааааленький такой штрих к личности автора статьи " аннексия Крыма".
    коноправ
  8. Vard Сегодня, 08:55
    И техника у них не очень... и пропагандисты ни какие... разве так пугают...
    Vard
    1. bober1982 Сегодня, 09:03
      Цитата: Vard
      И техника у них не очень... и пропагандисты ни какие... разве так пугают...

      Киборгами надоело пугать, за авиацию взялись, хреновы побратимы.
      bober1982
  9. мичман Сегодня, 09:09
    Мне думается, что задача нашего Правительства не допустить возрождение военной авиации на Украине. Приведенный численный состав боевой авиации более менее правдоподобен. Только в Крыму мы имели в СССР 26 аэродромов, Я не буду приводить численность их на Украине, но их число большое. Состояние их сегодняне знаю. С РФ Украина не работает по поддержанию на аэродромах систем радионавигации, инструментальной посадки, увд, Госопознавания. Из наших предприятий (МРП СССР) там ничего не осталось, а системы и бортовое оборудование надо поддерживать (проводить регулярные регламентные работы). Специалисты на Украине остались, а ЗИПов нет. Подождем официальных сообщений. Но статья тревожная. В Народных республиках срочно надо создавать аэродромы с боевой авиацией. Я еще удивляюсь как хохлы поддерживают эксплуатацию оборудования в аэропорту Борисполь. Летают регулярно, видимо США помогают. Честь имею.
    мичман
    1. Антарес Сегодня, 12:21
      Цитата: мичман
      Я не буду приводить численность их на Украине, но их число большое. Состояние их сегодняне знаю.

      работало в общем то от силы 25%..сейчас восстановили до 50%. Не думаю что обязательно для украинской авиации. Мало ли какие ветра бывают.
      Антарес
  10. Немезида Сегодня, 10:01
    Кустарный ремонт,без фирменных лицензированных запчастей...ФСБ РФ следует пристально следить за тем,чтобы фирменные запчасти к самолетам и системам ПВО на Украину из РФ не попадали...
    Немезида
  11. Uxus Сегодня, 11:12
    Хорошая статья. Только по реакции икспердов можно ее так оценить, не говоря о фактах))
    Uxus
    1. bober1982 Сегодня, 11:25
      Летно-технический состав........... привлечение истребителей при ротных учениях...... и многое,многое другое.
      Это, дорогой товарищ, о фактах и икспердах.Сама статья безобразная, с сайтом попутали, видимо пьяное новогоднее похмелье сказывается.
      bober1982
      1. Uxus Сегодня, 11:28
        Что вас смущает? Высшее командное заканчивали, слух режет? Что не так, поделитесь?...
        Uxus
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